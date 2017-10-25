ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (25/09/2017 - 01/10/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 25/09/2017 - 01/10/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:35:15
|23:32:53
|7.9
|24.5
|2
|01.10.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:25:30
|20:59:59
|6.5
|18.0
|3
|29.09.2017
|Время
|Пятница
|21:00:07
|21:35:15
|5.4
|16.1
|4
|01.10.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:08
|22:30:11
|5.0
|13.7
|5
|01.10.2017
|КВН - 2017. Встреча выпускников
|Воскресенье
|22:30:11
|00:48:53
|4.9
|19.5
|6
|30.09.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:29:15
|23:11:16
|4.6
|14.1
|7
|28.09.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|19:45:00
|20:59:57
|4.3
|12.9
|8
|01.10.2017
|Я могу
|Воскресенье
|17:30:12
|19:25:30
|4.1
|13.1
|9
|25.09.2017
|Отличница
|Понедельник
|21:35:11
|23:20:41
|3.9
|12.7
|10
|26.09.2017
|На самом деле
|Вторник
|18:40:32
|19:46:41
|3.9
|14.9
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.10.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:18:06
|5.0
|13.6
|2
|25.09.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:13
|20:44:06
|4.7
|14.6
|3
|01.10.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:44:53
|19:58:43
|4.6
|14.2
|4
|25.09.2017
|60 минут
|Понедельник
|19:00:08
|19:59:05
|4.5
|16.3
|5
|28.09.2017
|Местное время
|Четверг
|20:44:51
|21:00:05
|4.4
|12.3
|6
|29.09.2017
|Аншлаг и Компания
|Пятница
|21:00:13
|00:01:58
|3.5
|11.2
|7
|30.09.2017
|Добежать до себя
|Суббота
|21:02:54
|00:42:45
|3.4
|11.9
|8
|28.09.2017
|Благие намерения
|Четверг
|22:24:57
|23:25:05
|3.3
|10.9
|9
|01.10.2017
|Пластмассовая королева
|Воскресенье
|14:20:59
|17:44:53
|3.3
|12.6
|10
|30.09.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:02:54
|3.2
|10.0
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.09.2017
|Пес-2
|Вторник
|20:51:24
|21:49:08
|4.4
|13.1
|2
|30.09.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:05:07
|3.5
|11.8
|3
|01.10.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:15
|18:02:08
|3.4
|12.2
|4
|30.09.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|16:58:44
|18:59:48
|3.2
|13.3
|5
|01.10.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:10:12
|23:00:46
|3.1
|8.9
|6
|01.10.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:11:22
|3.0
|8.8
|7
|28.09.2017
|Место встречи
|Четверг
|16:31:58
|17:01:15
|2.9
|16.5
|8
|01.10.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:11:22
|21:10:12
|2.7
|7.2
|9
|25.09.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-16
|Понедельник
|18:01:23
|18:59:51
|2.7
|12.2
|10
|28.09.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Четверг
|16:00:01
|16:31:58
|2.6
|15.5
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.10.2017
|Инферно
|Воскресенье
|20:59:52
|23:23:56
|2.9
|8.5
|2
|28.09.2017
|Индиана Джонс и королевство хрустального черепа
|Четверг
|21:00:28
|23:25:22
|2.7
|8.1
|3
|25.09.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:28:39
|19:59:41
|2.4
|8.2
|4
|25.09.2017
|Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега
|Понедельник
|20:59:34
|23:16:02
|2.3
|7.3
|5
|27.09.2017
|Индиана Джонс, и последний крестовый поход
|Среда
|21:00:46
|23:30:09
|2.1
|6.8
|6
|29.09.2017
|Код Да Винчи
|Пятница
|20:59:33
|23:50:43
|2.1
|6.5
|7
|26.09.2017
|Индиана Джонс и храм судьбы
|Вторник
|20:59:26
|23:18:58
|2.0
|6.2
|8
|25.09.2017
|Молодежка-5
|Понедельник
|19:59:41
|20:59:34
|2.0
|6.2
|9
|30.09.2017
|Ангелы и демоны
|Суббота
|21:00:01
|23:40:16
|1.9
|6.0
|10
|28.09.2017
|Уральские пельмени
|Четверг
|23:25:22
|23:57:13
|1.9
|7.9
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.09.2017
|Постскриптум
|Суббота
|20:59:41
|22:13:20
|2.7
|8.3
|2
|30.09.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:13:20
|23:41:37
|2.2
|7.1
|3
|01.10.2017
|Колодец забытых желаний
|Воскресенье
|21:16:59
|22:12:16
|2.0
|5.4
|4
|30.09.2017
|События
|Суббота
|23:41:37
|23:51:21
|1.8
|7.2
|5
|01.10.2017
|Улыбка лиса
|Воскресенье
|20:20:21
|21:16:59
|1.8
|4.7
|6
|25.09.2017
|Право голоса
|Понедельник
|20:20:45
|21:59:32
|1.5
|4.4
|7
|01.10.2017
|Прощание
|Воскресенье
|16:42:25
|17:35:07
|1.4
|5.1
|8
|01.10.2017
|Дикие деньги
|Воскресенье
|15:54:10
|16:42:25
|1.4
|5.4
|9
|27.09.2017
|Круг света. Московский Международный Фестиваль
|Среда
|21:30:04
|22:09:19
|1.4
|4.1
|10
|26.09.2017
|Хроника гнусных времен
|Вторник
|18:44:28
|19:39:53
|1.3
|5.1
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.09.2017
|Сати. Нескучная классика...
