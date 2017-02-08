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Газета Metro сменила дизайн

Газета Metro сменила дизайн

В понедельник, 6 февраля, газета Metroвышла в новом дизайне. До этого в последний раз кардинальный редизайн был проведён в марте 2010 года, после чего было несколько небольших визуальных обновлений.

Концепция предыдущего дизайна немного устарела, так как газета Metro уже давно вышла за пределы принципа «20 минут», в течение которых читатель контактировал с газетой в прошлом. Развитие цифровых медиа позволяет нашей аудитории оставаться с Metro и быть в курсе последних новостей в любое время суток. Сайт www.metronews.ru, адаптированный под просмотр с любых устройств, позволяет читателям Metro не выпадать из повестки дня ни на секунду.

Новый облик Metro — это ответ постоянно меняющемуся новостному ландшафту. Metro перешло от публикации новостей вчерашнего дня к размещению эксклюзивного контента, который производится не только локальными редакциями Metro, но и сетью журналистов Metro по всему миру (Metro World News). Metro предоставляет читателям возможность использовать как традиционную печатную версию газеты, так и все свои цифровые каналы для того, чтобы читать и смотреть специальные репортажи, интервью, видеотрансляции и фотогалереи.

Дизайн был разработан международной командой Metro International. Он задаёт новый стиль оформления печатных СМИ по всему миру. Редизайну подверглась большая часть редакционных полос. Каждая деталь проработана и обновлена для лучшей передачи информации и ещё большего вовлечения читателя в редакционный контент. Симметричные плашки, цветные выносы, подписи к фотографиям и другие нюансы в совокупности формируют картину удобства и лёгкости, сохраняя динамичность и насыщенность ежедневного новостного издания. 

Ключевыми особенностями нового дизайна стали несколько элементов. В обновленном дизайне газеты используется множество круглых деталей. Круг отображает всесторонний информационный охват 360° и глобальность Metro International. Стиль, цвета, графические объекты нацелены на быстрое и увлекательное прочтение газеты.

Открывающие элементы секций содержат в себе ссылку на группы в социальных сетях и сайт газеты Metro, что позволит читателю глубже изучить тему или обсудить ее с другими читателями. В заголовках неновостных секций газеты используется шрифт с засечками Austin, что приближает вёрстку этих полос к журнальной. Такие элементы, как цитаты, мнения эксперта, короткие новости, выделяются бежевой заливкой, что делает их заметнее на полосе, а также позволяет разбавить монотонность текста.

Изменения в дизайне носят эволюционный характер. Новый стиль оформления редакционных материалов приятен не только аудитории, но и рекламодателям, ведь манера представления иллюстраций напоминает глянцевый журнал, что позволяет заострять внимание читателей на графических элементах, в том числе на рекламе. К тому же благодаря новому дизайну выросла информативность газеты, так как увеличилось количество печатных знаков на полосе.

Президент Metro International  Хуан Ромеро  отметил, что Metro в течение всей своей истории стремится к инновациям и ставит себе цель постоянно находиться на переднем крае в области дизайна и содержания своих СМИ.

09.02.2017

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