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100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (19/06/2017 - 25/06/2017)

100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (19/06/2017 - 25/06/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/06/2017 - 25/06/2017

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.06.2017 Путин Понедельник 21:30:32 22:35:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 9.3 28.9
2 21.06.2017 Футбол. Кубок конфедераций 2017 Среда 18:58:38 19:57:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.0 25.5
3 19.06.2017 Время Понедельник 21:00:13 21:30:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.6 20.4
4 21.06.2017 Вечерние новости Среда 18:50:22 18:58:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 21.8
5 22.06.2017 Пусть говорят Четверг 19:54:40 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 17.9
6 19.06.2017 Местное время Понедельник 20:44:50 21:00:03 РОССИЯ1 5.1 16.1
7 19.06.2017 Мажор 2 Понедельник 22:36:16 23:35:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.1 20.0
8 25.06.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:30:12 РОССИЯ1 4.5 15.1
9 22.06.2017 Плюс Любовь Четверг 22:07:19 23:14:19 РОССИЯ1 4.5 15.9
10 19.06.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:09 20:44:50 РОССИЯ1 4.2 14.4
11 19.06.2017 60 минут Понедельник 18:47:12 19:58:56 РОССИЯ1 4.2 16.0
12 23.06.2017 Юморина 2016 Пятница 21:00:13 23:27:38 РОССИЯ1 4.0 15.3
13 23.06.2017 Поле чудес Пятница 19:53:17 21:00:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 15.1
14 23.06.2017 Человек и закон Пятница 18:48:50 19:53:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 17.6
15 19.06.2017 Прямой эфир Понедельник 17:39:24 18:46:12 РОССИЯ1 3.5 16.2
16 25.06.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:10 20:11:33 НТВ 3.5 12.8
17 25.06.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:12:18 22:59:54 НТВ 3.5 11.9
18 19.06.2017 Майор Соколов. Игра без правил Понедельник 20:42:39 21:39:14 НТВ 3.4 10.6
19 25.06.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:34:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 11.2
20 25.06.2017 Ты не поверишь! Воскресенье 20:11:33 21:12:18 НТВ 3.3 10.8
21 25.06.2017 Новые русские сенсации. Водитель для Насти. Ответный удар Воскресенье 18:01:18 18:59:55 НТВ 3.3 13.4
22 25.06.2017 Концерт "N один" Воскресенье 18:00:08 19:58:48 РОССИЯ1 3.3 12.8
23 25.06.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:34:15 23:50:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 13.5
24 24.06.2017 Чужая милая Суббота 21:04:20 00:52:44 РОССИЯ1 3.2 14.7
25 25.06.2017 Поздние цветы Воскресенье 14:19:36 18:00:08 РОССИЯ1 3.2 15.4
26 24.06.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:04:20 РОССИЯ1 3.1 12.3
27 24.06.2017 Сегодня вечером Суббота 21:32:10 23:10:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 12.3
28 24.06.2017 Ты супер! До и после Суббота 20:03:02 22:32:35 НТВ 3.0 11.7
29 24.06.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:07 20:03:02 НТВ 2.9 12.1
30 19.06.2017 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:07 19:43:31 НТВ 2.8 10.6
31 19.06.2017 Мужское/женское Понедельник 16:04:26 17:01:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 16.4
32 20.06.2017 Давай поженимся! Вторник 17:01:45 17:59:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 14.8
33 25.06.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:30:12 01:52:33 РОССИЯ1 2.7 16.2
34 24.06.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 19:55:36 21:00:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 10.7
35 23.06.2017 Победитель Пятница 21:42:51 23:12:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 10.2
36 23.06.2017 След Пятница 21:08:17 22:00:07 2.6 9.2
37 23.06.2017 Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь Пятница 21:36:42 22:35:24 НТВ 2.6 9.5
38 22.06.2017 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 23:14:19 01:12:22 РОССИЯ1 2.5 16.2
39 20.06.2017 Первая студия Вторник 18:41:51 19:55:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 10.8
40 25.06.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:22:07 18:01:18 НТВ 2.4 10.9
41 24.06.2017 Отцовский инстинкт Суббота 14:19:44 17:58:54 РОССИЯ1 2.4 13.6
42 19.06.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым (спецвыпуск) Понедельник 22:54:06 02:05:16 РОССИЯ1 2.3 16.5
43 24.06.2017 Вести. (14:00) Суббота 14:00:07 14:19:44 РОССИЯ1 2.3 14.5
44 24.06.2017 "Субботний вечер". Концерт Суббота 17:58:54 19:59:54 РОССИЯ1 2.3 9.8
45 21.06.2017 Механик: Воскрешение Среда 21:00:19 22:55:39 СТС 2.3 7.2
46 23.06.2017 Мой белый и пушистый Пятница 23:27:38 01:31:50 РОССИЯ1 2.2 16.4
47 24.06.2017 Секрет на миллион Суббота 16:58:57 18:58:48 НТВ 2.2 10.6
