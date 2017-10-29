Новости

Определены победители первой Национальной Премии в области территориального маркетинга и брендинга

Определены победители первой Национальной Премии в области территориального маркетинга и брендинга

26 октября 2017 года в Москве состоялся Финал первой Национальной Премии в области территориального маркетинга и брендинга. Организатором Премии выступил Институт территориального маркетинга и брендинга(группа компаний StasMarketing) при поддержке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Авторитетное жюри, в состав которого вошли заведующая кафедрой маркетинга РЭУ им. Плеханова Ирина Скоробогатых, управляющий партнер WeaversBrandConsultancyВадим Журавлев, руководитель направления корпоративного обучения Высшей школы брендинга Александр Деменко, доцент НИУ ВШЭ Наталия Белякова и руководитель дирекции Профессиональных туристских конкурсов Ольга Вапнярская, оценило 25 проектов номинантов из разных регионов и городов России.

В номинации «Лучший бренд города» победителем признан проект «Имиджевая символика города Мурманска», представленный представителем Администрации города Мурманска Артёмом Юдиным. 2-е и 3-е места, соответственно, заняли проекты «Бренд Москвы для конференции GLBA» и «Твой Сочи. Туристический бренд города-курорта Сочи».

В номинации «Лучший бренд малого города» победителем признан проект «Свияжск. Остров-град», представленный Александрой Юшутиной, заместителем директора Центра развития туризма Республики Татарстан. 2-е и 3-е места, соответственно, заняли проекты «Бренд города Суздаля» и «Великий Болгар. Древняя цивилизация на Волге».

В номинации «Лучший бренд региона» победителем признан проект «Бренд Астраханской области», представленный Еленой Селиверстовой, первым заместителем директора Центра стратегического анализа и управления проектами Астраханской области. 2-е место занял «Бренд VisitTatarstan».

В номинации «Лучшее маркетинговое событие территории» победителем признан проект «Калитка. Фестиваль карельского пирога», представленный сотрудниками администрации Лихославльского района Тверской области Ярославом Прокофьевым и Мариной Евграфовой. 2-е и 3-е места, соответственно, заняли проекты «Слёт оленеводов, рыбаков и охотников» (Сургутский район) и «Орёл 450».

В номинации «Лучшая маркетинговая кампания территории» победителем признан проект «Киров: раскрасим Вятку в дымку», представленный Алексей Обжериным, руководителем Клуба маркетологов Кировской области. 2-е и 3-е места, соответственно, заняли проекты «Locator. Путеводитель по локациям Перми» и «Новокузнецк 400».

Председатель Организационного комитета Национальной Премии в области территориального маркетинга и брендинга Андрей Стась по итогам финала отметил: «Сегодняшняя работа показала, что территориальный маркетинг и брендинг сформировался как профессиональная отрасль. Очень приятно видеть столько разных проектов, столько людей, которые пытаются сделать свои города и регионы лучше, красивее, успешнее. Уверен, что в следующем году мы увидим еще больше интереснейших проектов».

Вице-президент «Деловой России» Лариса Покачалова отметила: «Деловая Россия» поддержала Национальную Премию в области территориального маркетинга и брендинга неслучайно: мы уверены, что проекты в этой сфере оказывают серьёзную поддержку экономике регионов и способствуют развитию предпринимательства в России».

Партнёрами финала Премии также выступили Новая Инженерная Школа, сеть книжных магазинов «Читай-город» и Иван-чай «Копорыч».

Следующая Национальная Премии в области территориального маркетинга и брендинга состоится в 2018 году.

30.10.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Статьи

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом годуМобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году
Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.
Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг! (2)
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.
Почему &quot;Бабушкина крынка&quot; копирует дизайн упаковки...Почему "Бабушкина крынка" копирует дизайн упаковки...
В сентябре этого года ОАО «Бабушкина крынка» выпустила сливочное масло, упаковка которого очень похожа на упаковку аналогичной продукции ОАО «Савушкин продукт» под брендом «Брест-Литовск». Профессиональный комментарий известного в Беларуси дизайнера Василия Андреева.
Джек Ма: &quot;Цифровая революция сделает людей более...Джек Ма: "Цифровая революция сделает людей более... (3)
Цифровая революция изменит структуру мирового рынка и сделает людей более счастливыми. Об этомзаявил хедлайнер второго дня форума «Открытые инновации» – председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма.
Платное ТВ собрало базуПлатное ТВ собрало базу
Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

30.10.2017 - 14:47
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация