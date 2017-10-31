ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (11/09/2017 - 17/09/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 11/09/2017 - 17/09/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:31:19
|23:28:56
|5.8
|20.7
|2
|17.09.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:23:00
|21:00:06
|5.3
|15.5
|3
|11.09.2017
|Время
|Понедельник
|21:00:13
|21:37:14
|4.8
|14.5
|4
|11.09.2017
|Отчий берег
|Понедельник
|21:37:14
|23:42:31
|4.6
|17.0
|5
|16.09.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:29:22
|23:11:05
|4.5
|16.3
|6
|11.09.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:54:30
|21:00:02
|4.3
|12.9
|7
|14.09.2017
|На самом деле
|Четверг
|18:49:24
|19:53:56
|4.2
|16.1
|8
|15.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:15
|21:00:02
|4.0
|14.1
|9
|17.09.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:18:47
|3.8
|11.6
|10
|15.09.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:46:53
|19:52:15
|3.5
|14.3
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.09.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:44:10
|20:59:29
|5.8
|16.5
|2
|17.09.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:57:58
|19:58:51
|5.7
|19.7
|3
|11.09.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:04
|20:44:10
|5.1
|15.3
|4
|17.09.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:09
|22:14:41
|4.8
|14.4
|5
|14.09.2017
|Черная кровь
|Четверг
|22:03:11
|23:16:43
|4.7
|16.9
|6
|11.09.2017
|60 минут
|Понедельник
|19:00:04
|19:58:58
|4.2
|14.9
|7
|16.09.2017
|Хочу быть счастливой
|Суббота
|21:02:19
|00:30:33
|3.8
|15.4
|8
|11.09.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир
|Понедельник
|17:54:41
|19:00:04
|3.7
|16.1
|9
|15.09.2017
|Новая волна. Юбилейный концерт Филиппа Киркорова
|Пятница
|20:58:06
|01:03:41
|3.6
|15.3
|10
|16.09.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:02:19
|3.3
|11.1
РОССИЯ 24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.09.2017
|Вести сейчас
|Воскресенье
|08:58:59
|09:10:47
|0.7
|5.2
|2
|17.09.2017
|Вести. Специальный репортаж
|Воскресенье
|09:14:17
|09:30:52
|0.7
|4.4
|3
|16.09.2017
|Вести. Погода 24
|Суббота
|08:34:49
|08:57:32
|0.6
|5.0
|4
|16.09.2017
|Вести. Городские технологии
|Суббота
|09:18:53
|09:32:12
|0.6
|4.0
|5
|15.09.2017
|Вести. Большой информационный вечер
|Пятница
|21:59:51
|22:27:58
|0.5
|1.8
|6
|11.09.2017
|Вести. Дежурная часть
|Понедельник
|17:27:39
|17:53:31
|0.5
|2.6
|7
|17.09.2017
|Вести. Неделя в городе
|Воскресенье
|14:18:23
|14:53:55
|0.5
|2.7
|8
|16.09.2017
|Волынь - 43. Геноцид во "Славу Украине"
|Суббота
|13:08:09
|13:59:44
|0.5
|3.0
|9
|17.09.2017
|Вести. Мобильный репортер
|Воскресенье
|07:15:39
|07:35:03
|0.5
|6.1
|10
|12.09.2017
|Вести. Факты
|Вторник
|18:00:10
|18:53:39
|0.4
|2.1
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.09.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:09
|22:09:57
|1.8
|6.2
|2
|16.09.2017
|События
|Суббота
|23:26:00
|23:36:45
|1.6
|7.3
|3
|16.09.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:09:57
|23:26:00
|1.5
|5.9
|4
|16.09.2017
|Шрам
|Суббота
|20:03:18
|21:00:09
|1.2
|4.0
|5
|17.09.2017
|Вероника не хочет умирать
|Воскресенье
|22:08:13
|23:03:13
|1.1
