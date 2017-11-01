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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (02/10/2017 - 08/10/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (02/10/2017 - 08/10/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 02/10/2017 - 08/10/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.10.2017 Нюхач 3 Понедельник 21:30:37 23:28:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.3 18.5
2 06.10.2017 Голос Пятница 21:33:49 23:31:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 18.5
3 05.10.2017 Время Четверг 21:00:08 21:39:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 16.0
4 08.10.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:26:48 20:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 14.0
5 02.10.2017 Пусть говорят Понедельник 19:48:18 20:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.8 14.4
6 08.10.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:35:34 23:44:46 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.8 16.1
7 07.10.2017 Сегодня вечером Суббота 21:23:24 23:06:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 11.3
8 08.10.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:35:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 11.3
9 02.10.2017 На самом деле Понедельник 18:43:49 19:48:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 13.5
10 02.10.2017 Вечерний Ургант Понедельник 23:28:05 23:59:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 13.7

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.10.2017 Местное время Понедельник 20:45:09 21:00:18 РОССИЯ1 5.2 14.6
2 08.10.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:24:18 РОССИЯ1 5.0 14.3
3 02.10.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:08 20:45:09 РОССИЯ1 5.0 15.1
4 03.10.2017 60 минут Вторник 19:00:06 20:00:02 РОССИЯ1 4.7 16.9
5 08.10.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:24:18 00:50:49 РОССИЯ1 4.2 16.3
6 02.10.2017 Наживка для ангела Понедельник 21:00:18 22:01:52 РОССИЯ1 3.9 10.9
7 08.10.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:47:48 19:59:57 РОССИЯ1 3.6 11.9
8 07.10.2017 Счастье из осколков Суббота 20:59:51 01:02:29 РОССИЯ1 3.5 11.9
9 07.10.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 20:59:51 РОССИЯ1 3.5 10.7
10 03.10.2017 Андрей Малахов. Прямой эфир Вторник 17:53:45 19:00:06 РОССИЯ1 3.4 14.0

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 05.10.2017 Пес-2 Четверг 21:41:47 22:47:57 НТВ 5.3 15.0
2 04.10.2017 Невский Среда 20:41:15 21:39:21 НТВ 4.6 12.7
3 08.10.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:10:45 23:02:09 НТВ 3.8 11.5
4 08.10.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:12:46 НТВ 3.8 11.5
5 07.10.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:01:53 НТВ 3.3 11.3
6 03.10.2017 Сегодня днем. (16:00) Вторник 16:00:22 16:31:53 НТВ 3.2 17.9
7 08.10.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:20:52 18:01:52 НТВ 3.2 13.0
8 03.10.2017 Место встречи Вторник 16:31:53 17:01:20 НТВ 3.2 16.5
9 05.10.2017 Итоги дня Четверг 23:50:08 00:22:14 НТВ 3.1 14.2
10 03.10.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-15 Вторник 18:01:38 18:58:52 НТВ 3.0 12.6

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.10.2017 Холодное сердце Суббота 19:06:43 21:02:03 СТС 2.3 7.4
2 08.10.2017 Хроники Нарнии: Покоритель Зари Воскресенье 20:59:38 23:09:30 СТС 2.2 6.7
3 07.10.2017 Хроники Нарнии: принц Каспиан Суббота 21:02:03 23:50:59 СТС 2.0 6.0
4 06.10.2017 Уральские пельмени Пятница 19:30:06 21:00:40 СТС 1.9 6.3
5 08.10.2017 Девять жизней Воскресенье 19:19:15 20:59:38 СТС 1.9 5.5
6 03.10.2017 Воронины Вторник 19:29:31 19:59:44 СТС 1.9 6.5
7 02.10.2017 Виктор Франкенштейн Понедельник 20:59:28 23:04:33 СТС 1.8 5.0
8 04.10.2017 Кухня Среда 17:26:54 18:00:12 СТС 1.8 8.0
9 04.10.2017 Молодежка-5 Среда 19:59:26 20:58:55 СТС 1.7 4.8
10 03.10.2017 Воронины (повтор) Вторник 18:30:51 18:59:18 СТС 1.6 6.5

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.10.2017 Дом на краю леса Воскресенье 20:23:47 21:30:51 2.5 7.1
2 07.10.2017 Постскриптум Суббота 21:00:12 22:13:42 2.3 6.9
3 07.10.2017 Право знать! Суббота 22:13:42 23:41:20 2.0 6.1
4 02.10.2017 Чудны дела твои, Господи! Понедельник 18:48:18 19:39:58 1.8 6.7
5 02.10.2017 События. (22:00) Понедельник 22:00:06 22:33:55 1.8 5.0
6 08.10.2017 Прощание Воскресенье 16:43:07 17:35:05 1.7 6.8
7 06.10.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:55 20:42:52 1.6 5.3
8 08.10.2017 На одном дыхании Воскресенье 21:30:51 22:23:31 1.5 4.4
9 08.10.2017 Чисто московские убийства Воскресенье 12:41:23 13:36:35 1.5 7.5
10 08.10.2017 Дикие деньги Воскресенье 15:55:38 16:42:57 1.4 6.0

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.10.2017 Искусственный отбор Вторник 21:41:38 22:20:44 РОССИЯ К 1.0 2.7
2 04.10.2017 Абсолютный слух Среда 21:41:25 22:20:17 РОССИЯ К 0.9 2.6
3 02.10.2017 Сати. Нескучная классика... Понедельник 21:40:04 22:19:02 РОССИЯ К 0.9 2.4
4 07.10.2017 Дело "пестрых" Суббота 19:22:35 20:58:30 РОССИЯ К 0.8 2.6
5 04.10.2017 Аббатство Даунтон Среда 22:22:54 23:10:21 РОССИЯ К 0.7 2.3
6 06.10.2017 Семь лет в Тибете Пятница 21:19:19 23:26:51 РОССИЯ К 0.7 1.9
7 07.10.2017 Не могу не петь Суббота 12:48:45 14:15:27 РОССИЯ К 0.7 3.6
8 08.10.2017 Романтика романса Воскресенье 20:12:34 21:04:33 РОССИЯ К 0.7 1.8
9 02.10.2017 Правила жизни Понедельник 21:11:18 21:37:20 РОССИЯ К 0.6 1.8
10 04.10.2017 Мировые сокровища культуры Среда 23:12:36 23:27:33 РОССИЯ К 0.6 2.3

РЕН-ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.10.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:05 00:09:00 2.1 7.9
2 07.10.2017 Стражи Галактики Суббота 20:58:00 23:15:02 2.1 6.2
3 06.10.2017 Теория невероятности - какие чудеса были на самом деле? Пятница 19:53:59 20:55:43 2.0 6.4
4 05.10.2017 Самые шокирующие гипотезы Четверг 17:59:45 19:00:07 1.9 8.4
5 08.10.2017 Три богатыря. Ход конем Воскресенье 09:51:45 11:11:06 1.9 10.5
6 04.10.2017 РЕН Информационная программа (19:00) Среда 19:00:06 19:30:00 1.9 6.7
7 05.10.2017 Новости. (19:30) Четверг 19:30:06 19:59:52 1.8 6.1
8 07.10.2017 Засекреченные списки Суббота 18:59:07 20:58:00 1.8 6.0
9 07.10.2017 Новости. (16:30) Суббота 16:30:05 16:35:17 1.8 8.6
10 04.10.2017 День шокирующих гипотез Среда 11:00:23 12:00:08 1.8 14.0

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.10.2017 Ольга Среда 20:31:22 21:00:39 ТНТ 4.2 12.0
2 07.10.2017 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:34 21:30:50 ТНТ 3.9 11.7
3 07.10.2017 Танцы Суббота 21:30:50 23:29:54 ТНТ 3.6 10.9
4 02.10.2017 Ольга (повтор) Понедельник 20:03:55 20:33:24 ТНТ 3.0 9.1
5 06.10.2017 Комеди Клаб Пятница 20:59:47 21:59:41 ТНТ 2.6 7.8
6 03.10.2017 1 + 1 Вторник 20:59:12 23:12:06 ТНТ 2.6 7.9
7 07.10.2017 Дом - 2. Город Любви Суббота 23:29:54 00:31:09 ТНТ 2.4 9.7
8 05.10.2017 Ольга. За кадром Четверг 20:29:11 20:58:55 ТНТ 2.4 6.7
9 06.10.2017 Открытый микрофон Пятница 21:59:41 23:00:31 ТНТ 2.4 7.0
10 08.10.2017 Stand up Воскресенье 22:03:30 23:04:25 ТНТ 2.4 7.4

