Сайт, проекты и команда агентства "Eka-SOFT" принадлежат Андрею ГУСАРОВУ

Компания «Гусаров Групп» купила сайт, команду и проекты агентства Eka-SOFT». Об этом они объявили в своей официальной группе в Вк 11 мая.

Digital-агентство «Гусаров Групп» является одним из лидирующих в Беларуси в сфере интернет-маркетинга и SEO. Каждый год компания попадает в ТОП-5 SEO-агентств Беларуси, поддерживает свой статус сертифицированного партнера Яндекс и премиального партнера Google.

В конце 2017 года компания запустила свой сайт по контекстной рекламе в Москве, который в скором времени занял первые позиции в поисковиках. Был запущен сайт по Казахстану. В конце мая планируется открытие поддоменов по разработке и SEO в Москве.

Теперь к команде Андрея Гусарова присоединилось агентство «Eka-SOFT». В рейтинге белорусских SEO-компаний оно обосновалось на 13 месте, набрав 9.5 баллов. Отдав свои очки «Гусаров Групп», занявшему пятую позицию и набравшему 40, 2 балла, она позволяет ему подняться и занять 3 место.

Работа над всеми проектами продолжается под одним брендом – «Гусаров Групп».