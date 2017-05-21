Константин Леонович назначен генеральным директором AmberData

В сферу ответственности топ-менеджера войдет блок операционной деятельности в области работы с технологиями Big Data.

Константин Леонович имеет более чем десятилетний опыт работы в области интернет-рекламы и поисковой оптимизации, маркетинга сервисов, SEO, контекстной рекламы, включая ряд успешно реализованных проектов по разработке и продвижению онлайн-сервисов для рекламодателей.

В марте 2017 года Национальная Медиа Группа совершила сделку по покупке 100% акций AmberData, ведущей в России технологической платформы по управлению обезличенными пользовательскими данными в Интернете. Платформа AmberData способна агрегировать данные пользователей, позволяет повысить эффективность монетизации контента и площадок, как по рекламной, так и по транзакционной моделям.