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.10.2017 Слепая Вторник 18:12:52 18:44:18 1.5 6.4
2 03.10.2017 Менталист Вторник 22:09:29 22:57:01 1.3 3.8
3 06.10.2017 Гадалка Пятница 16:59:30 17:30:20 1.2 6.2
4 06.10.2017 Человек-невидимка Пятница 19:01:03 20:03:12 1.1 3.9
5 08.10.2017 Земное ядро: бросок в преисподнюю Воскресенье 18:59:49 21:34:08 1.0 3.0
6 07.10.2017 Чужой против хищников Суббота 18:59:33 20:50:07 1.0 3.3
7 06.10.2017 Затерянные в космосе Пятница 21:43:35 00:09:37 0.9 3.0
8 05.10.2017 Скорпион Четверг 20:27:12 21:16:58 0.9 2.6
9 07.10.2017 Чужие против хищника: реквием Суббота 20:50:07 22:47:14 0.9 2.6
10 07.10.2017 Ультрафиолет Суббота 22:47:14 00:28:16 0.9 3.1

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.10.2017 Новости EuroNews (09:00) Вторник 09:00:34 09:35:31 EURONEWS 0.3 2.5
2 06.10.2017 Новости EuroNews (09:30) Пятница 09:29:30 10:00:04 EURONEWS 0.2 1.3
3 06.10.2017 Новости EuroNews (22:00) Пятница 22:00:00 22:40:03 EURONEWS 0.1 0.4
4 04.10.2017 Новости EuroNews (20:00) Среда 20:00:06 20:38:52 EURONEWS 0.1 0.4
5 06.10.2017 Новости EuroNews (22:30) Пятница 22:40:03 23:00:02 EURONEWS 0.1 0.4
6 05.10.2017 Новости EuroNews (08:30) Четверг 08:31:01 08:59:54 EURONEWS 0.1 1.2
7 08.10.2017 Новости EuroNews (13:30) Воскресенье 13:34:18 14:00:19 EURONEWS 0.1 0.6
8 04.10.2017 Новости EuroNews (08:00) Среда 08:00:02 08:27:57 EURONEWS 0.1 1.3
9 02.10.2017 Новости EuroNews (23:00) Понедельник 23:00:07 23:31:01 EURONEWS 0.1 0.4
10 08.10.2017 Новости EuroNews (23:30) Воскресенье 23:37:33 23:59:55 EURONEWS 0.1 0.4

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.10.2017 Балабол Воскресенье 22:26:49 23:29:02 МИР 0.5 1.5
2 03.10.2017 Отдел 44 Вторник 22:12:27 23:08:37 МИР 0.4 1.2
3 07.10.2017 Новости Суббота 15:59:06 16:13:49 МИР 0.4 1.9
4 06.10.2017 Мэри Поппинс, до свидания Пятница 22:59:23 01:49:59 МИР 0.3 1.5
5 02.10.2017 Фаворит Понедельник 13:19:01 14:24:36 МИР 0.3 2.1
6 07.10.2017 На крючке Суббота 00:20:11 02:02:43 МИР 0.3 1.8
7 07.10.2017 Охотник за головами Суббота 21:25:27 22:28:02 МИР 0.3 0.8
8 05.10.2017 Последний забой Четверг 01:01:39 02:52:09 МИР 0.2 2.6
9 07.10.2017 Любимые актеры Суббота 12:41:19 13:09:03 МИР 0.2 1.2
10 08.10.2017 КультТуризм Воскресенье 09:31:11 09:58:45 МИР 0.2 1.5

