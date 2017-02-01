ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (02/01/2017 - 08/01/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 02/01/2017 - 08/01/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.01.2017
|Время
|Воскресенье
|21:00:13
|21:35:08
|6.5
|15.0
|2
|08.01.2017
|Вести. (20:00)
|Воскресенье
|20:00:08
|20:35:17
|6.0
|14.4
|3
|02.01.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:38:39
|20:54:07
|5.4
|14.5
|4
|08.01.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Воскресенье
|12:00:08
|12:15:33
|4.7
|17.1
|5
|08.01.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Воскресенье
|19:00:08
|19:22:57
|4.5
|11.5
|6
|07.01.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:09
|20:38:35
|4.3
|11.3
|7
|05.01.2017
|Вести. (14:00)
|Четверг
|14:00:07
|14:20:40
|3.8
|15.2
|8
|04.01.2017
|Вечерние новости
|Среда
|18:00:07
|18:16:06
|3.8
|12.4
|9
|06.01.2017
|Вести. Специальный выпуск
|Пятница
|22:55:07
|23:00:07
|3.6
|10.2
|10
|06.01.2017
|Вести. (11:00)
|Пятница
|11:00:07
|11:39:09
|3.3
|16.3
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.01.2017
|Вести. Специальный репортаж
|Воскресенье
|23:31:51
|23:44:00
|1.1
|3.5
|2
|07.01.2017
|О, мой год!
|Суббота
|23:07:23
|23:12:52
|0.8
|2.3
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.01.2017
|Аватар
|Вторник
|21:22:22
|00:26:51
|6.1
|17.8
|2
|08.01.2017
|Гарри Поттер и орден Феникса
|Воскресенье
|17:15:59
|20:00:09
|5.0
|12.9
|3
|08.01.2017
|Гарри Поттер и принц-полукровка
|Воскресенье
|20:00:56
|22:59:33
|4.7
|11.4
|4
|06.01.2017
|Отогрей мое сердце
|Пятница
|20:53:18
|22:55:07
|4.3
|12.0
|5
|08.01.2017
|Кузнец моего счастья
|Воскресенье
|18:01:20
|19:59:52
|4.3
|10.9
|6
|08.01.2017
|Гарри Поттер и узник Азкабана
|Воскресенье
|14:34:17
|17:15:59
|4.2
|12.7
|7
|02.01.2017
|Один дома-2
|Понедельник
|12:11:09
|14:28:17
|4.1
|15.0
|8
|04.01.2017
|Страна чудес
|Среда
|21:29:04
|23:01:53
|4.0
|11.4
|9
|07.01.2017
|Настоятель-2
|Суббота
|21:21:22
|23:16:45
|3.8
|9.7
|10
|08.01.2017
|Все будет хорошо
|Воскресенье
|14:19:21
|18:01:20
|3.7
|11.0
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.01.2017
|Паутина-8
|Вторник
|22:21:37
|23:20:29
|4.0
|11.1
|2
|05.01.2017
|Цветок папоротника
|Четверг
|23:46:09
|00:48:58
|3.9
|14.8
|3
|08.01.2017
|Ментовские войны-4
|Воскресенье
|18:06:09
|18:59:52
|3.8
|10.0
|4
|08.01.2017
|Шерлок Холмс
|Воскресенье
|00:01:08
|01:43:00
|3.7
|19.3
|5
|06.01.2017
|Между нами девочками
|Пятница
|16:24:00
|19:59:59
|3.6
|11.1
|6
|03.01.2017
|Ментовские войны-2
|Вторник
|18:02:33
|18:59:50
|3.4
|11.0
|7
|06.01.2017
|Братья по обмену
|Пятница
|11:54:31
|13:47:40
|3.4
|14.3
|8
|08.01.2017
|Посредник
|Воскресенье
|20:20:36
|21:18:38
|3.3
|7.6
|9
|07.01.2017
|След
|Суббота
|17:38:45
|18:30:04
|3.2
|9.3
|10
|07.01.2017
|Ментовские войны-3
|Суббота
|18:02:37
|18:59:52
|3.1
|8.8
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.01.2017
|Одна за всех
|Вторник
|16:07:00
|17:06:57
|3.2
|11.6
|2
|02.01.2017
|Михаил Задорнов. Вся правда о российской дури
|Понедельник
|23:19:03
|01:07:45
|3.0
|10.5
|3
|07.01.2017
|Михаил Задорнов. "Кажется, что все не так плохо, как кажется"
|Суббота
|19:00:35
|21:00:31
|2.9
|7.5
|4
|05.01.2017
|"Поколение памперсов" концерт Михаила Задорнова
|Четверг
|19:30:31
|21:25:24
|2.5
|7.0
|5
|02.01.2017
|Comedy Woman
|Понедельник
|21:06:07
|22:02:16
|2.4
|6.4
|6
|08.01.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|12:06:06
|13:59:51
|2.4
|8.6
|7
|07.01.2017
|Однажды в России
|Суббота
|15:03:49
|15:57:04
|2.3
|7.9
|8
|07.01.2017
|Комеди Клаб. Karaoke star
|Суббота
|22:00:34
|23:03:28
|2.1
|5.5
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.01.2017
|Роза Хутор. Рождество 2017
|Суббота
|21:29:54
|23:00:23
|4.2
|10.6
|2
|08.01.2017
|Роза Хутор. Творческий вечер Константина Меладзе
|Воскресенье
|21:35:08
|00:01:08
|3.6
|9.8
|3
|05.01.2017
|"Мне 65". Юбилейный концерт Олега Газманова
|Четверг
|14:20:40
|16:20:32
|3.1
|12.2
|4
|02.01.2017
|Ээхх, разгуляй!
