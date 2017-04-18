WARC опубликовал список 100 лучших маркетинговых агентств в мире
19.04.2017
19.04.2017
|Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...
|Мы решили узнать больше о поведении и потребительских привычках онлайн-покупателей и выявить основные тренды в области покупки одежды в Сети. Для этого мы проанализировали внутренние данные поисковых систем Google и подкрепили их результатами исследования интернет-магазина Wildberries.
|Зачем изучать эмоции человека при просмотре рекламы, и как это влияет...
|Coca Cola, Google, Mars, Nestle и Procter & Gamble используют нейромаркетинг, чтобы понять эмоции потребителей при просмотре рекламы и увеличить продажи. Об опыте нейромаркетинговых исследований в России и специфике работы с данными рассказывает Влад Иванов, директор по стратегическому планированию медийного агентства Total View.
|Россияне назвали самые популярные дворовые виды спорта
|Времена, когда покупатели жилья обращали внимание исключительно на количество квадратных метров, уже в прошлом. Сегодня застройщики соревнуются друг с другом не только по качеству строительства и удобству планировок, но и по инфраструктурному наполнению ЖК, в том числе наличию спортивных объектов в пешей доступности от дома.
|2017 год покажет рост объема рынка интерактивной рекламы
|Комитет по исследованиям IAB Russia оценил объем рынка интерактивной рекламы России по итогам 2016 года в 136 млрд. рублей, что на 21% больше, чем в предыдущем году.
|Девять трендов коммуникационного дизайна (2)
|Какие изменения происходят в коммуникациях бренда с потребителем? Какие специалисты нужны рынку? Что меняется в среде, в которой осуществляется коммуникация?
|Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
|В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
|ДИЗАЙН и РЕКЛАМА
|Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу.
|Художник-археолог
|ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер.
|Московское метро - Подземный Памятник архитектуры
|Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
|Художественные сокровища России (1)
|Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.
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