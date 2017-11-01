ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (02/10/2017 - 08/10/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 02/10/2017 - 08/10/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.10.2017
|Нюхач 3
|Понедельник
|21:30:37
|23:28:05
|6.3
|18.5
|2
|06.10.2017
|Голос
|Пятница
|21:33:49
|23:31:04
|6.1
|18.5
|3
|05.10.2017
|Время
|Четверг
|21:00:08
|21:39:59
|5.7
|16.0
|4
|08.10.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:26:48
|20:59:58
|4.9
|14.0
|5
|02.10.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:48:18
|20:59:58
|4.8
|14.4
|6
|08.10.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:35:34
|23:44:46
|4.8
|16.1
|7
|07.10.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:23:24
|23:06:43
|3.8
|11.3
|8
|08.10.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:35:34
|3.8
|11.3
|9
|02.10.2017
|На самом деле
|Понедельник
|18:43:49
|19:48:18
|3.7
|13.5
|10
|02.10.2017
|Вечерний Ургант
|Понедельник
|23:28:05
|23:59:29
|3.5
|13.7
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.10.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:45:09
|21:00:18
|5.2
|14.6
|2
|08.10.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:24:18
|5.0
|14.3
|3
|02.10.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:08
|20:45:09
|5.0
|15.1
|4
|03.10.2017
|60 минут
|Вторник
|19:00:06
|20:00:02
|4.7
|16.9
|5
|08.10.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:24:18
|00:50:49
|4.2
|16.3
|6
|02.10.2017
|Наживка для ангела
|Понедельник
|21:00:18
|22:01:52
|3.9
|10.9
|7
|08.10.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:47:48
|19:59:57
|3.6
|11.9
|8
|07.10.2017
|Счастье из осколков
|Суббота
|20:59:51
|01:02:29
|3.5
|11.9
|9
|07.10.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|20:59:51
|3.5
|10.7
|10
|03.10.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир
|Вторник
|17:53:45
|19:00:06
|3.4
|14.0
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|05.10.2017
|Пес-2
|Четверг
|21:41:47
|22:47:57
|5.3
|15.0
|2
|04.10.2017
|Невский
|Среда
|20:41:15
|21:39:21
|4.6
|12.7
|3
|08.10.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:10:45
|23:02:09
|3.8
|11.5
|4
|08.10.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:12:46
|3.8
|11.5
|5
|07.10.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:01:53
|3.3
|11.3
|6
|03.10.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Вторник
|16:00:22
|16:31:53
|3.2
|17.9
|7
|08.10.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:20:52
|18:01:52
|3.2
|13.0
|8
|03.10.2017
|Место встречи
|Вторник
|16:31:53
|17:01:20
|3.2
|16.5
|9
|05.10.2017
|Итоги дня
|Четверг
|23:50:08
|00:22:14
|3.1
|14.2
|10
|03.10.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-15
|Вторник
|18:01:38
|18:58:52
|3.0
|12.6
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.10.2017
|Холодное сердце
|Суббота
|19:06:43
|21:02:03
|2.3
|7.4
|2
|08.10.2017
|Хроники Нарнии: Покоритель Зари
|Воскресенье
|20:59:38
|23:09:30
|2.2
|6.7
|3
|07.10.2017
|Хроники Нарнии: принц Каспиан
|Суббота
|21:02:03
|23:50:59
|2.0
|6.0
|4
|06.10.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:30:06
|21:00:40
|1.9
|6.3
|5
|08.10.2017
|Девять жизней
|Воскресенье
|19:19:15
|20:59:38
|1.9
|5.5
|6
|03.10.2017
|Воронины
|Вторник
|19:29:31
|19:59:44
|1.9
|6.5
|7
|02.10.2017
|Виктор Франкенштейн
|Понедельник
|20:59:28
|23:04:33
|1.8
|5.0
|8
|04.10.2017
|Кухня
|Среда
|17:26:54
|18:00:12
|1.8
|8.0
|9
|04.10.2017
|Молодежка-5
|Среда
|19:59:26
|20:58:55
|1.7
|4.8
|10
|03.10.2017
|Воронины (повтор)
|Вторник
|18:30:51
|18:59:18
|1.6
|6.5
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.10.2017
|Дом на краю леса
|Воскресенье
|20:23:47
|21:30:51
|2.5
|7.1
|2
|07.10.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:12
|22:13:42
|2.3
|6.9
|3
|07.10.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:13:42
|23:41:20
|2.0
|6.1
|4
|02.10.2017
|Чудны дела твои, Господи!
