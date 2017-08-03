"Инвестпроект у нас не получился": "Горпечать" банкротится, но не сдается

Крупнейшая в Казани сеть торговли периодикой перешла в новое юрлицо и все еще надеется выжить на чипсах и мороженом.

«Горпечать», владеющая 111 из 134 участков, отведенных в Казани под торговлю прессой, объявлена банкротом. Однако, как выяснил «БИЗНЕС Online» сама сеть продолжает работать под другим юрлицом, оформленным на директора фирмы. На плаху бизнес повели москвичи, 10 лет назад с помпой выкупившие МУП. Между тем в мае вступило в силу постановление городского исполкома, запрещающее перепрофилировать киоски печати под другие виды торговли, а без хот-догов и кофе им вряд ли выжить.

БАНКРОТСТВО «ГОРПЕЧАТИ»: АКТИВЫ В 34 МЛН, ДОЛГИ — В 18 МИЛЛИОНОВ

Сеть казанских газетных киосков ЗАО «Горпечать», которую 10 лет назад приобрело московское ООО «Агентство розничной торговли „Альянс“» («АРТ „Альянс“»), как сообщил сегодня «Коммерсантъ», признана банкротом. Иск о банкротстве, судя по материалам татарстанского арбитража, был подан еще в марте 2017 года, и спустя две недели, в конце месяца, на предприятии уже была введена процедура наблюдения. Инициатором банкротства выступил владелец сети киосков — московское ООО «Агентство розничной торговли „Альянс“». Буквально на днях, 26 июля, в компании открыли конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначена член «Сибирской гильдии арбитражных управляющих» Екатерина Портнова, которая уже провела на «Горпечати» процедуру наблюдения. Согласно материалам дела, сумма долга «Горпечати» перед «Альянсом» составила всего 375 тыс. рублей, притом что минимальный порог для возбуждения банкротного дела составляет 300 тыс. рублей. В процессе банкротства эта сумма выросла до 11,3 млн рублей. Свои претензии к «Горпечати» также подали некая Алина Калачева из Самары – на 5,7 млн рублей (ее включили в третью очередь кредиторов) и ООО «Пронто-Казань» (издатель «Из рук в руки») — на 1,26 млн рублей. Отчет о завершении конкурсного производства рассмотрят 19 января 2018 года.

Любопытно, что «Горпечать» уже пытались обанкротить в 2016 году, однако в итоге кредиторы заключили мировое соглашение, предусматривающее выплату по определенному графику до 1 июня 2017 года 1,5 млн рублей. Согласно материалам суда, казанская компания просрочила эти выплаты более чем на три месяца, что опять-таки послужило основанием для возбуждения банкротного дела. По данным материалов суда, на конец 2016 года стоимость активов «Горпечати» составляла 33,63 млн рублей.

Сейчас «Горпечать» со своими 111 торговыми точками занимает более половины рынка казанских «печатных» киосков. По данным участников рынка, еще примерно 70 киосками владеет Марат Мельников (ИП Мельников), еще около 30 киосков — у «Союзпечати» (директор и совладелец Игорь Кучин), 17 магазинов сети магазинов Daily принадлежит Игорю Терехину(учредитель ООО «Пресс-Клуб Казань», ООО «Мир прессы Казань», ООО «Пресс-Сервис»).

При этом «Горпечать» почти монопольно контролирует торговлю в отдельно стоящих киосках на муниципальной земле. Как сообщила нам пресс-служба города, согласно новой схеме размещения от 30 мая 2017 года всего под реализацию печатной продукции в Казани на муниципальной земле предусмотрено 134 места. Из них у ЗАО «Горпечать» имеется 111 действующих долгосрочных договоров аренды земельных участков.