|4.1
|6
|17.09.2017
|Осколки счастья
|Воскресенье
|20:17:39
|21:10:50
|1.1
|3.1
|7
|17.09.2017
|Прощание
|Воскресенье
|16:42:33
|17:30:09
|1.0
|4.5
|8
|17.09.2017
|Советские мафии
|Воскресенье
|15:55:20
|16:42:33
|0.9
|4.1
|9
|12.09.2017
|Право голоса
|Вторник
|20:21:22
|21:59:21
|0.9
|2.7
|10
|17.09.2017
|Кубанские казаки
|Воскресенье
|11:48:30
|13:55:38
|0.8
|4.4
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.09.2017
|Морские дьяволы. Северные рубежи
|Понедельник
|20:46:38
|21:47:11
|4.3
|12.7
|2
|17.09.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:09:39
|23:01:35
|3.8
|12.5
|3
|17.09.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:11:51
|21:09:39
|3.3
|9.5
|4
|17.09.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:11:51
|3.2
|10.2
|5
|11.09.2017
|Морские дьяволы. Смерч. Судьбы
|Понедельник
|21:47:11
|23:48:49
|3.0
|11.6
|6
|16.09.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:02:23
|3.0
|11.5
|7
|15.09.2017
|Морские дьяволы. Смерч-2
|Пятница
|21:47:09
|22:46:23
|2.7
|9.2
|8
|17.09.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:42
|18:01:16
|2.7
|11.3
|9
|17.09.2017
|Новые русские сенсации. Татьяна Овсиенко. Очная ставка с мужем
|Воскресенье
|18:01:16
|18:59:51
|2.5
|9.5
|10
|16.09.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|16:59:27
|18:58:44
|2.5
|11.9
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.09.2017
|Мимино
|Воскресенье
|17:56:42
|19:27:56
|0.8
|2.8
|2
|17.09.2017
|Романтика романса
|Воскресенье
|20:12:41
|21:04:37
|0.6
|1.8
|3
|17.09.2017
|Гений
|Воскресенье
|17:25:10
|17:55:18
|0.6
|2.3
|4
|17.09.2017
|Вода. Новое измерение
|Воскресенье
|21:05:38
|22:05:32
|0.5
|1.6
|5
|14.09.2017
|Больше, чем любовь
|Четверг
|21:11:03
|21:49:35
|0.5
|1.5
|6
|17.09.2017
|Страна птиц
|Воскресенье
|13:15:13
|13:28:14
|0.5
|2.5
|7
|17.09.2017
|Жизнь по законам степей. Монголия
|Воскресенье
|15:17:49
|16:09:54
|0.4
|2.2
|8
|11.09.2017
|Екатерина
|Понедельник
|22:20:21
|23:00:26
|0.4
|1.6
|9
|13.09.2017
|Ступени цивилизации. Троянский конь: миф или реальность?
|Среда
|20:07:49
|20:54:24
|0.4
|1.4
|10
|17.09.2017
|По следам тайны
|Воскресенье
|16:11:44
|16:55:27
|0.4
|1.9
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.09.2017
|Отдел 44
|Среда
|22:12:52
|23:09:09
|МИР
|0.4
|1.3
|2
|16.09.2017
|Офицерские жены
|Суббота
|20:19:13
|21:14:49
|МИР
|0.3
|1.1
|3
|17.09.2017
|Марьина роща-2
|Воскресенье
|18:06:15
|18:50:01
|МИР
|0.3
|1.0
|4
|13.09.2017
|Бабоньки
|Среда
|23:09:09
|00:58:44
|МИР
|0.2
|1.4
|5
|13.09.2017
|Возвращение Мухтара
|Среда
|18:04:30
|18:58:38
|МИР
|0.2
|1.0
|6
|15.09.2017
|Тамарка
|Пятница
|21:26:55
|22:32:37
|МИР
|0.2
|0.7
|7
|11.09.2017
|Марьина роща
|Понедельник
|12:20:54
|12:58:40
|МИР
|0.2
|1.6
|8
|11.09.2017
|Новости
|Понедельник
|12:59:02
|13:14:18
|МИР
|0.2
|1.5
|9
|16.09.2017
|А зори здесь тихие
|Суббота
|10:38:45
|14:07:29
|МИР
|0.2
|1.3
|10
|17.09.2017
|Алые паруса
|Воскресенье
|14:18:52
|15:58:44
|МИР
|0.2
|1.0
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.09.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018
|Среда
|21:37:57
|22:38:31
|МАТЧ ТВ
|1.8
|6.0
|2
|14.09.2017
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2017-2018
|Четверг
|20:54:29
|21:54:49
|МАТЧ ТВ
|1.5
|4.6
|3
|17.09.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018