|Понедельник
|21:40:30
|22:19:57
|1.2
|3.7
|2
|27.09.2017
|Абсолютный слух
|Среда
|21:41:18
|22:20:34
|1.1
|3.3
|3
|27.09.2017
|Китай. Сокровища нефритовой империи
|Среда
|20:05:27
|20:52:11
|1.0
|3.0
|4
|01.10.2017
|Романтика романса
|Воскресенье
|20:12:27
|21:04:49
|0.9
|2.3
|5
|27.09.2017
|Правила жизни
|Среда
|21:12:55
|21:39:13
|0.9
|2.6
|6
|25.09.2017
|Екатерина
|Понедельник
|22:22:37
|23:04:22
|0.8
|2.6
|7
|27.09.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Среда
|20:58:12
|21:10:25
|0.8
|2.5
|8
|01.10.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:03:35
|10:29:38
|0.8
|4.1
|9
|30.09.2017
|Юрий Любимов. Это моя свобода
|Суббота
|18:39:28
|19:18:27
|0.7
|2.6
|10
|28.09.2017
|Наблюдатель
|Четверг
|10:16:13
|11:11:21
|0.7
|4.8
РЕН-ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.09.2017
|Засекреченные списки
|Суббота
|18:59:58
|20:58:53
|2.4
|7.7
|2
|25.09.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Понедельник
|17:59:04
|19:00:13
|2.4
|10.7
|3
|29.09.2017
|Новости. (19:30)
|Пятница
|19:30:05
|19:53:35
|2.2
|7.9
|4
|30.09.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:54
|18:59:58
|2.0
|8.2
|5
|25.09.2017
|Тайны Чапман
|Понедельник
|16:59:26
|17:59:04
|1.9
|10.2
|6
|01.10.2017
|Человек-муравей
|Воскресенье
|20:53:00
|22:59:55
|1.9
|5.3
|7
|29.09.2017
|День сенсационных материалов
|Пятница
|20:57:48
|21:57:54
|1.9
|5.5
|8
|29.09.2017
|РЕН Информационная программа (12:00)
|Пятница
|12:00:06
|12:29:56
|1.8
|12.8
|9
|29.09.2017
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Пятница
|19:00:13
|19:30:00
|1.8
|6.9
|10
|01.10.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:06
|00:16:49
|1.8
|6.9
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.09.2017
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|19:59:43
|21:29:51
|4.8
|14.7
|2
|26.09.2017
|Ольга
|Вторник
|20:32:58
|21:02:24
|3.7
|10.8
|3
|30.09.2017
|Танцы
|Суббота
|21:29:51
|23:31:43
|3.2
|10.1
|4
|26.09.2017
|Ольга (повтор)
|Вторник
|20:01:34
|20:32:58
|2.8
|8.7
|5
|01.10.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:01:02
|23:02:28
|2.5
|7.5
|6
|30.09.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:12
|19:59:43
|2.5
|8.1
|7
|27.09.2017
|Интерны
|Среда
|19:30:13
|20:00:07
|2.3
|8.2
|8
|29.09.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:39
|22:01:57
|2.2
|6.6
|9
|01.10.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:58:26
