Новости компаний

Молодых пиарщиков ждет теплая компания

Молодых пиарщиков ждет теплая компания

Агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications, входящее в группу Pro-Vision, открывает программу бесплатных зимних стажировок для студентов и выпускников высших учебных заведений по специальности PR и маркетинг.

Стажерам предлагается теоретическая и практическая подготовка в одном из ведущих PR-агентств России (входит в топ-15 Национального рейтинга НР2К)‚ участие в брейн-стормингах‚ помощь в планировании дальнейшей карьеры. Программа практики рассчитана на 30-60 дней. По ее итогам самые активные, успешные, проявившие себя с разных сторон кандидаты получат шанс присоединиться к команде Pro-Vision и начать творить историю российского PR своими руками.

«К сожалению, учебные программы дают очень поверхностное понимание PR. В ходе стажировки молодые специалисты имеют прекрасную возможность погрузиться в эту область, познакомиться с практическими инструментами работы и начать строить свою карьеру под руководством настоящих специалистов. Именно из студентов, успешно прошедших стажировку, и формируется основной кадровый резерв нашей компании», – комментирует Наталья Агеева, руководитель отдела по работе с персоналом агентства Pro-Vision Communications.

«Концепция стажировок в Pro-Vision строится на принципе win-win: студенты приобретают знания и опыт, которые не дает ни один институт, а мы, в свою очередь, можем “завязать диалог” с поколением Z и привлечь талантливых и перспективных молодых специалистов к работе в агентстве. Согласно нашей статистике, около 20% студентов, прошедших стажировку в Pro-Vision, по окончанию обучения присоединяются к нашей команде», – отмечает Владимир Виноградов, президент Pro-Vision.

Среди направлений стажировок: Public Relations, Event Marketing, Digital, PR Audit и Production.

30.10.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом годуМобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году
Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.
Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг! (2)
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.
Почему &quot;Бабушкина крынка&quot; копирует дизайн упаковки...Почему "Бабушкина крынка" копирует дизайн упаковки...
В сентябре этого года ОАО «Бабушкина крынка» выпустила сливочное масло, упаковка которого очень похожа на упаковку аналогичной продукции ОАО «Савушкин продукт» под брендом «Брест-Литовск». Профессиональный комментарий известного в Беларуси дизайнера Василия Андреева.
Джек Ма: &quot;Цифровая революция сделает людей более...Джек Ма: "Цифровая революция сделает людей более... (3)
Цифровая революция изменит структуру мирового рынка и сделает людей более счастливыми. Об этомзаявил хедлайнер второго дня форума «Открытые инновации» – председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма.
Платное ТВ собрало базуПлатное ТВ собрало базу
Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

30.10.2017 - 14:47
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация