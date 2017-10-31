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ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (11/09/2017 - 17/09/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (11/09/2017 - 17/09/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 11/09/2017 - 17/09/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.09.2017 Голос Пятница 21:31:19 23:28:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 20.7
2 17.09.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:23:00 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 15.5
3 11.09.2017 Время Понедельник 21:00:13 21:37:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.8 14.5
4 11.09.2017 Отчий берег Понедельник 21:37:14 23:42:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 17.0
5 16.09.2017 Сегодня вечером Суббота 21:29:22 23:11:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 16.3
6 11.09.2017 Пусть говорят Понедельник 19:54:30 21:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 12.9
7 14.09.2017 На самом деле Четверг 18:49:24 19:53:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 16.1
8 15.09.2017 Поле чудес Пятница 19:52:15 21:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 14.1
9 17.09.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:18:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 11.6
10 15.09.2017 Человек и закон Пятница 18:46:53 19:52:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 14.3

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.09.2017 Местное время Понедельник 20:44:10 20:59:29 РОССИЯ1 5.8 16.5
2 17.09.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:57:58 19:58:51 РОССИЯ1 5.7 19.7
3 11.09.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:04 20:44:10 РОССИЯ1 5.1 15.3
4 17.09.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:09 22:14:41 РОССИЯ1 4.8 14.4
5 14.09.2017 Черная кровь Четверг 22:03:11 23:16:43 РОССИЯ1 4.7 16.9
6 11.09.2017 60 минут Понедельник 19:00:04 19:58:58 РОССИЯ1 4.2 14.9
7 16.09.2017 Хочу быть счастливой Суббота 21:02:19 00:30:33 РОССИЯ1 3.8 15.4
8 11.09.2017 Андрей Малахов. Прямой эфир Понедельник 17:54:41 19:00:04 РОССИЯ1 3.7 16.1
9 15.09.2017 Новая волна. Юбилейный концерт Филиппа Киркорова Пятница 20:58:06 01:03:41 РОССИЯ1 3.6 15.3
10 16.09.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:02:19 РОССИЯ1 3.3 11.1

РОССИЯ 24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.09.2017 Вести сейчас Воскресенье 08:58:59 09:10:47 РОССИЯ 24 0.7 5.2
2 17.09.2017 Вести. Специальный репортаж Воскресенье 09:14:17 09:30:52 РОССИЯ 24 0.7 4.4
3 16.09.2017 Вести. Погода 24 Суббота 08:34:49 08:57:32 РОССИЯ 24 0.6 5.0
4 16.09.2017 Вести. Городские технологии Суббота 09:18:53 09:32:12 РОССИЯ 24 0.6 4.0
5 15.09.2017 Вести. Большой информационный вечер Пятница 21:59:51 22:27:58 РОССИЯ 24 0.5 1.8
6 11.09.2017 Вести. Дежурная часть Понедельник 17:27:39 17:53:31 РОССИЯ 24 0.5 2.6
7 17.09.2017 Вести. Неделя в городе Воскресенье 14:18:23 14:53:55 РОССИЯ 24 0.5 2.7
8 16.09.2017 Волынь - 43. Геноцид во "Славу Украине" Суббота 13:08:09 13:59:44 РОССИЯ 24 0.5 3.0
9 17.09.2017 Вести. Мобильный репортер Воскресенье 07:15:39 07:35:03 РОССИЯ 24 0.5 6.1
10 12.09.2017 Вести. Факты Вторник 18:00:10 18:53:39 РОССИЯ 24 0.4 2.1

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.09.2017 Постскриптум Суббота 21:00:09 22:09:57 1.8 6.2
2 16.09.2017 События Суббота 23:26:00 23:36:45 1.6 7.3
3 16.09.2017 Право знать! Суббота 22:09:57 23:26:00 1.5 5.9
4 16.09.2017 Шрам Суббота 20:03:18 21:00:09 1.2 4.0
5 17.09.2017 Вероника не хочет умирать Воскресенье 22:08:13 23:03:13 1.1 4.1
6 17.09.2017 Осколки счастья Воскресенье 20:17:39 21:10:50 1.1 3.1
7 17.09.2017 Прощание Воскресенье 16:42:33 17:30:09 1.0 4.5
8 17.09.2017 Советские мафии Воскресенье 15:55:20 16:42:33 0.9 4.1
9 12.09.2017 Право голоса Вторник 20:21:22 21:59:21 0.9 2.7
10 17.09.2017 Кубанские казаки Воскресенье 11:48:30 13:55:38 0.8 4.4