|20:59:38
|2.2
|5.9
|10
|01.10.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:59:38
|22:01:02
|2.2
|6.0
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.09.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|19:00:07
|20:02:38
|1.6
|5.9
|2
|25.09.2017
|Менталист
|Понедельник
|22:08:50
|22:59:59
|1.6
|5.2
|3
|29.09.2017
|Слепая
|Пятница
|17:33:02
|18:02:18
|1.5
|7.6
|4
|29.09.2017
|Гадалка
|Пятница
|16:57:54
|17:32:02
|1.3
|7.1
|5
|01.10.2017
|Сокровища Амазонки
|Воскресенье
|17:01:10
|18:59:40
|1.3
|4.2
|6
|29.09.2017
|Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной
|Пятница
|18:02:18
|19:00:07
|1.2
|5.6
|7
|25.09.2017
|Скорпион
|Понедельник
|18:40:40
|19:33:55
|1.1
|4.5
|8
|01.10.2017
|Путешествие 2: таинственный остров
|Воскресенье
|15:16:42
|17:01:10
|1.0
|4.0
|9
|28.09.2017
|Из ада
|Четверг
|23:00:22
|01:22:34
|1.0
|5.3
|10
|26.09.2017
|Не ври мне
|Вторник
|11:31:05
|12:30:33
|1.0
|7.4
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.09.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Среда
|08:30:18
|09:00:11
|0.2
|2.3
|2
|29.09.2017
|Новости EuroNews (09:00)
|Пятница
|09:00:13
|09:33:31
|0.2
|1.8
|3
|01.10.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Воскресенье
|09:34:34
|10:00:06
|0.2
|1.2
|4
|01.10.2017
|Новости EuroNews (10:00)
|Воскресенье
|10:00:06
|10:34:36
|0.2
|0.9
|5
|01.10.2017
|Новости EuroNews (18:00)
|Воскресенье
|17:59:57
|18:22:36
|0.2
|0.5
|6
|01.10.2017
|Новости EuroNews (17:30)
|Воскресенье
|17:36:56
|17:59:57
|0.2
|0.5
|7
|28.09.2017
|Новости EuroNews (15:30)
|Четверг
|15:40:12
|16:00:17
|0.1
|0.8
|8
|26.09.2017
|Новости EuroNews (10:30)
|Вторник
|10:33:19
|10:58:00
|0.1
|1.1
|9
|26.09.2017
|Новости EuroNews (23:30)
|Вторник
|23:28:04
|00:00:02
|0.1
|0.5
|10
|01.10.2017
|Новости EuroNews (18:30)
|Воскресенье
|18:22:36
|19:00:06
|0.1
|0.3
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.10.2017
|Фаворит
|Воскресенье
|22:22:42
|23:23:23
|МИР
|0.8
|2.5
|2
|30.09.2017
|Ночные ласточки
|Суббота
|21:36:38
|22:37:01
|МИР
|0.6
|1.7
|3
|30.09.2017
|Наше кино. История большой любви
|Суббота
|09:27:01
|09:58:45
|МИР
|0.5
|3.1
|4
|01.10.2017
|Новости
|Воскресенье
|15:59:05
|16:13:57
|МИР
|0.5
|1.8
|5
|01.10.2017
|Вместе. Итоговая программа
|Воскресенье
|18:50:07
|19:50:40
|МИР
|0.5
|1.4
|6
|01.10.2017
|Мимино
|Воскресенье
|14:03:57
|15:58:43
|МИР
|0.4
|1.6
|7
|30.09.2017
|Ой, мамочки!