360°

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.10.2017 Новости 360 Суббота 09:00:03 09:30:05 360° 0.3 2.2
2 02.10.2017 #самоеяркое Понедельник 20:00:18 21:30:17 360° 0.3 0.9
3 03.10.2017 Все просто Вторник 14:50:09 16:20:11 360° 0.3 1.7
4 07.10.2017 Вкусно 360 Суббота 09:30:05 10:20:12 360° 0.3 1.8
5 08.10.2017 Дача 360 Воскресенье 13:20:03 14:10:05 360° 0.3 1.3
6 08.10.2017 #Растем Вместе Воскресенье 14:10:05 15:00:05 360° 0.2 1.0
7 03.10.2017 Большие новости Вторник 05:00:13 06:00:03 360° 0.2 6.2
8 03.10.2017 Телеканал "Вертолет 360" Вторник 06:00:03 08:00:04 360° 0.2 3.0
9 05.10.2017 Ой, ма-моч-ки! Четверг 13:57:11 14:50:12 360° 0.2 1.1
10 03.10.2017 Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант 3 Вторник 13:56:23 14:50:09 360° 0.1 1.0

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.10.2017 Папа попал Воскресенье 15:26:44 17:15:04 0.4 1.9
2 05.10.2017 Секрет Тропиканки Четверг 20:29:51 21:30:34 0.4 1.0
3 06.10.2017 Я стесняюсь своего тела Пятница 23:45:25 01:20:05 0.3 1.7
4 06.10.2017 В теме Пятница 23:15:28 23:43:09 0.3 1.1
5 07.10.2017 Угадай мой возраст Суббота 23:42:09 01:30:14 0.3 1.4
6 07.10.2017 Три метра над уровнем неба: я тебя хочу Суббота 21:21:00 23:42:09 0.3 0.8
7 08.10.2017 Мыслить, как преступник Воскресенье 01:53:00 02:42:10 0.3 3.5
8 07.10.2017 Три метра над уровнем неба Суббота 18:59:48 21:21:00 0.2 0.6
9 07.10.2017 В теме. Лучшее Суббота 01:30:14 01:57:55 0.2 1.5
10 07.10.2017 Свадьба вслепую Суббота 16:21:57 17:42:59 0.2 0.7

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.10.2017 Футбол. Товарищеский матч Суббота 17:58:01 18:55:43 МАТЧ ТВ 2.0 7.9
2 07.10.2017 #новости Суббота 17:51:47 17:58:01 МАТЧ ТВ 1.7 6.9
3 07.10.2017 #всенаматч Суббота 20:55:24 21:05:08 МАТЧ ТВ 1.1 3.3
4 08.10.2017 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир Воскресенье 19:55:26 20:57:36 МАТЧ ТВ 1.1 3.1
5 04.10.2017 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2017-2018 Среда 17:45:28 19:24:33 МАТЧ ТВ 0.9 3.6
6 03.10.2017 Горец Вторник 23:21:44 01:35:48 МАТЧ ТВ 0.7 3.8
7 04.10.2017 Долгий путь к победе Среда 22:38:28 23:08:15 МАТЧ ТВ 0.7 2.1
8 06.10.2017 Футбол. Чемпионат Европы 2019. Молодежные сборные. Отборочный турнир Пятница 15:57:27 16:56:23 МАТЧ ТВ 0.6 3.5
9 07.10.2017 Профессиональный бокс Суббота 00:03:15 02:00:17 МАТЧ ТВ 0.6 3.5
10 06.10.2017 В этот день Пятница 01:53:35 01:58:54 МАТЧ ТВ 0.6 5.8

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.10.2017 Щенячий патруль Суббота 21:58:01 22:21:11 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.1
2 05.10.2017 Бобби и Билл Четверг 21:52:27 22:04:22 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.9
3 06.10.2017 Спокойной ночи, малыши! Пятница 20:30:46 20:43:40 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.9
4 07.10.2017 Непоседа Зу Суббота 17:46:57 17:58:25 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.9
5 06.10.2017 Томас и его друзья Пятница 20:17:04 20:29:07 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.7
6 08.10.2017 Ералаш Воскресенье 14:45:27 14:55:30 КАРУСЕЛЬ 0.8 3.9
7 06.10.2017 Смешарики. Новые приключения Пятница 20:47:51 21:08:16 КАРУСЕЛЬ 0.8 2.5
8 06.10.2017 Добрые чудеса в стране Лалалупсия Пятница 19:43:29 20:04:35 КАРУСЕЛЬ 0.8 2.7
9 08.10.2017 Дружба - это чудо Воскресенье 19:17:15 19:39:06 КАРУСЕЛЬ 0.8 2.3
10 08.10.2017 Три кота Воскресенье 10:47:22 10:58:18 КАРУСЕЛЬ 0.7 3.9

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.10.2017 Женский доктор 2 Среда 19:01:46 19:58:53 1.4 4.8
2 04.10.2017 Условия контракта Среда 20:54:52 21:57:51 1.1 3.2
3 06.10.2017 Печали - радости Надежды Пятница 19:00:46 22:43:32 1.1 3.5
4 08.10.2017 Женщина - зима Воскресенье 19:01:45 22:44:49 1.1 3.2
5 02.10.2017 Женский доктор 3 Понедельник 17:00:14 17:57:56 1.0 4.9
6 02.10.2017 6 кадров Понедельник 00:00:06 00:30:07 1.0 5.0
7 08.10.2017 Позвони в мою дверь Воскресенье 10:24:33 14:09:43 1.0 4.9
8 07.10.2017 Испытание верностью Суббота 19:01:57 22:41:41 1.0 3.0
9 02.10.2017 Подкидыши Понедельник 16:02:08 17:00:09 0.9 5.2
10 07.10.2017 Не было бы счастья... 2 Суббота 14:15:03 17:58:05 0.9 4.2

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.10.2017 Битва за небо Вторник 18:45:19 19:33:46 1.2 4.4
2 07.10.2017 Вариант "Омега" Суббота 18:22:36 22:59:54 1.1 3.6
3 03.10.2017 Крик совы Вторник 16:53:26 16:59:57 1.1 5.6
4 07.10.2017 Задело! Суббота 18:08:17 18:19:26 1.0 4.2
5 07.10.2017 Новости дня Суббота 18:00:03 18:08:17 1.0 4.1
6 05.10.2017 Теория заговора Четверг 20:19:21 20:43:35 1.0 2.8
7 08.10.2017 Незримый бой Воскресенье 20:22:00 21:08:23 0.9 2.5
8 05.10.2017 Легенды космоса с Андреем Барило Четверг 19:34:11 20:19:21 0.9 2.9
9 08.10.2017 Легенды советского сыска Воскресенье 19:31:07 20:22:00 0.9 2.6
10 07.10.2017 Крым. Фильм о фильме Суббота 23:14:54 23:27:37 0.9 2.8

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.10.2017 След Среда 21:15:06 22:00:01 3.9 10.6
2 04.10.2017 Известия (22:00) Среда 22:00:11 22:30:56 2.8 8.0
3 05.10.2017 Детективы Четверг 17:23:02 18:03:40 2.1 10.3
4 08.10.2017 Последний мент Воскресенье 19:27:53 23:28:01 1.5 4.5
5 04.10.2017 Северный ветер Среда 15:52:56 16:43:56 1.3 7.5
6 02.10.2017 Известия. Итоговый выпуск Понедельник 00:02:08 00:33:11 1.2 6.4
7 07.10.2017 Известия. Главное Суббота 00:00:07 00:53:50 1.2 5.5
8 07.10.2017 Приключения Васи Куролесова Суббота 08:34:57 08:59:59 1.0 9.5
9 08.10.2017 Классик Воскресенье 23:28:01 01:29:17 1.0 5.0
10 07.10.2017 Известия (09:00) Суббота 09:00:10 09:15:37 1.0 7.5

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.10.2017 Симпсоны Понедельник 21:57:53 22:20:28 2X2 0.6 1.6
2 04.10.2017 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 16:20:57 16:31:57 2X2 0.5 2.7
3 08.10.2017 Американский папаша Воскресенье 21:29:35 21:51:08 2X2 0.4 1.1
4 07.10.2017 Гриффины Суббота 22:48:13 23:11:21 2X2 0.4 1.2
5 05.10.2017 Южный парк Четверг 00:06:01 00:28:29 2X2 0.4 1.9
6 02.10.2017 Футурама Понедельник 21:29:11 21:51:18 2X2 0.3 0.9
7 02.10.2017 Санджей и Крейг Понедельник 13:33:23 13:44:34 2X2 0.2 1.6
8 04.10.2017 Рассол и Арахис Среда 18:24:21 18:36:06 2X2 0.2 0.9
9 05.10.2017 Бессмертное кино Четверг 22:48:11 23:14:51 2X2 0.2 0.7
10 08.10.2017 Покемон: боевой рубеж Воскресенье 07:14:17 07:35:02 2X2 0.2 3.8