|Воскресенье
|13:58:09
|14:52:43
|МАТЧ ТВ
|0.9
|4.9
|4
|14.09.2017
|#всенаматч
|Четверг
|00:00:59
|00:30:46
|МАТЧ ТВ
|0.9
|6.3
|5
|13.09.2017
|Баскетбол. Чемпионат Европы 2017
|Среда
|19:37:11
|20:43:45
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.8
|6
|13.09.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018. Обзор
|Среда
|20:52:31
|21:37:12
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.3
|7
|13.09.2017
|#новости
|Среда
|20:43:45
|20:52:06
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.8
|8
|17.09.2017
|В этот день
|Воскресенье
|18:57:39
|19:02:50
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.8
|9
|17.09.2017
|Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Сингапура
|Воскресенье
|14:52:43
|17:09:17
|МАТЧ ТВ
|0.5
|2.4
|10
|14.09.2017
|#всенафутбол
|Четверг
|19:01:00
|19:49:38
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.7
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.09.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Вторник
|07:58:52
|08:32:36
|0.1
|0.6
|2
|12.09.2017
|Новости EuroNews (07:30)
|Вторник
|07:25:43
|07:58:52
|0.1
|0.5
|3
|12.09.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Вторник
|08:32:36
|08:59:59
|0.1
|0.5
|4
|13.09.2017
|Новости EuroNews (19:00)
|Среда
|19:01:40
|19:37:58
|0.1
|0.2
|5
|17.09.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Воскресенье
|09:37:09
|10:00:09
|0.0
|0.3
|6
|13.09.2017
|Новости EuroNews (20:30)
|Среда
|20:37:36
|21:00:05
|0.0
|0.1
|7
|17.09.2017
|Новости EuroNews (10:00)
|Воскресенье
|10:00:09
|10:30:00
|0.0
|0.2
|8
|15.09.2017
|Новости EuroNews (22:30)
|Пятница
|22:38:07
|23:00:14
|0.0
|0.1
|9
|15.09.2017
|Новости EuroNews (21:30)
|Пятница
|21:37:35
|22:00:16
|0.0
|0.1
|10
|11.09.2017
|Новости EuroNews (11:30)
|Понедельник
|11:32:24
|12:00:42
|0.0
|0.2
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.09.2017
|Пассажиры
|Воскресенье
|21:00:06
|23:09:26
|3.4
|11.1
|2
|15.09.2017
|Прибытие
|Пятница
|20:59:29
|23:15:28
|1.9
|6.7
|3
|14.09.2017
|Морской бой
|Четверг
|21:00:23
|23:30:43
|1.9
|6.4
|4
|16.09.2017
|Шпион
|Суббота
|21:00:45
|23:21:02
|1.8
|6.7
|5
|13.09.2017
|Терминатор. Генезис
|Среда
|21:00:39
|23:27:50
|1.8
|6.2
|6
|15.09.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:30:23
|20:59:29
|1.8
|6.3
|7
|14.09.2017
|Молодежка-5
|Четверг
|19:59:56
|21:00:23
|1.8
|5.6
|8
|11.09.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:29:40
|19:59:53
|1.7
|5.7
|9
|16.09.2017
|Черепашки-ниндзя 2
|Суббота
|18:54:32
|21:00:45
|1.6
|6.0
|10
|17.09.2017
|Хороший динозавр
|Воскресенье
|19:12:30
|21:00:06
|1.6
|4.9
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.09.2017
|Женский доктор 3
|Четверг
|19:58:58
|20:56:16
|1.8
|5.6
|2
|17.09.2017
|Дом на холодном ключе
|Воскресенье
|20:57:26
|21:57:55
|1.1
|3.2
|3
|14.09.2017
|Подкидыши
|Четверг
|20:56:16
|21:55:55
|1.0
|3.3
|4
|15.09.2017
|В полдень на пристани
|Пятница
|19:01:51
|22:37:38
|1.0
|3.5
|5
|17.09.2017
|Когда мы были счастливы
|Воскресенье
|10:19:35
|14:19:31
|0.8
|4.2
|6
|16.09.2017
|Лучшее лето нашей жизни
|Суббота
|13:11:01
|14:14:29
|0.8
|4.5
|7
|16.09.2017
|Мама будет против!
|Суббота
|19:02:01
|23:13:18
|0.8
|2.7
|8
|11.09.2017
|Тест на отцовство
|Понедельник
|13:28:29
|14:28:41
|0.7
|4.7
|9
|13.09.2017
|Давай разведемся!