|Суббота
|08:58:47
|09:27:01
|МИР
|0.4
|3.0
|8
|26.09.2017
|Отдел 44
|Вторник
|22:10:44
|23:06:56
|МИР
|0.4
|1.1
|9
|29.09.2017
|Любимые актеры
|Пятница
|10:37:42
|11:07:06
|МИР
|0.3
|2.5
|10
|30.09.2017
|Маша и медведь
|Суббота
|08:34:33
|08:48:32
|МИР
|0.3
|2.6
360°
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.09.2017
|Большие новости
|Пятница
|19:00:00
|19:24:25
|360°
|0.3
|1.1
|2
|01.10.2017
|Все просто
|Воскресенье
|12:20:10
|13:20:05
|360°
|0.3
|1.2
|3
|25.09.2017
|Дети на льду. Звезды
|Понедельник
|16:20:31
|17:11:37
|360°
|0.3
|1.5
|4
|25.09.2017
|Шестое чувство
|Понедельник
|11:00:04
|12:00:03
|360°
|0.3
|1.9
|5
|27.09.2017
|#самоеяркое
|Среда
|20:00:12
|21:29:01
|360°
|0.2
|0.7
|6
|26.09.2017
|Телеканал "Вертолет 360"
|Вторник
|06:00:03
|08:00:04
|360°
|0.2
|2.7
|7
|25.09.2017
|Вспомни, что будет
|Понедельник
|22:15:35
|23:05:10
|360°
|0.2
|0.6
|8
|28.09.2017
|Вкусно 360
|Четверг
|10:09:14
|10:59:51
|360°
|0.2
|1.2
|9
|01.10.2017
|Наружное наблюдение
|Воскресенье
|16:08:08
|16:59:12
|360°
|0.2
|0.6
|10
|01.10.2017
|Новости 360
|Воскресенье
|09:00:03
|09:20:09
|360°
|0.2
|1.2
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.10.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|13:42:41
|15:19:47
|0.5
|2.0
|2
|26.09.2017
|Я стесняюсь своего тела
|Вторник
|21:32:04
|23:10:21
|0.4
|1.3
|3
|27.09.2017
|В теме
|Среда
|23:04:05
|23:31:21
|0.4
|1.5
|4
|26.09.2017
|Секрет Тропиканки
|Вторник
|20:29:10
|21:32:04
|0.3
|0.9
|5
|30.09.2017
|Свадьба вслепую
|Суббота
|21:39:24
|23:09:15
|0.3
|0.8
|6
|29.09.2017
|Угадай мой возраст
|Пятница
|01:20:56
|02:12:03
|0.3
|2.5
|7
|27.09.2017
|Мыслить, как преступник
|Среда
|02:02:06
|02:55:08
|0.2
|4.2
|8
|01.10.2017
|Новая фабрика звезд
|Воскресенье
|22:00:14
|00:03:40
|0.2
|0.5
|9
|30.09.2017
|Милашка
|Суббота
|23:09:15
|00:47:08
|0.2
|0.6
|10
|30.09.2017
|Starbook. Звездный мезальянс
|Суббота
|08:34:54
|09:32:05
|0.1
|1.1
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.09.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018
|Среда
|21:15:09
|00:01:13
|МАТЧ ТВ
|3.3
|11.3
|2
|28.09.2017
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2017-2018
|Четверг
|21:57:41
|22:57:54
|МАТЧ ТВ
|2.6
|7.9
|3
|01.10.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018
|Воскресенье
|19:57:39
|20:58:25
|МАТЧ ТВ
|1.8
|4.7
|4
|01.10.2017
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Воскресенье
|18:25:09
|18:52:20
|МАТЧ ТВ
|1.4
|4.5
|5
|26.09.2017
|#всенаматч
|Вторник
|23:56:21
|00:40:00
|МАТЧ ТВ
|1.4
|7.6
|6
|27.09.2017
|#новости
|Среда
|21:05:20
|21:15:09
|МАТЧ ТВ
|1.3
|3.9
|7
|01.10.2017
|Футбол. Чемпионат Италии
|Воскресенье
|21:39:51
|23:46:45
|МАТЧ ТВ
|1.0
|3.0
|8
|29.09.2017
|Смешанные единоборства. Fight Nights
|Пятница
|22:07:53
|00:37:35
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.9
|9
|30.09.2017
|Нефутбольная страна
|Суббота
|20:57:22
|21:26:28
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.4
|10
|27.09.2017
|Александр Емельяненко. Исповедь
|Среда
|20:36:04
|21:04:46
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.1
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.09.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Вторник
|20:30:25
|20:43:36
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.5
|2
|01.10.2017
|Ералаш
|Воскресенье
|14:54:24
|15:03:59
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|4.4
|3
|30.09.2017
|Щенячий патруль
|Суббота
|22:45:47
|23:08:57
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.0
|4
|29.09.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Пятница
|20:57:27
|21:18:59
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.6
|5
|01.10.2017
|Смешарики. Пинкод
|Воскресенье
|21:27:24
|21:53:24
|КАРУСЕЛЬ
|0.8
|2.2
|6
|30.09.2017
|Барбоскины
|Суббота
|18:24:01
|18:34:07
|КАРУСЕЛЬ
|0.8
|2.9
|7
|26.09.2017
|Добрые чудеса в стране Лалалупсия
|Вторник
|20:06:50
|20:28:28
|КАРУСЕЛЬ
|0.7
|2.3
|8
|01.10.2017
|Лунтик и его друзья
|Воскресенье
|18:44:32
|18:59:52
|КАРУСЕЛЬ
|0.7
|2.2
|9
|30.09.2017
|Даша-следопыт
|Суббота
|09:16:53
|09:40:59
|КАРУСЕЛЬ
|0.7
|4.8
|10
|28.09.2017
|Наш друг Пишичитай
|Четверг
|11:06:18
|11:15:38
|КАРУСЕЛЬ
|0.7
|5.2
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.09.2017
|Женский доктор 3
|Понедельник
|19:59:12
|20:56:27
|1.7
|5.3
|2
|29.09.2017
|Папа для Софии
|Пятница
|19:00:48
|22:44:35
|1.3
|4.1
|3
|01.10.2017
|Джейн Эйр
|Воскресенье
|13:00:06
|17:58:16
|1.3
|5.0
|4
|30.09.2017
|Белый налив
|Суббота
|10:31:21
|14:08:40
|1.2
|6.5
|5
|25.09.2017
|Давай разведемся!
