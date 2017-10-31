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100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (11/09/2017 - 17/09/2017)

100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (11/09/2017 - 17/09/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 11/09/2017 - 17/09/2017

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.09.2017 Голос Пятница 21:31:19 23:28:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 20.7
2 11.09.2017 Местное время Понедельник 20:44:10 20:59:29 РОССИЯ1 5.8 16.5
3 17.09.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:57:58 19:58:51 РОССИЯ1 5.7 19.7
4 17.09.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:23:00 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 15.5
5 11.09.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:04 20:44:10 РОССИЯ1 5.1 15.3
6 17.09.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:09 22:14:41 РОССИЯ1 4.8 14.4
7 11.09.2017 Время Понедельник 21:00:13 21:37:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.8 14.5
8 14.09.2017 Черная кровь Четверг 22:03:11 23:16:43 РОССИЯ1 4.7 16.9
9 11.09.2017 Отчий берег Понедельник 21:37:14 23:42:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 17.0
10 16.09.2017 Сегодня вечером Суббота 21:29:22 23:11:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 16.3
11 11.09.2017 Пусть говорят Понедельник 19:54:30 21:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 12.9
12 11.09.2017 Морские дьяволы. Северные рубежи Понедельник 20:46:38 21:47:11 НТВ 4.3 12.7
13 14.09.2017 На самом деле Четверг 18:49:24 19:53:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 16.1
14 11.09.2017 60 минут Понедельник 19:00:04 19:58:58 РОССИЯ1 4.2 14.9
15 15.09.2017 Поле чудес Пятница 19:52:15 21:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 14.1
16 17.09.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:18:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 11.6
17 17.09.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:09:39 23:01:35 НТВ 3.8 12.5
18 16.09.2017 Хочу быть счастливой Суббота 21:02:19 00:30:33 РОССИЯ1 3.8 15.4
19 11.09.2017 Андрей Малахов. Прямой эфир Понедельник 17:54:41 19:00:04 РОССИЯ1 3.7 16.1
20 15.09.2017 Новая волна. Юбилейный концерт Филиппа Киркорова Пятница 20:58:06 01:03:41 РОССИЯ1 3.6 15.3
21 15.09.2017 Человек и закон Пятница 18:46:53 19:52:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 14.3
22 11.09.2017 Ольга Понедельник 20:29:24 20:58:27 ТНТ 3.4 9.9
23 17.09.2017 Пассажиры Воскресенье 21:00:06 23:09:26 СТС 3.4 11.1
24 17.09.2017 Ты не поверишь! Воскресенье 20:11:51 21:09:39 НТВ 3.3 9.5
25 16.09.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:02:19 РОССИЯ1 3.3 11.1
26 17.09.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:11:51 НТВ 3.2 10.2
27 17.09.2017 Злая судьба Воскресенье 14:19:53 17:57:58 РОССИЯ1 3.1 14.2
28 11.09.2017 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы Понедельник 21:47:11 23:48:49 НТВ 3.0 11.6
29 16.09.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:02:23 НТВ 3.0 11.5
30 16.09.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 18:15:17 19:50:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 12.3
31 11.09.2017 Вечерние новости Понедельник 18:00:17 18:48:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 12.9
32 17.09.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:14:41 01:32:30 РОССИЯ1 2.8 15.9
33 13.09.2017 След Среда 21:12:46 22:00:05 2.8 8.8
34 14.09.2017 Мужское/женское Четверг 16:01:53 16:59:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 16.7
35 15.09.2017 Морские дьяволы. Смерч-2 Пятница 21:47:09 22:46:23 НТВ 2.7 9.2
36 16.09.2017 Танцы Суббота 21:29:22 23:29:21 ТНТ 2.7 10.1
37 17.09.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:18:47 23:44:44 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 11.1
38 17.09.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:42 18:01:16 НТВ 2.7 11.3
39 16.09.2017 Короли фанеры Суббота 23:11:05 00:01:27 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 12.9
40 16.09.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:59:29 21:29:22 ТНТ 2.7 9.1
41 16.09.2017 Новая волна 2017 Суббота 18:16:53 19:59:50 РОССИЯ1 2.7 10.9
42 14.09.2017 Время покажет Четверг 16:59:03 18:00:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 14.1
43 11.09.2017 Ольга (повтор) Понедельник 20:00:08 20:29:24 ТНТ 2.6 7.8
44 17.09.2017 Новые русские сенсации. Татьяна Овсиенко. Очная ставка с мужем Воскресенье 18:01:16 18:59:51 НТВ 2.5 9.5
45 17.09.2017 Хороший мальчик Воскресенье 17:30:28 19:23:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 9.3