|Среда
|12:30:43
|13:30:09
|0.7
|5.1
|10
|12.09.2017
|Понять. Простить
|Вторник
|14:29:36
|15:03:53
|0.6
|4.8
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.09.2017
|Ольга
|Понедельник
|20:29:24
|20:58:27
|3.4
|9.9
|2
|16.09.2017
|Танцы
|Суббота
|21:29:22
|23:29:21
|2.7
|10.1
|3
|16.09.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:59:29
|21:29:22
|2.7
|9.1
|4
|11.09.2017
|Ольга (повтор)
|Понедельник
|20:00:08
|20:29:24
|2.6
|7.8
|5
|15.09.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:02:23
|22:00:37
|2.4
|7.9
|6
|17.09.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:58:55
|22:01:24
|2.4
|7.1
|7
|11.09.2017
|Поймай толстуху, если сможешь
|Понедельник
|20:58:27
|23:06:49
|2.3
|7.5
|8
|14.09.2017
|Студия Союз
|Четверг
|20:59:16
|22:00:27
|2.1
|6.7
|9
|17.09.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:01:24
|23:01:56
|2.0
|7.1
|10
|11.09.2017
|Универ. Новая общага
|Понедельник
|19:30:17
|20:00:08
|1.9
|6.5
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.09.2017
|Слепая
|Понедельник
|18:03:11
|18:34:19
|1.3
|5.7
|2
|12.09.2017
|Знаки судьбы
|Вторник
|17:03:19
|17:34:48
|1.1
|6.3
|3
|12.09.2017
|Гадалка
|Вторник
|16:34:49
|17:03:19
|1.0
|6.3
|4
|15.09.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|19:00:13
|20:01:36
|0.9
|3.7
|5
|14.09.2017
|Менталист
|Четверг
|22:12:47
|23:01:15
|0.9
|3.3
|6
|15.09.2017
|Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной
|Пятница
|17:57:58
|19:00:13
|0.9
|4.2
|7
|14.09.2017
|Напарницы
|Четверг
|20:28:30
|21:18:44
|0.8
|2.5
|8
|15.09.2017
|Лига выдающихся джентльменов
|Пятница
|20:01:36
|22:06:12
|0.8
|2.6
|9
|13.09.2017
|Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой
|Среда
|18:35:50
|19:35:30
|0.7
|2.9
|10
|12.09.2017
|Мистические истории
|Вторник
|15:07:14
|16:00:52
|0.7
|4.6
РЕН ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.09.2017
|Засекреченные списки
|Суббота
|19:00:08
|20:57:10
|1.6
|5.8
|2
|16.09.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:31
|19:00:08
|1.6
|7.5
|3
|17.09.2017
|Железный человек 3
|Воскресенье
|20:38:13
|23:00:03
|1.5
|4.8
|4
|11.09.2017
|Новости. (19:30)
|Понедельник
|19:30:12
|20:00:03
|1.5
|5.1
|5
|17.09.2017
|Мстители
|Воскресенье
|17:59:44
|20:38:13
|1.5
|4.8
|6
|11.09.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Понедельник
|17:58:50
|19:00:13
|1.4
|6.3
|7
|16.09.2017
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:26
|17:02:31
|1.4
|7.5
|8
|17.09.2017
|Иван Царевич и серый волк-2
|Воскресенье
|15:09:18
|16:31:25
|1.4
|6.9
|9
|11.09.2017
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Понедельник
|19:00:13
|19:29:59
|1.3
|5.1
|10
|17.09.2017
|Иван Царевич и серый волк-3
|Воскресенье
|16:31:25
|17:59:44
|1.3
|5.3
МУЗ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.09.2017
|Новая фабрика звезд
|Суббота
|18:00:06
|19:58:46
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.4
|2
|13.09.2017
|10 самых
|Среда
|21:03:41
|21:30:33
|МУЗ ТВ
|0.3
|0.9
|3
|16.09.2017
|Золотая дюжина
|Суббота
|16:29:37
|17:28:52
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.4
|4
|17.09.2017
|Ежегодная национальная премия МУЗ-ТВ 2017
|Воскресенье
|15:25:09
|23:07:19
|МУЗ ТВ
|0.3
|0.9
|5
|17.09.2017
|Ждите ответа
|Воскресенье
|10:00:45
|11:00:10
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.3
|6
|17.09.2017
|Ежегодная национальная премия МУЗ-ТВ 2017. За кадром
|Воскресенье
|14:57:45
|15:25:09
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.1
|7
|12.09.2017
|PROновости
|Вторник
|18:00:05
|18:13:16
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.1
|8
|16.09.2017
|Высшая лига
|Суббота
|14:00:33
|16:29:37
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.2
|9
|16.09.2017
|Новая волна 2017. Звездный допрос
|Суббота
|19:59:28
|20:37:46
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.7
|10
|15.09.2017
|10 самых горячих клипов дня
|Пятница
|16:32:28
|17:21:39
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.2
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.09.2017
|Война в Корее
|Воскресенье
|16:03:37
|16:52:16
|1.1
|5.2
|2
|17.09.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:08
|18:40:54
|1.1
|4.2
|3
|17.09.2017
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|19:34:43
|20:21:23
|1.1
|3.3
|4
|17.09.2017
|Незримый бой
|Воскресенье
|20:21:23
|21:08:33
|1.0
|3.0
|5
|17.09.2017
|Новости дня
|Воскресенье
|17:00:05
|17:05:10
|0.9
|4.0
|6
|13.09.2017
|Братство десанта
|Среда
|17:03:15
|17:59:18
|0.8
|4.2
|7
|12.09.2017
|Автомобили в погонах
|Вторник
|18:42:23
|19:33:47
|0.7
|3.0
|8
|14.09.2017
|Код доступа
|Четверг
|20:44:01
|21:35:01
|0.7
|2.3
|9
|13.09.2017
|Последний день
|Среда
|19:33:20
|20:18:57
|0.7
|2.3
|10
|12.09.2017
|Легенды армии
|Вторник
|19:33:47
|20:20:10
|0.7
|2.3
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.09.2017
|След
|Среда
|21:12:46
|22:00:05
|2.8
|8.8
|2
|17.09.2017
|Спецназ-2
|Воскресенье
|20:43:37
|21:42:06
|2.4
|7.0
|3
|17.09.2017
|Спецназ
|Воскресенье
|19:44:12
|20:43:37
|2.4
|7.1
|4
|12.09.2017
|Известия (22:00)
|Вторник
|22:00:10
|22:25:36
|2.4
|8.1
|5
|12.09.2017
|Детективы
|Вторник
|17:23:47
|18:03:55
|1.3
|7.4
|6
|11.09.2017
|Балабол
|Понедельник
|15:52:42
|16:43:10
|1.2
|7.4
|7
|16.09.2017
|Известия. Главное
|Суббота
|00:00:10
|00:53:12
|1.1
|7.8
|8
|12.09.2017
|Известия. Итоговый выпуск
|Вторник
|00:00:10
|00:30:08
|1.1
|8.1
|9
|17.09.2017
|Последний мент
|Воскресенье
|11:35:48
|17:51:38
|0.9
|4.7
|10
|15.09.2017
|Операция "Горгона"
|Пятница
|13:26:42
|16:41:04
|0.9
|6.4
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.09.2017
|Симпсоны
|Вторник
|22:23:17
|22:45:21
|0.2
|0.8
|2
|11.09.2017
|Футурама
|Понедельник
|19:19:15
|19:40:20
|0.2
|0.8
|3
|12.09.2017
|Гриффины
|Вторник
|21:00:37
|21:23:32
|0.2
|0.6
|4
|11.09.2017
|Подозрительная Сова
|Понедельник
|22:46:45
|23:01:45
|0.2
|0.7
|5
|12.09.2017
|Дом в конце улицы
|Вторник
|23:47:27
|01:30:51
|0.2
|1.6
|6
|12.09.2017
|МульТВ
|Вторник
|22:49:17
|23:04:16
|0.2
|0.7
|7
|13.09.2017
|Кит ступид шоу
|Среда
|22:49:44
|23:14:28
|0.2
|0.6
|8
|17.09.2017
|Американский папаша
|Воскресенье
|17:35:18
|17:55:27
|0.1
|0.6
|9
|15.09.2017
|Южный парк
|Пятница
|02:24:39
|02:49:47
|0.1
|2.7
|10
|13.09.2017
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|15:51:57
|16:12:41
|0.1
|0.9
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.09.2017
|Рапунцель: новая история
|Суббота
|19:09:58
|19:31:34
|0.6
|2.5
|2
|16.09.2017
|Валл - И
|Суббота
|19:31:48
|21:33:29
|0.6
|2.2
|3
|15.09.2017
|Упс… Ной уплыл!