|Понедельник
|12:30:47
|13:30:21
|1.1
|9.0
|6
|01.10.2017
|Бабье царство
|Воскресенье
|19:01:46
|22:35:31
|1.1
|3.0
|7
|28.09.2017
|Тест на отцовство
|Четверг
|13:15:23
|14:15:13
|1.0
|6.7
|8
|01.10.2017
|Билет на двоих
|Воскресенье
|12:00:26
|13:00:06
|1.0
|4.8
|9
|25.09.2017
|Подкидыши
|Понедельник
|20:56:27
|21:56:11
|1.0
|3.0
|10
|25.09.2017
|6 кадров
|Понедельник
|00:00:35
|00:29:35
|1.0
|5.9
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.09.2017
|ТАСС уполномочен заявить
|Пятница
|20:21:45
|21:39:11
|1.1
|3.3
|2
|01.10.2017
|Новости дня
|Воскресенье
|13:00:03
|13:12:34
|1.0
|4.6
|3
|01.10.2017
|Незримый бой
|Воскресенье
|21:07:39
|21:58:15
|1.0
|2.7
|4
|01.10.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:03
|18:40:54
|1.0
|3.2
|5
|01.10.2017
|Диверсанты
|Воскресенье
|16:02:49
|17:00:04
|0.9
|3.5
|6
|01.10.2017
|Код доступа
|Воскресенье
|11:09:24
|11:58:14
|0.9
|4.1
|7
|01.10.2017
|Военные миссии особого назначения
|Воскресенье
|13:15:21
|14:00:08
|0.9
|3.9
|8
|01.10.2017
|Стрелковое оружие Второй Мировой
|Воскресенье
|12:52:46
|12:57:58
|0.9
|4.0
|9
|01.10.2017
|Политический детектив
|Воскресенье
|10:47:30
|11:07:30
|0.9
|4.1
|10
|25.09.2017
|Битва оружейников
|Понедельник
|18:44:15
|19:34:41
|0.8
|3.2
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.09.2017
|След
|Четверг
|21:11:53
|22:00:03
|3.7
|10.2
|2
|28.09.2017
|Известия (22:00)
|Четверг
|22:00:11
|22:29:57
|3.0
|8.7
|3
|01.10.2017
|Последний мент
|Воскресенье
|19:42:11
|23:40:19
|1.6
|4.5
|4
|28.09.2017
|Детективы
|Четверг
|17:23:08
|18:03:40
|1.5
|7.7
|5
|27.09.2017
|Известия. Итоговый выпуск
|Среда
|00:01:48
|00:33:22
|1.2
|6.4
|6
|26.09.2017
|Отставник-2
|Вторник
|11:09:46
|13:00:00
|1.1
|8.2
|7
|26.09.2017
|Отставник
|Вторник
|09:27:29
|11:09:46
|1.0
|8.3
|8
|30.09.2017
|Бюро находок
|Суббота
|08:43:42
|09:00:00
|1.0
|7.9
|9
|01.10.2017
|Маша и медведь
|Воскресенье
|08:22:00
|08:34:06
|1.0
|10.6
|10
|30.09.2017
|Известия. Главное
|Суббота
|00:00:07
|00:54:50
|1.0
|4.8
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.09.2017
|МульТВ
|Понедельник
|23:05:21
|23:12:20
|0.3
|1.1
|2
|25.09.2017
|Осторожно, земляне!