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.09.2017 Морские дьяволы. Северные рубежи Понедельник 20:46:38 21:47:11 НТВ 4.3 12.7
2 17.09.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:09:39 23:01:35 НТВ 3.8 12.5
3 17.09.2017 Ты не поверишь! Воскресенье 20:11:51 21:09:39 НТВ 3.3 9.5
4 17.09.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:11:51 НТВ 3.2 10.2
5 11.09.2017 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы Понедельник 21:47:11 23:48:49 НТВ 3.0 11.6
6 16.09.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:02:23 НТВ 3.0 11.5
7 15.09.2017 Морские дьяволы. Смерч-2 Пятница 21:47:09 22:46:23 НТВ 2.7 9.2
8 17.09.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:42 18:01:16 НТВ 2.7 11.3
9 17.09.2017 Новые русские сенсации. Татьяна Овсиенко. Очная ставка с мужем Воскресенье 18:01:16 18:59:51 НТВ 2.5 9.5
10 16.09.2017 Секрет на миллион Суббота 16:59:27 18:58:44 НТВ 2.5 11.9

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.09.2017 Мимино Воскресенье 17:56:42 19:27:56 РОССИЯ К 0.8 2.8
2 17.09.2017 Романтика романса Воскресенье 20:12:41 21:04:37 РОССИЯ К 0.6 1.8
3 17.09.2017 Гений Воскресенье 17:25:10 17:55:18 РОССИЯ К 0.6 2.3
4 17.09.2017 Вода. Новое измерение Воскресенье 21:05:38 22:05:32 РОССИЯ К 0.5 1.6
5 14.09.2017 Больше, чем любовь Четверг 21:11:03 21:49:35 РОССИЯ К 0.5 1.5
6 17.09.2017 Страна птиц Воскресенье 13:15:13 13:28:14 РОССИЯ К 0.5 2.5
7 17.09.2017 Жизнь по законам степей. Монголия Воскресенье 15:17:49 16:09:54 РОССИЯ К 0.4 2.2
8 11.09.2017 Екатерина Понедельник 22:20:21 23:00:26 РОССИЯ К 0.4 1.6
9 13.09.2017 Ступени цивилизации. Троянский конь: миф или реальность? Среда 20:07:49 20:54:24 РОССИЯ К 0.4 1.4
10 17.09.2017 По следам тайны Воскресенье 16:11:44 16:55:27 РОССИЯ К 0.4 1.9

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.09.2017 Отдел 44 Среда 22:12:52 23:09:09 МИР 0.4 1.3
2 16.09.2017 Офицерские жены Суббота 20:19:13 21:14:49 МИР 0.3 1.1
3 17.09.2017 Марьина роща-2 Воскресенье 18:06:15 18:50:01 МИР 0.3 1.0
4 13.09.2017 Бабоньки Среда 23:09:09 00:58:44 МИР 0.2 1.4
5 13.09.2017 Возвращение Мухтара Среда 18:04:30 18:58:38 МИР 0.2 1.0
6 15.09.2017 Тамарка Пятница 21:26:55 22:32:37 МИР 0.2 0.7
7 11.09.2017 Марьина роща Понедельник 12:20:54 12:58:40 МИР 0.2 1.6
8 11.09.2017 Новости Понедельник 12:59:02 13:14:18 МИР 0.2 1.5
9 16.09.2017 А зори здесь тихие Суббота 10:38:45 14:07:29 МИР 0.2 1.3
10 17.09.2017 Алые паруса Воскресенье 14:18:52 15:58:44 МИР 0.2 1.0