|Понедельник
|14:28:17
|18:00:02
|2.4
|8.3
|5
|04.01.2017
|"Новая волна". Лучшее
|Среда
|14:20:59
|16:17:11
|2.3
|9.4
|6
|02.01.2017
|Песня года - 2016
|Понедельник
|13:45:51
|16:18:03
|2.3
|8.0
|7
|05.01.2017
|Вячеслав Добрынин. Юбилейный концерт
|Четверг
|12:15:32
|14:04:01
|2.1
|8.8
|8
|06.01.2017
|Бенефис Александра Розенбаума
|Пятница
|13:47:40
|16:24:00
|2.1
|7.7
|9
|07.01.2017
|Юбилейный вечер Раймонда Паулса
|Суббота
|13:29:02
|16:20:39
|1.9
|6.5
|10
|08.01.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:51:54
|09:31:05
|1.5
|14.0
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|05.01.2017
|Улика из прошлого
|Четверг
|13:16:16
|18:00:02
|1.0
|4.0
|2
|03.01.2017
|Линия жизни
|Вторник
|18:12:40
|19:04:37
|0.9
|3.0
|3
|04.01.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Среда
|05:00:00
|08:59:58
|0.8
|14.8
|4
|07.01.2017
|Сеть
|Суббота
|14:11:34
|14:16:43
|0.8
|2.7
|5
|07.01.2017
|Индустрия кино
|Суббота
|12:20:16
|12:43:20
|0.8
|2.9
|6
|08.01.2017
|Оружие Победы
|Воскресенье
|00:43:03
|00:54:52
|0.8
|4.0
|7
|05.01.2017
|Цвет времени
|Четверг
|17:57:37
|18:10:05
|0.8
|2.6
|8
|07.01.2017
|Москино
|Суббота
|13:33:13
|13:53:48
|0.7
|2.6
|9
|03.01.2017
|Орел & решка. На краю света
|Вторник
|19:06:34
|20:01:42
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.0
|10
|08.01.2017
|Пешком...