|Понедельник
|23:15:00
|23:40:50
|0.3
|1.3
|3
|01.10.2017
|Симпсоны
|Воскресенье
|18:26:54
|18:47:29
|0.3
|1.0
|4
|28.09.2017
|Футурама
|Четверг
|14:56:14
|15:18:21
|0.3
|1.8
|5
|30.09.2017
|Южный парк
|Суббота
|23:14:55
|23:38:34
|0.2
|0.8
|6
|28.09.2017
|Бессмертное кино
|Четверг
|22:51:16
|23:18:01
|0.2
|0.7
|7
|29.09.2017
|Пила IV
|Пятница
|23:17:32
|01:01:34
|0.2
|0.9
|8
|26.09.2017
|Американский папаша
|Вторник
|20:09:53
|20:30:28
|0.2
|0.6
|9
|01.10.2017
|Гриффины
|Воскресенье
|18:51:20
|19:13:43
|0.2
|0.6
|10
|25.09.2017
|Покемон: новое сражение
|Понедельник
|07:13:04
|07:34:00
|0.2
|1.9
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.09.2017
|Два билета на дневной сеанс
|Понедельник
|20:00:42
|21:41:50
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.9
|2
|26.09.2017
|Ларец Марии Медичи
|Вторник
|20:01:07
|21:36:03
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.8
|3
|30.09.2017
|За витриной универмага
|Суббота
|21:11:32
|22:50:15
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.7
|4
|28.09.2017
|Инспектор уголовного розыска
|Четверг
|20:01:33
|21:36:26
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.5
|5
|01.10.2017
|Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант 3
|Воскресенье
|15:41:46
|16:33:14
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.8
|6
|27.09.2017
|Лекарство против страха
|Среда
|20:01:03
|21:36:16
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.3
|7
|01.10.2017
|Переступить черту
|Воскресенье
|18:15:47
|21:30:35
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.1
|8
|25.09.2017
|Черный тюльпан
|Понедельник
|21:41:50
|23:46:03
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|1.2
|9
|29.09.2017
|Это случилось в милиции
|Пятница
|20:01:11
|21:31:44
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|1.1
|10
|30.09.2017
|Наш американский Боря
|Суббота
|19:40:23
|21:11:32
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|1.0
РОССИЯ24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.10.2017
|Вести. Неделя в городе
|Воскресенье
|14:20:19
|14:56:17
|1.2
|5.0
|2
|01.10.2017
|Сорос. Квант разрушения
|Воскресенье
|18:20:05
|18:53:30
|1.2
|3.8
|3
|28.09.2017
|Вести. Большой информационный вечер
|Четверг
|21:59:51
|22:16:11
|1.0
|2.8
|4
|01.10.2017
|Вести сейчас
|Воскресенье
|18:00:01
|18:16:28
|0.9
|3.0
|5
|30.09.2017
|Вести. Агитпроп
|Суббота
|14:07:46
|14:16:56
|0.9
|4.5
|6
|30.09.2017
|Вести.net
|Суббота
|08:34:37
|08:55:16
|0.9
|7.5
|7
|25.09.2017
|Расследование Эдуарда Петрова
|Понедельник
|21:31:22
|21:55:02
|0.9
|2.6
|8
|28.09.2017
|Вести. Дежурная часть
|Четверг
|21:25:25
|21:59:51
|0.9
|2.4
|9
|30.09.2017
|Вести. Специальный репортаж
|Суббота
|22:41:48
|22:53:21
|0.8
|2.5
|10
|30.09.2017
|Вести. Погода 24
|Суббота
|09:33:47
|09:55:58
|0.8
|5.0
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.09.2017
|Гравити Фолз
|Пятница
|15:46:51
|16:07:30
|0.7
|4.7
|2
|26.09.2017
|Закон Мерфи
|Вторник
|19:07:55
|19:29:17
|0.7
|2.5
|3
|01.10.2017
|Суперсемейка
|Воскресенье
|19:29:25
|21:50:56
|0.7
|1.8
|4
|29.09.2017
|Леди Баг и Супер-Кот
|Пятница
|21:12:52
|21:34:03
