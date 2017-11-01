ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (02/10/2017 - 08/10/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 02/10/2017 - 08/10/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|05.10.2017
|Время
|Четверг
|21:00:08
|21:39:59
|5.7
|16.0
|2
|02.10.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:45:09
|21:00:18
|5.2
|14.6
|3
|02.10.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:08
|20:45:09
|5.0
|15.1
|4
|02.10.2017
|Вечерние новости
|Понедельник
|18:00:14
|18:43:49
|3.5
|15.2
|5
|07.10.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|20:59:51
|3.5
|10.7
|6
|03.10.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Вторник
|16:00:22
|16:31:53
|3.2
|17.9
|7
|05.10.2017
|Итоги дня
|Четверг
|23:50:08
|00:22:14
|3.1
|14.2
|8
|08.10.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:06
|11:19:29
|3.1
|15.5
|9
|07.10.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Суббота
|12:00:07
|12:14:34
|2.8
|15.9
|10
|04.10.2017
|Известия (22:00)
|Среда
|22:00:11
|22:30:56
|2.8
|8.0
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.10.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:24:18
|5.0
|14.3
|2
|08.10.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:35:34
|3.8
|11.3
|3
|08.10.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:12:46
|3.8
|11.5
|4
|07.10.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:12
|22:13:42
|2.3
|6.9
|5
|08.10.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:05
|00:09:00
|2.1
|7.9
|6
|06.10.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:55
|20:42:52
|1.6
|5.3
|7
|07.10.2017
|Известия. Главное
|Суббота
|00:00:07
|00:53:50
|1.2
|5.5
|8
|07.10.2017
|Задело!
|Суббота
|18:08:17
|18:19:26
|1.0
|4.2
|9
|06.10.2017
|Международное обозрение
|Пятница
|22:59:47
|23:54:09
|0.9
|3.1
|10
|08.10.2017
|Новости недели с Юрием Подкопаевым
|Воскресенье
|09:00:02
|09:25:49
|0.7
|5.7
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.10.2017
|Счастье из осколков
|Суббота
|20:59:51
|01:02:29
|3.5
|11.9
|2
|08.10.2017
|Коварные игры
|Воскресенье
|14:19:15
|17:47:48
|2.9
|12.6
|3
|03.10.2017
|1 + 1
|Вторник
|20:59:12
|23:12:06
|2.6
|7.9
|4
|02.10.2017
|Любовь с ограничениями
|Понедельник
|21:00:48
|23:00:27
|2.4
|6.7
|5
|08.10.2017
|Хроники Нарнии: Покоритель Зари
|Воскресенье
|20:59:38
|23:09:30
|2.2
|6.7
|6
|04.10.2017
|Шутки в сторону
|Среда
|21:00:39
|22:59:17
|2.2
|6.2
|7
|07.10.2017
|Стражи Галактики
|Суббота
|20:58:00
|23:15:02
|2.1
|6.2
|8
|07.10.2017
|Хроники Нарнии: принц Каспиан
|Суббота
|21:02:03
|23:50:59
|2.0
|6.0
|9
|08.10.2017
|Девять жизней
|Воскресенье
|19:19:15
|20:59:38
|1.9
|5.5
|10
|02.10.2017
|Виктор Франкенштейн
|Понедельник
|20:59:28
|23:04:33
|1.8
|5.0
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.10.2017
|Нюхач 3
|Понедельник
|21:30:37
|23:28:05
|6.3
|18.5
|2
|05.10.2017
|Пес-2
|Четверг
|21:41:47
|22:47:57
|5.3
|15.0
|3
|04.10.2017
|Невский
|Среда
|20:41:15
|21:39:21
|4.6
|12.7
|4
|04.10.2017
|Ольга
|Среда
|20:31:22
|21:00:39
|4.2
|12.0
|5
|02.10.2017
|Наживка для ангела
|Понедельник
|21:00:18
|22:01:52
|3.9
|10.9
|6
|04.10.2017
|След
|Среда
|21:15:06
|22:00:01
|3.9
|10.6
|7
|03.10.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-15
|Вторник
|18:01:38
|18:58:52
|3.0
|12.6
|8
|02.10.2017
|Ольга (повтор)
|Понедельник
|20:03:55
|20:33:24
|3.0
|9.1
|9
|08.10.2017
|Дом на краю леса
|Воскресенье
|20:23:47
|21:30:51
|2.5
|7.1
|10
|08.10.2017
|Бесстыдники
|Воскресенье
|23:02:09
|00:01:42
|2.3
|8.6
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.10.2017
|Юморина 2017
|Пятница
|20:59:11
|23:21:08
|3.0
|8.8
|2
|06.10.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|20:59:47
|21:59:41
|2.6
|7.8
|3
|06.10.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|21:59:41
|23:00:31
|2.4
|7.0
|4
|08.10.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:03:30
|23:04:25
|2.4
|7.4
|5
|05.10.2017
|Студия Союз
|Четверг
|20:58:55
|22:00:17
|2.3
|6.4
|6
|07.10.2017
|Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном
|Суббота
|22:48:03
|23:45:43
|2.3
|7.3
|7
|07.10.2017
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:41:27
|13:21:50
|2.2
|12.1
|8
|08.10.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:19:29
|13:59:09
|2.0
|10.2
|9
|06.10.2017
|Love is...