|Воскресенье
|13:35:11
|14:01:59
|0.7
|2.3
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.01.2017
|Прямая трансляция рождественского богослужения из храма Христа Спасителя
|Пятница
|23:00:07
|01:14:04
|3.8
|13.4
|2
|06.01.2017
|Прямая трансляция рождественского богослужения из храма Христа Спасителя
|Пятница
|23:00:07
|01:14:08
|2.5
|8.6
|3
|08.01.2017
|День военной тайны
|Воскресенье
|17:59:31
|00:57:46
|2.3
|6.3
|4
|07.01.2017
|Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла
|Суббота
|11:21:05
|11:50:17
|1.8
|7.5
|5
|03.01.2017
|Вести. WWW
|Вторник
|18:20:36
|18:32:30
|1.3
|4.0
|6
|04.01.2017
|Специальный корреспондент
|Среда
|22:15:58
|22:59:58
|0.9
|2.5
|7
|07.01.2017
|Прямая трансляция рождественского богослужения из храма Христа Спасителя
|Суббота
|15:00:16
|16:14:58
|0.8
|2.6
|8
|08.01.2017
|Аферисты в сетях
|Воскресенье
|23:00:13
|00:04:50
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.3
|9
|02.01.2017
|Вести. В рабочий полдень
|Понедельник
|13:14:04
|13:52:01
|0.7
|2.4
|10
|06.01.2017
|Военная приемка. Рекорды
|Пятница
|15:53:17
|15:59:02
|0.7
|2.4
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
|Воскресенье
|14:20:45
|15:16:27
|МАТЧ ТВ
|2.1
|6.8
|2
|04.01.2017
|Хоккей. Чемпионат Мира среди молодежных команд 2016-2017
|Среда
|00:40:16
|01:49:46
|МАТЧ ТВ
|2.1
|11.0
|3
|07.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Суббота
|13:21:45
|14:14:56
|МАТЧ ТВ
|2.0
|7.1
|4
|07.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Суббота
|16:30:22
|17:21:22
|МАТЧ ТВ
|1.8
|5.7
|5
|07.01.2017
|#новости
|Суббота
|17:21:32
|17:26:40
|МАТЧ ТВ
|1.8
|5.4
|6
|08.01.2017
|Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де Ски. Гонка преследования
|Воскресенье
|17:26:36
|18:07:16
|МАТЧ ТВ
|1.8
|4.9
|7
|08.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
|Воскресенье
|16:30:08
|17:26:30
|МАТЧ ТВ
|1.8
|5.0
|8
|07.01.2017
|Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де Ски. Масс-старт
|Суббота
|17:26:40
|18:17:40
|МАТЧ ТВ
|1.7
|4.9
|9
|05.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Спринт
|Четверг
|16:04:49
|17:48:38
|МАТЧ ТВ
|1.5
|5.3
|10
|06.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
|Пятница
|16:03:31
|17:39:10
|МАТЧ ТВ
|1.5
|4.8
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.01.2017
|Что? Где? Когда?
|Понедельник
|23:22:40
|01:21:05
|5.6
|20.5
|2
|02.01.2017
|МаксимМаксим
|Понедельник
|21:22:53
|23:22:40
|5.1
|13.8
|3
|08.01.2017
|КВН - 2016. Высшая лига
|Воскресенье
|18:43:03
|20:58:46
|5.0
|12.1
|4
|05.01.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|19:03:27
|20:59:02
|3.7
|10.5
|5
|06.01.2017
|Битва экстрасенсов
|Пятница
|19:54:06
|21:26:32
|3.7
|10.4
|6
|03.01.2017
|Юмор года
|Вторник
|14:21:01
|16:15:38
|3.6
|14.0
|7
|08.01.2017
|Голубой огонек на Шаболовке
|Воскресенье
|20:35:17
|00:45:26
|3.5
|9.9
|8
|07.01.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|19:09:50
|20:08:45
|3.5
|9.4
|9
|06.01.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:53:51
|20:59:00
|3.4
|9.7
|10
|04.01.2017
|Угадай мелодию
|Среда
|18:16:06
|19:03:49
|3.2
|10.0
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.01.2017
|Илья Муромец и Соловей разбойник
|Понедельник
|17:32:57
|19:00:14
|4.0
|12.1
|2
|02.01.2017
|Иван Царевич и серый волк
|Понедельник
|19:00:14
|20:36:06
|3.8
|10.4
|3
|02.01.2017
|Алеша Попович и Тугарин Змей
|Понедельник
|14:47:40
|16:17:06
|3.3
|11.6
|4
|02.01.2017
|Иван Царевич и серый волк-2
|Понедельник
|20:36:06
|21:56:20
|3.3
|8.8
|5
|02.01.2017
|Добрыня Никитич и Змей Горыныч
|Понедельник
|16:17:06
|17:32:57
|3.2
|10.7
|6
|02.01.2017
|Иван Царевич и серый волк-3
|Понедельник
|21:56:20
|23:19:03
|3.1
|8.6
|7
|02.01.2017
|Три богатыря. Ход конем
|Понедельник
|13:26:27
|14:47:40
|2.9
|10.4
|8
|05.01.2017
|Холодное сердце
|Четверг
|10:14:28
|12:00:00
|2.7
|14.8
|9
|03.01.2017
|Шрек - 2
|Вторник
|19:12:08
|21:02:10
|2.7
|7.6
|10
|05.01.2017
|Шрек навсегда
|Четверг
|19:12:34
|20:57:57
|2.6
|7.4
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02.02.2017
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