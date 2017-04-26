Подведены итоги XVII Всероссийского фестиваля "PR – профессия третьего тысячелетия"

В борьбе за кубок «PRизвание» сразились 24 команды из 15 городов России. По итогам 3 фестивальных дней было отобрано 10 лучших команд, которые выступили с защитой своих проектов перед авторитетным жюри: представителями генерального партнёра, преподавателями и иными экспертами в теории и практике связей с общественностью.

В тройку лучших по итогам выполнения всех заданий вошли следующие команды: Goodwill (Пермский национальный исследовательский политехнический университет), PeRцы (Ухтинский государственный технический университет) и команда PRint (Пензенский государственный университет), ставшая победителем 2017 года.

Помимо основного задания, в течение Фестиваля команды представляли свои разработки в рамках домашних заданий от компаний-партнеров, одной из которых традиционно стала Coca-Cola HBC Россия.

Решение кейса Coca-Cola HBC Россия на тему «Исследование как инструмент оценки эффективности коммуникации с целевой аудиторией» прислали 13 команд из разных городов России. Победителем стала команда Goodwill из Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета, в состав которой входили студенты 2-4 курсов направления «Реклама и связи с общественностью». Ребята получили диплом и памятные подарки от компании. По итогам всего фестиваля команда завоевала третье место.

«Мы с удовольствием приняли участие в Фестивале в качестве авторов одного из кейсов, который касался оценки качества экскурсий на производство Coca-Cola HBC Россия. Мы активно развиваем экскурсионное направление, предоставляя возможность всем желающим посетить музеи на наших заводах в разных регионах России – от Владивостока до Санкт-Петербурга - как лично, так и online, посредством виртуального тура, который размещен на нашем официальном сайте. Участники фестиваля отлично справились с заданием. Мы благодарим всех, кто принял участие в его решении, ну и, конечно, поздравляем победителей», - отметила Екатерина Фирсова, региональный руководитель по коммуникациям, Coca-ColaHBC Россия.