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.09.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018 Среда 21:37:57 22:38:31 МАТЧ ТВ 1.8 6.0
2 14.09.2017 Футбол. Лига Европы УЕФА 2017-2018 Четверг 20:54:29 21:54:49 МАТЧ ТВ 1.5 4.6
3 17.09.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018 Воскресенье 13:58:09 14:52:43 МАТЧ ТВ 0.9 4.9
4 14.09.2017 #всенаматч Четверг 00:00:59 00:30:46 МАТЧ ТВ 0.9 6.3
5 13.09.2017 Баскетбол. Чемпионат Европы 2017 Среда 19:37:11 20:43:45 МАТЧ ТВ 0.8 2.8
6 13.09.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018. Обзор Среда 20:52:31 21:37:12 МАТЧ ТВ 0.7 2.3
7 13.09.2017 #новости Среда 20:43:45 20:52:06 МАТЧ ТВ 0.6 1.8
8 17.09.2017 В этот день Воскресенье 18:57:39 19:02:50 МАТЧ ТВ 0.5 1.8
9 17.09.2017 Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Сингапура Воскресенье 14:52:43 17:09:17 МАТЧ ТВ 0.5 2.4
10 14.09.2017 #всенафутбол Четверг 19:01:00 19:49:38 МАТЧ ТВ 0.5 1.7

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.09.2017 Новости EuroNews (08:00) Вторник 07:58:52 08:32:36 EURONEWS 0.1 0.6
2 12.09.2017 Новости EuroNews (07:30) Вторник 07:25:43 07:58:52 EURONEWS 0.1 0.5
3 12.09.2017 Новости EuroNews (08:30) Вторник 08:32:36 08:59:59 EURONEWS 0.1 0.5
4 13.09.2017 Новости EuroNews (19:00) Среда 19:01:40 19:37:58 EURONEWS 0.1 0.2
5 17.09.2017 Новости EuroNews (09:30) Воскресенье 09:37:09 10:00:09 EURONEWS 0.0 0.3
6 13.09.2017 Новости EuroNews (20:30) Среда 20:37:36 21:00:05 EURONEWS 0.0 0.1
7 17.09.2017 Новости EuroNews (10:00) Воскресенье 10:00:09 10:30:00 EURONEWS 0.0 0.2
8 15.09.2017 Новости EuroNews (22:30) Пятница 22:38:07 23:00:14 EURONEWS 0.0 0.1
9 15.09.2017 Новости EuroNews (21:30) Пятница 21:37:35 22:00:16 EURONEWS 0.0 0.1
10 11.09.2017 Новости EuroNews (11:30) Понедельник 11:32:24 12:00:42 EURONEWS 0.0 0.2

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.09.2017 Пассажиры Воскресенье 21:00:06 23:09:26 СТС 3.4 11.1
2 15.09.2017 Прибытие Пятница 20:59:29 23:15:28 СТС 1.9 6.7
3 14.09.2017 Морской бой Четверг 21:00:23 23:30:43 СТС 1.9 6.4
4 16.09.2017 Шпион Суббота 21:00:45 23:21:02 СТС 1.8 6.7
5 13.09.2017 Терминатор. Генезис Среда 21:00:39 23:27:50 СТС 1.8 6.2
6 15.09.2017 Уральские пельмени Пятница 19:30:23 20:59:29 СТС 1.8 6.3
7 14.09.2017 Молодежка-5 Четверг 19:59:56 21:00:23 СТС 1.8 5.6
8 11.09.2017 Воронины Понедельник 19:29:40 19:59:53 СТС 1.7 5.7
9 16.09.2017 Черепашки-ниндзя 2 Суббота 18:54:32 21:00:45 СТС 1.6 6.0
10 17.09.2017 Хороший динозавр Воскресенье 19:12:30 21:00:06 СТС 1.6 4.9

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.09.2017 Женский доктор 3 Четверг 19:58:58 20:56:16 1.8 5.6
2 17.09.2017 Дом на холодном ключе Воскресенье 20:57:26 21:57:55 1.1 3.2
3 14.09.2017 Подкидыши Четверг 20:56:16 21:55:55 1.0 3.3
4 15.09.2017 В полдень на пристани Пятница 19:01:51 22:37:38 1.0 3.5
5 17.09.2017 Когда мы были счастливы Воскресенье 10:19:35 14:19:31 0.8 4.2
6 16.09.2017 Лучшее лето нашей жизни Суббота 13:11:01 14:14:29 0.8 4.5
7 16.09.2017 Мама будет против! Суббота 19:02:01 23:13:18 0.8 2.7
8 11.09.2017 Тест на отцовство Понедельник 13:28:29 14:28:41 0.7 4.7
9 13.09.2017 Давай разведемся! Среда 12:30:43 13:30:09 0.7 5.1
10 12.09.2017 Понять. Простить Вторник 14:29:36 15:03:53 0.6 4.8

