Ляна Исик
Городской пассажирский транспорт
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783848410453
Книгопечатная продукция
Объем: 148 стр.
В монографии рассматриваются основы логистизации системы городского пассажирского транспорта, выделены особенности потоковой структуры городского пассажирского транспорта, разработан возможный подход к интеграции управления системой городского пассажирского транспорта - стратегическое логистическое управление, основанное на концепции синергии, целью которого является оптимизация городских пассажирских перевозок, сформулированное в обслуживании по укороченным маршрутам и зональным системам, а также оценка надежности логистической системы городского пассажирского транспорта, выраженная в определении комплексного, интегрированного показателя уровня качества перевозок. Адресована специалистам в области логистики автотранспортных предприятий, научным работникам, преподавателям, аспирантам, студентам всех форм обучения по специальности: 080502 "Экономика и управление на предприятии ("Городское хозяйство") (квалификации "бакалавр" и "магистр") и широкому кругу читателей, интересующихся проблематикой развития российской автотранспортной отрасли.
Надежность логистической системы
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