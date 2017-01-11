Начиная с 2017 года, сеть клубов Территория Фитнеса запустила новую рекламную кампанию под названием «Моя история. Моя Территория». Главная идея проекта – показать, что лучшая мотивация для занятий спортом – это пример реальных людей, добившихся результата. В рамках кампании собраны истории о том, как фитнес меняет жизнь к лучшему.

Лицами кампании стали не звезды и не модели, а реальные герои – действующие сотрудники и члены клубов Территория Фитнеса. Эти люди поделились своими историями, каждая из которых – своеобразное откровение о личных трансформациях, победах и вдохновляющих результатах. Каждый герой получил в клубе что-то свое: кто-то стал чемпионом, кто-то обрел уверенность в себе, а кто-то нашел близких друзей. Все эти истории вошли в корпоративный календарь Территории Фитнеса.

Также в поддержку рекламной кампании «Моя история. Моя Территория» заработал сайт http://mystory.terfit.ru/. Здесь каждый член клуба может загрузить фотографию с тегом #myterfitstory и ответить на вопрос о месте Территории Фитнеса в своей жизни.