|Пятница
|19:32:12
|21:18:30
|0.6
|2.1
|4
|17.09.2017
|В гости к Робинсонам
|Воскресенье
|19:30:52
|21:22:32
|0.6
|1.6
|5
|14.09.2017
|Закон Мерфи
|Четверг
|19:09:56
|19:30:51
|0.6
|2.1
|6
|12.09.2017
|Леди Баг и Супер-Кот
|Вторник
|18:43:15
|19:04:53
|0.5
|2.2
|7
|15.09.2017
|Баллада о Несси
|Пятница
|21:23:21
|21:28:35
|0.5
|1.7
|8
|16.09.2017
|Рапунцель: Дорога к мечте
|Суббота
|18:10:41
|19:04:47
|0.5
|2.3
|9
|12.09.2017
|Гравити Фолз
|Вторник
|22:08:35
|22:29:57
|0.5
|1.8
|10
|14.09.2017
|Роботы
|Четверг
|19:31:16
|21:15:28
|0.5
|1.6
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.09.2017
|Секрет Тропиканки
|Четверг
|20:30:10
|21:33:11
|0.4
|1.3
|2
|14.09.2017
|Я стесняюсь своего тела
|Четверг
|21:33:11
|23:13:07
|0.3
|1.0
|3
|17.09.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|16:26:06
|18:20:45
|0.3
|1.1
|4
|14.09.2017
|Свадьба вслепую
|Четверг
|17:02:18
|18:32:20
|0.2
|1.2
|5
|14.09.2017
|Цветок Карибского моря
|Четверг
|18:32:20
|19:27:26
|0.2
|0.9
|6
|16.09.2017
|Популярная правда. Праздник непослушания
|Суббота
|08:51:55
|09:22:52
|0.2
|1.5
|7
|12.09.2017
|Центральная больница
|Вторник
|18:32:01
|19:28:59
|0.2
|0.8
|8
|16.09.2017
|Мыслить, как преступник
|Суббота
|01:49:43
|02:38:16
|0.2
|2.9
|9
|14.09.2017
|В теме
|Четверг
|23:13:07
|23:41:39
|0.2
|0.7
|10
|17.09.2017
|Клон
|Воскресенье
|18:20:45
|19:15:51
|0.2
|0.5
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.09.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Понедельник
|20:29:52
|20:44:03
|КАРУСЕЛЬ
|1.4
|4.1
|2
|12.09.2017
|Дружба - это чудо
|Вторник
|20:06:07
|20:28:00
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.3
|3
|11.09.2017
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Понедельник
|20:44:19
|20:55:21
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.6
|4
|13.09.2017
|Маша и медведь
|Среда
|19:27:08
|19:42:40
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|4.1
|5
|17.09.2017
|Тима и Тома
|Воскресенье
|18:59:19
|19:19:19
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.5
|6
|17.09.2017
|Ми-ми-мишки
|Воскресенье
|09:08:38
|09:19:38
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|6.9
|7
|17.09.2017
|Волшебный фонарь
|Воскресенье
|20:16:58
|20:28:29
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.8
|8
|15.09.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Пятница
|22:11:16
|22:31:59
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.2
|9
|15.09.2017
|Четверо в кубе
|Пятница
|19:30:33
|19:42:30
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.6
|10
|17.09.2017
|Щенячий патруль
|Воскресенье
|20:44:51
|21:08:01
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.6
RU.TV
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.09.2017
|RU новости
|Понедельник
|12:00:11
|12:16:22
|RU.TV
|0.1
|0.8
|2
|11.09.2017
|Супермикс дня
|Понедельник
|12:16:22
|12:55:37
|RU.TV
|0.1
|0.7
|3
|16.09.2017
|Чат-тайм
|Суббота
|11:59:51
|13:55:50
|RU.TV
|0.1
|0.5
|4
|11.09.2017
|Super 20
|Понедельник
|10:00:06
|11:56:46
|RU.TV
|0.1
|0.6
|5
|11.09.2017
|Незабудки
|Понедельник
|15:16:21
|15:44:17
|RU.TV
|0.1
|0.5
|6
|17.09.2017
|100пудовый хит
|Воскресенье
|10:04:23
|10:56:20
|RU.TV
|0.1
|0.5
|7
|15.09.2017
|Хит за хитом
|Пятница