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.09.2017 Ольга Понедельник 20:29:24 20:58:27 ТНТ 3.4 9.9
2 16.09.2017 Танцы Суббота 21:29:22 23:29:21 ТНТ 2.7 10.1
3 16.09.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:59:29 21:29:22 ТНТ 2.7 9.1
4 11.09.2017 Ольга (повтор) Понедельник 20:00:08 20:29:24 ТНТ 2.6 7.8
5 15.09.2017 Комеди Клаб Пятница 21:02:23 22:00:37 ТНТ 2.4 7.9
6 17.09.2017 Однажды в России Воскресенье 20:58:55 22:01:24 ТНТ 2.4 7.1
7 11.09.2017 Поймай толстуху, если сможешь Понедельник 20:58:27 23:06:49 ТНТ 2.3 7.5
8 14.09.2017 Студия Союз Четверг 20:59:16 22:00:27 ТНТ 2.1 6.7
9 17.09.2017 Stand up Воскресенье 22:01:24 23:01:56 ТНТ 2.0 7.1
10 11.09.2017 Универ. Новая общага Понедельник 19:30:17 20:00:08 ТНТ 1.9 6.5

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.09.2017 Слепая Понедельник 18:03:11 18:34:19 1.3 5.7
2 12.09.2017 Знаки судьбы Вторник 17:03:19 17:34:48 1.1 6.3
3 12.09.2017 Гадалка Вторник 16:34:49 17:03:19 1.0 6.3
4 15.09.2017 Человек-невидимка Пятница 19:00:13 20:01:36 0.9 3.7
5 14.09.2017 Менталист Четверг 22:12:47 23:01:15 0.9 3.3
6 15.09.2017 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной Пятница 17:57:58 19:00:13 0.9 4.2
7 14.09.2017 Напарницы Четверг 20:28:30 21:18:44 0.8 2.5
8 15.09.2017 Лига выдающихся джентльменов Пятница 20:01:36 22:06:12 0.8 2.6
9 13.09.2017 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой Среда 18:35:50 19:35:30 0.7 2.9
10 12.09.2017 Мистические истории Вторник 15:07:14 16:00:52 0.7 4.6

РЕН ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.09.2017 Засекреченные списки Суббота 19:00:08 20:57:10 1.6 5.8
2 16.09.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:31 19:00:08 1.6 7.5
3 17.09.2017 Железный человек 3 Воскресенье 20:38:13 23:00:03 1.5 4.8
4 11.09.2017 Новости. (19:30) Понедельник 19:30:12 20:00:03 1.5 5.1
5 17.09.2017 Мстители Воскресенье 17:59:44 20:38:13 1.5 4.8
6 11.09.2017 Самые шокирующие гипотезы Понедельник 17:58:50 19:00:13 1.4 6.3
7 16.09.2017 Военная тайна Суббота 16:35:26 17:02:31 1.4 7.5
8 17.09.2017 Иван Царевич и серый волк-2 Воскресенье 15:09:18 16:31:25 1.4 6.9
9 11.09.2017 РЕН Информационная программа (19:00) Понедельник 19:00:13 19:29:59 1.3 5.1
10 17.09.2017 Иван Царевич и серый волк-3 Воскресенье 16:31:25 17:59:44 1.3 5.3

