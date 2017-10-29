Определены победители первой Национальной Премии в области территориального маркетинга и брендинга

26 октября 2017 года в Москве состоялся Финал первой Национальной Премии в области территориального маркетинга и брендинга. Организатором Премии выступил Институт территориального маркетинга и брендинга(группа компаний StasMarketing) при поддержке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Авторитетное жюри, в состав которого вошли заведующая кафедрой маркетинга РЭУ им. Плеханова Ирина Скоробогатых, управляющий партнер WeaversBrandConsultancyВадим Журавлев, руководитель направления корпоративного обучения Высшей школы брендинга Александр Деменко, доцент НИУ ВШЭ Наталия Белякова и руководитель дирекции Профессиональных туристских конкурсов Ольга Вапнярская, оценило 25 проектов номинантов из разных регионов и городов России.

В номинации «Лучший бренд города» победителем признан проект «Имиджевая символика города Мурманска», представленный представителем Администрации города Мурманска Артёмом Юдиным. 2-е и 3-е места, соответственно, заняли проекты «Бренд Москвы для конференции GLBA» и «Твой Сочи. Туристический бренд города-курорта Сочи».

В номинации «Лучший бренд малого города» победителем признан проект «Свияжск. Остров-град», представленный Александрой Юшутиной, заместителем директора Центра развития туризма Республики Татарстан. 2-е и 3-е места, соответственно, заняли проекты «Бренд города Суздаля» и «Великий Болгар. Древняя цивилизация на Волге».

В номинации «Лучший бренд региона» победителем признан проект «Бренд Астраханской области», представленный Еленой Селиверстовой, первым заместителем директора Центра стратегического анализа и управления проектами Астраханской области. 2-е место занял «Бренд VisitTatarstan».

В номинации «Лучшее маркетинговое событие территории» победителем признан проект «Калитка. Фестиваль карельского пирога», представленный сотрудниками администрации Лихославльского района Тверской области Ярославом Прокофьевым и Мариной Евграфовой. 2-е и 3-е места, соответственно, заняли проекты «Слёт оленеводов, рыбаков и охотников» (Сургутский район) и «Орёл 450».

В номинации «Лучшая маркетинговая кампания территории» победителем признан проект «Киров: раскрасим Вятку в дымку», представленный Алексей Обжериным, руководителем Клуба маркетологов Кировской области. 2-е и 3-е места, соответственно, заняли проекты «Locator. Путеводитель по локациям Перми» и «Новокузнецк 400».

Председатель Организационного комитета Национальной Премии в области территориального маркетинга и брендинга Андрей Стась по итогам финала отметил: «Сегодняшняя работа показала, что территориальный маркетинг и брендинг сформировался как профессиональная отрасль. Очень приятно видеть столько разных проектов, столько людей, которые пытаются сделать свои города и регионы лучше, красивее, успешнее. Уверен, что в следующем году мы увидим еще больше интереснейших проектов».

Вице-президент «Деловой России» Лариса Покачалова отметила: «Деловая Россия» поддержала Национальную Премию в области территориального маркетинга и брендинга неслучайно: мы уверены, что проекты в этой сфере оказывают серьёзную поддержку экономике регионов и способствуют развитию предпринимательства в России».

Партнёрами финала Премии также выступили Новая Инженерная Школа, сеть книжных магазинов «Читай-город» и Иван-чай «Копорыч».

Следующая Национальная Премии в области территориального маркетинга и брендинга состоится в 2018 году.