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ТОП-20 самых цитируемых СМИ Краснодарского края за 2016 год

ТОП-20 самых цитируемых СМИ Краснодарского края за 2016 год

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Краснодарского края за 2016 год. Лидеры медиарейтинга – телеканалКубань 24, а также интернет-ресурсы Yuga.ru и Livekuban.ru.

ТОП-20 самых цитируемых СМИ Краснодарского края:

Место в рейтинге

Перемещение за год

СМИ

Категория

ИЦ

1

0

Кубань 24

ТВ

256,26

2

+2

Yuga.ru

Интернет

247,83

3

+6

Livekuban.ru

Интернет

176,82

4

-1

Yugopolis.ru

Интернет

159,94

5

-3

ГТРК Сочи

ТВ

135,84

6

-1

ГТРК Кубань

ТВ

120,52

7

-1

Maks-portal.ru

Интернет

109,79

8

new

Kuban24.tv

Интернет

60,62

9

+2

Bloknot-krasnodar.ru

Интернет

54,26

10

-3

Кубанские новости

Газета

53,81

11

-3

Kuban.rbc.ru

Интернет

52,89

12

new

Юг Times

Газета

32,45

13

+2

Комсомольская правда – Кубань

Газета

24,79

14

new

ИА Ясно

Информагентство

13,85

15

-3

Yeisk.info

Интернет

12,74

16

-6

Деловой Ейск

Газета

12,36

17

0

Новороссийский рабочий

Газета

11,86

18

new

Новости Сочи

Газета

10,87

19

-1

Деловая газета. Юг

Газета

10,62

20

new

Rufox.ru

Интернет

10,15

Методика

  1. В медиарейтинг вошли СМИ Краснодарского края, специализированные СМИ при подсчете не учитывались.
  2. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
  3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 37 500 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
  4. Период исследования: 1 января – 31 декабря 2016 года.

07.02.2017

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