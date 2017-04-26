Новости компаний

Подведены итоги XVII Всероссийского фестиваля "PR – профессия третьего тысячелетия"

Подведены итоги XVII Всероссийского фестиваля &quot;PR – профессия третьего тысячелетия&quot;

В Санкт-Петербурге в стенах СПбГЭТУ «ЛЭТИ» подвели итоги XVII Всероссийского Фестиваля «PR — профессия третьего тысячелетия» (LETI Communication Experts Festival 2017).

В борьбе за кубок «PRизвание» сразились 24 команды из 15 городов России. По итогам 3 фестивальных дней было отобрано 10 лучших команд, которые выступили с защитой своих проектов перед авторитетным жюри: представителями генерального партнёра, преподавателями и иными экспертами в теории и практике связей с общественностью.

В тройку лучших по итогам выполнения всех заданий вошли следующие команды: Goodwill (Пермский национальный исследовательский политехнический университет), PeRцы (Ухтинский государственный технический университет) и команда PRint (Пензенский государственный университет), ставшая победителем 2017 года.

Помимо основного задания, в течение Фестиваля команды представляли свои разработки в рамках домашних заданий от компаний-партнеров, одной из которых традиционно стала Coca-Cola HBC Россия.

Решение кейса Coca-Cola HBC Россия на тему «Исследование как инструмент оценки эффективности коммуникации с целевой аудиторией» прислали 13 команд из разных городов России. Победителем стала команда Goodwill из Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета, в состав которой входили студенты 2-4 курсов направления «Реклама и связи с общественностью». Ребята получили диплом и памятные подарки от компании. По итогам всего фестиваля команда завоевала третье место.

«Мы с удовольствием приняли участие в Фестивале в качестве авторов одного из кейсов, который касался оценки качества экскурсий на производство Coca-Cola HBC Россия. Мы активно развиваем экскурсионное направление, предоставляя возможность всем желающим посетить музеи на наших заводах в разных регионах России – от Владивостока до Санкт-Петербурга - как лично, так и online, посредством виртуального тура, который размещен на нашем официальном сайте. Участники фестиваля отлично справились с заданием. Мы благодарим всех, кто принял участие в его решении, ну и, конечно, поздравляем победителей», - отметила Екатерина Фирсова, региональный руководитель по коммуникациям, Coca-ColaHBC Россия.

27.04.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Названы важнейшие тренды в PR на ближайшие пять летНазваны важнейшие тренды в PR на ближайшие пять лет
88 % маркетологов и PR-специалистов считают, что сторителлинг в цифровых медиа (digital storytelling) будет лидирующим коммуникационным трендом в течение ближайших пяти лет.
Бизнес-вегетарианство: кто съел всю капусту?Бизнес-вегетарианство: кто съел всю капусту?
Кто придумал вегетарианство? Как из системы питания оно превратилось в маркетинговый мегатренд? И как на это реагируют популярные бренды?
Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....
В июле на экраны выйдет седьмой сезон «Игры престолов», (производство одной серии — в среднем $10 млн). ForbesLife подсчитал, как работает сериальный бизнес.
В рекламе азартных игр – измененияВ рекламе азартных игр – изменения (1)
На портале www.pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон от 28 марта 2017 года №44-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта». Статья 2 этого закона вносит изменения в статью 27 ФЗ «О рекламе», устанавливающую требования к рекламе основанных на риске игр, пари. Изменения вступили в силу с 1 апреля 2017 года.
Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...
Мы решили узнать больше о поведении и потребительских привычках онлайн-покупателей и выявить основные тренды в области покупки одежды в Сети. Для этого мы проанализировали внутренние данные поисковых систем Google и подкрепили их результатами исследования интернет-магазина Wildberries.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

27.04.2017 - 14:34
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация