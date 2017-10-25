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ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (25/09/2017 - 01/10/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (25/09/2017 - 01/10/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 25/09/2017 - 01/10/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.09.2017 Время Пятница 21:00:07 21:35:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 16.1
2 25.09.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:13 20:44:06 РОССИЯ1 4.7 14.6
3 28.09.2017 Местное время Четверг 20:44:51 21:00:05 РОССИЯ1 4.4 12.3
4 26.09.2017 Вечерние новости Вторник 18:00:12 18:40:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 15.6
5 30.09.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:02:54 РОССИЯ1 3.2 10.0
6 01.10.2017 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:06 14:20:59 РОССИЯ1 3.0 12.8
7 28.09.2017 Известия (22:00) Четверг 22:00:11 22:29:57 3.0 8.7
8 30.09.2017 Вести. (11:00) Суббота 11:00:07 11:31:24 РОССИЯ1 2.7 14.6
9 29.09.2017 Новости. (12:00) Пятница 12:00:08 12:15:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 18.8
10 01.10.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:07 12:15:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 12.5

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.10.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:18:06 РОССИЯ1 5.0 13.6
2 01.10.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:08 22:30:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 13.7
3 01.10.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:11:22 НТВ 3.0 8.8
4 30.09.2017 Постскриптум Суббота 20:59:41 22:13:20 2.7 8.3
5 01.10.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:06 00:16:49 1.8 6.9
6 01.10.2017 Вести. Неделя в городе Воскресенье 14:20:19 14:56:17 РОССИЯ 24 1.2 5.0
7 01.10.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:03 18:40:54 1.0 3.2
8 30.09.2017 Известия. Главное Суббота 00:00:07 00:54:50 1.0 4.8
9 30.09.2017 Вести. Агитпроп Суббота 14:07:46 14:16:56 РОССИЯ 24 0.9 4.5
10 29.09.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:26 20:41:41 0.8 2.8

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.09.2017 Добежать до себя Суббота 21:02:54 00:42:45 РОССИЯ1 3.4 11.9
2 01.10.2017 Пластмассовая королева Воскресенье 14:20:59 17:44:53 РОССИЯ1 3.3 12.6
3 01.10.2017 Инферно Воскресенье 20:59:52 23:23:56 СТС 2.9 8.5
4 28.09.2017 Индиана Джонс и королевство хрустального черепа Четверг 21:00:28 23:25:22 СТС 2.7 8.1
5 01.10.2017 Три тополя на Плющихе Воскресенье 13:20:03 14:50:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 11.3
6 25.09.2017 Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега Понедельник 20:59:34 23:16:02 СТС 2.3 7.3
7 27.09.2017 Индиана Джонс, и последний крестовый поход Среда 21:00:46 23:30:09 СТС 2.1 6.8
8 29.09.2017 Код Да Винчи Пятница 20:59:33 23:50:43 СТС 2.1 6.5
9 26.09.2017 Индиана Джонс и храм судьбы Вторник 20:59:26 23:18:58 СТС 2.0 6.2
10 30.09.2017 Ангелы и демоны Суббота 21:00:01 23:40:16 СТС 1.9 6.0

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.09.2017 Пес-2 Вторник 20:51:24 21:49:08 НТВ 4.4 13.1
2 25.09.2017 Отличница Понедельник 21:35:11 23:20:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 12.7
3 28.09.2017 След Четверг 21:11:53 22:00:03 3.7 10.2
4 26.09.2017 Ольга Вторник 20:32:58 21:02:24 ТНТ 3.7 10.8
5 28.09.2017 Благие намерения Четверг 22:24:57 23:25:05 РОССИЯ1 3.3 10.9
6 26.09.2017 Ольга (повтор) Вторник 20:01:34 20:32:58 ТНТ 2.8 8.7
7 30.09.2017 Чужое счастье Суббота 14:28:41 19:59:53 РОССИЯ1 2.7 11.6
8 25.09.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-16 Понедельник 18:01:23 18:59:51 НТВ 2.7 12.2
9 25.09.2017 Воронины Понедельник 19:28:39 19:59:41 СТС 2.4 8.2
10 27.09.2017 Интерны Среда 19:30:13 20:00:07 ТНТ 2.3 8.2