МУЗ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.09.2017 Новая фабрика звезд Суббота 18:00:06 19:58:46 МУЗ ТВ 0.3 1.4
2 13.09.2017 10 самых Среда 21:03:41 21:30:33 МУЗ ТВ 0.3 0.9
3 16.09.2017 Золотая дюжина Суббота 16:29:37 17:28:52 МУЗ ТВ 0.3 1.4
4 17.09.2017 Ежегодная национальная премия МУЗ-ТВ 2017 Воскресенье 15:25:09 23:07:19 МУЗ ТВ 0.3 0.9
5 17.09.2017 Ждите ответа Воскресенье 10:00:45 11:00:10 МУЗ ТВ 0.2 1.3
6 17.09.2017 Ежегодная национальная премия МУЗ-ТВ 2017. За кадром Воскресенье 14:57:45 15:25:09 МУЗ ТВ 0.2 1.1
7 12.09.2017 PROновости Вторник 18:00:05 18:13:16 МУЗ ТВ 0.2 1.1
8 16.09.2017 Высшая лига Суббота 14:00:33 16:29:37 МУЗ ТВ 0.2 1.2
9 16.09.2017 Новая волна 2017. Звездный допрос Суббота 19:59:28 20:37:46 МУЗ ТВ 0.2 0.7
10 15.09.2017 10 самых горячих клипов дня Пятница 16:32:28 17:21:39 МУЗ ТВ 0.2 1.2

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.09.2017 Война в Корее Воскресенье 16:03:37 16:52:16 1.1 5.2
2 17.09.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:08 18:40:54 1.1 4.2
3 17.09.2017 Легенды советского сыска Воскресенье 19:34:43 20:21:23 1.1 3.3
4 17.09.2017 Незримый бой Воскресенье 20:21:23 21:08:33 1.0 3.0
5 17.09.2017 Новости дня Воскресенье 17:00:05 17:05:10 0.9 4.0
6 13.09.2017 Братство десанта Среда 17:03:15 17:59:18 0.8 4.2
7 12.09.2017 Автомобили в погонах Вторник 18:42:23 19:33:47 0.7 3.0
8 14.09.2017 Код доступа Четверг 20:44:01 21:35:01 0.7 2.3
9 13.09.2017 Последний день Среда 19:33:20 20:18:57 0.7 2.3
10 12.09.2017 Легенды армии Вторник 19:33:47 20:20:10 0.7 2.3

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.09.2017 След Среда 21:12:46 22:00:05 2.8 8.8
2 17.09.2017 Спецназ-2 Воскресенье 20:43:37 21:42:06 2.4 7.0
3 17.09.2017 Спецназ Воскресенье 19:44:12 20:43:37 2.4 7.1
4 12.09.2017 Известия (22:00) Вторник 22:00:10 22:25:36 2.4 8.1
5 12.09.2017 Детективы Вторник 17:23:47 18:03:55 1.3 7.4
6 11.09.2017 Балабол Понедельник 15:52:42 16:43:10 1.2 7.4
7 16.09.2017 Известия. Главное Суббота 00:00:10 00:53:12 1.1 7.8
8 12.09.2017 Известия. Итоговый выпуск Вторник 00:00:10 00:30:08 1.1 8.1
9 17.09.2017 Последний мент Воскресенье 11:35:48 17:51:38 0.9 4.7
10 15.09.2017 Операция "Горгона" Пятница 13:26:42 16:41:04 0.9 6.4

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.09.2017 Симпсоны Вторник 22:23:17 22:45:21 2X2 0.2 0.8
2 11.09.2017 Футурама Понедельник 19:19:15 19:40:20 2X2 0.2 0.8
3 12.09.2017 Гриффины Вторник 21:00:37 21:23:32 2X2 0.2 0.6
4 11.09.2017 Подозрительная Сова Понедельник 22:46:45 23:01:45 2X2 0.2 0.7
5 12.09.2017 Дом в конце улицы Вторник 23:47:27 01:30:51 2X2 0.2 1.6
6 12.09.2017 МульТВ Вторник 22:49:17 23:04:16 2X2 0.2 0.7
7 13.09.2017 Кит ступид шоу Среда 22:49:44 23:14:28 2X2 0.2 0.6
8 17.09.2017 Американский папаша Воскресенье 17:35:18 17:55:27 2X2 0.1 0.6
9 15.09.2017 Южный парк Пятница 02:24:39 02:49:47 2X2 0.1 2.7
10 13.09.2017 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 15:51:57 16:12:41 2X2 0.1 0.9

