Креатив

Жуткая тайна Моисея!

Жуткая тайна Моисея!

Креативный продакшн Big Boom выпустил вирусную короткометражку, рекламирующую сеть медициских клиник “Семейная”.

Ролик являет собой провокативную интрепретацию ветхозаветного сюжета об исходе израильтян из Египта во главе с пророком Моисеем. Начинаясь в традициях библейского сказания, история в какой-то момент получает самый неожиданный поворот и приобретает черты фантастического триллера с абсурдным комедийным финалом.

Бренд клиники здесь ассоциируется с главным героем, который, несмотря на сложнейшие обстоятельства, находит элегантный способ завершить свою миссию и не бросить свой народ.

Так и клиника ”Семейная” обещает никогда не бросать своих пациентов, которые для нее, как семья.

Ролик уже набрал 1 млн 150 тыс просмотров на youtube.

Творческая группа проекта: 

Креатив – Big Boom production
Алиса Курганская, Роман Батаев

Продакшн – Big Boom production
Режиссер – Роман Батаев
Оператор – Даниил Фомичев
Исполнительный продюсер – Антон Андронов
Линейный Продюсер – Ольга Бердина
Художник – Наталья Андронова
Композитор – Евгений Харитонов
Режиссер монтажа – Сергей Чеботарев
Компьютерная графика – Игорь Новиков
Цветокоррекция – Павел Юдин
Музыка – Волга -Волга

12.01.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Брендинг

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...
Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
Тренды клиентского SEO на 2017 годТренды клиентского SEO на 2017 год
Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.
9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год (2)
Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.
6 главных трендов транзитной рекламы 2016 года6 главных трендов транзитной рекламы 2016 года
Федеральный оператор транзитной рекламы TMG выделил основные тренды рекламы на транспорте, которые наметились в 2016 году и будут укрепляться в новом 2017.
7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году (1)
И получат развитие в 2017-м.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

12.01.2017 - 12:52
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация