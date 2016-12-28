«Щенячий патруль» порадует поклонников новогодним брендингом в магазинах детских товаров по всей России.

С середины ноября во всех крупных городах России в магазинах «ELC Центр раннего развития» и «Город Игрушек» стартовала новогодняя кампания с участием молодого, но уже завоевавшего признание потребителей лицензионного бренда – «Щенячий патруль». Команда отважных щенят украсила главные магазины сетей в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и других городах.

Красочное POS-оформление в 45 магазинах и новогодний брендинг 25 витрин сети ELCсоздают праздничное настроение, тем самым способствуя продвижению бренда.Отважные щенята встречают родителей и детей уже на входев магазин сети детских товаров «Город Игрушек»в одном из самых больших торгово-развлекательных центров Москвы – ТЦ «Европейский»: витрина с популярными героями, брендинг которой выполнен при поддержке лицензионного агентства PullmanLicensing, не только привлекает внимание, но и способствует повышению узнаваемости анимационного бренда среди посетителей торгового центра.

Во всех магазинах партнеров ООО «САКС Игрушки», включая сеть магазинов «Город Игрушек», для стимулирования продаж также используются специальные POS-материалы с изображениями персонажей мультфильма «Щенячий патруль» (топперы, боковины, шелфтокеры, воблеры, подвесной баннер и т.д.).

Важность сотрудничества c ООО «САКС Игрушки» отметила Петя Тончева, директор по лицензированию VIMN в России, странах СНГ и Балтии: «Всего два года назад мы запустили лицензионную программу по бренду «Щенячий патруль» на территории России и стран СНГ. За это время мы убедились в огромном потенциале бренда и поняли, насколько он востребован в России. Множество реализованных глобальных проектов, а также успешных локальных кампаний скрупными и известными партнерами, такими как «Перфетти Ван Мелле», «Эколайф», «КроссВэй» и пр., являются лучшим доказательством силы бренда. В 2017 годумы планируем ряд ключевых маркетинговых и ритейл-активностей, которые позволят и дальше продвигать бренд на рынке лицензионной продукции. Сериал «Щенячий патруль» постоянно развивается, в нем появляются новые герои – вместе с ним расширяется и представленный нами ассортимент: например, на следующий год запланирован ввод новинок по тематике «Джунгли». Уверена, что развитая дистрибуция компании ООО «САКС Игрушки» и значительный потенциал бренда позволят и дальше расширять лицензионное портфолио NVCP, завоевывая любовь потребителей».

«На данный момент бренд «Щенячий Патруль» является одним из самых востребованных брендов в нашем портфолио и наиболее популярной лицензией в категории товаров для детей дошкольного возраста – именно поэтому «Щенячий патруль» широко представлен в каталогах, газетах и рекламных материалах большинства торговых сетей и розничных магазинов. Разнообразный ассортимент игрушек компании SpinMaster дает большие возможности в использовании рекламы – за 2016 год нами было проведено 15 федеральных ТВ-кампаний, которые позволили обеспечить широкий охват аудитории. Мы с нетерпением ждем выхода 4-го сезона мультсериала, чтобы представить нашим покупателям новинки 2017 года», – добавил Владимир Яковлев, директор по маркетингу ООО «САКС Игрушки».