|Понедельник
|18:48:18
|19:39:58
|1.8
|6.7
|5
|02.10.2017
|События. (22:00)
|Понедельник
|22:00:06
|22:33:55
|1.8
|5.0
|6
|08.10.2017
|Прощание
|Воскресенье
|16:43:07
|17:35:05
|1.7
|6.8
|7
|06.10.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:55
|20:42:52
|1.6
|5.3
|8
|08.10.2017
|На одном дыхании
|Воскресенье
|21:30:51
|22:23:31
|1.5
|4.4
|9
|08.10.2017
|Чисто московские убийства
|Воскресенье
|12:41:23
|13:36:35
|1.5
|7.5
|10
|08.10.2017
|Дикие деньги
|Воскресенье
|15:55:38
|16:42:57
|1.4
|6.0
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.10.2017
|Искусственный отбор
|Вторник
|21:41:38
|22:20:44
|1.0
|2.7
|2
|04.10.2017
|Абсолютный слух
|Среда
|21:41:25
|22:20:17
|0.9
|2.6
|3
|02.10.2017
|Сати. Нескучная классика...
|Понедельник
|21:40:04
|22:19:02
|0.9
|2.4
|4
|07.10.2017
|Дело "пестрых"
|Суббота
|19:22:35
|20:58:30
|0.8
|2.6
|5
|04.10.2017
|Аббатство Даунтон
|Среда
|22:22:54
|23:10:21
|0.7
|2.3
|6
|06.10.2017
|Семь лет в Тибете
|Пятница
|21:19:19
|23:26:51
|0.7
|1.9
|7
|07.10.2017
|Не могу не петь
|Суббота
|12:48:45
|14:15:27
|0.7
|3.6
|8
|08.10.2017
|Романтика романса
|Воскресенье
|20:12:34
|21:04:33
|0.7
|1.8
|9
|02.10.2017
|Правила жизни
|Понедельник
|21:11:18
|21:37:20
|0.6
|1.8
|10
|04.10.2017
|Мировые сокровища культуры
|Среда
|23:12:36
|23:27:33
|0.6
|2.3
РЕН-ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.10.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:05
|00:09:00
|2.1
|7.9
|2
|07.10.2017
|Стражи Галактики
|Суббота
|20:58:00
|23:15:02
|2.1
|6.2
|3
|06.10.2017
|Теория невероятности - какие чудеса были на самом деле?
|Пятница
|19:53:59
|20:55:43
|2.0
|6.4
|4
|05.10.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Четверг
|17:59:45
|19:00:07
|1.9
|8.4
|5
|08.10.2017
|Три богатыря. Ход конем
|Воскресенье
|09:51:45
|11:11:06
|1.9
|10.5
|6
|04.10.2017
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Среда
|19:00:06
|19:30:00
|1.9
|6.7
|7
|05.10.2017
|Новости. (19:30)
|Четверг
|19:30:06
|19:59:52
|1.8
|6.1
|8
|07.10.2017
|Засекреченные списки
|Суббота
|18:59:07
|20:58:00
|1.8
|6.0
|9
|07.10.2017
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:05
|16:35:17
|1.8
|8.6
|10
|04.10.2017
|День шокирующих гипотез
|Среда
|11:00:23
|12:00:08
|1.8
|14.0
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.10.2017
|Ольга
|Среда
|20:31:22
|21:00:39
|4.2
|12.0
|2
|07.10.2017
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:34
|21:30:50
|3.9
|11.7
|3
|07.10.2017
|Танцы
|Суббота
|21:30:50
|23:29:54
|3.6
|10.9
|4
|02.10.2017
|Ольга (повтор)
|Понедельник
|20:03:55
|20:33:24
|3.0
|9.1
|5
|06.10.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|20:59:47
|21:59:41
|2.6
|7.8
|6
|03.10.2017
|1 + 1
|Вторник
|20:59:12
|23:12:06
|2.6
|7.9
|7
|07.10.2017
|Дом - 2. Город Любви
|Суббота
|23:29:54
|00:31:09
|2.4
|9.7
|8
|05.10.2017
|Ольга. За кадром
|Четверг
|20:29:11
|20:58:55
|2.4
|6.7
|9
|06.10.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|21:59:41
|23:00:31
|2.4
|7.0
|10
|08.10.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:03:30
|23:04:25
|2.4
|7.4
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.10.2017
|Слепая