|Пятница
|20:29:31
|20:59:47
|2.0
|6.1
|10
|06.10.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:30:06
|21:00:40
|1.9
|6.3
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.10.2017
|День учителя. Праздничный концерт
|Воскресенье
|15:09:36
|17:29:13
|2.2
|9.3
|2
|08.10.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:02:47
|08:43:51
|1.1
|11.4
|3
|08.10.2017
|Романтика романса
|Воскресенье
|20:12:34
|21:04:33
|0.7
|1.8
|4
|08.10.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|09:50:12
|10:16:20
|0.6
|3.6
|5
|07.10.2017
|ТНТ MUSIC
|Суббота
|07:59:59
|08:30:04
|0.6
|7.7
|6
|07.10.2017
|Квартирник НТВ у Маргулиса
|Суббота
|23:45:43
|00:58:41
|0.6
|2.6
|7
|07.10.2017
|Играй, гармонь!
|Суббота
|07:58:07
|08:43:46
|0.4
|4.5
|8
|06.10.2017
|Царская ложа
|Пятница
|16:43:17
|17:22:05
|0.3
|1.7
|9
|07.10.2017
|Музыка на канале СТС
|Суббота
|05:47:33
|05:58:40
|0.3
|8.8
|10
|08.10.2017
|До звезды
|Воскресенье
|00:17:17
|00:28:22
|0.3
|1.3
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.10.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:19:58
|11:01:42
|2.0
|11.7
|2
|08.10.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:53
|12:00:42
|1.9
|9.8
|3
|08.10.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:47
|11:04:53
|1.6
|8.7
|4
|02.10.2017
|О самом главном
|Понедельник
|09:56:07
|10:59:09
|1.6
|11.5
|5
|08.10.2017
|Двойные стандарты. Тут вам не там!