46 16.09.2017 Секрет на миллион Суббота 16:59:27 18:58:44 НТВ 2.5 11.9
47 12.09.2017 Сегодня вечером. (19:00) Вторник 19:00:06 19:42:50 НТВ 2.5 9.5
48 16.09.2017 Ты супер! Танцы Суббота 20:02:23 22:46:16 НТВ 2.5 8.7
49 15.09.2017 Вечерний Ургант Пятница 23:28:56 00:25:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 14.0
50 17.09.2017 Спецназ-2 Воскресенье 20:43:37 21:42:06 2.4 7.0
51 17.09.2017 Спецназ Воскресенье 19:44:12 20:43:37 2.4 7.1
52 15.09.2017 Комеди Клаб Пятница 21:02:23 22:00:37 ТНТ 2.4 7.9
53 12.09.2017 Известия (22:00) Вторник 22:00:10 22:25:36 2.4 8.1
54 17.09.2017 Однажды в России Воскресенье 20:58:55 22:01:24 ТНТ 2.4 7.1
55 16.09.2017 Моя мама против Суббота 14:21:00 18:16:53 РОССИЯ1 2.3 12.6
56 17.09.2017 Дачный ответ Воскресенье 12:01:41 13:07:48 НТВ 2.3 12.8
57 11.09.2017 Поймай толстуху, если сможешь Понедельник 20:58:27 23:06:49 ТНТ 2.3 7.5
58 11.09.2017 Чрезвычайное происшествие Понедельник 18:31:00 18:59:49 НТВ 2.2 9.2
59 11.09.2017 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:07 17:39:07 РОССИЯ1 2.2 11.6
60 17.09.2017 Сто к одному Воскресенье 09:25:49 10:10:26 РОССИЯ1 2.2 13.6
61 16.09.2017 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:41:01 13:58:40 РОССИЯ1 2.2 13.5
62 15.09.2017 Жди меня Пятница 17:01:22 18:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 11.6
63 11.09.2017 Вести. (07:00) Понедельник 07:00:03 07:07:29 РОССИЯ1 2.1 24.8
64 17.09.2017 Когда все дома с Тимуром Кизяковым Воскресенье 10:10:26 10:59:48 РОССИЯ1 2.1 12.5
65 17.09.2017 Теория заговора Воскресенье 13:03:48 14:02:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 11.9
66 14.09.2017 Студия Союз Четверг 20:59:16 22:00:27 ТНТ 2.1 6.7
67 12.09.2017 Утро России Вторник 06:41:17 07:00:19 РОССИЯ1 2.1 24.4
68 14.09.2017 Телеканал "Доброе утро" Четверг 07:36:12 08:00:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 20.4
69 11.09.2017 Место встречи Понедельник 13:59:09 16:00:00 НТВ 2.0 13.1
70 16.09.2017 Вести. (14:00) Суббота 14:00:07 14:21:00 РОССИЯ1 2.0 12.4
71 12.09.2017 Вести. (08:00) Вторник 08:00:35 08:07:42 РОССИЯ1 2.0 19.8
72 12.09.2017 Новости. (07:30) Вторник 07:30:10 07:36:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.0 19.4
73 17.09.2017 Stand up Воскресенье 22:01:24 23:01:56 ТНТ 2.0 7.1
74 11.09.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Понедельник 23:14:44 02:12:45 РОССИЯ1 2.0 16.9
75 15.09.2017 Прибытие Пятница 20:59:29 23:15:28 СТС 1.9 6.7
76 11.09.2017 Вести. (07:30) Понедельник 07:29:48 07:35:18 РОССИЯ1 1.9 20.2
77 11.09.2017 Новости. (08:00) Понедельник 08:00:12 08:06:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 19.6
78 11.09.2017 Универ. Новая общага Понедельник 19:30:17 20:00:08 ТНТ 1.9 6.5
79 14.09.2017 Новости. (12:00) Четверг 12:00:12 12:15:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 15.0
80 13.09.2017 Универ Среда 19:30:22 20:01:56 ТНТ 1.9 6.8
81 17.09.2017 "Жара 2017" международный музыкальный фестиваль Воскресенье 14:02:10 17:30:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 9.1
82 15.09.2017 Морские дьяволы 4 Пятница 23:46:14 00:51:58 НТВ 1.9 12.5
83 14.09.2017 Морской бой Четверг 21:00:23 23:30:43 СТС 1.9 6.4
84 15.09.2017 Новости. (07:00) Пятница 07:00:12 07:06:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 20.6
85 17.09.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:20:32 РОССИЯ1 1.9 10.4
86 17.09.2017 Где логика? Воскресенье 19:59:11 20:58:55 ТНТ 1.9 5.3
87 17.09.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:05:41 12:01:41 НТВ 1.8 10.2
88 16.09.2017 Шпион Суббота 21:00:45 23:21:02 СТС 1.8 6.7
89 13.09.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018 Среда 21:37:57 22:38:31 МАТЧ ТВ 1.8 6.0
90 15.09.2017 Love is... Пятница 20:31:37 21:02:23 ТНТ 1.8 6.2
91 17.09.2017 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:06 16:19:39 НТВ 1.8 8.6
92 16.09.2017 Своя игра Суббота 15:05:22 15:59:55 НТВ 1.8 10.5
93 16.09.2017 Квартирный вопрос Суббота 12:00:25 13:04:13 НТВ 1.8 11.2
94 13.09.2017 Терминатор. Генезис Среда 21:00:39 23:27:50 СТС 1.8 6.2
95 17.09.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:13 12:15:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.8 10.1
96 16.09.2017 Идеальный ремонт Суббота 12:16:04 13:25:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.8 11.0
97 11.09.2017 Тайны следствия - 10 Понедельник 15:58:29 16:59:07 РОССИЯ1 1.8 10.5
98 11.09.2017 Новости. (15:00) Понедельник 15:00:13 15:15:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.8 11.4
99 13.09.2017 Взрыв из прошлого Среда 21:00:31 22:59:54 ТНТ 1.8 5.9
100 15.09.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-16 Пятница 17:31:11 18:28:50 НТВ 1.8 9.0
TNS Россия
Advertology.Ru

01.11.2017

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