|Вторник
|18:12:52
|18:44:18
|1.5
|6.4
|2
|03.10.2017
|Менталист
|Вторник
|22:09:29
|22:57:01
|1.3
|3.8
|3
|06.10.2017
|Гадалка
|Пятница
|16:59:30
|17:30:20
|1.2
|6.2
|4
|06.10.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|19:01:03
|20:03:12
|1.1
|3.9
|5
|08.10.2017
|Земное ядро: бросок в преисподнюю
|Воскресенье
|18:59:49
|21:34:08
|1.0
|3.0
|6
|07.10.2017
|Чужой против хищников
|Суббота
|18:59:33
|20:50:07
|1.0
|3.3
|7
|06.10.2017
|Затерянные в космосе
|Пятница
|21:43:35
|00:09:37
|0.9
|3.0
|8
|05.10.2017
|Скорпион
|Четверг
|20:27:12
|21:16:58
|0.9
|2.6
|9
|07.10.2017
|Чужие против хищника: реквием
|Суббота
|20:50:07
|22:47:14
|0.9
|2.6
|10
|07.10.2017
|Ультрафиолет
|Суббота
|22:47:14
|00:28:16
|0.9
|3.1
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.10.2017
|Новости EuroNews (09:00)
|Вторник
|09:00:34
|09:35:31
|0.3
|2.5
|2
|06.10.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Пятница
|09:29:30
|10:00:04
|0.2
|1.3
|3
|06.10.2017
|Новости EuroNews (22:00)
|Пятница
|22:00:00
|22:40:03
|0.1
|0.4
|4
|04.10.2017
|Новости EuroNews (20:00)
|Среда
|20:00:06
|20:38:52
|0.1
|0.4
|5
|06.10.2017
|Новости EuroNews (22:30)
|Пятница
|22:40:03
|23:00:02
|0.1
|0.4
|6
|05.10.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Четверг
|08:31:01
|08:59:54
|0.1
|1.2
|7
|08.10.2017
|Новости EuroNews (13:30)
|Воскресенье
|13:34:18
|14:00:19
|0.1
|0.6
|8
|04.10.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Среда
|08:00:02
|08:27:57
|0.1
|1.3
|9
|02.10.2017
|Новости EuroNews (23:00)
|Понедельник
|23:00:07
|23:31:01
|0.1
|0.4
|10
|08.10.2017
|Новости EuroNews (23:30)
|Воскресенье
|23:37:33
|23:59:55
|0.1
|0.4
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.10.2017
|Балабол
|Воскресенье
|22:26:49
|23:29:02
|МИР
|0.5
|1.5
|2
|03.10.2017
|Отдел 44
|Вторник
|22:12:27
|23:08:37
|МИР
|0.4
|1.2
|3
|07.10.2017
|Новости
|Суббота
|15:59:06
|16:13:49
|МИР
|0.4
|1.9
|4
|06.10.2017
|Мэри Поппинс, до свидания
|Пятница
|22:59:23
|01:49:59
|МИР
|0.3
|1.5
|5
|02.10.2017
|Фаворит
|Понедельник
|13:19:01
|14:24:36
|МИР
|0.3
|2.1
|6
|07.10.2017
|На крючке
|Суббота
|00:20:11
|02:02:43
|МИР
|0.3
|1.8
|7
|07.10.2017
|Охотник за головами
|Суббота
|21:25:27
|22:28:02
|МИР
|0.3
|0.8
|8
|05.10.2017
|Последний забой
|Четверг
|01:01:39
|02:52:09
|МИР
|0.2
|2.6
|9
|07.10.2017
|Любимые актеры
|Суббота
|12:41:19
|13:09:03
|МИР
|0.2
|1.2
|10
|08.10.2017
|КультТуризм
|Воскресенье
|09:31:11
|09:58:45
|МИР
|0.2
|1.5
360°
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.10.2017
|Новости 360
|Суббота
|09:00:03
|09:30:05
|360°
|0.3
|2.2
|2
|02.10.2017
|#самоеяркое
|Понедельник
|20:00:18
|21:30:17
|360°
|0.3
|0.9
|3
|03.10.2017
|Все просто
|Вторник
|14:50:09
|16:20:11
|360°
|0.3
|1.7
|4
|07.10.2017
|Вкусно 360
|Суббота
|09:30:05
|10:20:12
|360°
|0.3
|1.8
|5
|08.10.2017
|Дача 360
|Воскресенье
|13:20:03
|14:10:05
|360°
|0.3
|1.3
|6
|08.10.2017
|#Растем Вместе
|Воскресенье
|14:10:05
|15:00:05
|360°
|0.2
|1.0
|7
|03.10.2017
|Большие новости
|Вторник
|05:00:13
|06:00:03
|360°
|0.2
|6.2
|8
|03.10.2017
|Телеканал "Вертолет 360"
|Вторник
|06:00:03
|08:00:04
|360°
|0.2
|3.0
|9
|05.10.2017
|Ой, ма-моч-ки!
