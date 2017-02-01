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ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (02/01/2017 - 08/01/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (02/01/2017 - 08/01/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 02/01/2017 - 08/01/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.01.2017 Время Воскресенье 21:00:13 21:35:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.5 15.0
2 08.01.2017 Вести. (20:00) Воскресенье 20:00:08 20:35:17 РОССИЯ1 6.0 14.4
3 02.01.2017 Местное время Понедельник 20:38:39 20:54:07 РОССИЯ1 5.4 14.5
4 08.01.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:08 12:15:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 17.1
5 08.01.2017 Сегодня вечером. (19:00) Воскресенье 19:00:08 19:22:57 НТВ 4.5 11.5
6 07.01.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:09 20:38:35 РОССИЯ1 4.3 11.3
7 05.01.2017 Вести. (14:00) Четверг 14:00:07 14:20:40 РОССИЯ1 3.8 15.2
8 04.01.2017 Вечерние новости Среда 18:00:07 18:16:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 12.4
9 06.01.2017 Вести. Специальный выпуск Пятница 22:55:07 23:00:07 РОССИЯ1 3.6 10.2
10 06.01.2017 Вести. (11:00) Пятница 11:00:07 11:39:09 РОССИЯ1 3.3 16.3

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.01.2017 Вести. Специальный репортаж Воскресенье 23:31:51 23:44:00 РОССИЯ 24 1.1 3.5
2 07.01.2017 О, мой год! Суббота 23:07:23 23:12:52 МОСКВА-24 0.8 2.3

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.01.2017 Аватар Вторник 21:22:22 00:26:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 17.8
2 08.01.2017 Гарри Поттер и орден Феникса Воскресенье 17:15:59 20:00:09 ТНТ 5.0 12.9
3 08.01.2017 Гарри Поттер и принц-полукровка Воскресенье 20:00:56 22:59:33 ТНТ 4.7 11.4
4 06.01.2017 Отогрей мое сердце Пятница 20:53:18 22:55:07 РОССИЯ1 4.3 12.0
5 08.01.2017 Кузнец моего счастья Воскресенье 18:01:20 19:59:52 РОССИЯ1 4.3 10.9
6 08.01.2017 Гарри Поттер и узник Азкабана Воскресенье 14:34:17 17:15:59 ТНТ 4.2 12.7
7 02.01.2017 Один дома-2 Понедельник 12:11:09 14:28:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 15.0
8 04.01.2017 Страна чудес Среда 21:29:04 23:01:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 11.4
9 07.01.2017 Настоятель-2 Суббота 21:21:22 23:16:45 НТВ 3.8 9.7
10 08.01.2017 Все будет хорошо Воскресенье 14:19:21 18:01:20 РОССИЯ1 3.7 11.0

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.01.2017 Паутина-8 Вторник 22:21:37 23:20:29 НТВ 4.0 11.1
2 05.01.2017 Цветок папоротника Четверг 23:46:09 00:48:58 РОССИЯ1 3.9 14.8
3 08.01.2017 Ментовские войны-4 Воскресенье 18:06:09 18:59:52 НТВ 3.8 10.0
4 08.01.2017 Шерлок Холмс Воскресенье 00:01:08 01:43:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 19.3
5 06.01.2017 Между нами девочками Пятница 16:24:00 19:59:59 РОССИЯ1 3.6 11.1
6 03.01.2017 Ментовские войны-2 Вторник 18:02:33 18:59:50 НТВ 3.4 11.0
7 06.01.2017 Братья по обмену Пятница 11:54:31 13:47:40 РОССИЯ1 3.4 14.3
8 08.01.2017 Посредник Воскресенье 20:20:36 21:18:38 НТВ 3.3 7.6
9 07.01.2017 След Суббота 17:38:45 18:30:04 3.2 9.3
10 07.01.2017 Ментовские войны-3 Суббота 18:02:37 18:59:52 НТВ 3.1 8.8

