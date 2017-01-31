Сервис Ticketbis начал работать под брендом StubHub

Компания StubHub (принадлежит eBay) сегодня объявила о завершении ребрендинга испанской онлайн-площадки по продаже билетов Ticketbis. (Напомним, что компания eBay приобрела компанию StubHub в 2016 году). Теперь Ticketbis будет работать под брендом StubHub. Это событие является ещё одним шагом в процессе интеграции между двумя компаниями.

"В StubHub мы добиваемся значительного прогресса в достижении нашей цели по интеграции Ticketbis в нашу платформу, что позволит обеспечить пользователям доступ к крупнейшему в мире каталогу мероприятий, – говорит Скотт Катлер (Scott Cutler), президент StubHub. – Нынешний этап является важным шагом, благодаря которому пользователи Ticketbis познакомятся с брендом StubHub и получат возможность приобрести билеты на своих любимых исполнителей, артистов, художников или спортсменов, где бы они ни жили и куда бы они ни отправлялись путешествовать".

StubHub является крупнейшей в мире онлайн-площадкой по продаже билетов, на которой каждую секунду продаётся 1,3 билета более чем на 300 тысяч различных мероприятий. В результате нынешнего этапа интеграции StubHub и Ticketbis пользователи StubHub смогут просматривать доступные предложения на сайтах на родном языке и в привычной валюте, а также получат высокий уровень защиты и безопасности, предусмотренный программой StubHub FanProtect. Благодаря этой программе пользователи могут с уверенностью покупать и продавать билеты, зная, что StubHub выступает гарантом транзакции и поможет исправить ситуацию в тех редких случаях, когда что-то идет не так.

В будущем StubHub рассчитывает полностью интегрировать платформу Ticketbis и каталог всех концертов, спектаклей и мероприятий в платформу StubHub, а также запустить глобальное мобильное приложение, с помощью которого пользователи смогут получать информацию и приобретать билеты на любые мероприятия по всему миру, где представлен сервис StubHub.