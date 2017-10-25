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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (25/09/2017 - 01/10/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (25/09/2017 - 01/10/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 25/09/2017 - 01/10/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.09.2017 Голос Пятница 21:35:15 23:32:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.9 24.5
2 01.10.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:25:30 20:59:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.5 18.0
3 29.09.2017 Время Пятница 21:00:07 21:35:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 16.1
4 01.10.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:08 22:30:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 13.7
5 01.10.2017 КВН - 2017. Встреча выпускников Воскресенье 22:30:11 00:48:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 19.5
6 30.09.2017 Сегодня вечером Суббота 21:29:15 23:11:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 14.1
7 28.09.2017 Пусть говорят Четверг 19:45:00 20:59:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 12.9
8 01.10.2017 Я могу Воскресенье 17:30:12 19:25:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 13.1
9 25.09.2017 Отличница Понедельник 21:35:11 23:20:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 12.7
10 26.09.2017 На самом деле Вторник 18:40:32 19:46:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 14.9

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.10.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:18:06 РОССИЯ1 5.0 13.6
2 25.09.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:13 20:44:06 РОССИЯ1 4.7 14.6
3 01.10.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:44:53 19:58:43 РОССИЯ1 4.6 14.2
4 25.09.2017 60 минут Понедельник 19:00:08 19:59:05 РОССИЯ1 4.5 16.3
5 28.09.2017 Местное время Четверг 20:44:51 21:00:05 РОССИЯ1 4.4 12.3
6 29.09.2017 Аншлаг и Компания Пятница 21:00:13 00:01:58 РОССИЯ1 3.5 11.2
7 30.09.2017 Добежать до себя Суббота 21:02:54 00:42:45 РОССИЯ1 3.4 11.9
8 28.09.2017 Благие намерения Четверг 22:24:57 23:25:05 РОССИЯ1 3.3 10.9
9 01.10.2017 Пластмассовая королева Воскресенье 14:20:59 17:44:53 РОССИЯ1 3.3 12.6
10 30.09.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:02:54 РОССИЯ1 3.2 10.0

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.09.2017 Пес-2 Вторник 20:51:24 21:49:08 НТВ 4.4 13.1
2 30.09.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:05:07 НТВ 3.5 11.8
3 01.10.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:15 18:02:08 НТВ 3.4 12.2
4 30.09.2017 Секрет на миллион Суббота 16:58:44 18:59:48 НТВ 3.2 13.3
5 01.10.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:10:12 23:00:46 НТВ 3.1 8.9
6 01.10.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:11:22 НТВ 3.0 8.8
7 28.09.2017 Место встречи Четверг 16:31:58 17:01:15 НТВ 2.9 16.5
8 01.10.2017 Ты не поверишь! Воскресенье 20:11:22 21:10:12 НТВ 2.7 7.2
9 25.09.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-16 Понедельник 18:01:23 18:59:51 НТВ 2.7 12.2
10 28.09.2017 Сегодня днем. (16:00) Четверг 16:00:01 16:31:58 НТВ 2.6 15.5

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.10.2017 Инферно Воскресенье 20:59:52 23:23:56 СТС 2.9 8.5
2 28.09.2017 Индиана Джонс и королевство хрустального черепа Четверг 21:00:28 23:25:22 СТС 2.7 8.1
3 25.09.2017 Воронины Понедельник 19:28:39 19:59:41 СТС 2.4 8.2
4 25.09.2017 Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега Понедельник 20:59:34 23:16:02 СТС 2.3 7.3
5 27.09.2017 Индиана Джонс, и последний крестовый поход Среда 21:00:46 23:30:09 СТС 2.1 6.8
6 29.09.2017 Код Да Винчи Пятница 20:59:33 23:50:43 СТС 2.1 6.5
7 26.09.2017 Индиана Джонс и храм судьбы Вторник 20:59:26 23:18:58 СТС 2.0 6.2
8 25.09.2017 Молодежка-5 Понедельник 19:59:41 20:59:34 СТС 2.0 6.2
9 30.09.2017 Ангелы и демоны Суббота 21:00:01 23:40:16 СТС 1.9 6.0
10 28.09.2017 Уральские пельмени Четверг 23:25:22 23:57:13 СТС 1.9 7.9

