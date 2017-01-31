Презентация, посвященная туристическим возможностям городов России

Федеральное агентство по туризму, совместно с национальным офисом Visit Russia организует в рамках выставки T.I.T.E. в Иране презентацию, посвященную туристическим возможностям городов России, принимающих Кубок конфедераций 2017 и Чемпионат мира по футболу 2018™.

С 6 по 9 февраля 2017 года в столице Ирана пройдет юбилейная 10-я международная туристическая выставка T.I.T.E., где второй год подряд примет участие Российская Федерация. На стенде России представят потенциал и привлекательность страны для посещения иранскими туристами, разнообразие туристско-рекреационных ресурсов России, и особое внимание будет уделено информации о туристских маршрутах для футбольных болельщиков.

Под эгидой национального офиса Visit Russia 7 февраля в отеле Espinas Palace Hotel состоится презентация, посвященная возможностям России по приему иранских туристов, а также предстоящим Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ и Кубку Конфедераций FIFA 2017 в России.

На мероприятии выступят: Чрезвычайный и полномочный посол РФ в ИРИ Л.С.Джагарян, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму А.А.Конюшков, Министр туризма Ирана г-н Рахмани, руководитель Национального туристического офиса Visit Russia в Иране В. Коровина, представители компании МАТЧ Хоспиталити, являющейся эксклюзивным уполномоченным FIFA обладателем прав на продажу пакетов гостеприимства, эксклюзивный агент в Иране компания Свой ТС, а также субагент Свой ТС – компания DIBA Tour & Travel Agency, представители АНО «Организационный комитет «Россия-2018», представители городов, принимающих Кубок Конфедераций 2017 и Чемпионат Мира 2018, а также представители Федерации футбола ИРИ.

В том числе, в рамках презентации заместитель руководителя АНО «Транспортная дирекция – 2018» А.П. Петров расскажет, каким образом футбольные болельщики смогут бесплатно воспользоваться транспортными услугами между городами проведения Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата Мира 2018, а также перемещаться в городах до стадионов.

«По самым скромным подсчетам в 2017 году можно ожидать четырехкратное увеличение турпотока из Ирана, в том числе это связано с проведением Кубка Конфедераций FIFA 2017. Прямые чартерные рейсы из Тегерана планируются в Казань. Главным показателем эффективности работы офиса можно и нужно считать положительные отзывы довольных туристов. На информационном портале www.iran-visitrussia.com и канале в Telegram, знакомящих иранских читателей с реалиями жизни в России, есть блог, в котором любой желающих может разместить свое сафар-наме (отчет о путешествии), поделиться впечатлениями от увиденного и высказать мнение по поводу уровня оказанного сервиса и удовлетворенности от поездки,» – руководитель Национального туристического офиса Visit Russia в Иране Валерия Коровина.