|Четверг
|13:57:11
|14:50:12
|360°
|0.2
|1.1
|10
|03.10.2017
|Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант 3
|Вторник
|13:56:23
|14:50:09
|360°
|0.1
|1.0
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.10.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|15:26:44
|17:15:04
|0.4
|1.9
|2
|05.10.2017
|Секрет Тропиканки
|Четверг
|20:29:51
|21:30:34
|0.4
|1.0
|3
|06.10.2017
|Я стесняюсь своего тела
|Пятница
|23:45:25
|01:20:05
|0.3
|1.7
|4
|06.10.2017
|В теме
|Пятница
|23:15:28
|23:43:09
|0.3
|1.1
|5
|07.10.2017
|Угадай мой возраст
|Суббота
|23:42:09
|01:30:14
|0.3
|1.4
|6
|07.10.2017
|Три метра над уровнем неба: я тебя хочу
|Суббота
|21:21:00
|23:42:09
|0.3
|0.8
|7
|08.10.2017
|Мыслить, как преступник
|Воскресенье
|01:53:00
|02:42:10
|0.3
|3.5
|8
|07.10.2017
|Три метра над уровнем неба
|Суббота
|18:59:48
|21:21:00
|0.2
|0.6
|9
|07.10.2017
|В теме. Лучшее
|Суббота
|01:30:14
|01:57:55
|0.2
|1.5
|10
|07.10.2017
|Свадьба вслепую
|Суббота
|16:21:57
|17:42:59
|0.2
|0.7
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.10.2017
|Футбол. Товарищеский матч
|Суббота
|17:58:01
|18:55:43
|МАТЧ ТВ
|2.0
|7.9
|2
|07.10.2017
|#новости
|Суббота
|17:51:47
|17:58:01
|МАТЧ ТВ
|1.7
|6.9
|3
|07.10.2017
|#всенаматч
|Суббота
|20:55:24
|21:05:08
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.3
|4
|08.10.2017
|Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир
|Воскресенье
|19:55:26
|20:57:36
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.1
|5
|04.10.2017
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2017-2018
|Среда
|17:45:28
|19:24:33
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.6
|6
|03.10.2017
|Горец
|Вторник
|23:21:44
|01:35:48
|МАТЧ ТВ
|0.7
|3.8
|7
|04.10.2017
|Долгий путь к победе
|Среда
|22:38:28
|23:08:15
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.1
|8
|06.10.2017
|Футбол. Чемпионат Европы 2019. Молодежные сборные. Отборочный турнир
|Пятница
|15:57:27
|16:56:23
|МАТЧ ТВ
|0.6
|3.5
|9
|07.10.2017
|Профессиональный бокс
|Суббота
|00:03:15
|02:00:17
|МАТЧ ТВ
|0.6
|3.5
|10
|06.10.2017
|В этот день
|Пятница
|01:53:35
|01:58:54
|МАТЧ ТВ
|0.6
|5.8
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.10.2017
|Щенячий патруль
|Суббота
|21:58:01
|22:21:11
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.1
|2
|05.10.2017
|Бобби и Билл
|Четверг
|21:52:27
|22:04:22
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.9
|3
|06.10.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Пятница
|20:30:46
|20:43:40
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.9
|4
|07.10.2017
|Непоседа Зу
|Суббота
|17:46:57
|17:58:25
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.9
|5
|06.10.2017
|Томас и его друзья
|Пятница
|20:17:04
|20:29:07
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.7
|6
|08.10.2017
|Ералаш
|Воскресенье
|14:45:27
|14:55:30
|КАРУСЕЛЬ
|0.8
|3.9
|7
|06.10.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Пятница
|20:47:51
|21:08:16
|КАРУСЕЛЬ
|0.8
|2.5
|8
|06.10.2017