48 19.06.2017 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:09 17:19:42 РОССИЯ1 2.2 12.3
49 23.06.2017 Жди меня Пятница 17:01:20 17:58:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 13.4
50 25.06.2017 Дачный ответ Воскресенье 12:01:10 13:06:51 НТВ 2.2 12.3
51 19.06.2017 Чрезвычайное происшествие Понедельник 18:27:40 18:58:47 НТВ 2.1 9.1
52 19.06.2017 Вести. (07:00) Понедельник 07:00:23 07:07:16 РОССИЯ1 2.1 25.3
53 22.06.2017 Вечерний Ургант Четверг 23:41:47 00:18:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 12.1
54 20.06.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 23:12:58 01:57:58 РОССИЯ1 2.1 16.2
55 22.06.2017 Время покажет Четверг 15:18:36 16:03:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 14.4
56 25.06.2017 Angry Birds в кино Воскресенье 19:10:51 21:00:53 СТС 2.1 7.3
57 19.06.2017 Утро России Понедельник 07:10:25 07:30:22 РОССИЯ1 2.1 23.7
58 25.06.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 12:00:01 13:58:17 РОССИЯ1 2.0 11.4
59 23.06.2017 Новости. (15:00) Пятница 15:00:36 15:15:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.0 14.1
60 23.06.2017 Бородач. Понять и простить Пятница 22:31:30 23:00:35 ТНТ 2.0 8.0
61 24.06.2017 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:40:14 13:58:31 РОССИЯ1 2.0 12.9
62 21.06.2017 Известия (22:00) Среда 22:00:08 22:24:38 2.0 6.2
63 25.06.2017 Сто к одному Воскресенье 09:55:26 11:00:00 РОССИЯ1 2.0 12.7
64 25.06.2017 XXX - три икса-2. Новый уровень Воскресенье 21:00:53 22:57:57 СТС 1.9 6.5
65 25.06.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:19:16 РОССИЯ1 1.9 11.3
66 24.06.2017 Футбол. Кубок конфедераций 2017 Суббота 18:57:05 19:57:08 МАТЧ ТВ 1.9 8.0
67 25.06.2017 Однажды в России Воскресенье 21:01:01 22:00:18 ТНТ 1.9 6.2
68 25.06.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:05:08 12:01:10 НТВ 1.9 11.2
69 22.06.2017 Итоги дня Четверг 23:35:07 00:05:30 НТВ 1.8 9.9
70 20.06.2017 Новости. (12:00) Вторник 12:00:13 12:14:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.8 14.0
71 23.06.2017 Вести. (08:00) Пятница 08:00:09 08:07:03 РОССИЯ1 1.8 19.9
72 25.06.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:13 12:18:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.8 10.6
73 25.06.2017 Stand up Воскресенье 22:00:18 23:00:12 ТНТ 1.8 6.3
74 19.06.2017 Тайны следствия - 9 Понедельник 15:57:23 16:58:53 РОССИЯ1 1.8 10.8
75 22.06.2017 Экстрасенсы ведут расследование Четверг 21:27:28 23:02:09 ТНТ 1.8 5.8
76 23.06.2017 Вести. (07:30) Пятница 07:29:48 07:35:08 РОССИЯ1 1.8 20.0
77 25.06.2017 Своя игра Воскресенье 15:05:52 15:59:48 НТВ 1.8 9.0
78 22.06.2017 Новости. (08:00) Четверг 08:00:14 08:06:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.8 19.1
79 24.06.2017 Сегодня днем. (16:00) Суббота 16:00:06 16:18:34 НТВ 1.7 10.4
80 23.06.2017 Вести. (06:30) Пятница 06:29:53 06:35:19 РОССИЯ1 1.7 24.4
81 25.06.2017 Известия. Главное Воскресенье 18:00:05 19:39:20 1.7 6.8
82 21.06.2017 Новости. (07:30) Среда 07:30:13 07:36:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.7 19.5
83 19.06.2017 Акватория Понедельник 23:13:16 00:03:40 1.7 8.5
84 24.06.2017 Наталья Варлей. "Свадьбы не будет!" Суббота 10:15:39 11:18:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.7 11.4
85 22.06.2017 Телеканал "Доброе утро" Четверг 07:36:15 08:00:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.7 19.4
86 19.06.2017 Бросок кобры Понедельник 21:00:52 23:16:24 СТС 1.7 5.6
87 21.06.2017 Свидетели Среда 17:31:25 18:27:20 НТВ 1.7 7.9
88 25.06.2017 Берлин 41-го. Долетали сильнейшие Воскресенье 16:29:59 17:53:46 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.7 7.7
89 20.06.2017 Бросок кобры-2 Вторник 21:00:34 23:02:25 СТС 1.7 5.5
90 22.06.2017 Новости. (07:00) Четверг 07:00:11 07:06:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.7 19.7
91 19.06.2017 Пыльная работа Понедельник 12:01:12 13:59:49 РОССИЯ1 1.7 12.4
92 24.06.2017 Еда живая и мертвая Суббота 11:02:21 12:00:06 НТВ 1.7 11.2
93 25.06.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 13:06:51 14:11:01 НТВ 1.7 9.0
94 23.06.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:32 22:02:28 ТНТ 1.7 5.9
95 25.06.2017 Где логика? Воскресенье 20:00:36 21:01:01 ТНТ 1.6 5.5
96 23.06.2017 Глубоководный горизонт Пятница 21:00:33 23:00:19 СТС 1.6 6.1
97 25.06.2017 Игра престолов Воскресенье 19:52:30 20:57:18 1.6 5.5
98 24.06.2017 Засекреченные списки Суббота 19:00:40 20:58:21 1.6 6.7
99 22.06.2017 Новости. (08:30) Четверг 08:30:11 08:36:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 16.8
100 24.06.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:27 19:00:40 1.6 7.7
TNS Россия
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09.08.2017

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