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.09.2017 Постскриптум Суббота 20:59:41 22:13:20 2.7 8.3
2 30.09.2017 Право знать! Суббота 22:13:20 23:41:37 2.2 7.1
3 01.10.2017 Колодец забытых желаний Воскресенье 21:16:59 22:12:16 2.0 5.4
4 30.09.2017 События Суббота 23:41:37 23:51:21 1.8 7.2
5 01.10.2017 Улыбка лиса Воскресенье 20:20:21 21:16:59 1.8 4.7
6 25.09.2017 Право голоса Понедельник 20:20:45 21:59:32 1.5 4.4
7 01.10.2017 Прощание Воскресенье 16:42:25 17:35:07 1.4 5.1
8 01.10.2017 Дикие деньги Воскресенье 15:54:10 16:42:25 1.4 5.4
9 27.09.2017 Круг света. Московский Международный Фестиваль Среда 21:30:04 22:09:19 1.4 4.1
10 26.09.2017 Хроника гнусных времен Вторник 18:44:28 19:39:53 1.3 5.1

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.09.2017 Сати. Нескучная классика... Понедельник 21:40:30 22:19:57 РОССИЯ К 1.2 3.7
2 27.09.2017 Абсолютный слух Среда 21:41:18 22:20:34 РОССИЯ К 1.1 3.3
3 27.09.2017 Китай. Сокровища нефритовой империи Среда 20:05:27 20:52:11 РОССИЯ К 1.0 3.0
4 01.10.2017 Романтика романса Воскресенье 20:12:27 21:04:49 РОССИЯ К 0.9 2.3
5 27.09.2017 Правила жизни Среда 21:12:55 21:39:13 РОССИЯ К 0.9 2.6
6 25.09.2017 Екатерина Понедельник 22:22:37 23:04:22 РОССИЯ К 0.8 2.6
7 27.09.2017 Спокойной ночи, малыши! Среда 20:58:12 21:10:25 РОССИЯ К 0.8 2.5
8 01.10.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:03:35 10:29:38 РОССИЯ К 0.8 4.1
9 30.09.2017 Юрий Любимов. Это моя свобода Суббота 18:39:28 19:18:27 РОССИЯ К 0.7 2.6
10 28.09.2017 Наблюдатель Четверг 10:16:13 11:11:21 РОССИЯ К 0.7 4.8

РЕН-ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.09.2017 Засекреченные списки Суббота 18:59:58 20:58:53 2.4 7.7
2 25.09.2017 Самые шокирующие гипотезы Понедельник 17:59:04 19:00:13 2.4 10.7
3 29.09.2017 Новости. (19:30) Пятница 19:30:05 19:53:35 2.2 7.9
4 30.09.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:54 18:59:58 2.0 8.2
5 25.09.2017 Тайны Чапман Понедельник 16:59:26 17:59:04 1.9 10.2
6 01.10.2017 Человек-муравей Воскресенье 20:53:00 22:59:55 1.9 5.3
7 29.09.2017 День сенсационных материалов Пятница 20:57:48 21:57:54 1.9 5.5
8 29.09.2017 РЕН Информационная программа (12:00) Пятница 12:00:06 12:29:56 1.8 12.8
9 29.09.2017 РЕН Информационная программа (19:00) Пятница 19:00:13 19:30:00 1.8 6.9
10 01.10.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:06 00:16:49 1.8 6.9

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.09.2017 Битва экстрасенсов Суббота 19:59:43 21:29:51 ТНТ 4.8 14.7
2 26.09.2017 Ольга Вторник 20:32:58 21:02:24 ТНТ 3.7 10.8
3 30.09.2017 Танцы Суббота 21:29:51 23:31:43 ТНТ 3.2 10.1
4 26.09.2017 Ольга (повтор) Вторник 20:01:34 20:32:58 ТНТ 2.8 8.7
5 01.10.2017 Stand up Воскресенье 22:01:02 23:02:28 ТНТ 2.5 7.5
6 30.09.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:12 19:59:43 ТНТ 2.5 8.1
7 27.09.2017 Интерны Среда 19:30:13 20:00:07 ТНТ 2.3 8.2
8 29.09.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:39 22:01:57 ТНТ 2.2 6.6
9 01.10.2017 Где логика? Воскресенье 19:58:26 20:59:38 ТНТ 2.2 5.9
10 01.10.2017 Однажды в России Воскресенье 20:59:38 22:01:02 ТНТ 2.2 6.0