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.09.2017 Рапунцель: новая история Суббота 19:09:58 19:31:34 0.6 2.5
2 16.09.2017 Валл - И Суббота 19:31:48 21:33:29 0.6 2.2
3 15.09.2017 Упс… Ной уплыл! Пятница 19:32:12 21:18:30 0.6 2.1
4 17.09.2017 В гости к Робинсонам Воскресенье 19:30:52 21:22:32 0.6 1.6
5 14.09.2017 Закон Мерфи Четверг 19:09:56 19:30:51 0.6 2.1
6 12.09.2017 Леди Баг и Супер-Кот Вторник 18:43:15 19:04:53 0.5 2.2
7 15.09.2017 Баллада о Несси Пятница 21:23:21 21:28:35 0.5 1.7
8 16.09.2017 Рапунцель: Дорога к мечте Суббота 18:10:41 19:04:47 0.5 2.3
9 12.09.2017 Гравити Фолз Вторник 22:08:35 22:29:57 0.5 1.8
10 14.09.2017 Роботы Четверг 19:31:16 21:15:28 0.5 1.6

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.09.2017 Секрет Тропиканки Четверг 20:30:10 21:33:11 0.4 1.3
2 14.09.2017 Я стесняюсь своего тела Четверг 21:33:11 23:13:07 0.3 1.0
3 17.09.2017 Папа попал Воскресенье 16:26:06 18:20:45 0.3 1.1
4 14.09.2017 Свадьба вслепую Четверг 17:02:18 18:32:20 0.2 1.2
5 14.09.2017 Цветок Карибского моря Четверг 18:32:20 19:27:26 0.2 0.9
6 16.09.2017 Популярная правда. Праздник непослушания Суббота 08:51:55 09:22:52 0.2 1.5
7 12.09.2017 Центральная больница Вторник 18:32:01 19:28:59 0.2 0.8
8 16.09.2017 Мыслить, как преступник Суббота 01:49:43 02:38:16 0.2 2.9
9 14.09.2017 В теме Четверг 23:13:07 23:41:39 0.2 0.7
10 17.09.2017 Клон Воскресенье 18:20:45 19:15:51 0.2 0.5

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.09.2017 Спокойной ночи, малыши! Понедельник 20:29:52 20:44:03 КАРУСЕЛЬ 1.4 4.1
2 12.09.2017 Дружба - это чудо Вторник 20:06:07 20:28:00 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.3
3 11.09.2017 Маленькое королевство Бена и Холли Понедельник 20:44:19 20:55:21 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.6
4 13.09.2017 Маша и медведь Среда 19:27:08 19:42:40 КАРУСЕЛЬ 1.1 4.1
5 17.09.2017 Тима и Тома Воскресенье 18:59:19 19:19:19 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.5
6 17.09.2017 Ми-ми-мишки Воскресенье 09:08:38 09:19:38 КАРУСЕЛЬ 1.0 6.9
7 17.09.2017 Волшебный фонарь Воскресенье 20:16:58 20:28:29 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.8
8 15.09.2017 Смешарики. Новые приключения Пятница 22:11:16 22:31:59 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.2
9 15.09.2017 Четверо в кубе Пятница 19:30:33 19:42:30 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.6
10 17.09.2017 Щенячий патруль Воскресенье 20:44:51 21:08:01 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.6

RU.TV

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.09.2017 RU новости Понедельник 12:00:11 12:16:22 RU.TV 0.1 0.8
2 11.09.2017 Супермикс дня Понедельник 12:16:22 12:55:37 RU.TV 0.1 0.7
3 16.09.2017 Чат-тайм Суббота 11:59:51 13:55:50 RU.TV 0.1 0.5
4 11.09.2017 Super 20 Понедельник 10:00:06 11:56:46 RU.TV 0.1 0.6
5 11.09.2017 Незабудки Понедельник 15:16:21 15:44:17 RU.TV 0.1 0.5
6 17.09.2017 100пудовый хит Воскресенье 10:04:23 10:56:20 RU.TV 0.1 0.5
7 15.09.2017 Хит за хитом Пятница 11:00:08 11:56:51 RU.TV 0.1 0.6
8 17.09.2017 Личный кабинет Воскресенье 11:17:56 11:59:02 RU.TV 0.1 0.4
9 12.09.2017 Мисс "Русское радио". Дневники Вторник 09:01:33 09:12:22 RU.TV 0.1 0.6
10 14.09.2017 Север. Непридуманные истории Четверг 10:59:55 11:59:21 RU.TV 0.1 0.5

