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ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (12/06/2017 - 18/06/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (12/06/2017 - 18/06/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 12/06/2017 - 18/06/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.06.2017 Время Среда 21:00:13 21:35:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.1 16.8
2 14.06.2017 Пусть говорят Среда 19:52:53 20:59:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 15.9
3 15.06.2017 Прямая линия с Владимиром Путиным Четверг 12:03:00 16:00:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 25.5
4 15.06.2017 Новости Четверг 16:00:24 16:18:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 23.6
5 14.06.2017 Мажор Среда 21:35:37 23:47:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 15.5
6 16.06.2017 Поле чудес Пятница 19:52:27 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 14.3
7 12.06.2017 Крым. Небо родины. Форсаж. Возвращение Понедельник 21:30:55 23:24:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 13.3
8 12.06.2017 "Голос. 5 лет" большой праздничный концерт в Кремле Понедельник 18:19:35 20:57:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 13.3
9 18.06.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:46:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 11.7
10 15.06.2017 Первая студия Четверг 19:48:52 21:00:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 11.7

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.06.2017 Постскриптум Суббота 21:00:00 22:13:47 1.7 6.5
2 17.06.2017 Право знать! Суббота 22:13:47 23:40:43 1.2 5.5
3 18.06.2017 Украденная свадьба Воскресенье 21:17:12 22:07:03 1.1 3.5
4 12.06.2017 Ложь во спасение Понедельник 20:49:32 21:44:56 1.1 3.5
5 17.06.2017 Нарушение правил Суббота 20:03:14 21:00:00 1.1 4.3
6 17.06.2017 События Суббота 23:40:43 23:51:28 0.9 5.1
7 18.06.2017 Сводные судьбы Воскресенье 19:32:19 20:23:14 0.9 3.2
8 14.06.2017 События. (22:00) Среда 22:00:07 22:34:50 0.9 3.2
9 12.06.2017 Сдается дом со всеми неудобствами Понедельник 16:20:49 18:03:48 0.9 3.9
10 13.06.2017 Право голоса Вторник 20:21:27 21:59:08 0.8 2.7

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.06.2017 Защитница Воскресенье 19:45:16 20:42:55 МИР 0.5 1.7
2 17.06.2017 Крутые берега Суббота 20:42:57 21:32:45 МИР 0.4 1.4
3 12.06.2017 Тихий Дон Понедельник 19:13:17 23:15:10 МИР 0.3 1.1
4 17.06.2017 Королевство кривых зеркал Суббота 12:54:23 14:22:47 МИР 0.3 2.0
5 16.06.2017 Возвращение Мухтара - 2 Пятница 18:04:37 18:58:35 МИР 0.3 1.5
6 13.06.2017 Закон & порядок. Отдел оперативных расследований Вторник 21:21:35 22:17:25 МИР 0.3 1.0
7 18.06.2017 Вместе. Итоговая программа Воскресенье 20:50:02 21:51:04 МИР 0.3 0.9
8 17.06.2017 Любимые актеры Суббота 14:22:47 14:58:06 МИР 0.3 1.7
9 12.06.2017 Новости Понедельник 18:59:01 19:13:17 МИР 0.3 1.0
10 16.06.2017 Темные лабиринты прошлого Пятница 22:15:32 23:09:13 МИР 0.3 1.0

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.06.2017 Спокойной ночи, малыши! Четверг 20:30:31 20:43:47 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.7
2 12.06.2017 Смешарики. Пинкод Понедельник 22:09:06 22:22:06 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.5
3 18.06.2017 Смешарики Воскресенье 11:19:57 11:32:57 КАРУСЕЛЬ 1.0 6.1
4 12.06.2017 Сказка сказывается Понедельник 14:11:32 14:29:53 КАРУСЕЛЬ 1.0 5.1
5 12.06.2017 Сестрица Аленушка и братец Иванушка Понедельник 14:00:20 14:10:30 КАРУСЕЛЬ 1.0 5.1
6 17.06.2017 Лунтик и его друзья Суббота 20:45:56 21:40:29 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.5
7 14.06.2017 Чуддики Среда 19:11:34 19:19:10 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.8
8 18.06.2017 Гуппи и пузырьки Воскресенье 21:07:34 21:30:34 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.7
9 12.06.2017 Царевна-лягушка Понедельник 13:18:48 13:57:54 КАРУСЕЛЬ 0.9 4.9
10 17.06.2017 Смешарики. Новые приключения Суббота 20:20:50 20:31:10 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.5

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.06.2017 Папины дочки Воскресенье 17:53:08 18:21:35 СТС LOVE 0.3 1.2
2 15.06.2017 Моя прекрасная няня Четверг 19:29:17 20:01:13 СТС LOVE 0.3 1.0
3 14.06.2017 Галилео Среда 21:00:32 22:00:10 СТС LOVE 0.2 0.5
4 14.06.2017 Фиксики Среда 09:55:57 10:08:03 СТС LOVE 0.1 1.1
5 14.06.2017 Любит - не любит Среда 22:00:10 22:30:23 СТС LOVE 0.1 0.4
6 17.06.2017 Смешарики Суббота 06:18:38 06:31:39 СТС LOVE 0.1 2.0
7 17.06.2017 Дикие игры Суббота 08:55:23 09:55:10 СТС LOVE 0.1 0.7
8 18.06.2017 Музыка по любви Воскресенье 22:00:47 00:00:59 СТС LOVE 0.1 0.3
9 12.06.2017 Маргоша Понедельник 22:58:04 00:55:07 СТС LOVE 0.1 0.4
10 18.06.2017 Три кота Воскресенье 07:09:35 07:14:41 СТС LOVE 0.1 0.9
TNS Россия
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02.08.2017

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