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.09.2017 Человек-невидимка Пятница 19:00:07 20:02:38 1.6 5.9
2 25.09.2017 Менталист Понедельник 22:08:50 22:59:59 1.6 5.2
3 29.09.2017 Слепая Пятница 17:33:02 18:02:18 1.5 7.6
4 29.09.2017 Гадалка Пятница 16:57:54 17:32:02 1.3 7.1
5 01.10.2017 Сокровища Амазонки Воскресенье 17:01:10 18:59:40 1.3 4.2
6 29.09.2017 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной Пятница 18:02:18 19:00:07 1.2 5.6
7 25.09.2017 Скорпион Понедельник 18:40:40 19:33:55 1.1 4.5
8 01.10.2017 Путешествие 2: таинственный остров Воскресенье 15:16:42 17:01:10 1.0 4.0
9 28.09.2017 Из ада Четверг 23:00:22 01:22:34 1.0 5.3
10 26.09.2017 Не ври мне Вторник 11:31:05 12:30:33 1.0 7.4

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.09.2017 Новости EuroNews (08:30) Среда 08:30:18 09:00:11 EURONEWS 0.2 2.3
2 29.09.2017 Новости EuroNews (09:00) Пятница 09:00:13 09:33:31 EURONEWS 0.2 1.8
3 01.10.2017 Новости EuroNews (09:30) Воскресенье 09:34:34 10:00:06 EURONEWS 0.2 1.2
4 01.10.2017 Новости EuroNews (10:00) Воскресенье 10:00:06 10:34:36 EURONEWS 0.2 0.9
5 01.10.2017 Новости EuroNews (18:00) Воскресенье 17:59:57 18:22:36 EURONEWS 0.2 0.5
6 01.10.2017 Новости EuroNews (17:30) Воскресенье 17:36:56 17:59:57 EURONEWS 0.2 0.5
7 28.09.2017 Новости EuroNews (15:30) Четверг 15:40:12 16:00:17 EURONEWS 0.1 0.8
8 26.09.2017 Новости EuroNews (10:30) Вторник 10:33:19 10:58:00 EURONEWS 0.1 1.1
9 26.09.2017 Новости EuroNews (23:30) Вторник 23:28:04 00:00:02 EURONEWS 0.1 0.5
10 01.10.2017 Новости EuroNews (18:30) Воскресенье 18:22:36 19:00:06 EURONEWS 0.1 0.3

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.10.2017 Фаворит Воскресенье 22:22:42 23:23:23 МИР 0.8 2.5
2 30.09.2017 Ночные ласточки Суббота 21:36:38 22:37:01 МИР 0.6 1.7
3 30.09.2017 Наше кино. История большой любви Суббота 09:27:01 09:58:45 МИР 0.5 3.1
4 01.10.2017 Новости Воскресенье 15:59:05 16:13:57 МИР 0.5 1.8
5 01.10.2017 Вместе. Итоговая программа Воскресенье 18:50:07 19:50:40 МИР 0.5 1.4
6 01.10.2017 Мимино Воскресенье 14:03:57 15:58:43 МИР 0.4 1.6
7 30.09.2017 Ой, мамочки! Суббота 08:58:47 09:27:01 МИР 0.4 3.0
8 26.09.2017 Отдел 44 Вторник 22:10:44 23:06:56 МИР 0.4 1.1
9 29.09.2017 Любимые актеры Пятница 10:37:42 11:07:06 МИР 0.3 2.5
10 30.09.2017 Маша и медведь Суббота 08:34:33 08:48:32 МИР 0.3 2.6

