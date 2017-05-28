У Константина Эрнста появился заместитель по GR

Заместителем гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста по связям с органами власти (GR) стал Денис Молчанов, сообщил “Ъ” источник в госструктурах и подтвердил сам господин Молчанов. Денис Молчанов в 1990-е работал в администрации президента (АП) Бориса Ельцина, в последнее время был заместителем главы аппарата Госдумы. Эксперты полагают, что господин Молчанов займется «лоббированием интересов канала в АП и правительстве».

У гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста появился новый заместитель — Денис Молчанов, сказал “Ъ” источник в госструктурах. Господин Молчанов подтвердил “Ъ”, что переходит на «Первый канал», где будет отвечать за взаимодействие с органами власти. В пресс-службе «Первого канала» позже также подтвердили назначение и отметили, что «господин Молчанов займется взаимодействием с госструктурами».

Денис Молчанов в 1996 году входил в предвыборный штаб президента Бориса Ельцина, затем работал помощником тогдашнего главы АП Валентина Юмашева, возглавлял управление АП по связям с общественностью. Был замминистра культуры. В 2004 году возглавил департамент правительственной информации, с 2008 года — глава департамента культуры и образования правительства РФ, с 2012 года — заместитель руководителя главы аппарата правительства. В 2015 году уволился из аппарата правительства.

В апреле 2016 года господин Молчанов был назначен главой управления Госдумы по связям с общественностью — заместителем руководителя аппарата верхней палаты (см. “Ъ” от 8 апреля 2016 года). Он помог предыдущему спикеру палаты Сергею Нарышкину провести избирательную кампанию в Кингисеппском одномандатном округе. Однако в седьмом созыве господин Молчанов работать не остался. С ним был заключен срочный договор — на период полномочий председателя Госдумы, он истек в начале октября 2016 года. По словам собеседника “Ъ” в аппарате, господин Молчанов сам решил не продлять контракт (см. “Ъ” от 10 октября 2016 года).

Политолог Аббас Галлямов полагает, что задачей Дениса Молчанова станет «лоббирование интересов канала в АП и правительстве», а «на летучки (в АП.— “Ъ”) должны ходить те, кто занимается информвещанием». «Он человек, интегрированный в систему: он всех знает, его все знают. К тому же у него в этой среде нет антирейтинга. Не вижу причины, чтобы кто-то отказал ему во встрече или какой-то помощи»,— считает господин Галлямов. Он признает, что Константин Эрнст сам может лоббировать интересы канала, но «всегда хорошо иметь специалиста, которому можешь перепоручить полномочия».

Политолог Леонид Давыдов отмечает, что за все время существования Первого канала в редакции «не было человека, отвечающего за связи с госорганами, это делал лично Константин Львович». Поэтому господин Эрнст «решил попытаться разгрузить себя», тем более с Денисом Молчановым он давно знаком, считает эксперт. «И в любом случае это укрепление перед высоким сезоном. Предстоят президентские выборы. А на канале появится специальный человек, который сосредоточится на системном взаимодействии с органами власти. Сомневаюсь, что люди, которые принимали кадровое решение, не думали об этом»,— сказал “Ъ” Леонид Давыдов.