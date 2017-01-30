Ультимативный гайд по таргетированной рекламе на Facebook. Часть 1
В этом гайде мы подробно расскажем, как создать и настроить рекламный аккаунт, какие существуют форматы рекламных объявлений, что такое таргетинг, на какие сроки и с каким бюджетом запускать рекламные кампании, и как работать с отчетами. В первой части разберемся с настройками бизнес-менеджера Facebook.
Регистрация в бизнес-менеджере
Бизнес-менеджер — это инструмент, в котором вы управляете страницами, рекламными аккаунтами и каталогами продукции. Во время регистрации Facebook попросит ввести название вашей компании — мы решили заняться рекламой современного фэшн-дизайнера Леши Пубчинского, так и пишем:
Укажите название компании
Затем заполните профиль. Тут ничего интересного и необычного, просто введите данные:
Введите данные администратора
После этого вы попадете на совсем еще пустую учетную запись. Теперь ее нужно настроить, чтобы на главной странице отображалась информация по рекламным аккаунтам, затратам, охвату и количеству показов.
Аккаунт бизнес-менеджера на старте
Так выглядит аккаунт на реальном проекте
Настройка бизнес-менеджера
Добавьте страницу
Сначала привяжите к бизнес-аккаунту вашу страницу, так вы сможете смотреть ее статистику и управлять публикациями. Зайдите в «Настройки компании» в правом верхнем углу и выберите раздел «Страницы»:
Раздел настройки страниц
Нажмите «Добавить страницы». На выбор три варианта:
У вас уже есть готовая страница, поэтому выбирайте первый пункт, вводите название и нажмите «Заявить права на страницу».
Найдите свою страницу
Создайте рекламный аккаунт и каталог продуктов
В рекламном аккаунте вы будете продвигать публикации, создавать объявления, настраивать таргетинг и в целом вести рекламные кампании.
Название аккаунта может быть любым, а вот часовой пояс и валюту лучше всего выбирать индивидуально для каждого проекта, в зависимости от того на какой город вы таргетируетесь.
Следующий шаг — выбрать людей, которые будут причастны к этому аккаунту.
Не забудьте про роли
В конце нужно указать способ оплаты:
Перейдите в раздел «Способы оплаты»
Введите свои данные
Теперь у вас есть готовый рекламный аккаунт. Пора создать каталог продуктов — это список всех товаров, которые вы будете рекламировать.
Шаг 1:
Создайте новый каталог продуктов
Шаг 2:
Выберите категорию товаров
Каталог готов и его нужно наполнить товарами, но об этом мы расскажем в следующих частях гайда.
Добавьте новых людей
Все самое важное вы создали, теперь нужно добавить новых пользователей, которые будут управлять вашим бизнес-аккаунтом. В разделе «Люди» нажмите на кнопку «Добавить новых людей».
В появившемся окне через запятую укажите электронные адреса людей, которые вам нужны, и выдайте им права: администратора или сотрудника. Администратор вправе совершать любые действия в аккаунте и на странице, а сотрудник только вести рекламные кампании и смотреть статистику.
После этого нужно определить за какие страницы будет отвечать новый пользователь, и какая у него будет роль.
По такому же принципу добавьте новых людей к рекламному аккаунту и каталогу продуктов. Теперь бизнес-менеджер настроен, и должен выглядеть примерно так:
В следующей части мы расскажем о запуске рекламной кампании на Facebook: какие бывают цели, форматы и настройки таргета.
Advertology.Ru
31.01.2017
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