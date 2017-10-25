ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (25/09/2017 - 01/10/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 25/09/2017 - 01/10/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.09.2017
|Время
|Пятница
|21:00:07
|21:35:15
|5.4
|16.1
|2
|25.09.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:13
|20:44:06
|4.7
|14.6
|3
|28.09.2017
|Местное время
|Четверг
|20:44:51
|21:00:05
|4.4
|12.3
|4
|26.09.2017
|Вечерние новости
|Вторник
|18:00:12
|18:40:32
|3.3
|15.6
|5
|30.09.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:02:54
|3.2
|10.0
|6
|01.10.2017
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:06
|14:20:59
|3.0
|12.8
|7
|28.09.2017
|Известия (22:00)
|Четверг
|22:00:11
|22:29:57
|3.0
|8.7
|8
|30.09.2017
|Вести. (11:00)
|Суббота
|11:00:07
|11:31:24
|2.7
|14.6
|9
|29.09.2017
|Новости. (12:00)
|Пятница
|12:00:08
|12:15:18
|2.7
|18.8
|10
|01.10.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Воскресенье
|12:00:07
|12:15:14
|2.7
|12.5
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.10.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:18:06
|5.0
|13.6
|2
|01.10.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:08
|22:30:11
|5.0
|13.7
|3
|01.10.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:11:22
|3.0
|8.8
|4
|30.09.2017
|Постскриптум
|Суббота
|20:59:41
|22:13:20
|2.7
|8.3
|5
|01.10.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:06
|00:16:49
|1.8
|6.9
|6
|01.10.2017
|Вести. Неделя в городе
|Воскресенье
|14:20:19
|14:56:17
|1.2
|5.0
|7
|01.10.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:03
|18:40:54
|1.0
|3.2
|8
|30.09.2017
|Известия. Главное
|Суббота
|00:00:07
|00:54:50
|1.0
|4.8
|9
|30.09.2017
|Вести. Агитпроп
|Суббота
|14:07:46
|14:16:56
|0.9
|4.5
|10
|29.09.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:26
|20:41:41
|0.8
|2.8
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.09.2017
|Добежать до себя
|Суббота
|21:02:54
|00:42:45
|3.4
|11.9
|2
|01.10.2017
|Пластмассовая королева
|Воскресенье
|14:20:59
|17:44:53
|3.3
|12.6
|3
|01.10.2017
|Инферно
|Воскресенье
|20:59:52
|23:23:56
|2.9
|8.5
|4
|28.09.2017
|Индиана Джонс и королевство хрустального черепа
|Четверг
|21:00:28
|23:25:22
|2.7
|8.1
|5
|01.10.2017
|Три тополя на Плющихе
|Воскресенье
|13:20:03
|14:50:30
|2.7
|11.3
|6
|25.09.2017
|Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега
|Понедельник
|20:59:34
|23:16:02
|2.3
|7.3
|7
|27.09.2017
|Индиана Джонс, и последний крестовый поход
|Среда
|21:00:46
|23:30:09
|2.1
|6.8
|8
|29.09.2017
|Код Да Винчи
|Пятница
|20:59:33
|23:50:43
|2.1
|6.5
|9
|26.09.2017
|Индиана Джонс и храм судьбы
|Вторник
|20:59:26
|23:18:58
|2.0
|6.2
|10
|30.09.2017
|Ангелы и демоны
|Суббота
|21:00:01
|23:40:16
|1.9
|6.0
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.09.2017
|Пес-2
|Вторник
|20:51:24
|21:49:08
|4.4
|13.1
|2
|25.09.2017
|Отличница
|Понедельник
|21:35:11
|23:20:41
|3.9
|12.7
|3
|28.09.2017
|След
|Четверг
|21:11:53
|22:00:03
|3.7
|10.2
|4
|26.09.2017
|Ольга
|Вторник
|20:32:58
|21:02:24
|3.7
|10.8
|5
|28.09.2017
|Благие намерения
|Четверг
