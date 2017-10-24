Корпоративная Академия Росатома ищет агентство для организации корпоративных мероприятий

Корпоративная Академия Росатома ищет подрядчика для оказания услуг по организации и проведению корпоративных командообразующих мероприятий. На эти цели компания планирует выделить 46 млн рублей.

АНО «Корпоративная Академия Росатома» с целью сплочения команды и построения эффективных коммуникаций ищет агентство для организации и проведения корпоративных командообразующих мероприятий. Тендер опубликован на Торговом портале «Фабрикант».

Претендентам необходимо подготовить презентацию по трем направлениям:

спортивное,

творческое,

инженерное.

Каждое из которых должно содержать разработку не менее 3-х сценариев:

задачи мероприятия,

подбор места проведения,

предоставление реквизита для проведения мероприятия,

техническое задание.

Подробная документация доступна на торговой площадке Фабрикант. Заявки от претендентов принимаются до 13 ноября 2017 года.

С победителем тендера будет заключен договор сроком на один год.

Справка

Автономная некоммерческая организация «Корпоративная Академия Госкорпорации «Росатом» создана в целях обеспечения предприятий атомной отрасли образовательными, научно-исследовательскими и консультационными услугами, связанными с профессиональной подготовкой и повышением квалификации их административно-управленческого персонала.