МОСКВА. ДОВЕРИЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.10.2017 Даша Васильева. Любительница частного сыска Воскресенье 14:48:48 15:42:46 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.8 3.6
2 04.10.2017 Мое последнее танго Среда 20:01:37 22:11:30 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.7 1.8
3 06.10.2017 Кармен Пятница 20:00:09 22:00:25 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.9
4 05.10.2017 Королева Шантеклера Четверг 20:01:05 22:01:49 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.7
5 02.10.2017 Последний куплет Понедельник 20:01:17 22:05:18 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.6
6 07.10.2017 Таможня Суббота 21:06:34 22:30:38 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.6
7 05.10.2017 Тайны кино Четверг 13:10:36 14:50:56 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 3.3
8 05.10.2017 Раскрывая тайны звезд Четверг 12:15:38 13:07:21 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 3.4
9 02.10.2017 Штрафной удар Понедельник 22:05:18 23:40:43 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.4
10 05.10.2017 Удар! Еще удар! Четверг 22:01:49 23:41:36 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.4

РОССИЯ24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.10.2017 Вести сейчас Суббота 00:02:04 00:09:22 РОССИЯ 24 1.2 5.0
2 06.10.2017 Международное обозрение Пятница 22:59:47 23:54:09 РОССИЯ 24 0.9 3.1
3 07.10.2017 Вести. Формула власти Суббота 00:12:59 00:36:27 РОССИЯ 24 0.9 3.9
4 02.10.2017 Вести в 23:00 Понедельник 23:00:25 23:56:45 РОССИЯ 24 0.8 2.9
5 06.10.2017 Вести. Образование ненависти Пятница 00:38:01 00:46:49 РОССИЯ 24 0.8 4.4
6 02.10.2017 Вести. Факты Понедельник 18:00:00 18:46:48 РОССИЯ 24 0.7 3.1
7 04.10.2017 Вести. Специальный репортаж Среда 22:50:19 22:59:57 РОССИЯ 24 0.7 2.2
8 03.10.2017 Вести. Большой информационный вечер Вторник 22:00:09 23:00:09 РОССИЯ 24 0.7 2.0
9 05.10.2017 Вести. Дежурная часть Четверг 21:24:13 21:59:46 РОССИЯ 24 0.6 1.8
10 02.10.2017 Вести. Срочно Понедельник 18:46:48 18:52:00 РОССИЯ 24 0.6 2.3

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.10.2017 Звездная принцесса и силы зла Понедельник 21:39:24 22:00:31 0.9 2.4
2 07.10.2017 Ральф Суббота 19:33:47 21:36:34 0.7 2.2
3 05.10.2017 Рапунцель. Короткие истории Четверг 21:22:14 21:27:14 0.7 1.9
4 07.10.2017 Леди Баг и Супер-Кот Суббота 15:16:42 15:38:25 0.7 3.6
5 04.10.2017 Гравити Фолз Среда 21:11:50 21:31:24 0.7 1.9
6 08.10.2017 Хранитель луны Воскресенье 19:31:59 21:14:51 0.7 1.9
7 07.10.2017 Рапунцель: новая история Суббота 19:11:41 19:33:18 0.6 2.1
8 04.10.2017 Финес и Ферб Среда 14:53:54 15:15:26 0.6 4.1
9 02.10.2017 Астерикс и викинги Понедельник 19:31:20 21:02:54 0.6 1.7
10 06.10.2017 Великий человек-паук Пятница 22:05:25 22:26:11 0.5 1.6

