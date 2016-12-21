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"Ладога" представила Fashion Vodka

&quot;Ладога&quot; представила Fashion Vodka

Портфель «Ладога Дистрибьюшен» пополнился новым брендом премиальной водки – Fashion Vodka Luxury Collection.

На лицевой стороне бутылки красуется один из самых узнаваемых знаков мировой индустрии моды – логотип Fashion TV – всемирно известного канала с более чем 360 миллионной аудитории по всему свету. Fashion TV – это мощный бренд с 20 летней историей, под знаком которого в различных уголках мира проходят, звездные вечеринки, шоу, незабываемые гламурные события, привлекающие внимание светской публики и миллионов зрителей из разных стран. Аудиторию именно с такими интересами и увлечениями планируют привлечь к напитку создатели бренда – компания F-beverages Ltd, имеющая эксклюзивные права на использование бренда Fashion TV в индустрии алкогольных и безалкогольных напитков.

«Ладога Дистрибьюшен» займется реализацией и продвижением Fashion Vodka Luxury Collection на территории России. На первом этапе планируется продать более 80 000 бутылок. Основные каналы сбыта – федеральные и локальные сети, специализированная розница и бутики, а также сегмент HoReCa, через который и планируются основные маркетинговые активности по продвижению бренда на рынке. Первая партия уже поступила на рынок страны. Fashion Vodka Luxury Collection представлена в бутылках 3 объемов – 0,5л, 0,7л и 1 литр. Стоимость полулитровой бутылки на полке сети «Монополь» (фирменная сеть маркет-баров «Ладога Дистрибьюшен») составляет 752 рубля.

«Ладога» представила Fashion Vodka.

Розлив Fashion Vodka Luxury Collection как для России, так и для реализации в других странах, осуществляет петербургский завод «Ладога» в рамках контрактного производства по заказу F-beverages Ltd. Основной технологический прием при производстве – система Slow Flow ultra filtration – особый способ медленной фильтрации, который позволяет добиться максимальной чистоты вкуса. Прежде чем попасть в бутылку, водка несколько недель «отдыхает» в специальной емкости для достижения особой шелковистости вкуса.

22.12.2016

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