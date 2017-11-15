Всероссийский конкурс "Народная скамейка"

С 15 ноября по 15 декабря компания «Айра» приглашает архитекторов, дизайнеров, художников и творческих людей к участию в конкурсе проектов малых архитектурных форм.

Для участие в конкурсе необходимо создать городской объект малой архитектурной формы - модульную скамейку со спинкой из полимерных материалов для российских дворов; вазон для растений и урну.

Проекты участников конкурса имеют шанс появиться на улицах городов России! Победитель также получает денежное вознаграждение – 200.000 рублей. В конкурсе могут принять участие лица в индивидуальном порядке или в составе группы.

Лучшую работу выберет экспертный совет из креативных дизайнеров компании «Айра». Победитель будет объявлен 20 декабря 2017 года.

Требования к объектам: Материал: стеклопластик/литьевой пластик/дерево

Работы участников принимаются по электронной почте konkurs@aira.ru с пометкой “Народная скамейка 2017”. Эскизы необходимо предоставить в формате: jpeg или pdf.

Более подробная информация о конкурсе: http://aira.ru/konkurs-narodnoj-skamejki

Прием работ осуществляется до 15.12.2017 (включительно).