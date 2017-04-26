Дизайнер из Беларуси стал победителем Rijksstudio Award 2017

Белорус Лёша Лимонов объявлен победителем открытой международной премии Rijksstudio Award 2017, которую вручает нидерландский Рейксмузеум — один из 20-ти самых посещаемых музеев мира. Маска для сна под названием «Шедевры никогда не спят» принесла дизайнеру сумму в 10 тыс. евро. Создателя вдохновил «Портрет девочки в голубом платье» (1641) Иоганнеса Корнелисзона Верспронка.

Жюри отметило сильную концепцию и удивительную простоту,«которые открывают нам глаза на искусство», а также «шутливое уважение» к шедевру Золотого века голландской живописи.

Портрет девочки в голубом платье

Иоганнес Корнелисзон Верспронк

1641, 82×66.5 см

Открытый конкурс дизайна с призом в 10 тысяч евро был объявлен в сентябре 2016 года. Работа Лёши Лимонова была выбрана из более чем 2,6 тыс. проектов,присланных из 62 стран. Вторую премию и 2,5 тыс. евро получил дизайн упаковок«Райские презервативы» (Eden Condoms), разработанный испанским дуэтом Эстер Пи — Тимо Ваага по мотивам гравюры Альбрехта Дюрера «Адам и Ева».

Другие варианты масок для сна из серии «Шедевры никогда не спят», представленные на конкурс победителем Rijksstudio Award 2017

Дизайн упаковок «Райские презервативы» или Eden Condoms (слева) по мотивам гравюры Альбрехта Дюрера «Адам и Ева» (справа).

Фото: Rijksmuseum

На третье место (1,5 тыс. евро) жюри поставило вязаные головные уборы «Plantstudy Hats» англичанки Джесси Холл. Её вдохновили снимки растений (справа), сделанные немецким фотографом Карлом Блоссфельдтом в 1928 году

Дизайн американцев Франсин Леклерк и Али Солтани «Дельфтские голубые глаза и ногти» завоевал приз зрительских симпатий и 1 тыс. евро. За этот проект отдали свои голоса 2 тыс. 220 из более чем 10 тысяч пользователей, посетивших сайт Rijksstudio Award. В основу работы легли фарфоровые плитки, которые в XVII веке украшали дворец Хэмптон-корт — резиденцию британского короля Вильгельма III Оранского и его супруги-соправительницы Марии II.

Нынешний открытый конкурс — уже третий по счёту, проведённый музеем (первые два состоялись в 2014-м и 2015 годах). Его девиз — «Наше искусство принадлежит миру». Принять участие в состязании мог любой желающий. Для этого нужно было бесплатно скачать одно или несколько из 300 тыс. изображений шедевров с сайта Rijksstudio и создать на их основе собственное произведение. Выбор форм не ограничивался — это мог быть дизайн одежды или аксессуаров,декоративных предметов, фотографии или видео.

В этот раз было подано почти втрое больше заявок, чем в предыдущие годы. Десятка финалистов состоит из представителей девяти стран. Среди них — украинец Сергей Лысый с напольной лампой по мотивам «Цапли под дождём» японского художника Охары Косона. Все проекты можно увидеть на сайте Rijksstudio Award. Кроме того, они в течение десяти недель будут выставлены в одной из галерей музея.

Одним из десяти финалистов Rijksstudio Award — 2017 стал украинец Сергей Лысый, представивший дизайн «Heron Lamp» по мотивам японской гравюры первой трети XX века

В предыдущие годы победителями были тени для век на основе палитры «Портрета Алиды Кристины Ассинк» кисти Яна Адама Круземана, и браслет-книжка по мотивам гравюры Рембрандта«Побиение камнями св. Стефана».

Победитель Rijksstudio Award 2014 — тени для век, созданные на основе палитры «Портрета Алиды Кристины Ассинк» кисти Яна Адама Круземана

Международное жюри Rijksstudio Award, состоящее из шести человек, возглавляет генеральный директор Рейксмузеума Тако Диббит.