|11:00:08
|11:56:51
|RU.TV
|0.1
|0.6
|8
|17.09.2017
|Личный кабинет
|Воскресенье
|11:17:56
|11:59:02
|RU.TV
|0.1
|0.4
|9
|12.09.2017
|Мисс "Русское радио". Дневники
|Вторник
|09:01:33
|09:12:22
|RU.TV
|0.1
|0.6
|10
|14.09.2017
|Север. Непридуманные истории
|Четверг
|10:59:55
|11:59:21
|RU.TV
|0.1
|0.5
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.09.2017
|Орел & решка. Рай и ад 2
|Понедельник
|20:00:19
|20:59:45
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.4
|2
|14.09.2017
|Пацанки 2
|Четверг
|19:02:40
|20:55:07
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.3
|3
|12.09.2017
|Орел & решка. Перезагрузка
|Вторник
|20:00:29
|21:01:14
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.8
|4
|17.09.2017
|Орел & решка. Юбилейный
|Воскресенье
|20:03:56
|21:00:13
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.5
|5
|11.09.2017
|Любимцы (повтор)
|Понедельник
|20:59:45
|21:32:44
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.5
|6
|11.09.2017
|Зачарованные
|Понедельник
|14:27:58
|15:17:21
|ПЯТНИЦА
|0.5
|2.9
|7
|12.09.2017
|Любимцы
|Вторник
|21:32:45
|22:01:27
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.4
|8
|11.09.2017
|Орел & решка. Рай и ад
|Понедельник
|18:00:37
|18:58:11
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.8
|9
|14.09.2017
|Зачарованные (повтор)
|Четверг
|14:22:28
|15:13:30
|ПЯТНИЦА
|0.4
|2.9
|10
|11.09.2017
|Любовь-Морковь
|Понедельник
|22:01:22
|00:07:06
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.5
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.09.2017
|Моя прекрасная няня
|Суббота
|17:57:55
|18:27:50
|СТС LOVE
|0.3
|1.2
|2
|17.09.2017
|Папины дочки
|Воскресенье
|12:11:51
|12:40:56
|СТС LOVE
|0.2
|1.2
|3
|13.09.2017
|Не родись красивой
|Среда
|19:51:45
|21:27:22
|СТС LOVE
|0.2
|0.5
|4
|12.09.2017
|Маргоша
|Вторник
|21:30:44
|23:26:11
|СТС LOVE
|0.2
|0.5
|5
|16.09.2017
|Боб и Бобек
|Суббота
|08:41:37
|08:49:21
|СТС LOVE
|0.1
|1.3
|6
|11.09.2017
|Ранетки
|Понедельник
|23:25:29
|01:17:49
|СТС LOVE
|0.1
|0.9
|7
|16.09.2017
|Страшная Любовь
|Суббота
|22:00:13
|23:00:11
|СТС LOVE
|0.1
|0.5
|8
|13.09.2017
|Бесподобная
|Среда
|18:01:02
|18:56:46
|СТС LOVE
|0.1
|0.5
|9
|13.09.2017
|Фиксики
|Среда
|07:39:21
|07:51:20
|СТС LOVE
|0.1
|1.2
|10
|16.09.2017
|Хайди
|Суббота
|08:59:43
|09:55:05
|СТС LOVE
|0.1
|0.8
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.09.2017
|Решала
|Понедельник
|19:30:11
|21:34:04
|ЧЕ
|0.4
|1.2
|2
|15.09.2017
|Быстрее пули
|Пятница
|21:35:34
|23:34:00
|ЧЕ
|0.3
|1.1
|3
|12.09.2017
|Прочная защита
|Вторник
|21:29:51
|23:35:05
|ЧЕ
|0.3
|1.1
|4
|16.09.2017
|Медвежатник
|Суббота
|19:29:00
|21:50:09
|ЧЕ
|0.3
|1.0
|5
|14.09.2017
|Двойной удар
|Четверг
|21:31:03
|23:35:24
|ЧЕ
|0.2
|0.9
|6
|15.09.2017
|Контрабанда
|Пятница
|19:30:11
|21:35:34
|ЧЕ
|0.2
|0.8
|7
|17.09.2017
|Мир Дикого Запада
|Воскресенье
|16:25:15
|17:44:17
|ЧЕ
|0.2
|1.0
|8
|15.09.2017
|Учитель в законе. Возвращение
|Пятница
|15:30:29
|16:26:11
|ЧЕ
|0.2
|1.5
|9
|17.09.2017
|Утилизатор
|Воскресенье
|11:30:11
|12:29:31
|ЧЕ
|0.2
|1.1
|10
|15.09.2017
|Антиколлекторы
|Пятница
|16:26:11
|17:27:19
|ЧЕ
|0.2
|1.1
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.09.2017
|Комеди Клаб
|Понедельник
|22:00:51
