Ультимативный гайд по таргетированной рекламе на Facebook. Часть 2

Во второй части гайда мы расскажем о том, какие бывают цели, форматы и настройки таргета у рекламы на Фейсбуке.

Цели рекламы

Реклама на Фейсбуке делится на 11 целей, которые, в свою очередь, разбиты на три группы: узнаваемость, лиды и конверсии.

Узнаваемость

1. Узнаваемость бренда. Как понятно по названию, эта цель нужна для того, чтобы про вашу компанию узнали люди, причем не все подряд, а именно из вашей целевой аудитории. Лучше всего в этом случае использовать таргетинг по интересам и увлечениям, чтобы не тратить бюджет на нецелевые показы.

2. Местная узнаваемость. Направлена на продвижение компании среди тех людей, которые находятся рядом. Если хотите рассказать всему району, что неподалеку открылся ваш бар — выбирайте эту цель. Чтобы сузить аудиторию, используется геотаргетинг и демографические данные пользователей. Есть у местной узнаваемости один минус — вы не сможете отследить пришел ли посетитель в бар по объявлению на Фейсбуке или нет.

3. Охват. Реклама на максимальное число людей. В отличие от узнаваемости бренда, Фейсбук не будет выискивать наиболее подходящих по интересам пользователей — объявление будет показываться всем подряд.

Вы сами понимаете, что такая реклама не всегда будет находить отклик у аудитории, так как многим ваше предложение будет неинтересно. Лучше всего эта цель подойдет для продуктов масс—маркета и повседневной необходимости, например, зубной пасты.

Лиды

1. Трафик. Задача цели — обеспечить страницу или сайт релевантным трафиком. Используйте, если хотите, чтобы пользователи оценили ваш контент.

2. Вовлеченность. Вы опубликовали важную новость или анонс мероприятия? Используйте эту цель, и Фейсбук покажет объявление только тем, кто скорей всего на него отреагирует. Под реакциями понимаются комментарии, лайки, репосты, принятия приглашений и так далее.

Мы, например, используем эту цель для продвижения наших статей из блога, а также для акции «Блюдо дня» одного из клиентов. Это помогает увеличить на несколько тысяч заинтересованных людей, которые не только поставят лайк, но и позвонят для заказа.

3. Установки приложения. По аналогии с другими целями, Фейсбук покажет объявление пользователям из вашей аудитории, которые предрасположены к установке приложений.

4. Просмотры видео. Если у вас на корпоративе произошло что-то выдающееся, или на открытие вашего магазина пришел весь город — расскажите об этом. А лучше покажите видео. Настройки таргетинга любые: хоть по интересам, хоть по демографии, хоть по геолокации.

5. Генерация лидов. Вы открыли отдел продаж, но не знаете кто ваши потенциальные клиенты и звонить некому? Запустите объявление с этой целью. Только не забывайте, что просто так никто вам свои контакты не оставит — предложите что-то взамен. Например, скидку 10%, книгу с рецептами или секрет.

Конверсия

1. Конверсии. Задача объявлений с этой целью — привлечь людей совершить ценные действия на сайте или в приложении, например, добавить платежную информацию или оплатить товар.

2. Продажи ваших продуктов. В первой части гайда мы создавали каталог. Теперь самое время предлагать товары аудитории.

3. Посещения точек. Эта цель идеально подходит для локального бизнеса, который привязан к месту в офлайне — магазины, рестораны, салоны и так далее. Она позволяет охватить людей, находящихся на заданном расстоянии от вашей точки продаж, и показать рекламу, которая поможет до этой точки добраться.

Вы даже сможете отслеживать сколько человек посетило ваш магазин. Главное, чтобы у пользователя в смартфоне была включена геолокация, причем необязательно размещать объявление только в ленте мобильных устройств, ведь показ рекламы привязан в целом к аккаунту. Так что Фейсбук отследит и тех, кто увидел ваше объявление, например, на ноутбуке.

