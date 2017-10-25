Дмитрий Румянцев, Наталия Франкель

Event-маркетинг. Все об организации и продвижении событий

Серия: Деловой бестселлер

Издательство: Питер, 2018 г.

978-5-496-03064-9

Книгопечатная продукция

Объем: 320 стр.



Каждый день в России проходят тысячи мероприятий самой разной направленности. Концерты, фестивали, семинары и тренинги, конференции, праздники, вечеринки, онлайн-трансляции. Как их организовывать? Как привлекать на event людей в условиях высокой конкуренции? Как провести мероприятие, чтобы посетители остались довольны? Как получить много новых клиентов в свой бизнес с помощью событий? Книга ответит на эти вопросы.



Для кого эта книга?

- для организаторов открытых мероприятий любых форматов,

- для представителей рекламных, PR- и event-агентств,

- для музыкантов и арт-директоров,

- для малого, среднего и крупного бизнеса.

Наталия Франкель и Дмитрий Румянцев - создатели и ведущие крупнейшего блога в социальных сетях об event-маркетинге. Организаторы sold out-конференций и фестивалей: "Суровый питерский SMM", "Найди свой трафик", SOLD OUT, VideoDays, SMM-десант, "Детский Петербург" и других.



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