|22:59:31
|ТНТ 4
|0.3
|1.2
|2
|14.09.2017
|Комеди Клаб. Золотая коллекция
|Четверг
|22:00:47
|23:00:02
|ТНТ 4
|0.3
|1.0
|3
|17.09.2017
|Комеди Клаб. Лучшее
|Воскресенье
|00:52:54
|01:00:24
|ТНТ 4
|0.3
|2.8
|4
|14.09.2017
|Деньги или позор
|Четверг
|23:00:02
|23:27:00
|ТНТ 4
|0.2
|1.0
|5
|17.09.2017
|Наша Russia
|Воскресенье
|22:00:09
|22:29:56
|ТНТ 4
|0.2
|0.8
|6
|12.09.2017
|Не спать
|Вторник
|01:00:05
|02:00:10
|ТНТ 4
|0.2
|3.2
|7
|13.09.2017
|Comedy Баттл. Лучшее
|Среда
|19:29:55
|19:59:46
|ТНТ 4
|0.2
|0.7
|8
|12.09.2017
|Comedy Woman
|Вторник
|09:00:15
|10:00:10
|ТНТ 4
|0.2
|1.7
|9
|15.09.2017
|Вжух
|Пятница
|13:32:09
|14:01:00
|ТНТ 4
|0.2
|1.5
|10
|15.09.2017
|Универ
|Пятница
|19:00:15
|19:29:20
|ТНТ 4
|0.2
|0.8
DISCOVERY CHANNEL
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.09.2017
|Махинаторы
|Четверг
|20:01:33
|21:00:20
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|2
|12.09.2017
|Фабрика уникальных авто
|Вторник
|10:00:34
|10:26:54
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|1.2
|3
|12.09.2017
|Пищевая фабрика
|Вторник
|19:00:30
|19:26:45
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.5
|4
|13.09.2017
|Охотники за складами
|Среда
|21:31:18
|21:59:32
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.4
|5
|12.09.2017
|Как это работает
|Вторник
|19:30:35
|19:57:47
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.4
|6
|17.09.2017
|Сделано из вторсырья
|Воскресенье
|10:30:22
|10:57:02
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.6
|7
|13.09.2017
|Балтфлот
|Среда
|21:01:53
|21:27:43
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.3
|8
|12.09.2017
|Быстрые и громкие
|Вторник
|16:00:30
|16:58:53
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.6
|9
|13.09.2017
|Взрывая историю
|Среда
|22:01:57
|23:00:21
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.3
|10
|12.09.2017
|Золотая лихорадка
|Вторник
|17:00:48
|17:57:41
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.5
ДОМ КИНО
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.09.2017
|Сваты-3
|Вторник
|20:59:56
|22:00:09
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.4
|2
|17.09.2017
|Москва слезам не верит
|Воскресенье
|19:02:47
|21:55:10
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.3
|3
|15.09.2017
|Сваты-4
|Пятница
|20:05:49
|21:05:38
|ДОМ КИНО
|0.7
|2.5
|4
|11.09.2017
|Сваты-2
|Понедельник
|20:56:13
|22:00:23
|ДОМ КИНО
|0.6
|1.9
|5
|14.09.2017
|Стряпуха
|Четверг
|22:02:04
|23:19:40
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.7
|6
|11.09.2017
|Сваты
|Понедельник
|18:30:45
|19:51:36
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.7
|7
|17.09.2017
|Родня
|Воскресенье
|21:55:10
|23:42:42
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.6
|8
|12.09.2017
|Мужики
|Вторник
|22:00:09
|23:53:24
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.5
|9
|16.09.2017
|Каменская
|Суббота
|21:01:15
|22:00:39
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.3
|10
|15.09.2017
|Тайна "Черных дроздов"
|Пятница
|22:00:27
|23:51:07
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.4
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01.11.2017
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