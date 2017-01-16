ТОП-25 самых цитируемых СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2016 год

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2016 год. Лидеры медиарейтинга – интернет-ресурс Fontanka.ru, а также информагентство Росбалт и радиостанция Балтика.
ТОП-25 самых цитируемых СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за год
|
СМИ
|
Категория
|
ИЦ
|
1
|
+1
|
Fontanka.ru
|
Интернет
|
6 342,56
|
2
|
-1
|
Росбалт
|
Информагентство
|
2 849,05
|
3
|
+12
|
Радио Балтика
|
Радио
|
1 361,10
|
4
|
-1
|
FlashNord
|
Информагентство
|
1 031,43
|
5
|
-1
|
Life78
|
ТВ
|
1 019,60
|
6
|
-1
|
47news.ru
|
Интернет
|
701,21
|
7
|
0
|
Петербургский дневник
|
Газета
|
418,68
|
8
|
0
|
Деловой Петербург
|
Газета
|
335,05
|
9
|
+11
|
Комсомольская правда - Санкт-Петербург
|
Газета
|
329,90
|
10
|
+2
|
Saint-petersburg.ru
|
Интернет
|
221,10
|
11
|
-2
|
Телеканал "Санкт-Петербург"
|
ТВ
|
158,08
|
12
|
+2
|
Nevnov.ru
|
Интернет
|
157,04
|
13
|
-7
|
Piter.tv
|
Интернет
|
129,89
|
14
|
-4
|
Abnews.ru
|
Интернет
|
123,32
|
15
|
+3
|
Эхо Москвы – Санкт-Петербург
|
Радио
|
122,93
|
16
|
new
|
Аргументы и Факты - Санкт-Петербург
|
Газета
|
88,47
|
17
|
+8
|
Ok-inform.ru
|
Интернет
|
81,91
|
18
|
-5
|
Paperpaper.ru
|
Интернет
|
74,27
|
19
|
-3
|
Zaks.ru
|
Интернет
|
63,43
|
20
|
-9
|
Dp.ru
|
Интернет
|
60,89
|
21
|
-4
|
Konkretno.ru
|
Интернет
|
50,67
|
22
|
new
|
Mr7.ru
|
Интернет
|
42,85
|
23
|
-1
|
Neva.today
|
Интернет
|
37,26
|
24
|
-3
|
Rustelegraph.ru
|
Интернет
|
34,44
|
25
|
new
|
Spbdnevnik.ru
|
Интернет
|
33,47
Методика
- В медиарейтинг вошли СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, специализированные СМИ при подсчете не учитывались.
- Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 37 400 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: 1 января– 31 декабря 2016 года.
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