360°

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.09.2017 Большие новости Пятница 19:00:00 19:24:25 360° 0.3 1.1
2 01.10.2017 Все просто Воскресенье 12:20:10 13:20:05 360° 0.3 1.2
3 25.09.2017 Дети на льду. Звезды Понедельник 16:20:31 17:11:37 360° 0.3 1.5
4 25.09.2017 Шестое чувство Понедельник 11:00:04 12:00:03 360° 0.3 1.9
5 27.09.2017 #самоеяркое Среда 20:00:12 21:29:01 360° 0.2 0.7
6 26.09.2017 Телеканал "Вертолет 360" Вторник 06:00:03 08:00:04 360° 0.2 2.7
7 25.09.2017 Вспомни, что будет Понедельник 22:15:35 23:05:10 360° 0.2 0.6
8 28.09.2017 Вкусно 360 Четверг 10:09:14 10:59:51 360° 0.2 1.2
9 01.10.2017 Наружное наблюдение Воскресенье 16:08:08 16:59:12 360° 0.2 0.6
10 01.10.2017 Новости 360 Воскресенье 09:00:03 09:20:09 360° 0.2 1.2

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.10.2017 Папа попал Воскресенье 13:42:41 15:19:47 0.5 2.0
2 26.09.2017 Я стесняюсь своего тела Вторник 21:32:04 23:10:21 0.4 1.3
3 27.09.2017 В теме Среда 23:04:05 23:31:21 0.4 1.5
4 26.09.2017 Секрет Тропиканки Вторник 20:29:10 21:32:04 0.3 0.9
5 30.09.2017 Свадьба вслепую Суббота 21:39:24 23:09:15 0.3 0.8
6 29.09.2017 Угадай мой возраст Пятница 01:20:56 02:12:03 0.3 2.5
7 27.09.2017 Мыслить, как преступник Среда 02:02:06 02:55:08 0.2 4.2
8 01.10.2017 Новая фабрика звезд Воскресенье 22:00:14 00:03:40 0.2 0.5
9 30.09.2017 Милашка Суббота 23:09:15 00:47:08 0.2 0.6
10 30.09.2017 Starbook. Звездный мезальянс Суббота 08:34:54 09:32:05 0.1 1.1

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.09.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018 Среда 21:15:09 00:01:13 МАТЧ ТВ 3.3 11.3
2 28.09.2017 Футбол. Лига Европы УЕФА 2017-2018 Четверг 21:57:41 22:57:54 МАТЧ ТВ 2.6 7.9
3 01.10.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018 Воскресенье 19:57:39 20:58:25 МАТЧ ТВ 1.8 4.7
4 01.10.2017 После футбола с Георгием Черданцевым Воскресенье 18:25:09 18:52:20 МАТЧ ТВ 1.4 4.5
5 26.09.2017 #всенаматч Вторник 23:56:21 00:40:00 МАТЧ ТВ 1.4 7.6
6 27.09.2017 #новости Среда 21:05:20 21:15:09 МАТЧ ТВ 1.3 3.9
7 01.10.2017 Футбол. Чемпионат Италии Воскресенье 21:39:51 23:46:45 МАТЧ ТВ 1.0 3.0
8 29.09.2017 Смешанные единоборства. Fight Nights Пятница 22:07:53 00:37:35 МАТЧ ТВ 0.8 2.9
9 30.09.2017 Нефутбольная страна Суббота 20:57:22 21:26:28 МАТЧ ТВ 0.8 2.4
10 27.09.2017 Александр Емельяненко. Исповедь Среда 20:36:04 21:04:46 МАТЧ ТВ 0.7 2.1

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.09.2017 Спокойной ночи, малыши! Вторник 20:30:25 20:43:36 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.5
2 01.10.2017 Ералаш Воскресенье 14:54:24 15:03:59 КАРУСЕЛЬ 1.1 4.4
3 30.09.2017 Щенячий патруль Суббота 22:45:47 23:08:57 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.0
4 29.09.2017 Смешарики. Новые приключения Пятница 20:57:27 21:18:59 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.6
5 01.10.2017 Смешарики. Пинкод Воскресенье 21:27:24 21:53:24 КАРУСЕЛЬ 0.8 2.2
6 30.09.2017 Барбоскины Суббота 18:24:01 18:34:07 КАРУСЕЛЬ 0.8 2.9
7 26.09.2017 Добрые чудеса в стране Лалалупсия Вторник 20:06:50 20:28:28 КАРУСЕЛЬ 0.7 2.3
8 01.10.2017 Лунтик и его друзья Воскресенье 18:44:32 18:59:52 КАРУСЕЛЬ 0.7 2.2
9 30.09.2017 Даша-следопыт Суббота 09:16:53 09:40:59 КАРУСЕЛЬ 0.7 4.8
10 28.09.2017 Наш друг Пишичитай Четверг 11:06:18 11:15:38 КАРУСЕЛЬ 0.7 5.2

