РИАБ проанализировали активность в блогосфере в 83 регионах РФ

Российское исследовательское агентство блогеров провело исследование, в ходе которого выявило, какой регион является наиболее дружелюбным по взаимодействию с блогосферой.

Основными критериями при оценке стали следующие показатели: наличие мероприятий с участием блогеров, поддержка главы региона в событиях блогосферы, а также его активность в социальных сетях.

Взаимодействие с блогосферой строилось по разным направлениям: встречи глав регионов с журналистами и блогерами, внешние и внутренние блог-туры, медиафорумы, конференции, акции, фестивали.

По итогам исследования 1 место и титул самого блогер- friendly региона завоевал Татарстан.

Исследование выявило наиболее активную работу с блогерами в следующих регионах:

Татарстан (проведено 8 мероприятий), среди которых V НеФорум блогеров; масштабная онлайн игра в FIFA 2016 на медиафасаде стадиона «Казань Арена»; InstaMeet «Kremlin Take a Moment»; автопробег по Татарстану #втатарстанеОК; киберспортивные финалы «Время танков» и «Золотая серия» игры «World of Tanks» и некоторые другие проекты.

(проведено 8 мероприятий), среди которых V НеФорум блогеров; масштабная онлайн игра в FIFA 2016 на медиафасаде стадиона «Казань Арена»; InstaMeet «Kremlin Take a Moment»; автопробег по Татарстану #втатарстанеОК; киберспортивные финалы «Время танков» и «Золотая серия» игры «World of Tanks» и некоторые другие проекты. Московская область В течение года здесь проведен цикл образовательных мероприятий, состоящий из 4 конференций, которые проводились в рамках развития молодежных медиацентр. В настоящее время в каждом муниципалитете Подмосковья созданы «Молодежные медиацентры». Губенатор Московской области, Андрей Воробьев, является активным блогером, суммарная аудитория его страниц в соцсетях превышает 250 тысяч пользователей.

В течение года здесь проведен цикл образовательных мероприятий, состоящий из 4 конференций, которые проводились в рамках развития молодежных медиацентр. В настоящее время в каждом муниципалитете Подмосковья созданы «Молодежные медиацентры». Губенатор Московской области, Андрей Воробьев, является активным блогером, суммарная аудитория его страниц в соцсетях превышает 250 тысяч пользователей. Чеченская Республика Глава республики Рамзан Кадыров, аудитория которого только в Instagram превышает 2млн. подписчиков, регулярно публикует фотографии и видеоматериалы, связанные с его политической деятельностью. В течение года Республика два раза принимала иностранных блогеров.

Глава республики Рамзан Кадыров, аудитория которого только в Instagram превышает 2млн. подписчиков, регулярно публикует фотографии и видеоматериалы, связанные с его политической деятельностью. В течение года Республика два раза принимала иностранных блогеров. Новгородская область По инициативе губернатора области Сергея Митина проводятся ежеквартальные встречи с блогерами и журналистами, В рамках которых глава региона отвечает на самые актуальные вопросы. Сам Митин ведет блог и «ЖЖ», где и освещает деятельность правительства области.

По инициативе губернатора области Сергея Митина проводятся ежеквартальные встречи с блогерами и журналистами, В рамках которых глава региона отвечает на самые актуальные вопросы. Сам Митин ведет блог и «ЖЖ», где и освещает деятельность правительства области. Ингушетия В рамках крупнейшего туристического проекта СКФО – блог-тура «Visit Caucasus 2016» Ингушетию посетили блогеры из Китая, охват аудитории которых составляет около 200 млн. Польщователей. Также сотрудники главного управления МЧС России по Ингушетии провели экскурсию по пожарной части для блогеров и журналистов. Целью данного мероприятия являлось ознакомление населения с правилами безопасности.

По результатам исследования, в лидирующих регионах наблюдалась высокая активность упоминаний в социальных сетях — контент, размещаемый блогерами, вызвал больше доверия и симпатии. Поэтому взаимодействие с ключевыми фигурами блогосферы позволяет привлечь внимание к региону.

Топ 5 блогеров по версии Российскиого исследовательского агентства блогеров (РИАБ)

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) провело исследование, которое определило, кто из представителей блогосферы зарабатывает больше всех и чей контент пользуется спросом у рекламодателей.

В исследовании приняли участие блогеры с высокой стоимостью размещения.

В ходе исследования, для оценки дохода блогера, применялась методика, основу которой составили следующие действия:

Определение социальной сети, в которой блогер размещает рекламу;

Подсчет количества рекламных постов в том или ином блоге;

Официальный прайс-лист;

Формула (общий заработок = количесиво рекламных постов в Instagram x стоимость одного поста на Instagram+ количество рекламных постов на Youtube x стоимость одного поста на Youtube*

Таким образом, первое место, и надо сказать по праву, занимает Wylsacom со своим невероятно популярным блогом о технологиях и современных разработках. Доход 26 900 000 руб.

На втором почетном месте расположилась Ольга Бузова – популярная телеведущая, певица, феномен которой нам еще предстоит разгадать. Ольга зарабатывает на свои соцсетях 24 600 000 руб.

На третьем месте расположился Стас Давыдов. Один из самых веселых блогеров зарабатывает 23 900 000 руб.

Четвертое место у коллеги Ольги Бузовой – Ксении Бородиной. Ксения на протяжении 10 лет является бессменным ведущими знаменитой телепередачи и очень популярным блогером. Общий заработок за три месяца составляет 19 000 000 руб.

И замыкает пятерку самых востребованных блогеров Ксения Собчак с доходом в 16 500 000 руб.

Сегодня любой, кому есть что рассказать о себе, кто пишет крутые тексты, снимает красивые фото/видео и мечтает, чтобы его увлечение стало профессией достаточно – завести блог, однако довольно непросто понять, какой контент сегодня нужен потребителю. У наших ТОП-5 это явно не вызывает трудностей.

*Все приведенные в списке данные являются экспертной оценкой суммарного дохода блогеров за период с октября по декабрь 2016 года.