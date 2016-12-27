В Белоруссии тракторы МТЗ станцевали вальс и танго

Минский тракторный завод под занавес юбилейного для себя года нестандартно поздравил своих работников и жителей Минска световым шоу.

Необычное предновогоднее шоу устроил Минский тракторный завод вечером 27 декабря. На площадке возле проходной МТЗ состоялось танцевальное шоу тракторов. Самые маленькие и самые большие модели тракторов Belarus, продающиеся более чем в 150 странах мира, виртуозно водили хороводы, кружились в вальсе и даже станцевали страстный танго. Сообщается, что водители готовились к выступлению под руководством профессиональных хореографов. Организаторы уверили, что подобного шоу нельзя увидеть нигде в мире.

Для Минского тракторного завода 2016 год был юбилейным, 70-м. Поздравить коллектив приехал и оркестр под управлением Михаила Финберга. Сцену соорудили прямо в цеху. В заводских стенах музыканты исполняли классику и рок. В необычном амплуа предстали и башни-близнецы на проходной МТЗ. Здания украсили креативным лазерным шоу. Финальным аккордом стал праздничный фейерверк.

Фёдор Домотенко, генеральный директор ОАО «МТЗ»: «Сегодня тракторный завод поборол цифру 100% по отношению к прошлому году объёмов производства, оставшиеся дни мы уже будем работать сверх плана. Портфель заказов на следующий год у нас практически сформирован, сегодня у нас есть заказы на 500 единиц, который уже предоплачены. С 1 по 9 января мы сделали небольшие каникулы, но подготовительное производство будет работать, чтобы 9 января завод начал в полную силу работать».