|Добрые чудеса в стране Лалалупсия
|Пятница
|19:43:29
|20:04:35
|КАРУСЕЛЬ
|0.8
|2.7
|9
|08.10.2017
|Дружба - это чудо
|Воскресенье
|19:17:15
|19:39:06
|КАРУСЕЛЬ
|0.8
|2.3
|10
|08.10.2017
|Три кота
|Воскресенье
|10:47:22
|10:58:18
|КАРУСЕЛЬ
|0.7
|3.9
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.10.2017
|Женский доктор 2
|Среда
|19:01:46
|19:58:53
|1.4
|4.8
|2
|04.10.2017
|Условия контракта
|Среда
|20:54:52
|21:57:51
|1.1
|3.2
|3
|06.10.2017
|Печали - радости Надежды
|Пятница
|19:00:46
|22:43:32
|1.1
|3.5
|4
|08.10.2017
|Женщина - зима
|Воскресенье
|19:01:45
|22:44:49
|1.1
|3.2
|5
|02.10.2017
|Женский доктор 3
|Понедельник
|17:00:14
|17:57:56
|1.0
|4.9
|6
|02.10.2017
|6 кадров
|Понедельник
|00:00:06
|00:30:07
|1.0
|5.0
|7
|08.10.2017
|Позвони в мою дверь
|Воскресенье
|10:24:33
|14:09:43
|1.0
|4.9
|8
|07.10.2017
|Испытание верностью
|Суббота
|19:01:57
|22:41:41
|1.0
|3.0
|9
|02.10.2017
|Подкидыши
|Понедельник
|16:02:08
|17:00:09
|0.9
|5.2
|10
|07.10.2017
|Не было бы счастья... 2
|Суббота
|14:15:03
|17:58:05
|0.9
|4.2
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.10.2017
|Битва за небо
|Вторник
|18:45:19
|19:33:46
|1.2
|4.4
|2
|07.10.2017
|Вариант "Омега"
|Суббота
|18:22:36
|22:59:54
|1.1
|3.6
|3
|03.10.2017
|Крик совы
|Вторник
|16:53:26
|16:59:57
|1.1
|5.6
|4
|07.10.2017
|Задело!
|Суббота
|18:08:17
|18:19:26
|1.0
|4.2
|5
|07.10.2017
|Новости дня
|Суббота
|18:00:03
|18:08:17
|1.0
|4.1
|6
|05.10.2017
|Теория заговора
|Четверг
|20:19:21
|20:43:35
|1.0
|2.8
|7
|08.10.2017
|Незримый бой
|Воскресенье
|20:22:00
|21:08:23
|0.9
|2.5
|8
|05.10.2017
|Легенды космоса с Андреем Барило
|Четверг
|19:34:11
|20:19:21
|0.9
|2.9
|9
|08.10.2017
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|19:31:07
|20:22:00
|0.9
|2.6
|10
|07.10.2017
|Крым. Фильм о фильме
|Суббота
|23:14:54
|23:27:37
|0.9
|2.8
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.10.2017
|След
|Среда
|21:15:06
|22:00:01
|3.9
|10.6
|2
|04.10.2017
|Известия (22:00)
|Среда
|22:00:11
|22:30:56
|2.8
|8.0
|3
|05.10.2017
|Детективы
|Четверг
|17:23:02
|18:03:40
|2.1
|10.3
|4
|08.10.2017
|Последний мент
|Воскресенье
|19:27:53
|23:28:01
|1.5
|4.5
|5
|04.10.2017
|Северный ветер
|Среда
|15:52:56
|16:43:56
|1.3
|7.5
|6
|02.10.2017
|Известия. Итоговый выпуск
|Понедельник
|00:02:08
|00:33:11
|1.2
|6.4
|7
|07.10.2017
|Известия. Главное
|Суббота
|00:00:07
|00:53:50
|1.2
|5.5
|8
|07.10.2017
|Приключения Васи Куролесова
|Суббота
|08:34:57
|08:59:59
|1.0
|9.5
|9
|08.10.2017
|Классик
|Воскресенье
|23:28:01
|01:29:17
|1.0
|5.0
|10
|07.10.2017
|Известия (09:00)
|Суббота
|09:00:10
|09:15:37
|1.0
|7.5
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.10.2017
|Симпсоны
|Понедельник
|21:57:53
|22:20:28
|0.6
|1.6
|2
|04.10.2017
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|16:20:57
|16:31:57
|0.5
|2.7
|3
|08.10.2017
|Американский папаша
|Воскресенье
|21:29:35
|21:51:08
|0.4
|1.1
|4
|07.10.2017
|Гриффины
|Суббота
|22:48:13
|23:11:21
|0.4
|1.2
|5
|05.10.2017
|Южный парк
|Четверг
|00:06:01
|00:28:29
|0.4
|1.9