|22:24:57
|23:25:05
|3.3
|10.9
|6
|26.09.2017
|Ольга (повтор)
|Вторник
|20:01:34
|20:32:58
|2.8
|8.7
|7
|30.09.2017
|Чужое счастье
|Суббота
|14:28:41
|19:59:53
|2.7
|11.6
|8
|25.09.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-16
|Понедельник
|18:01:23
|18:59:51
|2.7
|12.2
|9
|25.09.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:28:39
|19:59:41
|2.4
|8.2
|10
|27.09.2017
|Интерны
|Среда
|19:30:13
|20:00:07
|2.3
|8.2
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.09.2017
|Аншлаг и Компания
|Пятница
|21:00:13
|00:01:58
|3.5
|11.2
|2
|01.10.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|13:14:54
|13:59:19
|3.2
|14.1
|3
|01.10.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:01:02
|23:02:28
|2.5
|7.5
|4
|29.09.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:39
|22:01:57
|2.2
|6.6
|5
|01.10.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:59:38
|22:01:02
|2.2
|6.0
|6
|28.09.2017
|Уральские пельмени
|Четверг
|23:25:22
|23:57:13
|1.9
|7.9
|7
|29.09.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|22:01:57
|23:03:15
|1.8
|5.7
|8
|28.09.2017
|Импровизация
|Четверг
|22:00:57
|23:00:51
|1.6
|4.9
|9
|29.09.2017
|Love is... (повтор)
|Пятница
|20:00:20
|20:30:59
|1.6
|5.4
|10
|30.09.2017
|Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном
|Суббота
|22:46:07
|23:34:49
|1.6
|5.3
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.10.2017
|Большой праздничный концерт, посвященный дню работника атомной промышленности
|Воскресенье
|11:19:51
|13:14:54
|2.3
|10.7
|2
|01.10.2017
|"Я". Шоу Филиппа Киркорова
|Воскресенье
|14:50:30
|17:30:12
|1.8
|6.9
|3
|01.10.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:01:15
|08:43:51
|1.3
|15.1
|4
|01.10.2017
|Романтика романса
|Воскресенье
|20:12:27
|21:04:49
|0.9
|2.3
|5
|01.10.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:03:35
|10:29:38
|0.8
|4.1
|6
|30.09.2017
|Играй, гармонь!
|Суббота
|07:57:46
|08:43:20
|0.6
|5.8
|7
|30.09.2017
|Квартирник НТВ у Маргулиса
|Суббота
|23:34:49
|00:51:51
|0.6
|2.6
|8
|30.09.2017
|До звезды
|Суббота
|19:14:21
|19:25:31
|0.6
|1.9
|9
|28.09.2017
|XX век. Знаки времени. Музыкальный ринг. Бит-квартет "Секрет" 1987
|Четверг
|11:12:36
|12:11:02
|0.5
|3.8
|10
|30.09.2017
|Торжественный концерт к столетию со дня рождения Юрия Любимова
|Суббота
|22:01:43
|00:29:00
|0.5
|1.7
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.10.2017
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:14:43
|10:34:29
|2.3
|12.1
|2
|01.10.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:17
|11:59:13
|2.1
|9.8
|3
|30.09.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:54
|18:59:58
|2.0
|8.2
|4
|30.09.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:19:55
|11:02:46
|1.7
|9.3
|5
|29.09.2017
|Контрольная закупка
|Пятница
|09:19:05
|09:54:24
|1.6
|13.5
|6
|01.10.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:35
|11:04:17
|1.6
|8.1
|7
|29.09.2017
|Жить здорово
|Пятница
|09:54:24
|10:56:45
|1.6
|12.5
|8
|28.09.2017
|О самом главном
|Четверг
|09:56:41
|10:59:23
|1.6
|11.5
|9
|01.10.2017
|Двойные стандарты. Тут вам не там!
|Воскресенье
|14:04:13
|15:05:55
|1.3
|5.5
|10
|25.09.2017
|Сати. Нескучная классика...