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.01.2017 Одна за всех Вторник 16:07:00 17:06:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 11.6
2 02.01.2017 Михаил Задорнов. Вся правда о российской дури Понедельник 23:19:03 01:07:45 3.0 10.5
3 07.01.2017 Михаил Задорнов. "Кажется, что все не так плохо, как кажется" Суббота 19:00:35 21:00:31 2.9 7.5
4 05.01.2017 "Поколение памперсов" концерт Михаила Задорнова Четверг 19:30:31 21:25:24 2.5 7.0
5 02.01.2017 Comedy Woman Понедельник 21:06:07 22:02:16 ТНТ 2.4 6.4
6 08.01.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 12:06:06 13:59:51 РОССИЯ1 2.4 8.6
7 07.01.2017 Однажды в России Суббота 15:03:49 15:57:04 ТНТ 2.3 7.9
8 07.01.2017 Комеди Клаб. Karaoke star Суббота 22:00:34 23:03:28 ТНТ 2.1 5.5

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.01.2017 Роза Хутор. Рождество 2017 Суббота 21:29:54 23:00:23 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 10.6
2 08.01.2017 Роза Хутор. Творческий вечер Константина Меладзе Воскресенье 21:35:08 00:01:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 9.8
3 05.01.2017 "Мне 65". Юбилейный концерт Олега Газманова Четверг 14:20:40 16:20:32 РОССИЯ1 3.1 12.2
4 02.01.2017 Ээхх, разгуляй! Понедельник 14:28:17 18:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 8.3
5 04.01.2017 "Новая волна". Лучшее Среда 14:20:59 16:17:11 РОССИЯ1 2.3 9.4
6 02.01.2017 Песня года - 2016 Понедельник 13:45:51 16:18:03 РОССИЯ1 2.3 8.0
7 05.01.2017 Вячеслав Добрынин. Юбилейный концерт Четверг 12:15:32 14:04:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 8.8
8 06.01.2017 Бенефис Александра Розенбаума Пятница 13:47:40 16:24:00 РОССИЯ1 2.1 7.7
9 07.01.2017 Юбилейный вечер Раймонда Паулса Суббота 13:29:02 16:20:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 6.5
10 08.01.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:51:54 09:31:05 РОССИЯ1 1.5 14.0

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 05.01.2017 Улика из прошлого Четверг 13:16:16 18:00:02 1.0 4.0
2 03.01.2017 Линия жизни Вторник 18:12:40 19:04:37 РОССИЯ К 0.9 3.0
3 04.01.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Среда 05:00:00 08:59:58 0.8 14.8
4 07.01.2017 Сеть Суббота 14:11:34 14:16:43 МОСКВА-24 0.8 2.7
5 07.01.2017 Индустрия кино Суббота 12:20:16 12:43:20 РОССИЯ 24 0.8 2.9
6 08.01.2017 Оружие Победы Воскресенье 00:43:03 00:54:52 0.8 4.0
7 05.01.2017 Цвет времени Четверг 17:57:37 18:10:05 РОССИЯ К 0.8 2.6
8 07.01.2017 Москино Суббота 13:33:13 13:53:48 МОСКВА-24 0.7 2.6
9 03.01.2017 Орел & решка. На краю света Вторник 19:06:34 20:01:42 ПЯТНИЦА 0.7 2.0
10 08.01.2017 Пешком... Воскресенье 13:35:11 14:01:59 РОССИЯ К 0.7 2.3

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.01.2017 Прямая трансляция рождественского богослужения из храма Христа Спасителя Пятница 23:00:07 01:14:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 13.4
2 06.01.2017 Прямая трансляция рождественского богослужения из храма Христа Спасителя Пятница 23:00:07 01:14:08 РОССИЯ1 2.5 8.6
3 08.01.2017 День военной тайны Воскресенье 17:59:31 00:57:46 2.3 6.3
4 07.01.2017 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла Суббота 11:21:05 11:50:17 РОССИЯ1 1.8 7.5
5 03.01.2017 Вести. WWW Вторник 18:20:36 18:32:30 РОССИЯ 24 1.3 4.0
6 04.01.2017 Специальный корреспондент Среда 22:15:58 22:59:58 РОССИЯ 24 0.9 2.5
7 07.01.2017 Прямая трансляция рождественского богослужения из храма Христа Спасителя Суббота 15:00:16 16:14:58 0.8 2.6
8 08.01.2017 Аферисты в сетях Воскресенье 23:00:13 00:04:50 ПЯТНИЦА 0.7 2.3
9 02.01.2017 Вести. В рабочий полдень Понедельник 13:14:04 13:52:01 РОССИЯ 24 0.7 2.4
10 06.01.2017 Военная приемка. Рекорды Пятница 15:53:17 15:59:02 0.7 2.4