|6
|02.10.2017
|Футурама
|Понедельник
|21:29:11
|21:51:18
|0.3
|0.9
|7
|02.10.2017
|Санджей и Крейг
|Понедельник
|13:33:23
|13:44:34
|0.2
|1.6
|8
|04.10.2017
|Рассол и Арахис
|Среда
|18:24:21
|18:36:06
|0.2
|0.9
|9
|05.10.2017
|Бессмертное кино
|Четверг
|22:48:11
|23:14:51
|0.2
|0.7
|10
|08.10.2017
|Покемон: боевой рубеж
|Воскресенье
|07:14:17
|07:35:02
|0.2
|3.8
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.10.2017
|Даша Васильева. Любительница частного сыска
|Воскресенье
|14:48:48
|15:42:46
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.8
|3.6
|2
|04.10.2017
|Мое последнее танго
|Среда
|20:01:37
|22:11:30
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.7
|1.8
|3
|06.10.2017
|Кармен
|Пятница
|20:00:09
|22:00:25
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.9
|4
|05.10.2017
|Королева Шантеклера
|Четверг
|20:01:05
|22:01:49
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.7
|5
|02.10.2017
|Последний куплет
|Понедельник
|20:01:17
|22:05:18
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.6
|6
|07.10.2017
|Таможня
|Суббота
|21:06:34
|22:30:38
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.6
|7
|05.10.2017
|Тайны кино
|Четверг
|13:10:36
|14:50:56
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|3.3
|8
|05.10.2017
|Раскрывая тайны звезд
|Четверг
|12:15:38
|13:07:21
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|3.4
|9
|02.10.2017
|Штрафной удар
|Понедельник
|22:05:18
|23:40:43
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.4
|10
|05.10.2017
|Удар! Еще удар!
|Четверг
|22:01:49
|23:41:36
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.4
РОССИЯ24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.10.2017
|Вести сейчас
|Суббота
|00:02:04
|00:09:22
|1.2
|5.0
|2
|06.10.2017
|Международное обозрение
|Пятница
|22:59:47
|23:54:09
|0.9
|3.1
|3
|07.10.2017
|Вести. Формула власти
|Суббота
|00:12:59
|00:36:27
|0.9
|3.9
|4
|02.10.2017
|Вести в 23:00
|Понедельник
|23:00:25
|23:56:45
|0.8
|2.9
|5
|06.10.2017
|Вести. Образование ненависти
|Пятница
|00:38:01
|00:46:49
|0.8
|4.4
|6
|02.10.2017
|Вести. Факты
|Понедельник
|18:00:00
|18:46:48
|0.7
|3.1
|7
|04.10.2017
|Вести. Специальный репортаж
|Среда
|22:50:19
|22:59:57
|0.7
|2.2
|8
|03.10.2017
|Вести. Большой информационный вечер
|Вторник
|22:00:09
|23:00:09
|0.7
|2.0
|9
|05.10.2017
|Вести. Дежурная часть
|Четверг
|21:24:13
|21:59:46
|0.6
|1.8
|10
|02.10.2017
|Вести. Срочно
|Понедельник
|18:46:48
|18:52:00
|0.6
|2.3
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.10.2017
|Звездная принцесса и силы зла
|Понедельник
|21:39:24
|22:00:31
|0.9
|2.4
|2
|07.10.2017
|Ральф
|Суббота
|19:33:47
|21:36:34
|0.7
|2.2
|3
|05.10.2017
|Рапунцель. Короткие истории
|Четверг
|21:22:14
|21:27:14
|0.7
|1.9
|4
|07.10.2017
|Леди Баг и Супер-Кот
|Суббота
|15:16:42
|15:38:25
|0.7
|3.6
|5
|04.10.2017
|Гравити Фолз
|Среда
|21:11:50
|21:31:24
|0.7
|1.9
|6
|08.10.2017
|Хранитель луны
|Воскресенье
|19:31:59
|21:14:51
|0.7
|1.9
|7
|07.10.2017
|Рапунцель: новая история