|Понедельник
|21:40:30
|22:19:57
|1.2
|3.7
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.09.2017
|60 минут
|Понедельник
|19:00:08
|19:59:05
|4.5
|16.3
|2
|29.09.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:40:34
|19:51:33
|3.8
|14.8
|3
|26.09.2017
|Время покажет
|Вторник
|16:58:46
|18:00:12
|3.5
|20.0
|4
|30.09.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:05:07
|3.5
|11.8
|5
|01.10.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:15
|18:02:08
|3.4
|12.2
|6
|01.10.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:18:06
|01:56:18
|3.2
|14.5
|7
|28.09.2017
|Место встречи
|Четверг
|16:31:58
|17:01:15
|2.9
|16.5
|8
|27.09.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Среда
|23:23:03
|02:10:28
|2.6
|18.1
|9
|28.09.2017
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:25:05
|01:26:03
|2.5
|14.7
|10
|01.10.2017
|Новые русские сенсации. Диана Шурыгина. История всероссийского скандала
|Воскресенье
|18:02:08
|18:59:49
|2.2
|7.1
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.09.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018
|Среда
|21:15:09
|00:01:13
|МАТЧ ТВ
|3.3
|11.3
|2
|28.09.2017
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2017-2018
|Четверг
|21:57:41
|22:57:54
|МАТЧ ТВ
|2.6
|7.9
|3
|01.10.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018
|Воскресенье
|19:57:39
|20:58:25
|МАТЧ ТВ
|1.8
|4.7
|4
|01.10.2017
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Воскресенье
|18:25:09
|18:52:20
|МАТЧ ТВ
|1.4
|4.5
|5
|26.09.2017
|#всенаматч
|Вторник
|23:56:21
|00:40:00
|МАТЧ ТВ
|1.4
|7.6
|6
|27.09.2017
|#новости
|Среда
|21:05:20
|21:15:09
|МАТЧ ТВ
|1.3
|3.9
|7
|01.10.2017
|Футбол. Чемпионат Италии
|Воскресенье
|21:39:51
|23:46:45
|МАТЧ ТВ
|1.0
|3.0
|8
|29.09.2017
|Смешанные единоборства. Fight Nights
|Пятница
|22:07:53
|00:37:35
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.9
|9
|25.09.2017
|Футбол. Чемпионат Англии
|Понедельник
|22:02:57
|22:52:42
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.1
|10
|25.09.2017
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2017-2018
|Понедельник
|20:23:34
|22:02:32
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.8
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:35:15
|23:32:53
|7.9
|24.5
|2
|01.10.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:25:30
|20:59:59
|6.5
|18.0
|3
|01.10.2017
|КВН - 2017. Встреча выпускников
|Воскресенье
|22:30:11
|00:48:53
|4.9
|19.5
|4
|30.09.2017
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|19:59:43
|21:29:51
|4.8
|14.7
|5
|30.09.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:29:15
|23:11:16
|4.6
|14.1
|6
|01.10.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:44:53
|19:58:43
|4.6
|14.2
|7
|28.09.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|19:45:00
|20:59:57
|4.3
|12.9
|8
|01.10.2017
|Я могу
|Воскресенье
|17:30:12
|19:25:30
|4.1
|13.1
|9
|26.09.2017
|На самом деле
|Вторник
|18:40:32
|19:46:41
|3.9
|14.9
|10
|29.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:33
|21:00:01
|3.9
|12.8
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.09.2017
|Кот в сапогах
|Суббота
|19:21:09
|21:00:01
|1.2
|3.7
|2
|30.09.2017
|Бюро находок
|Суббота
|08:43:42
|09:00:00
|1.0
|7.9
|3
|01.10.2017
|Маша и медведь
|Воскресенье
|08:22:00
|08:34:06
|1.0
|10.6
|4
|30.09.2017
|Щенячий патруль
|Суббота
|22:45:47
|23:08:57
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.0
|5
|26.09.2017
|Машины сказки
|Вторник
|20:01:28
|20:07:03
|0.9
|3.0
|6
|26.09.2017
|Барбоскины
|Вторник
|19:29:18
|19:58:39
|0.9
|3.1
|7
|30.09.2017
|Иван Царевич и серый волк
|Суббота
|08:18:09
|09:55:28
|0.9
|7.0
|8
|26.09.2017
|Бабушка удава
|Вторник
|20:07:03
|20:14:46
|0.9
|2.8
|9
|27.09.2017
|Маша и медведь
|Среда
|20:25:32
|21:01:52
|0.9
|2.8
|10
|27.09.2017
|А вдруг получится!..
|Среда
|20:07:21
|20:15:29
|0.9
|2.9
Advertology.Ru
26.10.2017
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