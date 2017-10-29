Молодых пиарщиков ждет теплая компания

Агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications, входящее в группу Pro-Vision, открывает программу бесплатных зимних стажировок для студентов и выпускников высших учебных заведений по специальности PR и маркетинг.

Стажерам предлагается теоретическая и практическая подготовка в одном из ведущих PR-агентств России (входит в топ-15 Национального рейтинга НР2К)‚ участие в брейн-стормингах‚ помощь в планировании дальнейшей карьеры. Программа практики рассчитана на 30-60 дней. По ее итогам самые активные, успешные, проявившие себя с разных сторон кандидаты получат шанс присоединиться к команде Pro-Vision и начать творить историю российского PR своими руками.

«К сожалению, учебные программы дают очень поверхностное понимание PR. В ходе стажировки молодые специалисты имеют прекрасную возможность погрузиться в эту область, познакомиться с практическими инструментами работы и начать строить свою карьеру под руководством настоящих специалистов. Именно из студентов, успешно прошедших стажировку, и формируется основной кадровый резерв нашей компании», – комментирует Наталья Агеева, руководитель отдела по работе с персоналом агентства Pro-Vision Communications.

«Концепция стажировок в Pro-Vision строится на принципе win-win: студенты приобретают знания и опыт, которые не дает ни один институт, а мы, в свою очередь, можем “завязать диалог” с поколением Z и привлечь талантливых и перспективных молодых специалистов к работе в агентстве. Согласно нашей статистике, около 20% студентов, прошедших стажировку в Pro-Vision, по окончанию обучения присоединяются к нашей команде», – отмечает Владимир Виноградов, президент Pro-Vision.

Среди направлений стажировок: Public Relations, Event Marketing, Digital, PR Audit и Production.