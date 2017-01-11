Жуткая тайна Моисея!

Ролик являет собой провокативную интрепретацию ветхозаветного сюжета об исходе израильтян из Египта во главе с пророком Моисеем. Начинаясь в традициях библейского сказания, история в какой-то момент получает самый неожиданный поворот и приобретает черты фантастического триллера с абсурдным комедийным финалом.

Бренд клиники здесь ассоциируется с главным героем, который, несмотря на сложнейшие обстоятельства, находит элегантный способ завершить свою миссию и не бросить свой народ.

Так и клиника ”Семейная” обещает никогда не бросать своих пациентов, которые для нее, как семья.

Ролик уже набрал 1 млн 150 тыс просмотров на youtube.

Творческая группа проекта:

Креатив – Big Boom production

Алиса Курганская, Роман Батаев

Продакшн – Big Boom production

Режиссер – Роман Батаев

Оператор – Даниил Фомичев

Исполнительный продюсер – Антон Андронов

Линейный Продюсер – Ольга Бердина

Художник – Наталья Андронова

Композитор – Евгений Харитонов

Режиссер монтажа – Сергей Чеботарев

Компьютерная графика – Игорь Новиков

Цветокоррекция – Павел Юдин

Музыка – Волга -Волга