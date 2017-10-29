Более 800 человек отпраздновали IV October Beer Festival на "Балтике"

28 октября на заводах «Балтика» по всей России отпраздновали October Beer Festival (18+). Ежегодный осенний фестиваль познакомил жителей страны с прогрессивным взглядом на пиво, технологиями его производства и современным образом жизни, частью которого стал, например, рост интереса к безалкогольным сортам.

Четвертый год подряд пивоварни «Балтики» открыли свои двери для участников October Beer Festival. Праздничные мероприятия прошли на восьми пивоварнях компании в Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.

Гости мероприятия окунулись в мир пивных фестивалей Старой Европы и узнали, как благодаря накопленному опыту и современным технологиям, внедренным на производстве, компании удается сохранять лучшие традиции мирового пивоварения и производить широкий ассортимент популярных сортов и стилей любимого миллионами напитка.

Большое внимание на мероприятии было уделено безалкогольным сортам пива. Интерес к ним растет на фоне популяризации здорового образа жизни, вклад в который делает и «Балтика», спонсируя знаковые беговые марафоны страны и рассказывая о ситуациях потребления безалкогольного пива в рамках активной рекламной поддержки на телевидении. В портфеле «Балтики» сегодня уже 7 безалкогольных сортов пива, включая новинку для любителей вайса – «Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное».

Как и на классическом пивном фестивале, гостей October Beer Festival ожидали развлекательные зоны и импровизированные аттракционы. В Санкт-Петербурге участники мероприятия раскручивали гигантский спиннер и выигрывали призы от Tuborg, чеканили монеты в «хорошечной» кузнице от бренда Zatecky Gus. При помощи Колеса Фортуны желающие узнавали, в каких ситуациях можно выпить бокал безалкогольной «Балтики 0», а от баварских фрау получали предсказания, на какой сорт звезды рекомендуют обратить в ближайшем будущем особое внимание. Получив доступ на фестиваль – значок «Празднуй ответственно» - гости вместе с экспертами компании отправлялись в путешествие по заводу.

Оказавшись в самом сердце пивоварен, участники экскурсий получили уникальную возможность познакомиться с основными этапами приготовления пива – от проращивания зерна до подготовки свежей партии к отправке в точки продаж. В ходе маршрута гости узнали, почему пиво варится только из натуральных ингредиентов, а также смогли лично убедиться в высоких стандартах качества, применяемых на «Балтике». По мере получения новых знаний участники фестиваля развенчивали популярные мифы о янтарном напитке и даже в финале выступали в роли пивоваров, распределяя ингредиенты и процессы для каждого из предложенных сортов пива.

Екатерина Иванова, менеджер по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании «Балтика», часть Carlsberg Group: «Пиво, пожалуй, главный европейский фестивальный напиток. За сотни веков вокруг него сформировалось множество ритуалов, традиций и предпочтений в сочетании с едой. Познакомить гостей с культурой потребления пива – основная задача October Beer Festival. И, конечно, важной составляющей культуры является ответственное наслаждение пенным напитком, которое выражается в умеренном потреблении, уважительном поведении и соблюдении общепринятых норм. Наша компания ставит перед собой стратегическую долгосрочную цель – свести к нулю безответственное потребление пива, которая включена в программу устойчивого развития «Балтики» и Carlsberg Group «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Мы хотим, чтобы сваренное нами качественное пиво, ассоциировалось только с положительными впечатлениями».

Закрепить полученные знания гости смогли во время интеллектуальной викторины Beer Quiz, отвечая на вопросы о пивных традициях Старого Света, особенностях производства пива и правилах ответственного потребления. Для многих стал настоящим открытием, например, тот факт, что безалкогольное пиво способно нормализовать водный баланс после физических нагрузок, к тому же не скажется на фигуре, так как содержит всего 35 ккал в 100 г. Самые внимательные и удачливые участники выиграли призы от «Балтики».

Завершилось мероприятие в дегустационном зале, где сбылись предсказания, полученные на старте экскурсий. Гости попробовали многие популярные сорта, например, известный во всем мире лагер Tuborg Green, темный шварц Zatecky Gus Cerny с нотками поджаренного солода, карамели и бархатным ароматом жатецкого хмеля, титулованный портер «Балтика 6», а также смогли оценить всю гамму вкуса сортов самого популярного безалкогольного пива «Балтика 0».

Сергей, участник October Beer Festival-2017: «Впечатления от экскурсии самые положительные. У «Балтики» сегодня получилось создать атмосферу настоящего европейского фестиваля: музыка, костюмы, антураж, конкурсы и, конечно, пиво. Огромные танки, линии розлива, полная автоматизация – масштабы предприятия приводят в восторг! Понравилось, что гид смогла ответить на все вопросы – такая компетенция и знание своего дела поражает. В общем, после того, как я сам все увидел своими глазами, в качестве «балтийского» пива уверен».

Наталья, участник October Beer Festival-2017:«Впервые оказалась на такой большой пивоварне – впечатлений море. Очень интересная экскурсия и много подарков - всё очень понравилось. Я практически всегда за рулем, и безалкогольное пиво для меня очень актуально. Попробовала на дегустации безалкогольный Carlsberg и новую пшеничную «Балтику 0» – отличные сорта».