|0.6
|1.9
|5
|30.09.2017
|Новаторы
|Суббота
|11:56:33
|12:22:31
|0.6
|3.1
|6
|28.09.2017
|Финес и Ферб
|Четверг
|17:16:31
|17:38:01
|0.6
|3.2
|7
|29.09.2017
|Цыпленок Цыпа
|Пятница
|19:27:55
|21:04:26
|0.6
|1.9
|8
|25.09.2017
|Звездная принцесса и силы зла
|Понедельник
|21:39:38
|22:00:47
|0.6
|1.7
|9
|30.09.2017
|Тимон и Пумба
|Суббота
|12:59:14
|13:20:59
|0.6
|3.0
|10
|25.09.2017
|Правила стиля
|Понедельник
|22:35:02
|22:50:32
|0.6
|1.9
МОСКВА-24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.09.2017
|Простые решения
|Суббота
|09:16:43
|09:26:49
|0.7
|4.9
|2
|30.09.2017
|До звезды
|Суббота
|19:14:21
|19:25:31
|0.6
|1.9
|3
|01.10.2017
|Специальный репортаж (Москва 24)
|Воскресенье
|20:16:05
|20:26:02
|0.5
|1.4
|4
|30.09.2017
|Мегаполис
|Суббота
|19:00:07
|19:14:21
|0.5
|1.7
|5
|25.09.2017
|Сеть
|Понедельник
|07:45:41
|07:55:56
|0.5
|4.6
|6
|30.09.2017
|И о погоде
|Суббота
|09:33:52
|09:55:48
|0.4
|2.7
|7
|30.09.2017
|Без купюр
|Суббота
|08:34:30
|08:55:04
|0.4
|3.3
|8
|25.09.2017
|Спорная территория
|Понедельник
|22:43:37
|22:53:52
|0.4
|1.2
|9
|01.10.2017
|ТопСеть
|Воскресенье
|21:33:24
|21:53:38
|0.4
|1.0
|10
|01.10.2017
|Революция потребления
|Воскресенье
|19:13:36
|19:54:46
|0.4
|1.1
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.09.2017
|Рэд
|Суббота
|19:02:43
|21:10:39
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.7
|2
|28.09.2017
|Пацанки 2
|Четверг
|18:59:34
|20:59:47
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.1
|3
|29.09.2017
|Смертельная гонка
|Пятница
|19:38:15
|21:36:47
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.1
|4
|01.10.2017
|Ревизорро
|Воскресенье
|21:02:51
|22:01:02
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.5
|5
|25.09.2017
|Орел & решка. Рай и ад 2
|Понедельник
|19:59:02
|20:59:43
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.6
|6
|26.09.2017
|Орел & решка. Перезагрузка
|Вторник
|18:56:38
|20:00:23
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.8
|7
|26.09.2017
|Орел & решка. Перезагрузка (повтор)
|Вторник
|20:00:33
|21:01:08
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.6
|8
|01.10.2017
|Орел & решка. Юбилейный
|Воскресенье
|14:59:36
|16:00:33
|ПЯТНИЦА
|0.5
|2.0
|9
|25.09.2017
|Любимцы (повтор)
|Понедельник
|21:30:09
|22:01:03
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.4
|10
|30.09.2017
|Ганнибал: Восхождение
|Суббота
|00:09:40
|02:33:34
|ПЯТНИЦА
|0.5
|3.5
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.09.2017
|Не родись красивой
|Четверг
|21:10:13
|22:49:47
|СТС LOVE
|0.7
|2.0
|2
|26.09.2017
|Моя прекрасная няня
|Вторник
|20:40:22
|21:09:47
|СТС LOVE
|0.6
|1.7
|3
|01.10.2017
|Папины дочки
|Воскресенье
|18:45:04
|19:12:26
|СТС LOVE
|0.5
|1.6
|4
|28.09.2017
|Маргоша
|Четверг
|22:49:47
|00:45:20
|СТС LOVE
|0.3
|1.1
|5
|27.09.2017
|Смешарики
|Среда
|07:20:22
|07:26:51
|СТС LOVE
|0.2
|2.1
|6
|27.09.2017
|Ранетки
|Среда
|00:45:38
|02:41:04
|СТС LOVE
|0.2
|2.7
|7
|27.09.2017
|Фиксики
|Среда
|07:34:59
|07:47:01
|СТС LOVE
|0.2
|2.1
|8
|27.09.2017
|Кремлевские курсанты
|Среда
|02:41:14
|04:34:34
|СТС LOVE
|0.2
|5.2
|9
|25.09.2017
