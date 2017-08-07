Кошелек нараспашку

В июле общие расходы наших соотечественников выросли на 0,6% относительно июня, что значительно превосходит резко сократившуюся инфляцию, рассчитанную Росстатом в 0,1%. Годовой рост общих повседневных расходов составил в июле 8,1%, что более чем вдвое превосходит размер накопленной за период официальной инфляции в 3,9%. Благодаря такому уверенному росту реальные, то есть «очищенные» от инфляции, расходы превзошли показатели двух предыдущих лет, хотя и уступили значениям 2013 и 2014 годов. Июльский рост расходов на фоне опять немного похудевшего среднего чека говорит о том, что россияне продолжили активно посещать магазины в поисках лучших ценовых предложений. Привлекательные цены были обеспечены сезонным удешевлением овощей и фруктов и дополнены неизменным промо торговых сетей.

Обычно после июньского спада в июле повседневные расходы россиян показывали положительную динамику. Однако в этом году в первом летнем месяце сокращения расходов не наблюдалось, а в июле расходы опять выросли. Таким образом, что наши соотечественники показывают рост общих расходов уже третий месяц подряд.

График 1. Динамика номинальных повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2012 – июль 2017.

Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir Consumer Scan Panel*, общие повседневные расходы россиян в июле выросли на 0,6% относительно июня, что значительно превосходит резко сократившуюся инфляцию, рассчитанную Росстатом в 0,1%. Годовой рост общих повседневных расходов составил в июле 8,1%, что более чем вдвое превосходит размер накопленной за период официальной инфляции в 3,9% (см. График 1).

Равномерный рост расходов три месяца подряд сохраняет кривую реальных, то есть «очищенных» от инфляции, расходов на одном и том же уровне. Благодаря летним спадам в предыдущие годы в июне, напомним, размер реальных расходов впервые за многие месяцы обогнал показатели предыдущих лет. В июле же величина реальных расходов превзошла показатели двух предыдущих лет, но уступила 2013-му и 2014-му. (см. График 2).

График 2. Динамика реальных («очищенных» от инфляции) повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2012 – Июль 2017.

Июльский рост расходов на фоне опять немного похудевшего среднего чека говорит о том, что россияне продолжили активно посещать магазины в поисках лучших ценовых предложений. И, по всей видимости, шопинг удался, поскольку даже официальные органы статистики зафиксировали в июле удешевление продовольственных товаров на 1% в первую очередь за счет сезонного спада цен на плодоовощную продукцию. Любовь же россиян к скидкам и акциям принесла дополнительное удовольствие от покупок. В итоге каждый раз потребители оставляли на кассе магазина в среднем меньшие суммы, но за счет интенсивной частоты походов в магазины общие расходы выросли.

Регионы

В июле рост расходов показали жители практически всех регионов страны за исключением Приволжского округа, где потребители сократили свои ежедневные траты на -3,6%. В остальных же округах был зафиксирован рост: от 0,7% в Сибирском и 0,8% в Северо-Западном до 2,5% на Урале.

В разрезе года наибольший рост расходов продемонстрировали потребители юга страны, прибавив в нынешнем году сразу 18,4% к показателю июля прошлого года. Более чем на 10% выросли расходы жителей Центрального (11%) и Уральского (10,7%) округов. А вот ежедневные траты сибиряков за год не изменились и показали нулевую динамику. Жители же северо-западного региона страны в минувшем июле потратили почти на 5% меньше, чем годом ранее.

Города

В обеих столицах за месяц повседневные расходы сократились – на 4,1% в Москве и на 3% в Питере. Правда, по сравнению с показателями годичной давности московский индекс покупательской активности вырос на 9,3%, а вот в Питере он показал отрицательную динамику в -1,5%.

В остальных миллионниках в июле относительно июня произошло сокращение общих расходов на 1,5%. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года жители мегаполисов все же нарастили объемы своих расходов на 4%, что немного превосходит размер накопленной инфляции.

В полумиллионниках за месяц потребители еще больше, чем в мегаполисах, сократили свои расходы – на 2,7%. Но зато относительно июля прошлого года они показали куда больший рост расходов – на 13,2%.

Таким образом, при сокращении месячных расходов в крупнейших городах страны драйверами общего роста стали покупатели, проживающие в городах размером от 100 до 500 тысяч человек. Жители этого типа городов за месяц увеличили объем расходов сразу на 5,6%, а за год – на 7,2%.

Доходные группы

Июльский рост расходов стал возможен благодаря повышенным тратам в среднедоходной группе. Так, по сравнению с июнем потребители из этой группы увеличили свои расходы на 1,9%. Относительно же июля прошлого года рост их расходов оказался рекордным и составил 12,1%.

Высокодоходники при этом за месяц свои расходы сократили на 1,9%, хотя в разрезе года и увеличили на 4,2%. Россияне с низкими доходами показали нулевую динамику в изменении объемов расходов и в разрезе месяца, и в разрезе года.