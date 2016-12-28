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"Щенячий патруль" порадует поклонников новогодним брендингом в магазинах детских товаров по всей России

&quot;Щенячий патруль&quot; порадует поклонников новогодним брендингом в магазинах детских товаров по всей России

В преддверии праздника «ELCЦентр раннего развития» и сеть магазинов детских товаров «Город Игрушек» оформлены новогодними изображениями любимых героев мультфильма «Щенячий патруль» телеканала Nickelodeon. Совместная акция проходит при поддержке ООО «САКС Игрушки», ключевого партнера Nickelodeon Viacom Consumer Products (NVCP).

С середины ноября во всех крупных городах России в магазинах «ELC Центр раннего развития» и «Город Игрушек» стартовала новогодняя кампания с участием молодого, но уже завоевавшего признание потребителей лицензионного бренда – «Щенячий патруль». Команда отважных щенят украсила главные магазины сетей в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и других городах.

Красочное POS-оформление в 45 магазинах и новогодний брендинг 25 витрин сети ELCсоздают праздничное настроение, тем самым способствуя продвижению бренда.Отважные щенята встречают родителей и детей уже на входев магазин сети детских товаров «Город Игрушек»в одном из самых больших торгово-развлекательных центров Москвы – ТЦ «Европейский»: витрина с популярными героями, брендинг которой выполнен при поддержке лицензионного агентства PullmanLicensing, не только привлекает внимание, но и способствует повышению узнаваемости анимационного бренда среди посетителей торгового центра.

«Щенячий патруль» порадует поклонников новогодним брендингом в магазинах детских товаров по всей России.

«Щенячий патруль» порадует поклонников новогодним брендингом в магазинах детских товаров по всей России.

Во всех магазинах партнеров ООО «САКС Игрушки», включая сеть магазинов «Город Игрушек», для стимулирования продаж также используются специальные POS-материалы с изображениями персонажей мультфильма «Щенячий патруль» (топперы, боковины, шелфтокеры, воблеры, подвесной баннер и т.д.).

Важность сотрудничества c ООО «САКС Игрушки» отметила Петя Тончева, директор по лицензированию VIMN в России, странах СНГ и Балтии: «Всего два года назад мы запустили лицензионную программу по бренду «Щенячий патруль» на территории России и стран СНГ. За это время мы убедились в огромном потенциале бренда и поняли, насколько он востребован в России. Множество реализованных глобальных проектов, а также успешных локальных кампаний скрупными и известными партнерами, такими как «Перфетти Ван Мелле», «Эколайф», «КроссВэй» и пр., являются лучшим доказательством силы бренда. В 2017 годумы планируем ряд ключевых маркетинговых и ритейл-активностей, которые позволят и дальше продвигать бренд на рынке лицензионной продукции. Сериал «Щенячий патруль» постоянно развивается, в нем появляются новые герои – вместе с ним расширяется и представленный нами ассортимент: например, на следующий год запланирован ввод новинок по тематике «Джунгли». Уверена, что развитая дистрибуция компании ООО «САКС Игрушки» и значительный потенциал бренда позволят и дальше расширять лицензионное портфолио NVCP, завоевывая любовь потребителей».

«На данный момент бренд «Щенячий Патруль» является одним из самых востребованных брендов в нашем портфолио и наиболее популярной лицензией в категории товаров для детей дошкольного возраста – именно поэтому «Щенячий патруль» широко представлен в каталогах, газетах и рекламных материалах большинства торговых сетей и розничных магазинов. Разнообразный ассортимент игрушек компании SpinMaster дает большие возможности в использовании рекламы – за 2016 год нами было проведено 15 федеральных ТВ-кампаний, которые позволили обеспечить широкий охват аудитории. Мы с нетерпением ждем выхода 4-го сезона мультсериала, чтобы представить нашим покупателям новинки 2017 года», – добавил Владимир Яковлев, директор по маркетингу ООО «САКС Игрушки».

29.12.2016

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