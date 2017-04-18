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WARC опубликовал список 100 лучших маркетинговых агентств в мире

WARC опубликовал список 100 лучших маркетинговых агентств в мире

Ежегодный независимый рейтинг лучших маркетинговых проектов и компаний WARC, основанный на показателях эффективности и стратегии, подвел свои итоги.

Наряду с сетевыми маркетинговыми компаниями из США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, в списке лучших digital-агентств 7-ю строчку рейтинга заняло российское агентство маркетинговых коммуникаций e:mg. Это единственная компания в десятке лучших, представляющая неанглоязычную страну.

Кроме того, одним из ТОП-100 рекламных кампаний был признан проект «Откройте! К вам гости!», реализованный e:mg для бренда Jacobs Monarch. В сотню лучших также попали работы российских агентств Marvelous и Action.

WARC – известный сервис в рекламной индустрии, специализирующийся на рейтингах и шоукейсах лучших маркетинговых кампаний и агентств. Организаторы премии ежегодно формируют список из 100 лучших рекламных проектов и компаний на основе результатов наиболее авторитетных  конкурсов, в которых участвуют как агентства, так и клиенты.

19.04.2017

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