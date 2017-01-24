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Государственный музей архитектуры им. А.В.Щусева обновил свою виртуальную экспозицию

Государственный музей архитектуры им. А.В.Щусева обновил свою виртуальную экспозицию

Государственный музей архитектуры им. А.В.Щусева представил обновленную и расширенную версию виртуального музея.

Проект реализован Министерством культуры Российской Федерации и порталом «Культура.РФ». Познакомиться с богатейшим наследием первого в мире специализированного музея архитектуры можно на сайте и с помощью одноименного мобильного приложения.

Контент обновленного приложения переведен на шесть языков: к русской и английской версии добавлены китайская, французская, немецкая и испанская. Прошлая версия приложения стала популярна не только в России, но и за рубежом, именно поэтому проект совершил следующий шаг к расширению своей аудитории.

Обновленный виртуальный музей Щусева призван сделать знания о русской архитектуре доступнее для миллионов пользователей по всему миру. Только здесь впервые представлены в 3D нереализованные идеи великих архитекторов. Виртуальный музей архитектуры позволяет увидеть объекты, которых уже нет или существовавших лишь в замыслах творцов.

Как выглядел шедевр древнерусского зодчества - Чудов монастырь?

Почему великому зодчему Баженову не удалось реализовать проект по строительству Большого Кремлевского дворца и зачем снесли часть Кремлевской стены?

Какие иностранные архитекторы учувствовали в конкурсе на здание Дворца Советов, возведение которого, обещало стать стройкой века?

Здесь можно найти ответы на эти и многие другие вопросы, а также рассмотреть детали архитектурных шедевров своими глазами, находясь в любой точке мира.

Новая версия мобильного приложения совместима с несколькими распространенными шлемами виртуальной реальности - Google cardboard и cardboard-совместимые, Samsung gear VR.

Вадим Ваньков, Советник Министра культуры Российской Федерации: «Обновленный виртуальный музей архитектуры – пример того, как современные технологии делают знания доступнее. Этот проект намного шире, чем просто сайт музея -  его можно расценивать и как онлайн-площадку, расширяющую наши знания об архитектуре. Особенно я хочу выделить раздел «Спецпроекты» и мобильное приложение. Пользователи могут оказаться внутри величественных шедевров архитектуры, которые или не были воплощены в жизнь, или бесследно исчезли. Наш проект позволяет восполнить эти знания, выбрав любую удобную форму – краткую видеоэкскурсию или самостоятельный 3D-тур, в том числе доступный пользователям, набирающих популярность приложений виртуальной реальности».

Государственный музей архитектуры им. А.В.Щусева – далеко не единственная площадка, которая обрела свою онлайн-версию. На данный момент» более 200 виртуальных музеев собраны на портале Культура.РФ: http://www.culture.ru/museums?has_virtual=1

25.01.2017

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