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.09.2017 Женский доктор 3 Понедельник 19:59:12 20:56:27 1.7 5.3
2 29.09.2017 Папа для Софии Пятница 19:00:48 22:44:35 1.3 4.1
3 01.10.2017 Джейн Эйр Воскресенье 13:00:06 17:58:16 1.3 5.0
4 30.09.2017 Белый налив Суббота 10:31:21 14:08:40 1.2 6.5
5 25.09.2017 Давай разведемся! Понедельник 12:30:47 13:30:21 1.1 9.0
6 01.10.2017 Бабье царство Воскресенье 19:01:46 22:35:31 1.1 3.0
7 28.09.2017 Тест на отцовство Четверг 13:15:23 14:15:13 1.0 6.7
8 01.10.2017 Билет на двоих Воскресенье 12:00:26 13:00:06 1.0 4.8
9 25.09.2017 Подкидыши Понедельник 20:56:27 21:56:11 1.0 3.0
10 25.09.2017 6 кадров Понедельник 00:00:35 00:29:35 1.0 5.9

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.09.2017 ТАСС уполномочен заявить Пятница 20:21:45 21:39:11 1.1 3.3
2 01.10.2017 Новости дня Воскресенье 13:00:03 13:12:34 1.0 4.6
3 01.10.2017 Незримый бой Воскресенье 21:07:39 21:58:15 1.0 2.7
4 01.10.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:03 18:40:54 1.0 3.2
5 01.10.2017 Диверсанты Воскресенье 16:02:49 17:00:04 0.9 3.5
6 01.10.2017 Код доступа Воскресенье 11:09:24 11:58:14 0.9 4.1
7 01.10.2017 Военные миссии особого назначения Воскресенье 13:15:21 14:00:08 0.9 3.9
8 01.10.2017 Стрелковое оружие Второй Мировой Воскресенье 12:52:46 12:57:58 0.9 4.0
9 01.10.2017 Политический детектив Воскресенье 10:47:30 11:07:30 0.9 4.1
10 25.09.2017 Битва оружейников Понедельник 18:44:15 19:34:41 0.8 3.2

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.09.2017 След Четверг 21:11:53 22:00:03 3.7 10.2
2 28.09.2017 Известия (22:00) Четверг 22:00:11 22:29:57 3.0 8.7
3 01.10.2017 Последний мент Воскресенье 19:42:11 23:40:19 1.6 4.5
4 28.09.2017 Детективы Четверг 17:23:08 18:03:40 1.5 7.7
5 27.09.2017 Известия. Итоговый выпуск Среда 00:01:48 00:33:22 1.2 6.4
6 26.09.2017 Отставник-2 Вторник 11:09:46 13:00:00 1.1 8.2
7 26.09.2017 Отставник Вторник 09:27:29 11:09:46 1.0 8.3
8 30.09.2017 Бюро находок Суббота 08:43:42 09:00:00 1.0 7.9
9 01.10.2017 Маша и медведь Воскресенье 08:22:00 08:34:06 1.0 10.6
10 30.09.2017 Известия. Главное Суббота 00:00:07 00:54:50 1.0 4.8

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.09.2017 МульТВ Понедельник 23:05:21 23:12:20 2X2 0.3 1.1
2 25.09.2017 Осторожно, земляне! Понедельник 23:15:00 23:40:50 2X2 0.3 1.3
3 01.10.2017 Симпсоны Воскресенье 18:26:54 18:47:29 2X2 0.3 1.0
4 28.09.2017 Футурама Четверг 14:56:14 15:18:21 2X2 0.3 1.8
5 30.09.2017 Южный парк Суббота 23:14:55 23:38:34 2X2 0.2 0.8
6 28.09.2017 Бессмертное кино Четверг 22:51:16 23:18:01 2X2 0.2 0.7
7 29.09.2017 Пила IV Пятница 23:17:32 01:01:34 2X2 0.2 0.9
8 26.09.2017 Американский папаша Вторник 20:09:53 20:30:28 2X2 0.2 0.6
9 01.10.2017 Гриффины Воскресенье 18:51:20 19:13:43 2X2 0.2 0.6
10 25.09.2017 Покемон: новое сражение Понедельник 07:13:04 07:34:00 2X2 0.2 1.9

