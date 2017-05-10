Армянский коньяк анонсирует запуск онлайн-платформы «Откройте грани театра», который стал естественным продолжением многолетнего взаимодействия Арарат с миром театрального искусства. В рамках платформы у каждой поклонницы театра будет уникальная возможность принять участие в новом интерактивном проекте «Откройте в себе актрису!» и раскрыть свой артистизм. Самая яркая и талантливая получит приглашение на одно из главных театральных событий года – торжественное открытие Международного фестиваля имени Чехова, которое состоится 24 мая на Новой сцене Большого Театра.

На сайте www.graniteatra.com участницам предлагается выбрать близкую по духу героиню из трёх известных театральных диалогов: строптивую Катарину У. Шекспира, романтичную Нину Заречную из чеховской «Чайки» или же Катю, «луч света в темном царстве» в пьесе А. Н. Островского «Гроза».

Приятным сюрпризом для дам станет участие в проекте одного из самых ярких актёров «Гоголь-центра» Олега Загороднего. Каждая участница сможет исполнить выбранный эпизод в дуэте с Олегом. Театральный монолог нужно будет записать на видео в режиме онлайн. Партия участницы и партия, исполненная Олегом, будут объединены в целостный театральный дуэт. Впечатлениями от театрального дебюта можно будет поделиться с друзьями, разместив видео в социальных сетях.

Несмотря на молодой возраст, Олег Загородний уже успел сыграть Дон Жуана в одноименной пьесе, Гамлета в драме Шекспира, Лоренсо в "Ромео и Джульетте", Альберто в "Браке по конкурсу". Молодого артиста можно было увидеть и на большом экране в таких картинах, как "1942", "Демоны", "Матч". На сцене родного для него «Гоголь-центра» Олега можно увидеть в спектаклях "Братья" и "Озеро".

Проект "Откройте в себе актрису!" – яркое начало запуска онлайн-платформы "Откройте грани театра". Новый сайт позволит заглянуть за кулисы театральных проектов: расскажет о самых громких событиях, раскроет секреты наиболее успешных постановок сезона, поделится эксклюзивными материалами и позволит услышать мнения видных театральных деятелей и критиков.