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.09.2017 Аншлаг и Компания Пятница 21:00:13 00:01:58 РОССИЯ1 3.5 11.2
2 01.10.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 13:14:54 13:59:19 РОССИЯ1 3.2 14.1
3 01.10.2017 Stand up Воскресенье 22:01:02 23:02:28 ТНТ 2.5 7.5
4 29.09.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:39 22:01:57 ТНТ 2.2 6.6
5 01.10.2017 Однажды в России Воскресенье 20:59:38 22:01:02 ТНТ 2.2 6.0
6 28.09.2017 Уральские пельмени Четверг 23:25:22 23:57:13 СТС 1.9 7.9
7 29.09.2017 Открытый микрофон Пятница 22:01:57 23:03:15 ТНТ 1.8 5.7
8 28.09.2017 Импровизация Четверг 22:00:57 23:00:51 ТНТ 1.6 4.9
9 29.09.2017 Love is... (повтор) Пятница 20:00:20 20:30:59 ТНТ 1.6 5.4
10 30.09.2017 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном Суббота 22:46:07 23:34:49 НТВ 1.6 5.3

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.10.2017 Большой праздничный концерт, посвященный дню работника атомной промышленности Воскресенье 11:19:51 13:14:54 РОССИЯ1 2.3 10.7
2 01.10.2017 "Я". Шоу Филиппа Киркорова Воскресенье 14:50:30 17:30:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.8 6.9
3 01.10.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:01:15 08:43:51 РОССИЯ1 1.3 15.1
4 01.10.2017 Романтика романса Воскресенье 20:12:27 21:04:49 РОССИЯ К 0.9 2.3
5 01.10.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:03:35 10:29:38 РОССИЯ К 0.8 4.1
6 30.09.2017 Играй, гармонь! Суббота 07:57:46 08:43:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.6 5.8
7 30.09.2017 Квартирник НТВ у Маргулиса Суббота 23:34:49 00:51:51 НТВ 0.6 2.6
8 30.09.2017 До звезды Суббота 19:14:21 19:25:31 МОСКВА-24 0.6 1.9
9 28.09.2017 XX век. Знаки времени. Музыкальный ринг. Бит-квартет "Секрет" 1987 Четверг 11:12:36 12:11:02 РОССИЯ К 0.5 3.8
10 30.09.2017 Торжественный концерт к столетию со дня рождения Юрия Любимова Суббота 22:01:43 00:29:00 РОССИЯ К 0.5 1.7

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.10.2017 Непутевые заметки Воскресенье 10:14:43 10:34:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 12.1
2 01.10.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:17 11:59:13 НТВ 2.1 9.8
3 30.09.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:54 18:59:58 2.0 8.2
4 30.09.2017 Главная дорога Суббота 10:19:55 11:02:46 НТВ 1.7 9.3
5 29.09.2017 Контрольная закупка Пятница 09:19:05 09:54:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 13.5
6 01.10.2017 Первая передача Воскресенье 10:20:35 11:04:17 НТВ 1.6 8.1
7 29.09.2017 Жить здорово Пятница 09:54:24 10:56:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 12.5
8 28.09.2017 О самом главном Четверг 09:56:41 10:59:23 РОССИЯ1 1.6 11.5
9 01.10.2017 Двойные стандарты. Тут вам не там! Воскресенье 14:04:13 15:05:55 НТВ 1.3 5.5
10 25.09.2017 Сати. Нескучная классика... Понедельник 21:40:30 22:19:57 РОССИЯ К 1.2 3.7