МОСКВА. ДОВЕРИЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.09.2017 Два билета на дневной сеанс Понедельник 20:00:42 21:41:50 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.9
2 26.09.2017 Ларец Марии Медичи Вторник 20:01:07 21:36:03 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.8
3 30.09.2017 За витриной универмага Суббота 21:11:32 22:50:15 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.7
4 28.09.2017 Инспектор уголовного розыска Четверг 20:01:33 21:36:26 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.5
5 01.10.2017 Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант 3 Воскресенье 15:41:46 16:33:14 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.8
6 27.09.2017 Лекарство против страха Среда 20:01:03 21:36:16 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.3
7 01.10.2017 Переступить черту Воскресенье 18:15:47 21:30:35 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.1
8 25.09.2017 Черный тюльпан Понедельник 21:41:50 23:46:03 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 1.2
9 29.09.2017 Это случилось в милиции Пятница 20:01:11 21:31:44 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 1.1
10 30.09.2017 Наш американский Боря Суббота 19:40:23 21:11:32 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 1.0

РОССИЯ24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.10.2017 Вести. Неделя в городе Воскресенье 14:20:19 14:56:17 РОССИЯ 24 1.2 5.0
2 01.10.2017 Сорос. Квант разрушения Воскресенье 18:20:05 18:53:30 РОССИЯ 24 1.2 3.8
3 28.09.2017 Вести. Большой информационный вечер Четверг 21:59:51 22:16:11 РОССИЯ 24 1.0 2.8
4 01.10.2017 Вести сейчас Воскресенье 18:00:01 18:16:28 РОССИЯ 24 0.9 3.0
5 30.09.2017 Вести. Агитпроп Суббота 14:07:46 14:16:56 РОССИЯ 24 0.9 4.5
6 30.09.2017 Вести.net Суббота 08:34:37 08:55:16 РОССИЯ 24 0.9 7.5
7 25.09.2017 Расследование Эдуарда Петрова Понедельник 21:31:22 21:55:02 РОССИЯ 24 0.9 2.6
8 28.09.2017 Вести. Дежурная часть Четверг 21:25:25 21:59:51 РОССИЯ 24 0.9 2.4
9 30.09.2017 Вести. Специальный репортаж Суббота 22:41:48 22:53:21 РОССИЯ 24 0.8 2.5
10 30.09.2017 Вести. Погода 24 Суббота 09:33:47 09:55:58 РОССИЯ 24 0.8 5.0

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.09.2017 Гравити Фолз Пятница 15:46:51 16:07:30 0.7 4.7
2 26.09.2017 Закон Мерфи Вторник 19:07:55 19:29:17 0.7 2.5
3 01.10.2017 Суперсемейка Воскресенье 19:29:25 21:50:56 0.7 1.8
4 29.09.2017 Леди Баг и Супер-Кот Пятница 21:12:52 21:34:03 0.6 1.9
5 30.09.2017 Новаторы Суббота 11:56:33 12:22:31 0.6 3.1
6 28.09.2017 Финес и Ферб Четверг 17:16:31 17:38:01 0.6 3.2
7 29.09.2017 Цыпленок Цыпа Пятница 19:27:55 21:04:26 0.6 1.9
8 25.09.2017 Звездная принцесса и силы зла Понедельник 21:39:38 22:00:47 0.6 1.7
9 30.09.2017 Тимон и Пумба Суббота 12:59:14 13:20:59 0.6 3.0
10 25.09.2017 Правила стиля Понедельник 22:35:02 22:50:32 0.6 1.9

