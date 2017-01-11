Жуткая тайна Моисея!
Креативный продакшн Big Boom выпустил вирусную короткометражку, рекламирующую сеть медициских клиник “Семейная”.
Ролик являет собой провокативную интрепретацию ветхозаветного сюжета об исходе израильтян из Египта во главе с пророком Моисеем. Начинаясь в традициях библейского сказания, история в какой-то момент получает самый неожиданный поворот и приобретает черты фантастического триллера с абсурдным комедийным финалом.
Бренд клиники здесь ассоциируется с главным героем, который, несмотря на сложнейшие обстоятельства, находит элегантный способ завершить свою миссию и не бросить свой народ.
Так и клиника ”Семейная” обещает никогда не бросать своих пациентов, которые для нее, как семья.
Ролик уже набрал 1 млн 150 тыс просмотров на youtube.
Творческая группа проекта:
Креатив – Big Boom production
Алиса Курганская, Роман Батаев
Продакшн – Big Boom production
Режиссер – Роман Батаев
Оператор – Даниил Фомичев
Исполнительный продюсер – Антон Андронов
Линейный Продюсер – Ольга Бердина
Художник – Наталья Андронова
Композитор – Евгений Харитонов
Режиссер монтажа – Сергей Чеботарев
Компьютерная графика – Игорь Новиков
Цветокоррекция – Павел Юдин
Музыка – Волга -Волга
12.01.2017
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