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ НЕ ПОЛУЧИЛСЯ, МЫ ЗАФИКСИРОВАЛИ УБЫТКИ»

До 2003 года сеть городских газетных киосков входила в МУП «„Горпечать“ города Казани», затем она была приватизирована и превратилась в частное предприятие ОАО «Горпечать». А в 2007 году компанию купило московское «АРТ „Альянс“». Сумма сделки не называлась, а источник «БИЗНЕС Online», знакомый с ситуацией, сейчас называет фантастическую сумму в $8 млн — около 240 млн рублей по курсу того года. Тогда же у компании появился шикарный офис в центре города неподалеку от ТАИФА, руководители же сети, по его словам, ездили на престижных иномарках. «Однако вскоре новые покупатели убедились, что игра не стоит свеч, „столько лошадь не стоит“. Но надо было как-то отбивать „бабки“, начали „щемить“ прессу. Появились договоры с рассрочкой платежей на два месяца, которые на деле превращались в три и в четыре месяца», — с горечью вспоминает участник рынка СМИ. Кроме того, киоски «Горпечати» сделали резкий разворот и начали продавать сопутствующие товары: сигареты, кока-колу, кофе, снеки и игрушки, однако позже продавать сигареты им запретили. Возможно, отчасти это и подкосило бизнес — отбить миллионные вложения не вышло.

Гендиректор «АРТ „Альянс“» Игорь Черепанников в беседе с «БИЗНЕС Online» подтвердил эту версию, называя основной причиной банкротства своей казанской «дочки» отсутствие прибыли. «Мы рассматривали это как инвестиционный проект, а инвестиционный проект не получился, мы зафиксировали убытки», — сообщил Черепанников. Он добавил, что подобная ситуация наблюдается в большинстве регионов: «Дистрибуция печатной прессы деградирует». Что же касается судьбы самих киосков, Черепанников сообщил, что этот вопрос будет решаться в рамках процедуры банкротства.

Один из участников рынка в Казани считает, что «Горпечать» продолжит работать под другой вывеской, а банкротство затеяно с целью «очиститься от долгов». «Мне они, например, денег должны и не платят», — говорит наш собеседник, называя сумму долга в 170 тыс. рублей. По его словам, из 112 киосков «Горпечати» на деле лишь около 40 торгуют газетами и журналами, остальные сданы в аренду, и там торгуют всем — от кофе до шаурмы.

Впрочем, по закону сдача в аренду киосков печати «под шаурму» уже невозможна. Совсем недавно, 22 мая 2017 года, вступило в силу постановление казанского исполкома «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории города Казани». В нем прямо говорится, что «по утвержденному порядку организации и размещения нестационарных торговых объектов на территории города Казани изменение профиля деятельности не допускается». Можно даже сказать, что «Горпечать» удачно успела уйти с рынка, пока не пришлось генерировать новые убытки.

«БАНКРОТСТВО ОБЪЯВЛЕНО, НО НАС ПЕРЕВЕЛИ В ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ»

Как убедились наши корреспонденты, киоски действительно продолжают работать уже под крылом новых фирм, и об этом прекрасно известно поставщикам печати. Как рассказал пожелавший остаться неназванным источник, с одним из крупнейших в РТ печатных СМИ, к примеру, не так давно были перезаключены договоры на распространение: киоски остались те же, но вместо «Горпечати» в документах теперь значится ООО «Пресс-Медиа», ООО «Агентство торговли» или ООО «Агентство распространения печатной продукции». Первые две организации были созданы весной этого года и, согласно «Контур.Фокус», записаны на директора «Горпечати» Зуфара Хакимзянова, который оказался недоступен для комментариев.

Под вывеской ООО «Агентство торговли» (АТ) начали функционировать и газетные киоски. Правда, на каких условиях они перешли компании Хакимзянову (продажа или аренда), нам выяснить не удалось. Зато открыты и успешно торгуют ларьки предпринимателя. Так, в киоске на площади Свободы, куда можно зайти как в маленький магазинчик, выбор самый широкий. В этом «клоне» бывшей «Горпечати» есть и печатная продукция, и вода в холодильнике, и шоколадные батончики с мороженым. Спрос на газеты, по словам продавщицы, здесь постоянный. Однако без сопутствующих товаров, по ее мнению, торговая точка давно бы обанкротилась.

«У нас некоторые киоски остались, где только газеты продаются, но они не оправдывают себя. Поэтому нам и дают игрушки, воду, чтобы как-нибудь продержаться», — поясняет продавец.