МОСКВА-24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.09.2017 Простые решения Суббота 09:16:43 09:26:49 МОСКВА-24 0.7 4.9
2 30.09.2017 До звезды Суббота 19:14:21 19:25:31 МОСКВА-24 0.6 1.9
3 01.10.2017 Специальный репортаж (Москва 24) Воскресенье 20:16:05 20:26:02 МОСКВА-24 0.5 1.4
4 30.09.2017 Мегаполис Суббота 19:00:07 19:14:21 МОСКВА-24 0.5 1.7
5 25.09.2017 Сеть Понедельник 07:45:41 07:55:56 МОСКВА-24 0.5 4.6
6 30.09.2017 И о погоде Суббота 09:33:52 09:55:48 МОСКВА-24 0.4 2.7
7 30.09.2017 Без купюр Суббота 08:34:30 08:55:04 МОСКВА-24 0.4 3.3
8 25.09.2017 Спорная территория Понедельник 22:43:37 22:53:52 МОСКВА-24 0.4 1.2
9 01.10.2017 ТопСеть Воскресенье 21:33:24 21:53:38 МОСКВА-24 0.4 1.0
10 01.10.2017 Революция потребления Воскресенье 19:13:36 19:54:46 МОСКВА-24 0.4 1.1

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.09.2017 Рэд Суббота 19:02:43 21:10:39 ПЯТНИЦА 0.8 2.7
2 28.09.2017 Пацанки 2 Четверг 18:59:34 20:59:47 ПЯТНИЦА 0.7 2.1
3 29.09.2017 Смертельная гонка Пятница 19:38:15 21:36:47 ПЯТНИЦА 0.7 2.1
4 01.10.2017 Ревизорро Воскресенье 21:02:51 22:01:02 ПЯТНИЦА 0.5 1.5
5 25.09.2017 Орел & решка. Рай и ад 2 Понедельник 19:59:02 20:59:43 ПЯТНИЦА 0.5 1.6
6 26.09.2017 Орел & решка. Перезагрузка Вторник 18:56:38 20:00:23 ПЯТНИЦА 0.5 1.8
7 26.09.2017 Орел & решка. Перезагрузка (повтор) Вторник 20:00:33 21:01:08 ПЯТНИЦА 0.5 1.6
8 01.10.2017 Орел & решка. Юбилейный Воскресенье 14:59:36 16:00:33 ПЯТНИЦА 0.5 2.0
9 25.09.2017 Любимцы (повтор) Понедельник 21:30:09 22:01:03 ПЯТНИЦА 0.5 1.4
10 30.09.2017 Ганнибал: Восхождение Суббота 00:09:40 02:33:34 ПЯТНИЦА 0.5 3.5

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.09.2017 Не родись красивой Четверг 21:10:13 22:49:47 СТС LOVE 0.7 2.0
2 26.09.2017 Моя прекрасная няня Вторник 20:40:22 21:09:47 СТС LOVE 0.6 1.7
3 01.10.2017 Папины дочки Воскресенье 18:45:04 19:12:26 СТС LOVE 0.5 1.6
4 28.09.2017 Маргоша Четверг 22:49:47 00:45:20 СТС LOVE 0.3 1.1
5 27.09.2017 Смешарики Среда 07:20:22 07:26:51 СТС LOVE 0.2 2.1
6 27.09.2017 Ранетки Среда 00:45:38 02:41:04 СТС LOVE 0.2 2.7
7 27.09.2017 Фиксики Среда 07:34:59 07:47:01 СТС LOVE 0.2 2.1
8 27.09.2017 Кремлевские курсанты Среда 02:41:14 04:34:34 СТС LOVE 0.2 5.2
9 25.09.2017 Бесподобная Понедельник 17:55:06 18:48:06 СТС LOVE 0.2 0.8
10 01.10.2017 Боб и Бобек Воскресенье 08:53:00 09:00:07 СТС LOVE 0.2 1.4

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.09.2017 1812 Суббота 13:32:07 14:34:46 ЧЕ 0.8 4.1
2 30.09.2017 Леон Суббота 14:34:46 16:43:02 ЧЕ 0.5 2.6
3 29.09.2017 Учитель в законе. Возвращение Пятница 14:05:58 15:02:47 ЧЕ 0.5 3.5
4 26.09.2017 Сорвиголова Вторник 21:31:18 23:31:01 ЧЕ 0.5 1.4
5 27.09.2017 Страховщик Среда 21:29:35 23:30:12 ЧЕ 0.4 1.4
6 30.09.2017 Скалолаз Суббота 19:07:20 21:11:27 ЧЕ 0.4 1.3
7 26.09.2017 Решала Вторник 20:29:53 21:31:18 ЧЕ 0.4 1.2
8 26.09.2017 Викинги Вторник 00:20:42 01:08:04 ЧЕ 0.4 2.7
9 01.10.2017 Страсти по Чапаю Воскресенье 14:43:37 15:45:54 ЧЕ 0.4 1.5
10 30.09.2017 Тень Якудза Суббота 23:20:01 01:09:06 ЧЕ 0.4 1.7

