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Чудовище или красавица? Кукла Эммы Уотсон напугала публику

Чудовище или красавица? Кукла Эммы Уотсон напугала публику

Кукла Эммы Уотсон (Emma Watson) в образе Белль из сказки «Красавица и чудовище» напугала поклонников. Компания Disney решила порадовать всех тех, кто ожидает премьеру известной сказки, и выпустила игрушечную копию главной героини, но пользователи интернета сравнивают красавицу с Джастином Бибером (Justin Bieber).

История началась с того, как любитель кукол Уильям Херрингтон (William Herrington) из Колорадо опубликовал снимки куклы Белль от Disney, создание которой посвящено премьере «Красавицы и чудовища» с Эммой Уотсон в главной роли. Фотографии быстро разлетелись по Сети и подверглись насмешкам со стороны интернет-пользователей.

«Я знал, что живые куклы Disney Store никогда не являются на 100 % копиями актеров, но это просто ужасно! Ее лицо блестит и покрыто веснушками, которые больше похожи на кожное заболевание, а ее голова выглядит так, словно ее вскрыли и распороли в том месте, где крепятся волосы», - писали в комментариях под снимками.

«Кто одобрил эту куклу, и как она смогла пройти фокус-группу?», «Когда заказал куклу Эммы Уотсон, а вместо нее привезли куклу Джастина Бибера в жёлтом платье и парике», - и это только маленькая часть всех отзывов о кукле.

Сам Уильям Херрингтон признался, что не ожидал подобной реакции от пользователей соцсетей.

Напомним, фильм «Красавица и чудовище» выйдет в прокат в марте 2017 года. Главную роль в картине исполнила британская актриса Эмма Уотсон.

 

12.01.2017

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