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт Воскресенье 14:20:45 15:16:27 МАТЧ ТВ 2.1 6.8
2 04.01.2017 Хоккей. Чемпионат Мира среди молодежных команд 2016-2017 Среда 00:40:16 01:49:46 МАТЧ ТВ 2.1 11.0
3 07.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Суббота 13:21:45 14:14:56 МАТЧ ТВ 2.0 7.1
4 07.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Суббота 16:30:22 17:21:22 МАТЧ ТВ 1.8 5.7
5 07.01.2017 #новости Суббота 17:21:32 17:26:40 МАТЧ ТВ 1.8 5.4
6 08.01.2017 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де Ски. Гонка преследования Воскресенье 17:26:36 18:07:16 МАТЧ ТВ 1.8 4.9
7 08.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины Воскресенье 16:30:08 17:26:30 МАТЧ ТВ 1.8 5.0
8 07.01.2017 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де Ски. Масс-старт Суббота 17:26:40 18:17:40 МАТЧ ТВ 1.7 4.9
9 05.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Спринт Четверг 16:04:49 17:48:38 МАТЧ ТВ 1.5 5.3
10 06.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины Пятница 16:03:31 17:39:10 МАТЧ ТВ 1.5 4.8

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.01.2017 Что? Где? Когда? Понедельник 23:22:40 01:21:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.6 20.5
2 02.01.2017 МаксимМаксим Понедельник 21:22:53 23:22:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.1 13.8
3 08.01.2017 КВН - 2016. Высшая лига Воскресенье 18:43:03 20:58:46 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 12.1
4 05.01.2017 Пусть говорят Четверг 19:03:27 20:59:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 10.5
5 06.01.2017 Битва экстрасенсов Пятница 19:54:06 21:26:32 ТНТ 3.7 10.4
6 03.01.2017 Юмор года Вторник 14:21:01 16:15:38 РОССИЯ1 3.6 14.0
7 08.01.2017 Голубой огонек на Шаболовке Воскресенье 20:35:17 00:45:26 РОССИЯ1 3.5 9.9
8 07.01.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 19:09:50 20:08:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 9.4
9 06.01.2017 Поле чудес Пятница 19:53:51 20:59:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 9.7
10 04.01.2017 Угадай мелодию Среда 18:16:06 19:03:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 10.0

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.01.2017 Илья Муромец и Соловей разбойник Понедельник 17:32:57 19:00:14 4.0 12.1
2 02.01.2017 Иван Царевич и серый волк Понедельник 19:00:14 20:36:06 3.8 10.4
3 02.01.2017 Алеша Попович и Тугарин Змей Понедельник 14:47:40 16:17:06 3.3 11.6
4 02.01.2017 Иван Царевич и серый волк-2 Понедельник 20:36:06 21:56:20 3.3 8.8
5 02.01.2017 Добрыня Никитич и Змей Горыныч Понедельник 16:17:06 17:32:57 3.2 10.7
6 02.01.2017 Иван Царевич и серый волк-3 Понедельник 21:56:20 23:19:03 3.1 8.6
7 02.01.2017 Три богатыря. Ход конем Понедельник 13:26:27 14:47:40 2.9 10.4
8 05.01.2017 Холодное сердце Четверг 10:14:28 12:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 14.8
9 03.01.2017 Шрек - 2 Вторник 19:12:08 21:02:10 СТС 2.7 7.6
10 05.01.2017 Шрек навсегда Четверг 19:12:34 20:57:57 СТС 2.6 7.4
TNS Россия
Advertology.Ru

02.02.2017

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