Настройка аудитории

Это и есть то, что называется таргетингом. Его можно условно разбить на четыре части:

Стандартный таргетинг — по геолокации и демографии;

Детальный — интересы, работа, семейное положение и прочее;

Индивидуальный — по действиям в приложениях, поведению на Фейсбуке, и просто по вашим данным о клиентах;

Лукэлайк — Фейсбук выбирает похожих пользователей на уже собранную индивидуальную аудиторию.

И сразу небольшое уточнение — у цели «Местная узнаваемость» доступен таргет только по демографии и географии. Для остальных целей доступны все варианты в любых сочетаниях.

Стандартный таргетинг

Это самый простой способ таргетинга на основе возраста, пола и места проживания вашего потенциального клиента.

Местонахождение. Выбирайте аудиторию по географическим признакам: стране, региону, области, городу и даже почтовому индексу. Причем вы можете таргетироваться не только на целый город, но и на определенный район, несколько районов одного города и даже на разные районы разных городов одновременно.

Минимальный радиус местности — один километр

Обратите внимание на выпадающий список перед областью для введения названия города. В нем нужно выбрать, кто именно интересует вас в этом районе:

Укажите интересующую вас аудиторию

Возраст. Тут, собственно, все ясно и так — просто выбирайте возраст людей, которым будет показываться ваше объявление. Главное — не переусердствовать с расширением или сужением аудитории. Как правильно указать возрастную вилку? Посмотрите на самые прибыльные группы ЦА по возрасту и объедините их. Но не забывайте про рекламное объявление — оно должно быть актуальным для всех этих групп.

Например, ваши две самые платежеспособные группы — 20–25 и 45–50. Если вы не хотите давать два разных объявления — не стоит строить креатив на сравнении с каким-нибудь Нетфликсом или Убером. Возможно старшая группа и слышала про эти сервисы, но вряд ли оценит.

Пол. Если у вас специфический товар, например, женское и мужское белье, то разделите аудиторию по гендерному признаку. В остальных случаях выбирайте пункт «Все».

Детальный таргетинг

Это раздел в котором вам нужно хорошо знать свою аудиторию. Плюсом будет наличие портрета пользователя, а лучше нескольких портретов разных представителей ЦА. В детальном таргетинге можно более тонко провести настройку по демографии.

В пункте «Демографические интересы» уточните следующие параметры:

Образование;

Поколение;

Дом;

События из жизни;

Родители;

Семейное положение;

Работа.

Так девушки смогут найти и позвать на свидание всех холостых кодеров, закончивших Бауманку, и работающих в топовых компаниях. Не только Вконтакте на это горазд.

Если вы конкурируете с известными брендами или считаете, что их фанатам понравится ваш продукт — укажите в строке интересов название этих брендов. Так вы сможете переманить часть аудитории к себе.

Не забывайте также исключить и нерелевантную аудиторию по интересам и поведению, чтобы не тратить бюджет впустую. Например, если вы рекламируете шубы, целесообразно убрать из настроек защитников животных.

Следующий пункт — «связи». В нем можно выбрать только людей, связанных с вашей группой, приложением или мероприятием. В лучшем случае вы старгетируете рекламу на друзей людей, которым нравится ваша страница.

Когда такая настройка полезна? Например, если вы создаете уникальные и дорогие версии Айфонов — ставите золотой корпус, делаете именную гравировку и украшаете бриллиантами, то ваша страница будет нравиться в основном обеспеченным людям, которые могут себе позволить подобную роскошь, причем их окружение, как правило, соответствует такому же уровню платежеспособности.

Совет: исключите из настройки пользователей, которым уже нравится ваша страница, чтобы бюджет на драгоценные показы объявления не был потрачен на тех, кто и так его увидит.

Индивидуальный таргетинг

Индивидуально настроенные аудитории считаются самыми ценными, в них входят люди, которые уже как-то взаимодействовали с вашей компанией. Создайте индивидуальную аудиторию по одному из четырех направлений:

1. Файл с данными о клиенте. Собрать аудиторию можно двумя путями: импортировать базу контактов из MailChimp либо вручную составить документ с данными.

В этом случае вам нужно будет самостоятельно указать несколько типов данных, по которым Фейсбук найдет нужных пользователей.