Продавец киоска на остановке «Парк Горького» тоже радуется бойкой торговле «попутными»товарами. «Мы не успеваем заказывать все эти чипсы, шоколадки вместе с мороженым. Для покупателя очень удобно купить все это прямо на остановке». По словам продавщицы, клиенты не забывают и про газеты: «Берут постоянно „Комсомолку“, „Аргументы и факты“, „Аргументы недели“, татарские газеты. Кроссворды постоянно берут».

«Банкротство объявлено, но нас перевели в другую организацию, в ООО „АТ“», — говорит она. По ее мнению, именно поэтому ее торговую точку ждет еще долгая жизнь. Однако, по ее информации, в АТ ушли не все киоски сети.

«КИОСКИ ПРЕССЫ В СТРАНЕ УНИЧТОЖАЮТСЯ СО СКОРОСТЬЮ 10 КИОСКОВ В ДЕНЬ»

Банкротство «Горпечати» комментируют участники рынка:

Андрей Кузьмин, генеральный директор АО «Татмедиа»:

— Насколько я знаю, там [в «Горпечати»] не изменится профиль, также будут торговать периодикой под другим названием. У нас пять-шесть партнеров по распространению прессы. Самый крупный — «Почта России». Уход отдельного игрока не сильно повлияет на общую картину. Тут вопрос в отношении к периодике в принципе. Сокращается количество точек продаж, нет преференций для вхождения в торговые сети. Это вопрос государственной поддержки данного сегмента рынка. Он, к сожалению, минимален. Но это уже другая история.

Александр Оськин, председатель правления НП «Ассоциация распространителей печатной продукции»:

— Мы долгие годы гордились киосковой сетью Казани, прилетали — изучали опыт, пропагандировали, был прекрасный менеджмент. Потом начались перемены, администрация начала вмешиваться в деятельность киосковых сетей, диктовать ассортимент, что не очень хорошо для бизнеса; поменялся менеджмент, поменялись владельцы, и предприятие начало терпеть сложности, нести убытки.

Что касается всей страны, есть проблемы, но есть и лидеры. Это связано с неправильной политикой региональных и федеральных властей в отношении мелкой розницы и прессы в частности. Все ограничения деятельности нарушают принципы нашего Гражданского кодекса: этим торгуй, этим не торгуй, это рекламируй, это не рекламируй — это безобразие. По мнению нашей ассоциации, надо торговать всем, что разрешено законом, имея в виду, что в газетных киосках 50 процентов должно быть продукции прессы, а остальное — товары импульсного спроса в интересах человека. Так живет весь мир.

Самое печальное, что два года назад главреды СМИ были у Путина и ему вручили письмо о безотлагательных мерах поддержки отрасли, в их числе было разрешение продажи табака. Владимир Владимирович это одобрил, но правительство РФ ничего не сделало, чтобы выполнить это поручение президента. Это печально, потому что, если вы хотите пополнять бюджет РФ, необходимо дать свободу людям.

У нас киоски прессы в стране уничтожаются со скоростью 10 киосков в день. В 2004 году было 42 тысячи киосков прессы, осталось 20 тысяч. На этом фоне блестяще выглядит Липецкая, Воронежская области. В Липецкой области арендная плата составляет от 2 до 12 рублей за квадратный метр для киосков прессы, при этом они платят такие хорошие платежи в бюджет! В Воронеже ставятся новые павильоны прессы. Это чем хорошо? Это немедленно дает рост продаж журналов и книг. Когда говорят: «люди перестают читать» или «интернет губит прессу», это полная ерунда. Это искусственное объяснение чиновничьего произвола в ряде областей, где мешают прессе.

Продажа шаурмы, кофе или пива никак не «оскорбляет» продажу прессы. В маркетинге есть понятие трафикообразующего товара. Ты пришел в киоск, купил пачку сигарет и две газеты. Сигареты увеличивают продажу прессы на 30 процентов. Запрет на продажу сигарет — неграмотная мера, это никак не повлияло на сокращение продаж табака, а наоборот, их увеличило. Объясню, почему: раньше человек покупал пачку сигарет и успокаивался, сейчас он идет в супермаркет, покупает сразу блок и курит значительно больше.