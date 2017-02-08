Askona отправит матрас невыспавшемуся Трампу

Askona, производитель товаров для здорового сна в России, приготовила подарок для Дональда Трампа – компания отправляет в Белый Дом анатомический матрас «Любовь» из коллекции «Русские матрасы». Компания обеспокоена качеством сна американского президента: ранее в эфире телеканала FoxNews Трамп отметил, что спит менее 5 часов в сутки и много работает.

Разработанный и полностью произведенный в России, анатомический матрас «Любовь» окажет благоприятное воздействие на здоровье Дональда Трампа и позволит президенту высыпаться за меньшее количество времени. Специальный подарок от Askona обеспечит индивидуальную поддержку спящего главы США: матрас подстроится под каждую зону его тела и создаст максимально комфортные условия для полноценного отдыха.

Познакомиться ближе с Россией и ее культурой Дональду Трампу поможет оригинальный дизайн матраса: узор, созданный российским дизайнером Анастасией Савельевой, выражает неподдельную красоту России и сочетает в себе таинство ее вековых традиций и обычаев.

На всю коллекцию «Русские матрасы» действует расширенная гарантия – 25 лет. Таким образом, Дональд Трамп сможет сменить не один президентский срок, пока Askona будет заботиться о его сне.