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.09.2017 60 минут Понедельник 19:00:08 19:59:05 РОССИЯ1 4.5 16.3
2 29.09.2017 Человек и закон Пятница 18:40:34 19:51:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 14.8
3 26.09.2017 Время покажет Вторник 16:58:46 18:00:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 20.0
4 30.09.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:05:07 НТВ 3.5 11.8
5 01.10.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:15 18:02:08 НТВ 3.4 12.2
6 01.10.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:18:06 01:56:18 РОССИЯ1 3.2 14.5
7 28.09.2017 Место встречи Четверг 16:31:58 17:01:15 НТВ 2.9 16.5
8 27.09.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Среда 23:23:03 02:10:28 РОССИЯ1 2.6 18.1
9 28.09.2017 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 23:25:05 01:26:03 РОССИЯ1 2.5 14.7
10 01.10.2017 Новые русские сенсации. Диана Шурыгина. История всероссийского скандала Воскресенье 18:02:08 18:59:49 НТВ 2.2 7.1

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.09.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018 Среда 21:15:09 00:01:13 МАТЧ ТВ 3.3 11.3
2 28.09.2017 Футбол. Лига Европы УЕФА 2017-2018 Четверг 21:57:41 22:57:54 МАТЧ ТВ 2.6 7.9
3 01.10.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018 Воскресенье 19:57:39 20:58:25 МАТЧ ТВ 1.8 4.7
4 01.10.2017 После футбола с Георгием Черданцевым Воскресенье 18:25:09 18:52:20 МАТЧ ТВ 1.4 4.5
5 26.09.2017 #всенаматч Вторник 23:56:21 00:40:00 МАТЧ ТВ 1.4 7.6
6 27.09.2017 #новости Среда 21:05:20 21:15:09 МАТЧ ТВ 1.3 3.9
7 01.10.2017 Футбол. Чемпионат Италии Воскресенье 21:39:51 23:46:45 МАТЧ ТВ 1.0 3.0
8 29.09.2017 Смешанные единоборства. Fight Nights Пятница 22:07:53 00:37:35 МАТЧ ТВ 0.8 2.9
9 25.09.2017 Футбол. Чемпионат Англии Понедельник 22:02:57 22:52:42 МАТЧ ТВ 0.7 2.1
10 25.09.2017 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2017-2018 Понедельник 20:23:34 22:02:32 МАТЧ ТВ 0.6 1.8

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.09.2017 Голос Пятница 21:35:15 23:32:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.9 24.5
2 01.10.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:25:30 20:59:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.5 18.0
3 01.10.2017 КВН - 2017. Встреча выпускников Воскресенье 22:30:11 00:48:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 19.5
4 30.09.2017 Битва экстрасенсов Суббота 19:59:43 21:29:51 ТНТ 4.8 14.7
5 30.09.2017 Сегодня вечером Суббота 21:29:15 23:11:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 14.1
6 01.10.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:44:53 19:58:43 РОССИЯ1 4.6 14.2
7 28.09.2017 Пусть говорят Четверг 19:45:00 20:59:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 12.9
8 01.10.2017 Я могу Воскресенье 17:30:12 19:25:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 13.1
9 26.09.2017 На самом деле Вторник 18:40:32 19:46:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 14.9
10 29.09.2017 Поле чудес Пятница 19:51:33 21:00:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 12.8

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.09.2017 Кот в сапогах Суббота 19:21:09 21:00:01 СТС 1.2 3.7
2 30.09.2017 Бюро находок Суббота 08:43:42 09:00:00 1.0 7.9
3 01.10.2017 Маша и медведь Воскресенье 08:22:00 08:34:06 1.0 10.6
4 30.09.2017 Щенячий патруль Суббота 22:45:47 23:08:57 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.0
5 26.09.2017 Машины сказки Вторник 20:01:28 20:07:03 0.9 3.0
6 26.09.2017 Барбоскины Вторник 19:29:18 19:58:39 0.9 3.1
7 30.09.2017 Иван Царевич и серый волк Суббота 08:18:09 09:55:28 0.9 7.0
8 26.09.2017 Бабушка удава Вторник 20:07:03 20:14:46 0.9 2.8
9 27.09.2017 Маша и медведь Среда 20:25:32 21:01:52 0.9 2.8
10 27.09.2017 А вдруг получится!.. Среда 20:07:21 20:15:29 0.9 2.9
TNS Россия
Advertology.Ru

26.10.2017

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