|Суббота
|19:11:41
|19:33:18
|0.6
|2.1
|8
|04.10.2017
|Финес и Ферб
|Среда
|14:53:54
|15:15:26
|0.6
|4.1
|9
|02.10.2017
|Астерикс и викинги
|Понедельник
|19:31:20
|21:02:54
|0.6
|1.7
|10
|06.10.2017
|Великий человек-паук
|Пятница
|22:05:25
|22:26:11
|0.5
|1.6
МОСКВА-24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.10.2017
|Без купюр
|Воскресенье
|23:34:14
|23:55:32
|0.7
|2.6
|2
|08.10.2017
|Мегаполис
|Воскресенье
|00:00:08
|00:17:17
|0.6
|2.7
|3
|02.10.2017
|Сеть
|Понедельник
|15:42:23
|15:52:19
|0.5
|3.0
|4
|07.10.2017
|Сделано в Москве
|Суббота
|23:33:16
|23:53:16
|0.4
|1.6
|5
|06.10.2017
|Специальный репортаж (Москва 24)
|Пятница
|21:32:42
|21:52:52
|0.4
|1.2
|6
|07.10.2017
|Простые решения
|Суббота
|09:16:18
|09:26:29
|0.4
|2.9
|7
|07.10.2017
|ТопСеть
|Суббота
|00:34:24
|00:54:33
|0.4
|1.8
|8
|03.10.2017
|Москва сегодня
|Вторник
|20:11:49
|20:21:33
|0.3
|1.1
|9
|05.10.2017
|Спорная территория
|Четверг
|19:41:59
|19:52:00
|0.3
|1.1
|10
|08.10.2017
|Прямо и сейчас
|Воскресенье
|15:43:04
|15:54:57
|0.3
|1.4
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.10.2017
|Орел & решка. Перезагрузка (повтор)
|Вторник
|19:59:30
|21:01:05
|ПЯТНИЦА
|1.0
|3.2
|2
|06.10.2017
|Агент Джонни Инглиш: перезагрузка
|Пятница
|23:07:31
|01:03:26
|ПЯТНИЦА
|0.8
|3.3
|3
|05.10.2017
|Пацанки 2
|Четверг
|19:06:20
|20:58:04
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.2
|4
|02.10.2017
|Орел & решка. Перезагрузка
|Понедельник
|23:00:42
|00:03:53
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.5
|5
|08.10.2017
|Орел & решка. Юбилейный
|Воскресенье
|16:06:22
|17:04:51
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.6
|6
|06.10.2017
|Мы - Миллеры
|Пятница
|21:00:14
|23:07:31
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.8
|7
|08.10.2017
|Орел & решка. Рай и ад 2 (повтор)
|Воскресенье
|12:02:57
|13:00:47
|ПЯТНИЦА
|0.6
|3.0
|8
|06.10.2017
|Эволюция
|Пятница
|17:12:04
|19:09:13
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.5
|9
|08.10.2017
|Адская кухня
|Воскресенье
|18:55:57
|20:57:42
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.5
|10
|07.10.2017
|Орел & решка. Рай и ад
|Суббота
|11:44:26
|12:37:26
|ПЯТНИЦА
|0.5
|2.9
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.10.2017
|Моя прекрасная няня
|Суббота
|18:25:50
|18:56:36
|СТС LOVE
|0.8
|2.9
|2
|04.10.2017
|Не родись красивой
|Среда
|21:25:05
|23:05:00
|СТС LOVE
|0.4
|1.3
|3
|06.10.2017
|Папины дочки
|Пятница
|18:36:35
|19:05:55
|СТС LOVE
|0.4
|1.7
|4
|07.10.2017
|Страшная Любовь
|Суббота
|22:00:26
|23:00:23
|СТС LOVE
|0.4
|1.1
|5
|04.10.2017
|Бесподобная
|Среда
|17:01:09
|17:58:02
|СТС LOVE
|0.3
|1.2
|6
|03.10.2017
|Накрась невесту
|Вторник
|12:33:36
|13:01:31
|СТС LOVE
|0.3
|1.8
|7
|03.10.2017
|Любовь зла
|Вторник
|23:04:39
|01:04:48
|СТС LOVE
|0.2
|1.1
|8
|07.10.2017
|Музыка по любви
|Суббота
|23:00:23
|01:00:45
|СТС LOVE
|0.2
|0.8
|9
|05.10.2017
|Фиксики
|Четверг
|07:26:37
|07:38:51
|СТС LOVE
|0.2
|2.1
|10
|03.10.2017
|Кремлевские курсанты
|Вторник
|03:01:03
|04:56:15
