ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (12/06/2017 - 18/06/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 12/06/2017 - 18/06/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.06.2017
|Время
|Среда
|21:00:13
|21:35:37
|5.1
|16.8
|2
|14.06.2017
|Пусть говорят
|Среда
|19:52:53
|20:59:06
|4.7
|15.9
|3
|15.06.2017
|Прямая линия с Владимиром Путиным
|Четверг
|12:03:00
|16:00:24
|4.4
|25.5
|4
|15.06.2017
|Новости
|Четверг
|16:00:24
|16:18:28
|4.1
|23.6
|5
|14.06.2017
|Мажор
|Среда
|21:35:37
|23:47:02
|4.0
|15.5
|6
|16.06.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:27
|21:00:06
|3.9
|14.3
|7
|12.06.2017
|Крым. Небо родины. Форсаж. Возвращение
|Понедельник
|21:30:55
|23:24:29
|3.8
|13.3
|8
|12.06.2017
|"Голос. 5 лет" большой праздничный концерт в Кремле
|Понедельник
|18:19:35
|20:57:39
|3.8
|13.3
|9
|18.06.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:46:20
|3.7
|11.7
|10
|15.06.2017
|Первая студия
|Четверг
|19:48:52
|21:00:14
|3.3
|11.7
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.06.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:00
|22:13:47
|1.7
|6.5
|2
|17.06.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:13:47
|23:40:43
|1.2
|5.5
|3
|18.06.2017
|Украденная свадьба
|Воскресенье
|21:17:12
|22:07:03
|1.1
|3.5
|4
|12.06.2017
|Ложь во спасение
|Понедельник
|20:49:32
|21:44:56
|1.1
|3.5
|5
|17.06.2017
|Нарушение правил
|Суббота
|20:03:14
|21:00:00
|1.1
|4.3
|6
|17.06.2017
|События
|Суббота
|23:40:43
|23:51:28
|0.9
|5.1
|7
|18.06.2017
|Сводные судьбы
|Воскресенье
|19:32:19
|20:23:14
|0.9
|3.2
|8
|14.06.2017
|События. (22:00)
|Среда
|22:00:07
|22:34:50
|0.9
|3.2
|9
|12.06.2017
|Сдается дом со всеми неудобствами
|Понедельник
|16:20:49
|18:03:48
|0.9
|3.9
|10
|13.06.2017
|Право голоса
|Вторник
|20:21:27
|21:59:08
|0.8
|2.7
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.06.2017
|Защитница
|Воскресенье
|19:45:16
|20:42:55
|МИР
|0.5
|1.7
|2
|17.06.2017
|Крутые берега
|Суббота
|20:42:57
|21:32:45
|МИР
|0.4
|1.4
|3
|12.06.2017
|Тихий Дон
|Понедельник
|19:13:17
|23:15:10
|МИР
|0.3
|1.1
|4
|17.06.2017
|Королевство кривых зеркал
|Суббота
|12:54:23
|14:22:47
|МИР
|0.3
|2.0
|5
|16.06.2017
|Возвращение Мухтара - 2
|Пятница
|18:04:37
|18:58:35
|МИР
|0.3
|1.5
|6
|13.06.2017
|Закон & порядок. Отдел оперативных расследований
|Вторник
|21:21:35
|22:17:25
|МИР
|0.3
|1.0
|7
|18.06.2017
|Вместе. Итоговая программа
|Воскресенье
|20:50:02
|21:51:04
|МИР
|0.3
|0.9
|8
|17.06.2017
|Любимые актеры
|Суббота
|14:22:47
|14:58:06
|МИР
|0.3
|1.7
|9
|12.06.2017
|Новости
|Понедельник
|18:59:01
|19:13:17
|МИР
|0.3
|1.0
|10
|16.06.2017
|Темные лабиринты прошлого
|Пятница
|22:15:32
|23:09:13
|МИР
|0.3
|1.0
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.06.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Четверг
|20:30:31
|20:43:47
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.7
|2
|12.06.2017
|Смешарики. Пинкод
|Понедельник
|22:09:06
|22:22:06
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.5
|3
|18.06.2017
|Смешарики
|Воскресенье
|11:19:57
|11:32:57
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|6.1
|4
|12.06.2017
|Сказка сказывается
|Понедельник
|14:11:32
|14:29:53
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|5.1
|5
|12.06.2017
|Сестрица Аленушка и братец Иванушка
|Понедельник
|14:00:20
|14:10:30
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|5.1
|6
|17.06.2017
|Лунтик и его друзья
|Суббота
|20:45:56
|21:40:29
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.5
|7
|14.06.2017
|Чуддики
|Среда
|19:11:34
|19:19:10
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.8
|8
|18.06.2017
|Гуппи и пузырьки
|Воскресенье
|21:07:34
|21:30:34
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.7
|9
|12.06.2017
|Царевна-лягушка
|Понедельник
|13:18:48
|13:57:54
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|4.9
|10
|17.06.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Суббота
|20:20:50
|20:31:10
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.5
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.06.2017
|Папины дочки
|Воскресенье
|17:53:08
|18:21:35
|СТС LOVE
|0.3
|1.2
|2
|15.06.2017
|Моя прекрасная няня
|Четверг
|19:29:17
|20:01:13
|СТС LOVE
|0.3
|1.0
|3
|14.06.2017
|Галилео
|Среда
|21:00:32
|22:00:10
|СТС LOVE
|0.2
|0.5
|4
|14.06.2017
|Фиксики
|Среда
|09:55:57
|10:08:03
|СТС LOVE
|0.1
|1.1
|5
|14.06.2017
|Любит - не любит
|Среда
|22:00:10
|22:30:23
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
|6
|17.06.2017
|Смешарики
|Суббота
|06:18:38
|06:31:39
|СТС LOVE
|0.1
|2.0
|7
|17.06.2017
|Дикие игры
|Суббота
|08:55:23
|09:55:10
|СТС LOVE
|0.1
|0.7
|8
|18.06.2017
|Музыка по любви
|Воскресенье
|22:00:47
|00:00:59
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|9
|12.06.2017
|Маргоша
|Понедельник
|22:58:04
|00:55:07
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
|10
|18.06.2017
|Три кота
|Воскресенье
|07:09:35
|07:14:41
|СТС LOVE
|0.1
|0.9
Advertology.Ru
02.08.2017
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