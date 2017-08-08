100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (19/06/2017 - 25/06/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/06/2017 - 25/06/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.06.2017
|Путин
|Понедельник
|21:30:32
|22:35:47
|9.3
|28.9
|2
|21.06.2017
|Футбол. Кубок конфедераций 2017
|Среда
|18:58:38
|19:57:02
|7.0
|25.5
|3
|19.06.2017
|Время
|Понедельник
|21:00:13
|21:30:32
|6.6
|20.4
|4
|21.06.2017
|Вечерние новости
|Среда
|18:50:22
|18:58:38
|5.5
|21.8
|5
|22.06.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|19:54:40
|21:00:06
|5.2
|17.9
|6
|19.06.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:44:50
|21:00:03
|5.1
|16.1
|7
|19.06.2017
|Мажор 2
|Понедельник
|22:36:16
|23:35:12
|5.1
|20.0
|8
|25.06.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:30:12
|4.5
|15.1
|9
|22.06.2017
|Плюс Любовь
|Четверг
|22:07:19
|23:14:19
|4.5
|15.9
|10
|19.06.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:09
|20:44:50
|4.2
|14.4
|11
|19.06.2017
|60 минут
|Понедельник
|18:47:12
|19:58:56
|4.2
|16.0
|12
|23.06.2017
|Юморина 2016
|Пятница
|21:00:13
|23:27:38
|4.0
|15.3
|13
|23.06.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:53:17
|21:00:03
|4.0
|15.1
|14
|23.06.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:48:50
|19:53:17
|4.0
|17.6
|15
|19.06.2017
|Прямой эфир
|Понедельник
|17:39:24
|18:46:12
|3.5
|16.2
|16
|25.06.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:10
|20:11:33
|3.5
|12.8
|17
|25.06.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:12:18
|22:59:54
|3.5
|11.9
|18
|19.06.2017
|Майор Соколов. Игра без правил
|Понедельник
|20:42:39
|21:39:14
|3.4
|10.6
|19
|25.06.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:34:15
|3.4
|11.2
|20
|25.06.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:11:33
|21:12:18
|3.3
|10.8
|21
|25.06.2017
|Новые русские сенсации. Водитель для Насти. Ответный удар
|Воскресенье
|18:01:18
|18:59:55
|3.3
|13.4
|22
|25.06.2017
|Концерт "N один"
|Воскресенье
|18:00:08
|19:58:48
|3.3
|12.8
|23
|25.06.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:34:15
|23:50:41
|3.2
|13.5
|24
|24.06.2017
|Чужая милая
|Суббота
|21:04:20
|00:52:44
|3.2
|14.7
|25
|25.06.2017
|Поздние цветы
|Воскресенье
|14:19:36
|18:00:08
|3.2
|15.4
|26
|24.06.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:04:20
|3.1
|12.3
|27
|24.06.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:32:10
|23:10:02
|3.1
|12.3
|28
|24.06.2017
|Ты супер! До и после
|Суббота
|20:03:02
|22:32:35
|3.0
|11.7
|29
|24.06.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:07
|20:03:02
|2.9
|12.1
|30
|19.06.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:07
|19:43:31
|2.8
|10.6
|31
|19.06.2017
|Мужское/женское
|Понедельник
|16:04:26
|17:01:00
|2.7
|16.4
|32
|20.06.2017
|Давай поженимся!
|Вторник
|17:01:45
|17:59:37
|2.7
|14.8
|33
|25.06.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:30:12
|01:52:33
|2.7
|16.2
|34
|24.06.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|19:55:36
|21:00:07
|2.6
|10.7
|35
|23.06.2017
|Победитель
|Пятница
|21:42:51
|23:12:03
|2.6
|10.2
|36
|23.06.2017
|След
|Пятница
|21:08:17
|22:00:07
|2.6
|9.2
|37
|23.06.2017
|Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь
|Пятница
|21:36:42
|22:35:24
|2.6
|9.5
|38
|22.06.2017
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:14:19
|01:12:22
|2.5
|16.2
|39
|20.06.2017
|Первая студия
|Вторник
|18:41:51
|19:55:19
|2.5
|10.8
|40
|25.06.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:22:07
|18:01:18
|2.4
|10.9
|41
|24.06.2017
|Отцовский инстинкт
|Суббота
|14:19:44
|17:58:54
|2.4
|13.6
|42
|19.06.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым (спецвыпуск)
|Понедельник
|22:54:06
|02:05:16
|2.3
|16.5
|43
|24.06.2017
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:07
|14:19:44
|2.3
|14.5
|44
|24.06.2017
|"Субботний вечер". Концерт
|Суббота
|17:58:54
|19:59:54
|2.3
|9.8
|45
|21.06.2017
|Механик: Воскрешение
|Среда
|21:00:19
|22:55:39
|2.3
|7.2
|46
|23.06.2017
|Мой белый и пушистый
|Пятница
|23:27:38
|01:31:50
|2.2
|16.4
|47
|24.06.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|16:58:57
|18:58:48
|2.2
|10.6
|48
|19.06.2017
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:09
|17:19:42
|2.2
|12.3
|49
|23.06.2017
