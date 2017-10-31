100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (11/09/2017 - 17/09/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 11/09/2017 - 17/09/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:31:19
|23:28:56
|5.8
|20.7
|2
|11.09.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:44:10
|20:59:29
|5.8
|16.5
|3
|17.09.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:57:58
|19:58:51
|5.7
|19.7
|4
|17.09.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:23:00
|21:00:06
|5.3
|15.5
|5
|11.09.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:04
|20:44:10
|5.1
|15.3
|6
|17.09.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:09
|22:14:41
|4.8
|14.4
|7
|11.09.2017
|Время
|Понедельник
|21:00:13
|21:37:14
|4.8
|14.5
|8
|14.09.2017
|Черная кровь
|Четверг
|22:03:11
|23:16:43
|4.7
|16.9
|9
|11.09.2017
|Отчий берег
|Понедельник
|21:37:14
|23:42:31
|4.6
|17.0
|10
|16.09.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:29:22
|23:11:05
|4.5
|16.3
|11
|11.09.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:54:30
|21:00:02
|4.3
|12.9
|12
|11.09.2017
|Морские дьяволы. Северные рубежи
|Понедельник
|20:46:38
|21:47:11
|4.3
|12.7
|13
|14.09.2017
|На самом деле
|Четверг
|18:49:24
|19:53:56
|4.2
|16.1
|14
|11.09.2017
|60 минут
|Понедельник
|19:00:04
|19:58:58
|4.2
|14.9
|15
|15.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:15
|21:00:02
|4.0
|14.1
|16
|17.09.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:18:47
|3.8
|11.6
|17
|17.09.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:09:39
|23:01:35
|3.8
|12.5
|18
|16.09.2017
|Хочу быть счастливой
|Суббота
|21:02:19
|00:30:33
|3.8
|15.4
|19
|11.09.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир
|Понедельник
|17:54:41
|19:00:04
|3.7
|16.1
|20
|15.09.2017
|Новая волна. Юбилейный концерт Филиппа Киркорова
|Пятница
|20:58:06
|01:03:41
|3.6
|15.3
|21
|15.09.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:46:53
|19:52:15
|3.5
|14.3
|22
|11.09.2017
|Ольга
|Понедельник
|20:29:24
|20:58:27
|3.4
|9.9
|23
|17.09.2017
|Пассажиры
|Воскресенье
|21:00:06
|23:09:26
|3.4
|11.1
|24
|17.09.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:11:51
|21:09:39
|3.3
|9.5
|25
|16.09.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:02:19
|3.3
|11.1
|26
|17.09.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:11:51
|3.2
|10.2
|27
|17.09.2017
|Злая судьба
|Воскресенье
|14:19:53
|17:57:58
|3.1
|14.2
|28
|11.09.2017
|Морские дьяволы. Смерч. Судьбы
|Понедельник
|21:47:11
|23:48:49
|3.0
|11.6
|29
|16.09.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:02:23
|3.0
|11.5
|30
|16.09.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|18:15:17
|19:50:01
|3.0
|12.3
|31
|11.09.2017
|Вечерние новости
|Понедельник
|18:00:17
|18:48:53
|2.9
|12.9
|32
|17.09.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:14:41
|01:32:30
|2.8
|15.9
|33
|13.09.2017
|След
|Среда
|21:12:46
|22:00:05
|2.8
|8.8
|34
|14.09.2017
|Мужское/женское
|Четверг
|16:01:53
|16:59:03
|2.7
|16.7
|35
|15.09.2017
|Морские дьяволы. Смерч-2
|Пятница
|21:47:09
|22:46:23
|2.7
|9.2
|36
|16.09.2017
|Танцы
|Суббота
|21:29:22
|23:29:21
|2.7
|10.1
|37
|17.09.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:18:47
|23:44:44
|2.7
|11.1
|38
|17.09.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:42
|18:01:16
|2.7
|11.3
|39
|16.09.2017
|Короли фанеры
|Суббота
|23:11:05
|00:01:27
|2.7
|12.9
|40
|16.09.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:59:29
|21:29:22
|2.7
|9.1
|41
|16.09.2017
|Новая волна 2017
|Суббота
|18:16:53
|19:59:50
|2.7
|10.9
|42
|14.09.2017
|Время покажет
|Четверг
|16:59:03
|18:00:33
|2.6
|14.1
|43
|11.09.2017
|Ольга (повтор)
|Понедельник
|20:00:08
|20:29:24
|2.6
|7.8
|44
|17.09.2017
|Новые русские сенсации. Татьяна Овсиенко. Очная ставка с мужем
|Воскресенье
|18:01:16
|18:59:51
|2.5
|9.5
|45
|17.09.2017
|Хороший мальчик
|Воскресенье
|17:30:28
|19:23:00
|2.5
|9.3
|46
|16.09.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|16:59:27
|18:58:44
|2.5
|11.9
|47
|12.09.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Вторник
|19:00:06
|19:42:50
|2.5
|9.5
|48
|16.09.2017
|Ты супер! Танцы
|Суббота
|20:02:23
|22:46:16
|2.5
|8.7
|49
|15.09.2017
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:28:56
