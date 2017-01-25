Sociaro приобретает сервис для управления синхронизированными рекламными кампаниями MediaSync

Уже в 2017 году компания будет предоставлять услуги синхронизации телевизионной и онлайн-рекламы по всему миру в режиме self-service по доступным ценам.

Компания Sociaro, поставщик высокотехнологичных маркетинговых решений, сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% сервиса MediaSync, лидера на рынке синхронизации онлайн, мобильной и телевизионной рекламы в России. MediaSync органично дополняет портфель технологий Sociaro и позволит запускать синхронизированные рекламные кампании по всему миру. Приобретение подчеркивает технологическую ориентацию Sociaro и позволит компании в ближайшее время запустить сервис самообслуживания для управления рекламными компаниями.

Проект MediaSync, использующий интеллектуальные технологии распознавания звука и видео, был запущен в 2015 году и сразу начал набирать популярность среди российских клиентов, так как первым на рынке предложил ряд инновационных услуг, включающих себя синхронизацию с телеэфиром, радио передачами и метеосводками. В 2016 году сервис показал стабильный рост количества клиентов и прибыли, а также вызвал интерес не только российских, но и международных инвесторов.

«Мы фактически сформировали локальный рынок синхронизированной рекламы, и после двух лет успешной работы в России MediaSync начал трансформацию в сервис нового поколения с более совершенными технологическими возможностями и удобной системой управления для различных категорий заказчиков – агентств, компаний, частных рекламодателей. Вместе с Sociaro мы сможем реализовать потенциал разработанного решения и предложить нашим заказчикам действительно комплексный сервис, способный работать по всему миру», - отметил Петр Митюшкин, руководитель проекта MediaSync.

По итогам сделки, заключенной в декабре 2016 года, MediaSync становится частью Sociaro. В дополнение к возможностям платформы – эффективному размещению мобильной рекламы, аналитике проводимых кампаний, продвижению приложений и другим сервисам – MediaSync обеспечит точную синхронизацию с ТВ-программами и рекламными роликам различных телеканалов. Интеграция технологий MediaSync стала очередным шагом на пути развития Sociaro как компании, делающей ставку на технологические решения.

«С момента своего создания Sociaro ориентируется на самые современные технологии, и приобретение Mediasync -логичное продолжение этой стратегии. Дополнение возможностей MediaSync «живыми» данными из нашей аналитической платформы M.A.D.E., оффлайн аналитики ORK, а так же информацией от крупнейших телеканалов, с которыми мы сотрудничаем последние два года, - все это позволило создать действительно уникальный продукт, аналогов которому нет на мировом рынке», - сказал Кирилл Шиденко, CEO компании Sociaro.

Основная задача, которая стоит перед руководством проекта на 2017 год – это развертывание инфраструктуры для синхронизации рекламы в США и Европе, а также интеграция максимального количества источников. Уже сейчас, MediaSync способен синхронизировать рекламные компании в Target@Mail, Facebook, Google (включая контекстную рекламу), а так же на таких платформах, как AdFox, Auditorius и Plarin.

Переход от модели продажи синхронизированного инвентаря к модели self-service и продажи именно технологий является важным шагом в развитии компании. Как отмечает г-н Митюшкин, это позволяет Sociaro сконцентрироваться на совершенствовании инструмента и предоставлении качественного сервиса по очень доступным ценам. Новый технологически-ориентированный подход позволит пользоваться сервисом даже клиентам с небольшими бюджетами: стоимость начального пакета составляет всего 199 долларов, или 11 940 рублей.

В настоящее время ведутся работы по внедрению дополнительных сервисов на базе MediaSync, а также совершенствованию системы самообслуживания, которая позволит клиентам Sociaro не только управлять синхронизированными рекламными кампаниями, но и оценивать влияние рекламных ТВ-кампаний на поведение пользователи онлайн и даже отслеживать посещение ими оффлайновых торговых точек.