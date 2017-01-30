Школа рекламиста

Ультимативный гайд по таргетированной рекламе на Facebook. Часть 1

Ультимативный гайд по таргетированной рекламе на Facebook. Часть 1

В этом гайде мы подробно расскажем, как создать и настроить рекламный аккаунт, какие существуют форматы рекламных объявлений, что такое таргетинг, на какие сроки и с каким бюджетом запускать рекламные кампании, и как работать с отчетами. В первой части разберемся с настройками бизнес-менеджера Facebook.

Регистрация в бизнес-менеджере

Бизнес-менеджер — это инструмент, в котором вы управляете страницами, рекламными аккаунтами и каталогами продукции. Во время регистрации Facebook попросит ввести название вашей компании — мы решили заняться рекламой современного фэшн-дизайнера Леши Пубчинского, так и пишем:

Укажите название компании

Затем заполните профиль. Тут ничего интересного и необычного, просто введите данные:

 

Введите данные администратора

После этого вы попадете на совсем еще пустую учетную запись. Теперь ее нужно настроить, чтобы на главной странице отображалась информация по рекламным аккаунтам, затратам, охвату и количеству показов.

 

Аккаунт бизнес-менеджера на старте

 

Так выглядит аккаунт на реальном проекте

Настройка бизнес-менеджера

Добавьте страницу

Сначала привяжите к бизнес-аккаунту вашу страницу, так вы сможете смотреть ее статистику и управлять публикациями. Зайдите в «Настройки компании» в правом верхнем углу и выберите раздел «Страницы»:

 

Раздел настройки страниц

Нажмите «Добавить страницы». На выбор три варианта:

У вас уже есть готовая страница, поэтому выбирайте первый пункт, вводите название и нажмите «Заявить права на страницу».

 

Найдите свою страницу

Создайте рекламный аккаунт и каталог продуктов

В рекламном аккаунте вы будете продвигать публикации, создавать объявления, настраивать таргетинг и в целом вести рекламные кампании.

Название аккаунта может быть любым, а вот часовой пояс и валюту лучше всего выбирать индивидуально для каждого проекта, в зависимости от того на какой город вы таргетируетесь.

Следующий шаг — выбрать людей, которые будут причастны к этому аккаунту.

 

Не забудьте про роли

В конце нужно указать способ оплаты:

 

Перейдите в раздел «Способы оплаты»

Введите свои данные

Теперь у вас есть готовый рекламный аккаунт. Пора создать каталог продуктов — это список всех товаров, которые вы будете рекламировать.

Шаг 1:

 

Создайте новый каталог продуктов

Шаг 2:

 

Выберите категорию товаров

Каталог готов и его нужно наполнить товарами, но об этом мы расскажем в следующих частях гайда.

Читайте материал по теме: Как запустить рекламу в Instagram. Гайд

Добавьте новых людей

Все самое важное вы создали, теперь нужно добавить новых пользователей, которые будут управлять вашим бизнес-аккаунтом. В разделе «Люди» нажмите на кнопку «Добавить новых людей».

В появившемся окне через запятую укажите электронные адреса людей, которые вам нужны, и выдайте им права: администратора или сотрудника. Администратор вправе совершать любые действия в аккаунте и на странице, а сотрудник только вести рекламные кампании и смотреть статистику.

После этого нужно определить за какие страницы будет отвечать новый пользователь, и какая у него будет роль.

По такому же принципу добавьте новых людей к рекламному аккаунту и каталогу продуктов. Теперь бизнес-менеджер настроен, и должен выглядеть примерно так:

В следующей части мы расскажем о запуске рекламной кампании на Facebook: какие бывают цели, форматы и настройки таргета.

Артем Шишкин, Специалист по таргетированной рекламе KINETICA
Advertology.Ru

31.01.2017

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