|00:25:43
|2.5
|14.0
|50
|17.09.2017
|Спецназ-2
|Воскресенье
|20:43:37
|21:42:06
|2.4
|7.0
|51
|17.09.2017
|Спецназ
|Воскресенье
|19:44:12
|20:43:37
|2.4
|7.1
|52
|15.09.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:02:23
|22:00:37
|2.4
|7.9
|53
|12.09.2017
|Известия (22:00)
|Вторник
|22:00:10
|22:25:36
|2.4
|8.1
|54
|17.09.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:58:55
|22:01:24
|2.4
|7.1
|55
|16.09.2017
|Моя мама против
|Суббота
|14:21:00
|18:16:53
|2.3
|12.6
|56
|17.09.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:01:41
|13:07:48
|2.3
|12.8
|57
|11.09.2017
|Поймай толстуху, если сможешь
|Понедельник
|20:58:27
|23:06:49
|2.3
|7.5
|58
|11.09.2017
|Чрезвычайное происшествие
|Понедельник
|18:31:00
|18:59:49
|2.2
|9.2
|59
|11.09.2017
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:07
|17:39:07
|2.2
|11.6
|60
|17.09.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:25:49
|10:10:26
|2.2
|13.6
|61
|16.09.2017
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:41:01
|13:58:40
|2.2
|13.5
|62
|15.09.2017
|Жди меня
|Пятница
|17:01:22
|18:00:04
|2.2
|11.6
|63
|11.09.2017
|Вести. (07:00)
|Понедельник
|07:00:03
|07:07:29
|2.1
|24.8
|64
|17.09.2017
|Когда все дома с Тимуром Кизяковым
|Воскресенье
|10:10:26
|10:59:48
|2.1
|12.5
|65
|17.09.2017
|Теория заговора
|Воскресенье
|13:03:48
|14:02:10
|2.1
|11.9
|66
|14.09.2017
|Студия Союз
|Четверг
|20:59:16
|22:00:27
|2.1
|6.7
|67
|12.09.2017
|Утро России
|Вторник
|06:41:17
|07:00:19
|2.1
|24.4
|68
|14.09.2017
|Телеканал "Доброе утро"
|Четверг
|07:36:12
|08:00:11
|2.1
|20.4
|69
|11.09.2017
|Место встречи
|Понедельник
|13:59:09
|16:00:00
|2.0
|13.1
|70
|16.09.2017
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:07
|14:21:00
|2.0
|12.4
|71
|12.09.2017
|Вести. (08:00)
|Вторник
|08:00:35
|08:07:42
|2.0
|19.8
|72
|12.09.2017
|Новости. (07:30)
|Вторник
|07:30:10
|07:36:11
|2.0
|19.4
|73
|17.09.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:01:24
|23:01:56
|2.0
|7.1
|74
|11.09.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Понедельник
|23:14:44
|02:12:45
|2.0
|16.9
|75
|15.09.2017
|Прибытие
|Пятница
|20:59:29
|23:15:28
|1.9
|6.7
|76
|11.09.2017
|Вести. (07:30)
|Понедельник
|07:29:48
|07:35:18
|1.9
|20.2
|77
|11.09.2017
|Новости. (08:00)
|Понедельник
|08:00:12
|08:06:14
|1.9
|19.6
|78
|11.09.2017
|Универ. Новая общага
|Понедельник
|19:30:17
|20:00:08
|1.9
|6.5
|79
|14.09.2017
|Новости. (12:00)
|Четверг
|12:00:12
|12:15:28
|1.9
|15.0
|80
|13.09.2017
|Универ
|Среда
|19:30:22
|20:01:56
|1.9
|6.8
|81
|17.09.2017
|"Жара 2017" международный музыкальный фестиваль
|Воскресенье
|14:02:10
|17:30:28
|1.9
|9.1
|82
|15.09.2017
|Морские дьяволы 4
|Пятница
|23:46:14
|00:51:58
|1.9
|12.5
|83
|14.09.2017
|Морской бой
|Четверг
|21:00:23
|23:30:43
|1.9
|6.4
|84
|15.09.2017
|Новости. (07:00)
|Пятница
|07:00:12
|07:06:11
|1.9
|20.6
|85
|17.09.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:20:32
|1.9
|10.4
|86
|17.09.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:11
|20:58:55
|1.9
|5.3
|87
|17.09.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:05:41
|12:01:41
|1.8
|10.2
|88
|16.09.2017
|Шпион
|Суббота
|21:00:45
|23:21:02
|1.8
|6.7
|89
|13.09.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018
|Среда
|21:37:57
|22:38:31
|МАТЧ ТВ
|1.8
|6.0
|90
|15.09.2017
|Love is...
|Пятница
|20:31:37
|21:02:23
|1.8
|6.2
|91
|17.09.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:06
|16:19:39
|1.8
|8.6
|92
|16.09.2017
|Своя игра
|Суббота
|15:05:22
|15:59:55
|1.8
|10.5
|93
|16.09.2017
|Квартирный вопрос
|Суббота
|12:00:25
|13:04:13
|1.8
|11.2
|94
|13.09.2017
|Терминатор. Генезис
|Среда
|21:00:39
|23:27:50
|1.8
|6.2
|95
|17.09.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Воскресенье
|12:00:13
|12:15:10
|1.8
|10.1
|96
|16.09.2017
|Идеальный ремонт
|Суббота
|12:16:04
|13:25:06
|1.8
|11.0
|97
|11.09.2017
|Тайны следствия - 10
|Понедельник
|15:58:29
|16:59:07
|1.8
|10.5
|98
|11.09.2017
|Новости. (15:00)
|Понедельник
|15:00:13
|15:15:47
|1.8
|11.4
|99
|13.09.2017
|Взрыв из прошлого
|Среда
|21:00:31
|22:59:54
|1.8
|5.9
|100
|15.09.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-16
|Пятница
|17:31:11
|18:28:50
|1.8
|9.0
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01.11.2017
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