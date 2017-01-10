Приложение с дополненной реальностью от МТС для сочинского Дендрария

По заказу компании МТС в digital-агентстве Spider Group был разработан мобильный инструмент для самостоятельных экскурсий по самому известному парку Сочи — «Дендрарию».

Дендрарий является одной из главных достопримечательностей Сочи. В помощь туристам, которые не очень жалуют стандартные экскурсии, МТС решил создать мобильное приложение - интерактивный гид по Дендрарию.

Приложение «Дендрарий Гид» http://spider.ru/portfolio/item/681/ - это персональный, удобный и бесплатный экскурсовод. Интерактивная карта парка помогает ориентироваться на местности, а аудиогид рассказывает о достопримечательностях. В приложении сформированы три увлекательные экскурсии по парку для самостоятельного изучения основных достопримечательностей.

В приложение есть целый справочник по нескольким сотням видов растений, собранных в Дендрарии. Достаточно просто навести смартфон на табличку с QR-кодом возле интересующего растения, и можно получить полную информацию о нём.

Уникальная «фишка» приложения, неизменно вызывающая восторг у детей, — виртуальные анимированные животные, которые населяют Дендрарий. С помощью технологии дополненной реальности можно увидеть самых разных животных, понаблюдать за их поведением в естественной среде и даже сфотографироваться с ними (а также отправить фото в социальные сети). Помимо современных животных, в парке водятся и самые настоящие динозавры!

В приложении также собрана вся полезная информация о парке: режим работы, цена билетов, правила поведения, контактные телефоны. Там же можно узнать, как создавался парк с уникальной коллекцией растений.

Мобильное приложение МТС «Дендрарий-гид» бесплатно и доступно для скачивания в AppStore и Google Play http://spider.ru/portfolio/item/681.