|Жди меня
|Пятница
|17:01:20
|17:58:40
|2.2
|13.4
|50
|25.06.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:01:10
|13:06:51
|2.2
|12.3
|51
|19.06.2017
|Чрезвычайное происшествие
|Понедельник
|18:27:40
|18:58:47
|2.1
|9.1
|52
|19.06.2017
|Вести. (07:00)
|Понедельник
|07:00:23
|07:07:16
|2.1
|25.3
|53
|22.06.2017
|Вечерний Ургант
|Четверг
|23:41:47
|00:18:02
|2.1
|12.1
|54
|20.06.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|23:12:58
|01:57:58
|2.1
|16.2
|55
|22.06.2017
|Время покажет
|Четверг
|15:18:36
|16:03:24
|2.1
|14.4
|56
|25.06.2017
|Angry Birds в кино
|Воскресенье
|19:10:51
|21:00:53
|2.1
|7.3
|57
|19.06.2017
|Утро России
|Понедельник
|07:10:25
|07:30:22
|2.1
|23.7
|58
|25.06.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|12:00:01
|13:58:17
|2.0
|11.4
|59
|23.06.2017
|Новости. (15:00)
|Пятница
|15:00:36
|15:15:50
|2.0
|14.1
|60
|23.06.2017
|Бородач. Понять и простить
|Пятница
|22:31:30
|23:00:35
|2.0
|8.0
|61
|24.06.2017
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:40:14
|13:58:31
|2.0
|12.9
|62
|21.06.2017
|Известия (22:00)
|Среда
|22:00:08
|22:24:38
|2.0
|6.2
|63
|25.06.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:55:26
|11:00:00
|2.0
|12.7
|64
|25.06.2017
|XXX - три икса-2. Новый уровень
|Воскресенье
|21:00:53
|22:57:57
|1.9
|6.5
|65
|25.06.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:19:16
|1.9
|11.3
|66
|24.06.2017
|Футбол. Кубок конфедераций 2017
|Суббота
|18:57:05
|19:57:08
|МАТЧ ТВ
|1.9
|8.0
|67
|25.06.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:01:01
|22:00:18
|1.9
|6.2
|68
|25.06.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:05:08
|12:01:10
|1.9
|11.2
|69
|22.06.2017
|Итоги дня
|Четверг
|23:35:07
|00:05:30
|1.8
|9.9
|70
|20.06.2017
|Новости. (12:00)
|Вторник
|12:00:13
|12:14:56
|1.8
|14.0
|71
|23.06.2017
|Вести. (08:00)
|Пятница
|08:00:09
|08:07:03
|1.8
|19.9
|72
|25.06.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Воскресенье
|12:00:13
|12:18:49
|1.8
|10.6
|73
|25.06.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:00:18
|23:00:12
|1.8
|6.3
|74
|19.06.2017
|Тайны следствия - 9
|Понедельник
|15:57:23
|16:58:53
|1.8
|10.8
|75
|22.06.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Четверг
|21:27:28
|23:02:09
|1.8
|5.8
|76
|23.06.2017
|Вести. (07:30)
|Пятница
|07:29:48
|07:35:08
|1.8
|20.0
|77
|25.06.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:05:52
|15:59:48
|1.8
|9.0
|78
|22.06.2017
|Новости. (08:00)
|Четверг
|08:00:14
|08:06:12
|1.8
|19.1
|79
|24.06.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Суббота
|16:00:06
|16:18:34
|1.7
|10.4
|80
|23.06.2017
|Вести. (06:30)
|Пятница
|06:29:53
|06:35:19
|1.7
|24.4
|81
|25.06.2017
|Известия. Главное
|Воскресенье
|18:00:05
|19:39:20
|1.7
|6.8
|82
|21.06.2017
|Новости. (07:30)
|Среда
|07:30:13
|07:36:12
|1.7
|19.5
|83
|19.06.2017
|Акватория
|Понедельник
|23:13:16
|00:03:40
|1.7
|8.5
|84
|24.06.2017
|Наталья Варлей. "Свадьбы не будет!"
|Суббота
|10:15:39
|11:18:17
|1.7
|11.4
|85
|22.06.2017
|Телеканал "Доброе утро"
|Четверг
|07:36:15
|08:00:14
|1.7
|19.4
|86
|19.06.2017
|Бросок кобры
|Понедельник
|21:00:52
|23:16:24
|1.7
|5.6
|87
|21.06.2017
|Свидетели
|Среда
|17:31:25
|18:27:20
|1.7
|7.9
|88
|25.06.2017
|Берлин 41-го. Долетали сильнейшие
|Воскресенье
|16:29:59
|17:53:46
|1.7
|7.7
|89
|20.06.2017
|Бросок кобры-2
|Вторник
|21:00:34
|23:02:25
|1.7
|5.5
|90
|22.06.2017
|Новости. (07:00)
|Четверг
|07:00:11
|07:06:13
|1.7
|19.7
|91
|19.06.2017
|Пыльная работа
|Понедельник
|12:01:12
|13:59:49
|1.7
|12.4
|92
|24.06.2017
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:02:21
|12:00:06
|1.7
|11.2
|93
|25.06.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:06:51
|14:11:01
|1.7
|9.0
|94
|23.06.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:32
|22:02:28
|1.7
|5.9
|95
|25.06.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|20:00:36
|21:01:01
|1.6
|5.5
|96
|23.06.2017
|Глубоководный горизонт
|Пятница
|21:00:33
|23:00:19
|1.6
|6.1
|97
|25.06.2017
|Игра престолов
|Воскресенье
|19:52:30
|20:57:18
|1.6
|5.5
|98
|24.06.2017
|Засекреченные списки
|Суббота
|19:00:40
|20:58:21
|1.6
|6.7
|99
|22.06.2017
|Новости. (08:30)
|Четверг
|08:30:11
|08:36:16
|1.6
|16.8
|100
|24.06.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:27
|19:00:40
|1.6
|7.7
Advertology.Ru
09.08.2017
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