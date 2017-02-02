"Россия сегодня" представила проект "Великая русская революция"

Историко-культурологический проект сочетает разные форматы повествования о событиях и действующих лицах. Собранные все вместе – анимированные сюжеты, очерки, архивные фотографии и онлайн-азбука, - позволяют читателю составить объёмную картину события, определившего ход современной истории. Проект поможет старшему поколению узнать неизвестные ранее детали истории начала двадцатого века, а школьникам и студентам доступно расскажет об одном из самых сложных периодов истории страны. Главы проекта будут выходить на сайте RIA.ru до конца 2017 года. Ряд мероприятий пройдет и в офлайне – международный пресс-центр МИА «Россия сегодня» примет историков и экспертов в знаменитом «Лектории на Зубовском».

Дмитрий Киселев, Генеральный директор МИА «Россия сегодня», член организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года об основной идее проекта: «На основе фактов и исторических документов вместе с читателем мы попытаемся нащупать сумасшедшую романтику и энергию, понять закономерности их возникновения. Хотя прививку от революции страна уже получила, энергия может быть использована и сегодня – в мирных целях».

Главный редактор Ria.ru Кирилл Кирьянов: «В течение года мы будем рассказывать нашим читателям о событиях переломного 1917-го года, об атмосфере времени и – самое главное – о его героях. Как и всегда, мы стараемся рассказать о сложном просто, поэтому помимо текстов, у нас будут и видеоинфографики, и уникальные фото- и видеоматериалы из архивов агентства. Многое из этого никогда прежде не публиковалось».

Лица революции

Писатель, публицист и политический обозреватель Ria.ru Петр Романов в течение 2017 года выпустит серию биографических очерков, в которых расскажет о главных действующих лицах октябрьской революции и событий вокруг нее. Очерки будут публиковаться в хронологическом порядке.

По словам Петра Романова: «портретная галерея очень разномастная: от Родзянко до "матроса Железняка", от князя Львова до Махно, от Троцкого до Ленина. Общая черта между этими очень разными людьми, несмотря на весьма противоречивые оценки, которые им позже выставила история, многие из них искренне любили Россию, вот только ее "светлое будущее" представляли себе по-разному».

Азбука революции

Руководитель отдела культуры ria.ru Анна Кочарова еженедельно в социальных сетях МИА «Россия сегодня» будет знакомить читателей с важными словами и понятиями, порожденными революцией и кардинально повлиявшими на быт людей того времени. В алфавитном порядке в течение 2017 года в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ значение слов из «азбуки революции» будут объяснять культурологи и эксперты, а сопровождать посты будут изображения уникальных артефактов из архива МИА «Россия сегодня» и ведущих музейных собраний. Откроет «Азбуку революции» понятие «Антирелигиозная пропаганда».

Анимация

Видеоролики, созданные командой видео дизайнеров и инфографиков под руководством Антона Степанова, покажут исторические события 2017 в картинках, стилизованных под двадцатые годы прошлого года. Ролики созданы на основе архивных фотоматериалов МИА «Россия сегодня» и специально нарисованной и анимированной графики. Руководитель дизайн-центра МИА «Россия сегодня» Антон Степанов: «Первый анимационный ролик является прологом к событиям 1917 года. Мы наглядно и просто показываем, как работал революционный механизм в России, какие идеи и люди его запустили, породили, кем были эти люди. Также покажем, что революционные процессы проходили и в других странах, почти весь мир был охвачен идеями социализма. Февральский переворот, «Апрельские тезисы», Корниловский мятеж, Июльская демонстрация в Санкт-Петербурге, противостояние между советами и временным правительством и, наконец, первые декреты советской власти».

Фото

В фотобанке МИА «Россия сегодня» хранятся фотографии, датированные концом XIX века. Проект «Великая русская революция» будет публиковать регулярные тематические подборки, собранные из уникальных артефактов, сохранившихся до наших дней. Специальные фотоленты покажут автомобили, моду, оружие революции и другие интересные подборки из коллекции МИА «Россия сегодня».

Лекции

Также площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» запланировано проведение ряда мероприятий, посвященных событиям 1917 года в России. В пресс-конференциях и круглых столах примут участие представители организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России, известнейшие историки, политологи, иностранные эксперты. В ходе видеомостов со странами СНГ и дальним зарубежьем будет обсуждаться влияние событий того времени на всю мировую историю 20 века. Для любителей российской истории особенно интересными станут лекции, организованные на площадке пресс-центра в рамках проекта «Лекторий на Зубовском»: именно там будет дано новое прочтение широко известных событий и приоткрыты завесы тайны, до сих пор окружающих некоторые из них. Подробная информация на сайте pressmia.ru.

Состав творческой группы проекта «Великая русская революция»: главный редактор Ria.ru Кирилл Кирьянов; руководитель дизайн центра МИА «Россия сегодня» Антон Степанов; руководитель отдела культуры Ria.ru Анна Кочарова; писатель, публицист и политический обозреватель Ria.ru Петр Романов; корреспондент редакции Ria.ru Антон Размахнин.