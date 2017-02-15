Сеть аптек "Ригла" проводит тендеры по отбору креативного агентства и студии веб-дизайна

Компании требуется съемка рекламных видеоматериалов, а также разработка мобильных приложений и адаптивного дизайна сайта.

ООО «Ригла» - одна из крупнейших сетей аптек России – опубликовала на портале «Фабрикант» три тендера по отбору креативных агентств и студий веб-дизайна.

Компании требуется:

разработка адаптивного дизайна сайта www.rigla.ru,

разработка мобильных приложений для брендов «Ригла», «Будь здоров», «Живика»,

производство аудио- и видеороликов для аптечной сети.

Согласно техзаданию, разработчик адаптивного сайта должен будет создать не менее 3 вариантов прототипов ключевых страниц сайта для экранов различных устройств, - и на основании выбранного прототипа, разработать графический дизайн-макет всех страниц сайта.

Разработчику мобильных приложений предстоит создать приложение для каждого из брендовсети: «Ригла», «Будь здоров» и «Живика». Пользователю приложения должны быть доступны среди прочих следующие функции: поиск и заказ товаров в интернет-аптеке, доступ к информации о близлежащих аптеках и прокладка маршрута до них, создание напоминаний о приеме лекарств, создание списка покупок для похода в аптеку, доступ к информации об акциях и спецпредложениях и др.

От креативного агентства потребуется создание 7 видеороликов, 2 аудиороликов, а также запись 2 музыкальных треков.

Заявки на участие в тендерах принимаются до 27 февраля на площадке «Фабрикант».