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.09.2017 Орел & решка. Рай и ад 2 Понедельник 20:00:19 20:59:45 ПЯТНИЦА 0.8 2.4
2 14.09.2017 Пацанки 2 Четверг 19:02:40 20:55:07 ПЯТНИЦА 0.7 2.3
3 12.09.2017 Орел & решка. Перезагрузка Вторник 20:00:29 21:01:14 ПЯТНИЦА 0.6 1.8
4 17.09.2017 Орел & решка. Юбилейный Воскресенье 20:03:56 21:00:13 ПЯТНИЦА 0.5 1.5
5 11.09.2017 Любимцы (повтор) Понедельник 20:59:45 21:32:44 ПЯТНИЦА 0.5 1.5
6 11.09.2017 Зачарованные Понедельник 14:27:58 15:17:21 ПЯТНИЦА 0.5 2.9
7 12.09.2017 Любимцы Вторник 21:32:45 22:01:27 ПЯТНИЦА 0.4 1.4
8 11.09.2017 Орел & решка. Рай и ад Понедельник 18:00:37 18:58:11 ПЯТНИЦА 0.4 1.8
9 14.09.2017 Зачарованные (повтор) Четверг 14:22:28 15:13:30 ПЯТНИЦА 0.4 2.9
10 11.09.2017 Любовь-Морковь Понедельник 22:01:22 00:07:06 ПЯТНИЦА 0.4 1.5

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.09.2017 Моя прекрасная няня Суббота 17:57:55 18:27:50 СТС LOVE 0.3 1.2
2 17.09.2017 Папины дочки Воскресенье 12:11:51 12:40:56 СТС LOVE 0.2 1.2
3 13.09.2017 Не родись красивой Среда 19:51:45 21:27:22 СТС LOVE 0.2 0.5
4 12.09.2017 Маргоша Вторник 21:30:44 23:26:11 СТС LOVE 0.2 0.5
5 16.09.2017 Боб и Бобек Суббота 08:41:37 08:49:21 СТС LOVE 0.1 1.3
6 11.09.2017 Ранетки Понедельник 23:25:29 01:17:49 СТС LOVE 0.1 0.9
7 16.09.2017 Страшная Любовь Суббота 22:00:13 23:00:11 СТС LOVE 0.1 0.5
8 13.09.2017 Бесподобная Среда 18:01:02 18:56:46 СТС LOVE 0.1 0.5
9 13.09.2017 Фиксики Среда 07:39:21 07:51:20 СТС LOVE 0.1 1.2
10 16.09.2017 Хайди Суббота 08:59:43 09:55:05 СТС LOVE 0.1 0.8

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.09.2017 Решала Понедельник 19:30:11 21:34:04 ЧЕ 0.4 1.2
2 15.09.2017 Быстрее пули Пятница 21:35:34 23:34:00 ЧЕ 0.3 1.1
3 12.09.2017 Прочная защита Вторник 21:29:51 23:35:05 ЧЕ 0.3 1.1
4 16.09.2017 Медвежатник Суббота 19:29:00 21:50:09 ЧЕ 0.3 1.0
5 14.09.2017 Двойной удар Четверг 21:31:03 23:35:24 ЧЕ 0.2 0.9
6 15.09.2017 Контрабанда Пятница 19:30:11 21:35:34 ЧЕ 0.2 0.8
7 17.09.2017 Мир Дикого Запада Воскресенье 16:25:15 17:44:17 ЧЕ 0.2 1.0
8 15.09.2017 Учитель в законе. Возвращение Пятница 15:30:29 16:26:11 ЧЕ 0.2 1.5
9 17.09.2017 Утилизатор Воскресенье 11:30:11 12:29:31 ЧЕ 0.2 1.1
10 15.09.2017 Антиколлекторы Пятница 16:26:11 17:27:19 ЧЕ 0.2 1.1