|Воскресенье
|14:04:52
|15:06:42
|1.5
|7.3
|6
|07.10.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:01:50
|18:59:07
|1.4
|5.9
|7
|05.10.2017
|Жить здорово
|Четверг
|09:15:13
|10:20:24
|1.4
|11.5
|8
|03.10.2017
|Контрольная закупка
|Вторник
|10:21:46
|10:54:26
|1.2
|10.2
|9
|03.10.2017
|Орел & решка. Перезагрузка (повтор)
|Вторник
|19:59:30
|21:01:05
|ПЯТНИЦА
|1.0
|3.2
|10
|06.10.2017
|Такое кино
|Пятница
|01:01:34
|01:35:13
|1.0
|7.6
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.10.2017
|60 минут
|Вторник
|19:00:06
|20:00:02
|4.7
|16.9
|2
|08.10.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:24:18
|00:50:49
|4.2
|16.3
|3
|06.10.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:42:59
|19:51:23
|3.4
|12.9
|4
|07.10.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:01:53
|3.3
|11.3
|5
|08.10.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:20:52
|18:01:52
|3.2
|13.0
|6
|03.10.2017
|Место встречи
|Вторник
|16:31:53
|17:01:20
|3.2
|16.5
|7
|02.10.2017
|Время покажет
|Понедельник
|16:59:03
|18:00:14
|3.2
|15.8
|8
|08.10.2017
|Новые русские сенсации. Брат Саакашвили сдался русским
|Воскресенье
|18:01:52
|18:59:50
|3.0
|10.4
|9
|03.10.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|22:46:16
|00:38:37
|2.9
|11.4
|10
|05.10.2017
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:19:06
|01:14:07
|2.4
|11.8
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.10.2017
|Футбол. Товарищеский матч
|Суббота
|17:58:01
|18:55:43
|МАТЧ ТВ
|2.0
|7.9
|2
|07.10.2017
|#новости
|Суббота
|17:51:47
|17:58:01
|МАТЧ ТВ
|1.7
|6.9
|3
|07.10.2017
|#всенаматч
|Суббота
|20:55:24
|21:05:08
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.3
|4
|08.10.2017
|Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир
|Воскресенье
|19:55:26
|20:57:36
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.1
|5
|04.10.2017
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2017-2018
|Среда
|17:45:28
|19:24:33
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.6
|6
|04.10.2017
|Долгий путь к победе
|Среда
|22:38:28
|23:08:15
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.1
|7
|06.10.2017
|Футбол. Чемпионат Европы 2019. Молодежные сборные. Отборочный турнир
|Пятница
|15:57:27
|16:56:23
|МАТЧ ТВ
|0.6
|3.5
|8
|07.10.2017
|Профессиональный бокс
|Суббота
|00:03:15
|02:00:17
|МАТЧ ТВ
|0.6
|3.5
|9
|06.10.2017
|В этот день
|Пятница
|01:53:35
|01:58:54
|МАТЧ ТВ
|0.6
|5.8
|10
|07.10.2017
|#всенафутбол
|Суббота
|16:15:09
|16:47:15
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.8
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.10.2017
|Голос
|Пятница
|21:33:49
|23:31:04
|6.1
|18.5
|2
|08.10.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:26:48
|20:59:58
|4.9
|14.0
|3
|02.10.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:48:18
|20:59:58
|4.8
|14.4
|4
|08.10.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:35:34
|23:44:46
|4.8
|16.1
|5
|07.10.2017
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:34
|21:30:50
|3.9
|11.7
|6
|07.10.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:23:24
|23:06:43
|3.8
|11.3
|7
|08.10.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:10:45
|23:02:09
|3.8
|11.5
|8
|02.10.2017
|На самом деле
|Понедельник
|18:43:49
|19:48:18
|3.7
|13.5
|9
|07.10.2017
|Танцы
|Суббота
|21:30:50
|23:29:54
|3.6
|10.9
|10
|08.10.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:47:48
|19:59:57
|3.6
|11.9
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.10.2017
|Холодное сердце
|Суббота
|19:06:43
|21:02:03
|2.3
|7.4
|2
|08.10.2017
|Три богатыря. Ход конем
|Воскресенье
|09:51:45
|11:11:06
|1.9
|10.5
|3
|08.10.2017
|Три богатыря и Морской царь
|Воскресенье
|11:11:06
|12:38:57
|1.5
|7.5
|4
|07.10.2017
|Щенячий патруль
|Суббота
|21:58:01
|22:21:11
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.1
|5
|05.10.2017
|Бобби и Билл
|Четверг
|21:52:27
|22:04:22
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.9
|6
|07.10.2017
|Приключения Васи Куролесова
|Суббота
|08:34:57
|08:59:59
|1.0
|9.5
|7
|08.10.2017
|Три богатыря на дальних берегах
|Воскресенье
|08:28:59
|09:51:45
|0.9
|7.6
|8
|07.10.2017
|Непоседа Зу
|Суббота
|17:46:57
|17:58:25
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.9
|9
|07.10.2017
|Иван Царевич и серый волк-2
|Суббота
|08:35:48
|09:59:07
|0.9
|6.9
|10
|06.10.2017
|Лунтик и его друзья
|Пятница
|18:03:32
|18:34:36
|0.9
|3.9
Advertology.Ru
02.11.2017
Комментарии
Написать комментарий