|СТС LOVE
|0.2
|5.8
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.10.2017
|Слепая ярость
|Понедельник
|21:42:40
|23:27:14
|ЧЕ
|0.8
|2.3
|2
|04.10.2017
|Чужой район
|Среда
|11:26:55
|12:24:12
|ЧЕ
|0.6
|4.9
|3
|07.10.2017
|Омен
|Суббота
|23:00:07
|01:10:00
|ЧЕ
|0.6
|2.5
|4
|08.10.2017
|Сестрица Аленушка и братец Иванушка
|Воскресенье
|08:20:01
|08:31:01
|ЧЕ
|0.5
|5.3
|5
|08.10.2017
|Омен - 4
|Воскресенье
|23:02:39
|00:55:47
|ЧЕ
|0.5
|2.2
|6
|03.10.2017
|Жизнь и приключения Мишки Япончика
|Вторник
|20:35:59
|21:40:17
|ЧЕ
|0.5
|1.4
|7
|07.10.2017
|Уолл Стрит: Деньги не спят
|Суббота
|18:20:49
|20:54:08
|ЧЕ
|0.4
|1.5
|8
|06.10.2017
|Путь Баженова: напролом
|Пятница
|00:09:55
|01:09:17
|ЧЕ
|0.4
|2.1
|9
|06.10.2017
|Игры разума
|Пятница
|21:41:04
|00:09:55
|ЧЕ
|0.4
|1.2
|10
|08.10.2017
|Застава Жилина
|Воскресенье
|20:22:09
|21:10:57
|ЧЕ
|0.4
|1.0
EUROSPORT 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.10.2017
|Бильярд. Снукер. Европейский тур
|Воскресенье
|18:57:15
|22:38:50
|EUROSPORT 1
|0.3
|1.0
|2
|06.10.2017
|Бильярд. Снукер. Мастерс
|Пятница
|20:00:04
|23:57:51
|EUROSPORT 1
|0.3
|1.0
|3
|07.10.2017
|Велоспорт. Тур Ломбардии
|Суббота
|00:23:33
|00:47:30
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.8
|4
|07.10.2017
|Ралли. ERC. Обзор
|Суббота
|00:55:20
|01:19:54
|EUROSPORT 1
|0.2
|1.0
|5
|03.10.2017
|Футбол. Высшая лига
|Вторник
|06:01:37
|07:26:50
|EUROSPORT 1
|0.1
|1.8
|6
|07.10.2017
|Футбол. Чемпионат мира среди юношей до 17 лет
|Суббота
|14:17:07
|16:24:12
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.5
|7
|02.10.2017
|Олимпийские рекорды
|Понедельник
|13:57:16
|14:23:34
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.5
|8
|06.10.2017
|Мотоспорт. Супербайк. Чемпионат мира
|Пятница
|07:00:45
|08:36:31
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.9
|9
|06.10.2017
|Watts zap
|Пятница
|01:01:41
|01:55:23
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.6
|10
|05.10.2017
|Велоспорт. Tre Valli Varesine
|Четверг
|01:36:18
|02:25:53
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.7
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.10.2017
|Комеди Клаб
|Суббота
|22:00:00
|22:58:27
|ТНТ 4
|0.9
|2.5
|2
|07.10.2017
|Комеди Клаб. Золотая коллекция
|Суббота
|21:00:32
|21:59:50
|ТНТ 4
|0.8
|2.3
|3
|07.10.2017
|Комеди Клаб. Лучшее
|Суббота
|17:48:56
|18:00:31
|ТНТ 4
|0.6
|2.6
|4
|08.10.2017
|Наша Russia
|Воскресенье
|21:30:04
|21:59:39
|ТНТ 4
|0.4
|1.1
|5
|05.10.2017
|Comedy Woman. Лучшее
|Четверг
|08:53:56
|09:00:05
|ТНТ 4
|0.4
|3.1
|6
|05.10.2017
|Не спать
|Четверг
|00:59:13
|02:00:08
|ТНТ 4
|0.4
|3.4
|7
|08.10.2017
|Comedy Woman. Classic
|Воскресенье
|15:59:24
|16:58:55
|ТНТ 4
|0.4
|1.5
|8
|02.10.2017
|Вжух
|Понедельник
|14:31:20
|14:59:48
|ТНТ 4
|0.3
|2.2
|9
|05.10.2017
|Комеди Клаб. Classic
|Четверг
|21:01:42
|21:59:04
|ТНТ 4
|0.3
|0.9
|10
|08.10.2017
|Comedy Woman
|Воскресенье
|12:57:58
|13:57:39
|ТНТ 4
|0.3
|1.4
Advertology.Ru
02.11.2017
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