EUROSPORT 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.09.2017 Бильярд. Снукер. World Open Суббота 05:55:06 07:26:04 EUROSPORT 1 0.1 2.9
2 29.09.2017 Велоспорт. Чемпионат Мира. Шоссе Пятница 12:34:51 13:58:55 EUROSPORT 1 0.1 0.8
3 27.09.2017 Футбол. Высшая лига. Обзор Среда 06:30:25 06:55:30 EUROSPORT 1 0.0 0.4
4 30.09.2017 Футбол. Высшая лига Суббота 22:55:17 01:02:36 EUROSPORT 1 0.0 0.1
5 29.09.2017 Мотоспорт. Супербайк. Чемпионат мира Пятница 18:24:33 19:54:19 EUROSPORT 1 0.0 0.1
6 01.10.2017 Велоспорт. Тур Де Еврометрополь Воскресенье 22:12:48 22:57:18 EUROSPORT 1 0.0 0.1
7 30.09.2017 Watts zap Суббота 22:39:25 22:51:59 EUROSPORT 1 0.0 0.1
8 25.09.2017 Теннис. Турнир "St. Petersburg open" Понедельник 14:03:07 15:28:42 EUROSPORT 1 0.0 0.1
9 26.09.2017 Автоспорт. Гонки из серии "Формула-3". Обзор Вторник 01:53:21 02:19:20 EUROSPORT 1 0.0 0.1
10 27.09.2017 Странные моменты Среда 17:48:31 18:18:06 EUROSPORT 1 0.0 0.0

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.10.2017 Наша Russia Воскресенье 21:59:20 22:28:22 ТНТ 4 0.6 1.6
2 01.10.2017 Комеди Клаб. Лучшее Воскресенье 00:51:57 00:59:54 ТНТ 4 0.5 3.3
3 27.09.2017 Комеди Клаб Среда 00:02:16 00:59:45 ТНТ 4 0.5 3.2
4 30.09.2017 Comedy Woman. Лучшее Суббота 10:52:12 10:58:58 ТНТ 4 0.5 2.5
5 30.09.2017 Comedy Woman Суббота 09:55:34 10:52:12 ТНТ 4 0.5 2.6
6 01.10.2017 Comedy Woman. Неизданное Воскресенье 12:53:32 13:50:33 ТНТ 4 0.4 1.7
7 29.09.2017 Не спать Пятница 01:00:33 02:00:08 ТНТ 4 0.3 2.8
8 28.09.2017 Вжух Четверг 13:00:56 13:32:19 ТНТ 4 0.3 2.1
9 29.09.2017 Универ Пятница 17:29:58 17:59:56 ТНТ 4 0.3 1.4
10 01.10.2017 Убойная лига Воскресенье 01:00:04 02:00:07 ТНТ 4 0.2 2.0
TNS Россия
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В сентябре этого года ОАО «Бабушкина крынка» выпустила сливочное масло, упаковка которого очень похожа на упаковку аналогичной продукции ОАО «Савушкин продукт» под брендом «Брест-Литовск». Профессиональный комментарий известного в Беларуси дизайнера Василия Андреева.
Джек Ма: &quot;Цифровая революция сделает людей более...Джек Ма: "Цифровая революция сделает людей более... (1)
Цифровая революция изменит структуру мирового рынка и сделает людей более счастливыми. Об этомзаявил хедлайнер второго дня форума «Открытые инновации» – председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма.
Платное ТВ собрало базуПлатное ТВ собрало базу
Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.
Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...
В 2015 и 2016 годах рынок слияний и поглощений составил более 8 триллионов долларов. В то время как дью-дилидженс и планирование во время принятия решений по сделке опираются на финансовые факторы, анализ будущей стратегии брендов часто упускается из виду или оценивается только после слияния или поглощения. Частично это связано с нехваткой соответствующих данных для анализа. Тем не менее, успех сделки и её ценность для компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, являются результатом принятия решения о том, когда, как и имеет ли в принципе проводить ребрендинг приобретенных брендов.

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Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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26.10.2017 - 10:52
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