|Бесподобная
|Понедельник
|17:55:06
|18:48:06
|СТС LOVE
|0.2
|0.8
|10
|01.10.2017
|Боб и Бобек
|Воскресенье
|08:53:00
|09:00:07
|СТС LOVE
|0.2
|1.4
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.09.2017
|1812
|Суббота
|13:32:07
|14:34:46
|ЧЕ
|0.8
|4.1
|2
|30.09.2017
|Леон
|Суббота
|14:34:46
|16:43:02
|ЧЕ
|0.5
|2.6
|3
|29.09.2017
|Учитель в законе. Возвращение
|Пятница
|14:05:58
|15:02:47
|ЧЕ
|0.5
|3.5
|4
|26.09.2017
|Сорвиголова
|Вторник
|21:31:18
|23:31:01
|ЧЕ
|0.5
|1.4
|5
|27.09.2017
|Страховщик
|Среда
|21:29:35
|23:30:12
|ЧЕ
|0.4
|1.4
|6
|30.09.2017
|Скалолаз
|Суббота
|19:07:20
|21:11:27
|ЧЕ
|0.4
|1.3
|7
|26.09.2017
|Решала
|Вторник
|20:29:53
|21:31:18
|ЧЕ
|0.4
|1.2
|8
|26.09.2017
|Викинги
|Вторник
|00:20:42
|01:08:04
|ЧЕ
|0.4
|2.7
|9
|01.10.2017
|Страсти по Чапаю
|Воскресенье
|14:43:37
|15:45:54
|ЧЕ
|0.4
|1.5
|10
|30.09.2017
|Тень Якудза
|Суббота
|23:20:01
|01:09:06
|ЧЕ
|0.4
|1.7
EUROSPORT 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.09.2017
|Бильярд. Снукер. World Open
|Суббота
|05:55:06
|07:26:04
|EUROSPORT 1
|0.1
|2.9
|2
|29.09.2017
|Велоспорт. Чемпионат Мира. Шоссе
|Пятница
|12:34:51
|13:58:55
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.8
|3
|27.09.2017
|Футбол. Высшая лига. Обзор
|Среда
|06:30:25
|06:55:30
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.4
|4
|30.09.2017
|Футбол. Высшая лига
|Суббота
|22:55:17
|01:02:36
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.1
|5
|29.09.2017
|Мотоспорт. Супербайк. Чемпионат мира
|Пятница
|18:24:33
|19:54:19
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.1
|6
|01.10.2017
|Велоспорт. Тур Де Еврометрополь
|Воскресенье
|22:12:48
|22:57:18
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.1
|7
|30.09.2017
|Watts zap
|Суббота
|22:39:25
|22:51:59
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.1
|8
|25.09.2017
|Теннис. Турнир "St. Petersburg open"
|Понедельник
|14:03:07
|15:28:42
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.1
|9
|26.09.2017
|Автоспорт. Гонки из серии "Формула-3". Обзор
|Вторник
|01:53:21
|02:19:20
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.1
|10
|27.09.2017
|Странные моменты
|Среда
|17:48:31
|18:18:06
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.0
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.10.2017
|Наша Russia
|Воскресенье
|21:59:20
|22:28:22
|ТНТ 4
|0.6
|1.6
|2
|01.10.2017
|Комеди Клаб. Лучшее
|Воскресенье
|00:51:57
|00:59:54
|ТНТ 4
|0.5
|3.3
|3
|27.09.2017
|Комеди Клаб
|Среда
|00:02:16
|00:59:45
|ТНТ 4
|0.5
|3.2
|4
|30.09.2017
|Comedy Woman. Лучшее
|Суббота
|10:52:12
|10:58:58
|ТНТ 4
|0.5
|2.5
|5
|30.09.2017
|Comedy Woman
|Суббота
|09:55:34
|10:52:12
|ТНТ 4
|0.5
|2.6
|6
|01.10.2017
|Comedy Woman. Неизданное
|Воскресенье
|12:53:32
|13:50:33
|ТНТ 4
|0.4
|1.7
|7
|29.09.2017
|Не спать
|Пятница
|01:00:33
|02:00:08
|ТНТ 4
|0.3
|2.8
|8
|28.09.2017
|Вжух
|Четверг
|13:00:56
|13:32:19
|ТНТ 4
|0.3
|2.1
|9
|29.09.2017
|Универ
|Пятница
|17:29:58
|17:59:56
|ТНТ 4
|0.3
|1.4
|10
|01.10.2017
|Убойная лига
|Воскресенье
|01:00:04
|02:00:07
|ТНТ 4
|0.2
|2.0
Advertology.Ru
26.10.2017
Комментарии
Написать комментарий