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В Нижнем Новгороде прошел фестиваль социальной рекламы в рамках проекта "Я за себя отвечаю"

В Нижнем Новгороде прошел фестиваль социальной рекламы в рамках проекта &quot;Я за себя отвечаю&quot;

Сразу после новогодних каникул школьники Нижнего Новгорода приняли участие в Фестивале социальной рекламы. Фестиваль — заключительный этап проекта «Я за себя отвечаю», направленного на профилактику употребления алкоголя среди несовершеннолетних. Проект реализуется по инициативе ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен».

В Нижнем Новгороде программа «Я за себя отвечаю» носит статус общегородской и реализуется ежегодно при поддержке Департамента образования администрации города. В рамках проекта школьники создают постеры социальной рекламы. В 2016 году ребята создали 22 плаката, отражающих их четкую позицию: «употребление алкоголя до 18 лет недопустимо».

Презентация работ прошла в рамках Фестиваля социальной рекламы 12 января 2017 года в Музее занимательных наук ЭйзенштейнУм. В нем приняли участие около 100 ребят из четырех школ города — №3, №73, №79 и №121. Лучший плакат был выбран участниками среди всех представленных на Фестивале работ. Победителем признан плакат «Жизнь — не игра», авторами которого стали учащиеся школы №121.

Фестивальным показом история плакатов, созданных школьниками, по традиции не ограничивается. Уже дважды за время реализации программы в Нижнем Новгороде авторы лучших плакатов презентовали свои работы губернатору Валерию Шанцеву в его кабинете (губернатор возглавляет региональный экспертный совет по социальной рекламе), несколько раз лучшие плакаты выставлялись на улицах города.    

Программа первичной профилактики употребления алкоголя несовершеннолетними «Я за себя отвечаю» — совместный социальный проект Института психотерапии и консультирования «Гармония» и ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен». Программа реализуется с 2010 года и включает в себя дискуссионные клубы, тренинги и творческие встречи. В ходе проекта старшеклассники учатся понимать себя и других, формируют ответственную жизненную позицию, учатся творчески выражать и отстаивать ее. Важным направлением является и профессиональная поддержка родителей и педагогов в профилактике употребления алкоголя подростками.

За семь лет программа была проведена в 41 школах Санкт-Петербурга и 30 школах Нижнего Новгорода. Участие в ней приняли более 5000 подростков, около 300 педагогов. Более 1000 родителей были слушателями лекций и прошли консультации психолога. В 2013 году программа получила статус Программы внеурочной деятельности и может быть реализована по запросу школ.

«Методика, которую предлагает проект «Я за себя отвечаю», помогает выстроить доверительный диалог с подростками, позволяющий им сформировать собственную осознанную позицию в отношении алкоголя. Эта позиция предполагает аргументированный отказ от употребления алкоголя в различных социальных ситуациях», — отмечает Анна Маркина, менеджер по внешним коммуникациям компании HEINEKEN, инициировавшей проект.

18.01.2017

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