Все эти данные нужно объединить в один файл в формате CSV или TXT.

Реклама будет показана только этим людям: загрузили данные о 100 пользователях — объявление увидит лишь эта сотня и ни человеком больше. Хотите поучаствовать в тендере конкретной компании? Запускайте рекламу с нереальными обещаниями на их гендиректора.

2. Трафик веб-сайта. Аудитория формируется на основании пикселя Фейсбука — это кусок JavaScript кода, который нужно разместить на сайте, он будет собирать статистику, оптимизировать и создавать аудитории для ваших рекламных кампаний. Именно этот вариант подходит для ретаргетинга.

Вам нужно выбрать несколько вариантов поведения пользователей, которым будет показано объявление:

все кто посещает сайт;

пользователи, которые посещают определенную страницу;

пользователи, которые посещают несколько определенных страниц;

люди, которые не посещали сайт определенное количество времени.

Также можно настроить и уникальные комбинации, однако, мы пользуемся стандартными вариантами. Например, для заказчика, занимающегося доставкой еды, ретаргетинг настроен на всех посетителей сайта за последние 90 дней со стоимостью заказа менее 50 центов.

3. Действия в приложениях. Тут нет никаких секретных знаний и нюансов. Просто введите название вашего приложения, и Фейсбук сам создаст аудиторию из его пользователей.

4. Вовлеченность на Facebook. Это аудитория, состоящая из людей, которые ранее взаимодействовали с вашими материалами в соцсети — это видео, холсты, реклама с формой для лидогенерации и страница на Фейсбуке. Принципиально они между собой не отличаются, везде есть два основных параметра: степень и период вовлеченности.

Настройка аудитории среди людей, которые взаимодействовали с вашей страницей

Лукэлайк

Настраивается во вкладке «Похожая аудитория» — она производная от индивидуально настроенной. Фейсбук проанализирует имеющихся пользователей и найдет максимально похожих.

Определите размер аудитории — чем меньше процент, тем больше сходства

Чтобы расширить охват рекламы, у вас в индивидуально настроенной аудитории должно быть минимум 100 пользователей. Как-то была у нас база ЛПРов московских digital-студий, но всего около 40 человек, пришлось вручную искать оставшихся, чтобы создать похожую аудиторию.

Форматы рекламы

Зависят от того какую цель вы выбрали изначально, причем у каждой из них свой набор форматов. Мы разберем самые популярные, которые используются практически в любых случаях.

Фото

Пожалуй, самый популярный формат, который можно выбрать во всех случаях. Лучше всего подойдет для цели «Узнаваемость бренда».

Такую рекламу можно разместить в новостных лентах десктопа и мобильных устройств, в правой колонке десктопа и в Инстаграме. По правилам оформления рекламы, текст не должен занимать более 20% места на изображении, благо у Фейсбука есть инструмент проверки картинок на соответствие этим правилам.

Видео

Этот формат отлично подходит для обучающих роликов, демонстрации товаров и креативной рекламы. Не думайте, что для продающего видео нужно вбухать много денег. Например, в ноябре мы сделали рекламу черных бургеров для DADIM — ролик длится лишь 3 секунды, но принес больше всего конверсий.

Совет: если вы таргетируетесь на местность в которой нет высокоскоростного интернета — используйте формат «Слайд-шоу». Вместо видео загрузите несколько изображений одного размера, которые будут отображаться в ленте как видеоролик. И не забывайте про правила изображений — текста не более 20%.

Карусель

По-другому еще называется «Кольцевая галерея». Здесь вы сможете вставить в одно объявление сразу несколько товаров или ссылок. На примере той же рекламной кампании для DADIM, карусель показала себя как самый эффективный формат без настроек ретаргетинга.

Холст

Самый красивый и продвинутый формат рекламы, который можно размещать только на мобильных устройствах. По сути, холст — это небольшая интерактивная презентация.

Вообще, у холста намного больше фишек, чем на этом примере: можно увеличивать изображения, наклонять смартфон для просмотра больших панорам, добавлять видео, блоки с текстом, CTA кнопки, карусели и даже списки товаров.