МОСКВА-24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.10.2017 Без купюр Воскресенье 23:34:14 23:55:32 МОСКВА-24 0.7 2.6
2 08.10.2017 Мегаполис Воскресенье 00:00:08 00:17:17 МОСКВА-24 0.6 2.7
3 02.10.2017 Сеть Понедельник 15:42:23 15:52:19 МОСКВА-24 0.5 3.0
4 07.10.2017 Сделано в Москве Суббота 23:33:16 23:53:16 МОСКВА-24 0.4 1.6
5 06.10.2017 Специальный репортаж (Москва 24) Пятница 21:32:42 21:52:52 МОСКВА-24 0.4 1.2
6 07.10.2017 Простые решения Суббота 09:16:18 09:26:29 МОСКВА-24 0.4 2.9
7 07.10.2017 ТопСеть Суббота 00:34:24 00:54:33 МОСКВА-24 0.4 1.8
8 03.10.2017 Москва сегодня Вторник 20:11:49 20:21:33 МОСКВА-24 0.3 1.1
9 05.10.2017 Спорная территория Четверг 19:41:59 19:52:00 МОСКВА-24 0.3 1.1
10 08.10.2017 Прямо и сейчас Воскресенье 15:43:04 15:54:57 МОСКВА-24 0.3 1.4

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.10.2017 Орел & решка. Перезагрузка (повтор) Вторник 19:59:30 21:01:05 ПЯТНИЦА 1.0 3.2
2 06.10.2017 Агент Джонни Инглиш: перезагрузка Пятница 23:07:31 01:03:26 ПЯТНИЦА 0.8 3.3
3 05.10.2017 Пацанки 2 Четверг 19:06:20 20:58:04 ПЯТНИЦА 0.7 2.2
4 02.10.2017 Орел & решка. Перезагрузка Понедельник 23:00:42 00:03:53 ПЯТНИЦА 0.7 2.5
5 08.10.2017 Орел & решка. Юбилейный Воскресенье 16:06:22 17:04:51 ПЯТНИЦА 0.6 2.6
6 06.10.2017 Мы - Миллеры Пятница 21:00:14 23:07:31 ПЯТНИЦА 0.6 1.8
7 08.10.2017 Орел & решка. Рай и ад 2 (повтор) Воскресенье 12:02:57 13:00:47 ПЯТНИЦА 0.6 3.0
8 06.10.2017 Эволюция Пятница 17:12:04 19:09:13 ПЯТНИЦА 0.6 2.5
9 08.10.2017 Адская кухня Воскресенье 18:55:57 20:57:42 ПЯТНИЦА 0.5 1.5
10 07.10.2017 Орел & решка. Рай и ад Суббота 11:44:26 12:37:26 ПЯТНИЦА 0.5 2.9

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.10.2017 Моя прекрасная няня Суббота 18:25:50 18:56:36 СТС LOVE 0.8 2.9
2 04.10.2017 Не родись красивой Среда 21:25:05 23:05:00 СТС LOVE 0.4 1.3
3 06.10.2017 Папины дочки Пятница 18:36:35 19:05:55 СТС LOVE 0.4 1.7
4 07.10.2017 Страшная Любовь Суббота 22:00:26 23:00:23 СТС LOVE 0.4 1.1
5 04.10.2017 Бесподобная Среда 17:01:09 17:58:02 СТС LOVE 0.3 1.2
6 03.10.2017 Накрась невесту Вторник 12:33:36 13:01:31 СТС LOVE 0.3 1.8
7 03.10.2017 Любовь зла Вторник 23:04:39 01:04:48 СТС LOVE 0.2 1.1
8 07.10.2017 Музыка по любви Суббота 23:00:23 01:00:45 СТС LOVE 0.2 0.8
9 05.10.2017 Фиксики Четверг 07:26:37 07:38:51 СТС LOVE 0.2 2.1
10 03.10.2017 Кремлевские курсанты Вторник 03:01:03 04:56:15 СТС LOVE 0.2 5.8

