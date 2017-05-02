Сеть супермаркетов "Ближний", широко известная в Поволжье, обновила фирменный стиль

У магазинов обновился логотип, оформление фасадов и внутренняя навигация для покупателей.

Была создана система уникальных пиктограмм для широкого применения: наружного оформления, использования в полиграфических материалах и упаковке, а так же для удобного визуального разграничения продовольсвенных зон внутри торгового пространства.

- "Передо мной была поставлена интересна задача: создать новый добрый, уникальный, привлекательный и узнаваемый символ, отражающий суть названия "Ближний". - говорит главный дизайнер SDS Михаил Головачев.

- "Когда заказчик обратился ко мне с этим заданием, я сразу понял, как должен выглядеть этот новый знак. Сразу представил себе, а потом и клиенту концепцию нового знака Ближнего в развёрнутой форме, в которой все фирменные элементы подчинены логике, зашитой в одном простом и понятном символе.

Шрифтовую часть было решено кардинально не менять, остановившись на её модернизации. Я поправил толщины букв, привёл их к "общему знаменателю", некоторые буквы изменил в соответствие с логикой шрифта, отрегулировал межбуквенные расстояния (кернинг), поработал над формой бреве, предложил вариант слогана "Продукты рядом", но он потом был изменён заказчиком на "выбирай сердцем".

Новый дизайн сети магазинов "Ближний" стал теплее и ближе, цельнее и увереннее. И даже приветливее...В магазин теперь хочется зайти. Новый графический знак в виде сердечка заметно издалека, он сразу полюбился горожанам и даже получил неофициальное прозвище "бублик" за небольшое сходство с изображением выпечки.