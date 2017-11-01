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ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (02/10/2017 - 08/10/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (02/10/2017 - 08/10/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 02/10/2017 - 08/10/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 05.10.2017 Время Четверг 21:00:08 21:39:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 16.0
2 02.10.2017 Местное время Понедельник 20:45:09 21:00:18 РОССИЯ1 5.2 14.6
3 02.10.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:08 20:45:09 РОССИЯ1 5.0 15.1
4 02.10.2017 Вечерние новости Понедельник 18:00:14 18:43:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 15.2
5 07.10.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 20:59:51 РОССИЯ1 3.5 10.7
6 03.10.2017 Сегодня днем. (16:00) Вторник 16:00:22 16:31:53 НТВ 3.2 17.9
7 05.10.2017 Итоги дня Четверг 23:50:08 00:22:14 НТВ 3.1 14.2
8 08.10.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:06 11:19:29 РОССИЯ1 3.1 15.5
9 07.10.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Суббота 12:00:07 12:14:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 15.9
10 04.10.2017 Известия (22:00) Среда 22:00:11 22:30:56 2.8 8.0

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.10.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:24:18 РОССИЯ1 5.0 14.3
2 08.10.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:35:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 11.3
3 08.10.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:12:46 НТВ 3.8 11.5
4 07.10.2017 Постскриптум Суббота 21:00:12 22:13:42 2.3 6.9
5 08.10.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:05 00:09:00 2.1 7.9
6 06.10.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:55 20:42:52 1.6 5.3
7 07.10.2017 Известия. Главное Суббота 00:00:07 00:53:50 1.2 5.5
8 07.10.2017 Задело! Суббота 18:08:17 18:19:26 1.0 4.2
9 06.10.2017 Международное обозрение Пятница 22:59:47 23:54:09 РОССИЯ 24 0.9 3.1
10 08.10.2017 Новости недели с Юрием Подкопаевым Воскресенье 09:00:02 09:25:49 0.7 5.7

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.10.2017 Счастье из осколков Суббота 20:59:51 01:02:29 РОССИЯ1 3.5 11.9
2 08.10.2017 Коварные игры Воскресенье 14:19:15 17:47:48 РОССИЯ1 2.9 12.6
3 03.10.2017 1 + 1 Вторник 20:59:12 23:12:06 ТНТ 2.6 7.9
4 02.10.2017 Любовь с ограничениями Понедельник 21:00:48 23:00:27 ТНТ 2.4 6.7
5 08.10.2017 Хроники Нарнии: Покоритель Зари Воскресенье 20:59:38 23:09:30 СТС 2.2 6.7
6 04.10.2017 Шутки в сторону Среда 21:00:39 22:59:17 ТНТ 2.2 6.2
7 07.10.2017 Стражи Галактики Суббота 20:58:00 23:15:02 2.1 6.2
8 07.10.2017 Хроники Нарнии: принц Каспиан Суббота 21:02:03 23:50:59 СТС 2.0 6.0
9 08.10.2017 Девять жизней Воскресенье 19:19:15 20:59:38 СТС 1.9 5.5
10 02.10.2017 Виктор Франкенштейн Понедельник 20:59:28 23:04:33 СТС 1.8 5.0

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.10.2017 Нюхач 3 Понедельник 21:30:37 23:28:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.3 18.5
2 05.10.2017 Пес-2 Четверг 21:41:47 22:47:57 НТВ 5.3 15.0
3 04.10.2017 Невский Среда 20:41:15 21:39:21 НТВ 4.6 12.7
4 04.10.2017 Ольга Среда 20:31:22 21:00:39 ТНТ 4.2 12.0
5 02.10.2017 Наживка для ангела Понедельник 21:00:18 22:01:52 РОССИЯ1 3.9 10.9
6 04.10.2017 След Среда 21:15:06 22:00:01 3.9 10.6
7 03.10.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-15 Вторник 18:01:38 18:58:52 НТВ 3.0 12.6
8 02.10.2017 Ольга (повтор) Понедельник 20:03:55 20:33:24 ТНТ 3.0 9.1
9 08.10.2017 Дом на краю леса Воскресенье 20:23:47 21:30:51 2.5 7.1
10 08.10.2017 Бесстыдники Воскресенье 23:02:09 00:01:42 НТВ 2.3 8.6

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.10.2017 Юморина 2017 Пятница 20:59:11 23:21:08 РОССИЯ1 3.0 8.8
2 06.10.2017 Комеди Клаб Пятница 20:59:47 21:59:41 ТНТ 2.6 7.8
3 06.10.2017 Открытый микрофон Пятница 21:59:41 23:00:31 ТНТ 2.4 7.0
4 08.10.2017 Stand up Воскресенье 22:03:30 23:04:25 ТНТ 2.4 7.4
5 05.10.2017 Студия Союз Четверг 20:58:55 22:00:17 ТНТ 2.3 6.4
6 07.10.2017 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном Суббота 22:48:03 23:45:43 НТВ 2.3 7.3
7 07.10.2017 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:41:27 13:21:50 РОССИЯ1 2.2 12.1
8 08.10.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:19:29 13:59:09 РОССИЯ1 2.0 10.2
9 06.10.2017 Love is... Пятница 20:29:31 20:59:47 ТНТ 2.0 6.1
10 06.10.2017 Уральские пельмени Пятница 19:30:06 21:00:40 СТС 1.9 6.3

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.10.2017 День учителя. Праздничный концерт Воскресенье 15:09:36 17:29:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 9.3
2 08.10.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:02:47 08:43:51 РОССИЯ1 1.1 11.4
3 08.10.2017 Романтика романса Воскресенье 20:12:34 21:04:33 РОССИЯ К 0.7 1.8
4 08.10.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 09:50:12 10:16:20 РОССИЯ К 0.6 3.6
5 07.10.2017 ТНТ MUSIC Суббота 07:59:59 08:30:04 ТНТ 0.6 7.7
6 07.10.2017 Квартирник НТВ у Маргулиса Суббота 23:45:43 00:58:41 НТВ 0.6 2.6
7 07.10.2017 Играй, гармонь! Суббота 07:58:07 08:43:46 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.4 4.5
8 06.10.2017 Царская ложа Пятница 16:43:17 17:22:05 РОССИЯ К 0.3 1.7
9 07.10.2017 Музыка на канале СТС Суббота 05:47:33 05:58:40 СТС 0.3 8.8
10 08.10.2017 До звезды Воскресенье 00:17:17 00:28:22 МОСКВА-24 0.3 1.3

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.10.2017 Главная дорога Суббота 10:19:58 11:01:42 НТВ 2.0 11.7
2 08.10.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:53 12:00:42 НТВ 1.9 9.8
3 08.10.2017 Первая передача Воскресенье 10:20:47 11:04:53 НТВ 1.6 8.7
4 02.10.2017 О самом главном Понедельник 09:56:07 10:59:09 РОССИЯ1 1.6 11.5
5 08.10.2017 Двойные стандарты. Тут вам не там! Воскресенье 14:04:52 15:06:42 НТВ 1.5 7.3
6 07.10.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:01:50 18:59:07 1.4 5.9
7 05.10.2017 Жить здорово Четверг 09:15:13 10:20:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.4 11.5
8 03.10.2017 Контрольная закупка Вторник 10:21:46 10:54:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.2 10.2
9 03.10.2017 Орел & решка. Перезагрузка (повтор) Вторник 19:59:30 21:01:05 ПЯТНИЦА 1.0 3.2
10 06.10.2017 Такое кино Пятница 01:01:34 01:35:13 ТНТ 1.0 7.6

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.10.2017 60 минут Вторник 19:00:06 20:00:02 РОССИЯ1 4.7 16.9
2 08.10.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:24:18 00:50:49 РОССИЯ1 4.2 16.3
3 06.10.2017 Человек и закон Пятница 18:42:59 19:51:23 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 12.9
4 07.10.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:01:53 НТВ 3.3 11.3
5 08.10.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:20:52 18:01:52 НТВ 3.2 13.0
6 03.10.2017 Место встречи Вторник 16:31:53 17:01:20 НТВ 3.2 16.5
7 02.10.2017 Время покажет Понедельник 16:59:03 18:00:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 15.8
8 08.10.2017 Новые русские сенсации. Брат Саакашвили сдался русским Воскресенье 18:01:52 18:59:50 НТВ 3.0 10.4
9 03.10.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 22:46:16 00:38:37 РОССИЯ1 2.9 11.4
10 05.10.2017 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 23:19:06 01:14:07 РОССИЯ1 2.4 11.8

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.10.2017 Футбол. Товарищеский матч Суббота 17:58:01 18:55:43 МАТЧ ТВ 2.0 7.9
2 07.10.2017 #новости Суббота 17:51:47 17:58:01 МАТЧ ТВ 1.7 6.9
3 07.10.2017 #всенаматч Суббота 20:55:24 21:05:08 МАТЧ ТВ 1.1 3.3
4 08.10.2017 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир Воскресенье 19:55:26 20:57:36 МАТЧ ТВ 1.1 3.1
5 04.10.2017 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2017-2018 Среда 17:45:28 19:24:33 МАТЧ ТВ 0.9 3.6
6 04.10.2017 Долгий путь к победе Среда 22:38:28 23:08:15 МАТЧ ТВ 0.7 2.1
7 06.10.2017 Футбол. Чемпионат Европы 2019. Молодежные сборные. Отборочный турнир Пятница 15:57:27 16:56:23 МАТЧ ТВ 0.6 3.5
8 07.10.2017 Профессиональный бокс Суббота 00:03:15 02:00:17 МАТЧ ТВ 0.6 3.5
9 06.10.2017 В этот день Пятница 01:53:35 01:58:54 МАТЧ ТВ 0.6 5.8
10 07.10.2017 #всенафутбол Суббота 16:15:09 16:47:15 МАТЧ ТВ 0.6 2.8

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.10.2017 Голос Пятница 21:33:49 23:31:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 18.5
2 08.10.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:26:48 20:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 14.0
3 02.10.2017 Пусть говорят Понедельник 19:48:18 20:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.8 14.4
4 08.10.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:35:34 23:44:46 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.8 16.1
5 07.10.2017 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:34 21:30:50 ТНТ 3.9 11.7
6 07.10.2017 Сегодня вечером Суббота 21:23:24 23:06:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 11.3
7 08.10.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:10:45 23:02:09 НТВ 3.8 11.5
8 02.10.2017 На самом деле Понедельник 18:43:49 19:48:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 13.5
9 07.10.2017 Танцы Суббота 21:30:50 23:29:54 ТНТ 3.6 10.9
10 08.10.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:47:48 19:59:57 РОССИЯ1 3.6 11.9

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.10.2017 Холодное сердце Суббота 19:06:43 21:02:03 СТС 2.3 7.4
2 08.10.2017 Три богатыря. Ход конем Воскресенье 09:51:45 11:11:06 1.9 10.5
3 08.10.2017 Три богатыря и Морской царь Воскресенье 11:11:06 12:38:57 1.5 7.5
4 07.10.2017 Щенячий патруль Суббота 21:58:01 22:21:11 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.1
5 05.10.2017 Бобби и Билл Четверг 21:52:27 22:04:22 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.9
6 07.10.2017 Приключения Васи Куролесова Суббота 08:34:57 08:59:59 1.0 9.5
7 08.10.2017 Три богатыря на дальних берегах Воскресенье 08:28:59 09:51:45 0.9 7.6
8 07.10.2017 Непоседа Зу Суббота 17:46:57 17:58:25 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.9
9 07.10.2017 Иван Царевич и серый волк-2 Суббота 08:35:48 09:59:07 0.9 6.9
10 06.10.2017 Лунтик и его друзья Пятница 18:03:32 18:34:36 0.9 3.9
TNS Россия
Advertology.Ru

02.11.2017

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02.11.2017 - 10:53
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