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.10.2017 Слепая ярость Понедельник 21:42:40 23:27:14 ЧЕ 0.8 2.3
2 04.10.2017 Чужой район Среда 11:26:55 12:24:12 ЧЕ 0.6 4.9
3 07.10.2017 Омен Суббота 23:00:07 01:10:00 ЧЕ 0.6 2.5
4 08.10.2017 Сестрица Аленушка и братец Иванушка Воскресенье 08:20:01 08:31:01 ЧЕ 0.5 5.3
5 08.10.2017 Омен - 4 Воскресенье 23:02:39 00:55:47 ЧЕ 0.5 2.2
6 03.10.2017 Жизнь и приключения Мишки Япончика Вторник 20:35:59 21:40:17 ЧЕ 0.5 1.4
7 07.10.2017 Уолл Стрит: Деньги не спят Суббота 18:20:49 20:54:08 ЧЕ 0.4 1.5
8 06.10.2017 Путь Баженова: напролом Пятница 00:09:55 01:09:17 ЧЕ 0.4 2.1
9 06.10.2017 Игры разума Пятница 21:41:04 00:09:55 ЧЕ 0.4 1.2
10 08.10.2017 Застава Жилина Воскресенье 20:22:09 21:10:57 ЧЕ 0.4 1.0

EUROSPORT 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.10.2017 Бильярд. Снукер. Европейский тур Воскресенье 18:57:15 22:38:50 EUROSPORT 1 0.3 1.0
2 06.10.2017 Бильярд. Снукер. Мастерс Пятница 20:00:04 23:57:51 EUROSPORT 1 0.3 1.0
3 07.10.2017 Велоспорт. Тур Ломбардии Суббота 00:23:33 00:47:30 EUROSPORT 1 0.2 0.8
4 07.10.2017 Ралли. ERC. Обзор Суббота 00:55:20 01:19:54 EUROSPORT 1 0.2 1.0
5 03.10.2017 Футбол. Высшая лига Вторник 06:01:37 07:26:50 EUROSPORT 1 0.1 1.8
6 07.10.2017 Футбол. Чемпионат мира среди юношей до 17 лет Суббота 14:17:07 16:24:12 EUROSPORT 1 0.1 0.5
7 02.10.2017 Олимпийские рекорды Понедельник 13:57:16 14:23:34 EUROSPORT 1 0.1 0.5
8 06.10.2017 Мотоспорт. Супербайк. Чемпионат мира Пятница 07:00:45 08:36:31 EUROSPORT 1 0.1 0.9
9 06.10.2017 Watts zap Пятница 01:01:41 01:55:23 EUROSPORT 1 0.1 0.6
10 05.10.2017 Велоспорт. Tre Valli Varesine Четверг 01:36:18 02:25:53 EUROSPORT 1 0.1 0.7

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.10.2017 Комеди Клаб Суббота 22:00:00 22:58:27 ТНТ 4 0.9 2.5
2 07.10.2017 Комеди Клаб. Золотая коллекция Суббота 21:00:32 21:59:50 ТНТ 4 0.8 2.3
3 07.10.2017 Комеди Клаб. Лучшее Суббота 17:48:56 18:00:31 ТНТ 4 0.6 2.6
4 08.10.2017 Наша Russia Воскресенье 21:30:04 21:59:39 ТНТ 4 0.4 1.1
5 05.10.2017 Comedy Woman. Лучшее Четверг 08:53:56 09:00:05 ТНТ 4 0.4 3.1
6 05.10.2017 Не спать Четверг 00:59:13 02:00:08 ТНТ 4 0.4 3.4
7 08.10.2017 Comedy Woman. Classic Воскресенье 15:59:24 16:58:55 ТНТ 4 0.4 1.5
8 02.10.2017 Вжух Понедельник 14:31:20 14:59:48 ТНТ 4 0.3 2.2
9 05.10.2017 Комеди Клаб. Classic Четверг 21:01:42 21:59:04 ТНТ 4 0.3 0.9
10 08.10.2017 Comedy Woman Воскресенье 12:57:58 13:57:39 ТНТ 4 0.3 1.4
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Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую, творческую работу, импровизировать, самостоятельно принимать решения. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При этом столько же, 10 миллионов работников, могут стать невостребованными на новом рынке труда.
Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом годуМобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году
Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.
Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг! (2)
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.
Почему &quot;Бабушкина крынка&quot; копирует дизайн упаковки...Почему "Бабушкина крынка" копирует дизайн упаковки...
В сентябре этого года ОАО «Бабушкина крынка» выпустила сливочное масло, упаковка которого очень похожа на упаковку аналогичной продукции ОАО «Савушкин продукт» под брендом «Брест-Литовск». Профессиональный комментарий известного в Беларуси дизайнера Василия Андреева.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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02.11.2017 - 10:53
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