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.09.2017 Комеди Клаб Понедельник 22:00:51 22:59:31 ТНТ 4 0.3 1.2
2 14.09.2017 Комеди Клаб. Золотая коллекция Четверг 22:00:47 23:00:02 ТНТ 4 0.3 1.0
3 17.09.2017 Комеди Клаб. Лучшее Воскресенье 00:52:54 01:00:24 ТНТ 4 0.3 2.8
4 14.09.2017 Деньги или позор Четверг 23:00:02 23:27:00 ТНТ 4 0.2 1.0
5 17.09.2017 Наша Russia Воскресенье 22:00:09 22:29:56 ТНТ 4 0.2 0.8
6 12.09.2017 Не спать Вторник 01:00:05 02:00:10 ТНТ 4 0.2 3.2
7 13.09.2017 Comedy Баттл. Лучшее Среда 19:29:55 19:59:46 ТНТ 4 0.2 0.7
8 12.09.2017 Comedy Woman Вторник 09:00:15 10:00:10 ТНТ 4 0.2 1.7
9 15.09.2017 Вжух Пятница 13:32:09 14:01:00 ТНТ 4 0.2 1.5
10 15.09.2017 Универ Пятница 19:00:15 19:29:20 ТНТ 4 0.2 0.8

DISCOVERY CHANNEL

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.09.2017 Махинаторы Четверг 20:01:33 21:00:20 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
2 12.09.2017 Фабрика уникальных авто Вторник 10:00:34 10:26:54 DISCOVERY CHANNEL 0.1 1.2
3 12.09.2017 Пищевая фабрика Вторник 19:00:30 19:26:45 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.5
4 13.09.2017 Охотники за складами Среда 21:31:18 21:59:32 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.4
5 12.09.2017 Как это работает Вторник 19:30:35 19:57:47 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.4
6 17.09.2017 Сделано из вторсырья Воскресенье 10:30:22 10:57:02 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.6
7 13.09.2017 Балтфлот Среда 21:01:53 21:27:43 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.3
8 12.09.2017 Быстрые и громкие Вторник 16:00:30 16:58:53 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.6
9 13.09.2017 Взрывая историю Среда 22:01:57 23:00:21 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.3
10 12.09.2017 Золотая лихорадка Вторник 17:00:48 17:57:41 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.5

ДОМ КИНО

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.09.2017 Сваты-3 Вторник 20:59:56 22:00:09 ДОМ КИНО 0.8 2.4
2 17.09.2017 Москва слезам не верит Воскресенье 19:02:47 21:55:10 ДОМ КИНО 0.8 2.3
3 15.09.2017 Сваты-4 Пятница 20:05:49 21:05:38 ДОМ КИНО 0.7 2.5
4 11.09.2017 Сваты-2 Понедельник 20:56:13 22:00:23 ДОМ КИНО 0.6 1.9
5 14.09.2017 Стряпуха Четверг 22:02:04 23:19:40 ДОМ КИНО 0.5 1.7
6 11.09.2017 Сваты Понедельник 18:30:45 19:51:36 ДОМ КИНО 0.5 1.7
7 17.09.2017 Родня Воскресенье 21:55:10 23:42:42 ДОМ КИНО 0.4 1.6
8 12.09.2017 Мужики Вторник 22:00:09 23:53:24 ДОМ КИНО 0.4 1.5
9 16.09.2017 Каменская Суббота 21:01:15 22:00:39 ДОМ КИНО 0.4 1.3
10 15.09.2017 Тайна "Черных дроздов" Пятница 22:00:27 23:51:07 ДОМ КИНО 0.4 1.4
TNS Россия
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01.11.2017

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Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг! (2)
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.
Почему &quot;Бабушкина крынка&quot; копирует дизайн упаковки...Почему "Бабушкина крынка" копирует дизайн упаковки...
В сентябре этого года ОАО «Бабушкина крынка» выпустила сливочное масло, упаковка которого очень похожа на упаковку аналогичной продукции ОАО «Савушкин продукт» под брендом «Брест-Литовск». Профессиональный комментарий известного в Беларуси дизайнера Василия Андреева.
Джек Ма: &quot;Цифровая революция сделает людей более...Джек Ма: "Цифровая революция сделает людей более... (3)
Цифровая революция изменит структуру мирового рынка и сделает людей более счастливыми. Об этомзаявил хедлайнер второго дня форума «Открытые инновации» – председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма.

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Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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01.11.2017 - 09:08
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