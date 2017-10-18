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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (18/09/2017 - 24/09/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (18/09/2017 - 24/09/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 18/09/2017 - 24/09/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.09.2017 Голос Пятница 21:29:58 23:28:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.6 21.5
2 21.09.2017 Время Четверг 21:00:08 21:35:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 16.7
3 19.09.2017 На самом деле Вторник 18:46:52 19:52:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 15.7
4 19.09.2017 Отчий берег Вторник 21:30:42 23:45:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 14.3
5 21.09.2017 Пусть говорят Четверг 19:46:07 21:00:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 12.6
6 22.09.2017 Вечерний Ургант Пятница 23:28:49 00:25:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 17.0
7 22.09.2017 Поле чудес Пятница 19:51:59 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 12.1
8 19.09.2017 Вечерние новости Вторник 18:00:21 18:46:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 15.3
9 24.09.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:29:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 10.1
10 24.09.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:29:33 23:40:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 12.6

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.09.2017 Местное время Вторник 20:44:28 20:59:57 РОССИЯ1 5.5 16.6
2 18.09.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:13 20:44:38 РОССИЯ1 5.3 16.5
3 18.09.2017 60 минут Понедельник 19:00:04 19:59:07 РОССИЯ1 5.0 18.5
4 24.09.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:06 22:15:05 РОССИЯ1 4.8 14.0
5 24.09.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:51:42 19:58:43 РОССИЯ1 4.5 16.0
6 24.09.2017 Сто к одному Воскресенье 09:25:47 10:11:11 РОССИЯ1 3.9 25.2
7 18.09.2017 Благие намерения Понедельник 20:59:56 21:50:06 РОССИЯ1 3.8 11.2
8 24.09.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:15:05 01:55:31 РОССИЯ1 3.7 18.8
9 22.09.2017 Юморина 2017 Пятница 21:00:05 23:19:54 РОССИЯ1 3.3 10.7
10 19.09.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 23:23:07 02:05:29 РОССИЯ1 3.1 21.0

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.09.2017 Пес Среда 21:48:06 22:53:03 НТВ 4.4 13.9
2 24.09.2017 Ты не поверишь! Воскресенье 20:11:51 21:10:15 НТВ 3.5 10.2
3 24.09.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:10:15 23:02:22 НТВ 3.4 10.5
4 24.09.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:10 20:11:51 НТВ 3.4 10.8
5 18.09.2017 Место встречи Понедельник 13:59:31 16:00:34 НТВ 3.1 22.3
6 20.09.2017 Сегодня днем. (16:00) Среда 16:00:08 16:31:17 НТВ 3.1 19.1
7 24.09.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:13 18:02:28 НТВ 2.8 12.0
8 23.09.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:02:00 НТВ 2.8 10.8
9 22.09.2017 Пес-2 Пятница 23:44:22 00:43:28 НТВ 2.6 12.3
10 23.09.2017 Своя игра Суббота 15:05:07 15:59:49 НТВ 2.5 14.1

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.09.2017 Иллюзия обмана 2 Воскресенье 21:00:08 23:31:40 СТС 2.8 8.9
2 24.09.2017 Иллюзия обмана Воскресенье 18:50:00 21:00:08 СТС 2.5 7.7
3 22.09.2017 Защитники Пятница 20:59:44 22:45:41 СТС 2.3 7.2
4 21.09.2017 Молодежка-5 Четверг 20:00:20 21:00:19 СТС 1.9 6.0
5 22.09.2017 Уральские пельмени Пятница 19:29:17 20:59:44 СТС 1.9 6.6
6 18.09.2017 Невероятный Халк Понедельник 20:59:35 23:12:01 СТС 1.8 5.8
7 19.09.2017 Фантастическая четверка 2. Вторжение серебряного серфера Вторник 21:00:04 22:48:06 СТС 1.8 5.6
8 21.09.2017 Воронины Четверг 19:29:14 20:00:20 СТС 1.8 6.2
9 20.09.2017 Новый Человек-паук Среда 21:00:19 23:36:34 СТС 1.7 5.7
10 21.09.2017 Новый Человек-паук: высокое напряжение Четверг 21:00:19 23:40:20 СТС 1.7 5.2

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 Постскриптум Суббота 21:11:24 22:23:28 3.0 9.5
2 23.09.2017 Право знать! Суббота 22:23:28 23:44:20 2.4 8.7
3 23.09.2017 События Суббота 23:44:20 23:55:16 2.0 8.8
4 21.09.2017 События. (22:00) Четверг 22:00:06 22:33:34 1.8 5.4
5 22.09.2017 Красный проект Пятница 20:41:30 21:59:33 1.7 5.4
6 24.09.2017 Осколки счастья 2 Воскресенье 20:42:56 21:44:00 1.7 4.7
7 19.09.2017 Право голоса Вторник 20:18:02 21:59:07 1.5 4.4
8 24.09.2017 Знак истинного пути Воскресенье 21:44:00 22:41:49 1.3 4.2
9 21.09.2017 10 самых.... Четверг 22:33:52 23:08:15 1.2 4.1
10 23.09.2017 Мой лучший враг Суббота 19:00:09 20:00:08 1.2 4.8

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.09.2017 Правила жизни Понедельник 21:52:44 22:19:04 РОССИЯ К 1.2 3.6
2 18.09.2017 Линия жизни Понедельник 20:59:10 21:51:24 РОССИЯ К 1.0 3.0
3 23.09.2017 Ночной патруль Суббота 19:25:54 20:59:28 РОССИЯ К 1.0 3.4
4 24.09.2017 Человек с бульвара Капуцинов Воскресенье 17:56:07 19:29:25 РОССИЯ К 0.9 3.2
5 23.09.2017 Концерт трех теноров в Риме. Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Дирижер Зубин Мета Суббота 22:03:52 23:29:41 РОССИЯ К 0.7 2.6
6 23.09.2017 Агора Суббота 21:00:07 22:02:06 РОССИЯ К 0.7 2.3
7 24.09.2017 Галина Волчек. Театр как судьба Воскресенье 22:03:13 23:11:10 РОССИЯ К 0.7 2.4
8 23.09.2017 XX век. Знаки времени. Тема. 1992 Суббота 18:32:36 19:19:31 РОССИЯ К 0.7 2.9
9 24.09.2017 Новости культуры Воскресенье 19:30:06 20:10:19 РОССИЯ К 0.7 2.0
10 20.09.2017 Екатерина Среда 22:20:47 23:01:52 РОССИЯ К 0.7 2.2

РЕН-ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.09.2017 Самые шокирующие гипотезы Вторник 17:58:56 19:00:07 1.9 8.2
2 23.09.2017 Тор 2: Царство тьмы Суббота 20:58:00 23:00:09 1.9 6.1
3 21.09.2017 Новости. (23:00) Четверг 23:00:08 23:25:05 1.7 6.0
4 24.09.2017 Первый мститель: Другая война Воскресенье 20:26:30 22:59:46 1.6 4.9
5 21.09.2017 Новости. (19:30) Четверг 19:30:06 19:59:31 1.6 5.7
6 22.09.2017 Предсказания волхвов: что нас ждет? Пятница 20:56:52 22:56:06 1.6 5.1
7 23.09.2017 Засекреченные списки Суббота 19:00:32 20:58:00 1.6 5.7
8 24.09.2017 Бандитский Петербург II Воскресенье 08:23:43 17:23:33 1.5 7.8
9 22.09.2017 День фантастических историй Пятница 10:01:13 11:01:39 1.4 10.9
10 20.09.2017 РЕН Информационная программа (19:00) Среда 19:00:14 19:29:59 1.3 5.1

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 Битва экстрасенсов Суббота 19:57:37 21:30:30 ТНТ 3.7 12.5
2 18.09.2017 Ольга Понедельник 20:32:26 21:00:10 ТНТ 3.3 9.8
3 23.09.2017 Танцы Суббота 21:30:30 23:30:56 ТНТ 3.0 10.2
4 24.09.2017 Stand up Воскресенье 22:03:12 23:03:21 ТНТ 2.6 8.8
5 24.09.2017 Где логика? Воскресенье 19:59:20 21:01:50 ТНТ 2.6 7.6
6 24.09.2017 Однажды в России Воскресенье 21:01:50 22:03:12 ТНТ 2.5 7.3
7 18.09.2017 Ольга (повтор) Понедельник 20:01:04 20:32:26 ТНТ 2.5 8.0
8 24.09.2017 Комеди Клаб Воскресенье 19:30:17 19:59:20 ТНТ 2.5 7.8
9 22.09.2017 Love is... Пятница 20:30:38 21:00:43 ТНТ 2.1 6.8
10 19.09.2017 8 новых свиданий Вторник 20:59:57 22:51:47 ТНТ 2.0 6.3

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.09.2017 Слепая Понедельник 18:05:11 18:34:21 1.6 7.6
2 18.09.2017 Менталист Понедельник 22:11:56 23:00:10 1.4 4.7
3 22.09.2017 Человек-невидимка Пятница 18:59:30 20:01:38 1.2 5.0
4 23.09.2017 Скорость - 2 Суббота 21:16:05 23:37:25 1.1 3.6
5 23.09.2017 Скорость Суббота 18:59:56 21:16:05 1.0 3.7
6 22.09.2017 Знаки судьбы Пятница 17:02:26 17:33:44 1.0 6.1
7 22.09.2017 Гадалка Пятница 10:29:17 10:58:29 1.0 7.1
8 21.09.2017 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой Четверг 18:34:26 19:33:24 0.9 3.9
9 19.09.2017 Охотники за привидениями Вторник 13:27:42 13:57:34 0.9 6.2
10 22.09.2017 Пирамида Пятница 21:51:04 23:32:16 0.9 2.9

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.09.2017 Новости EuroNews (08:30) Пятница 08:34:58 09:00:04 EURONEWS 0.3 2.9
2 21.09.2017 Новости EuroNews (09:30) Четверг 09:28:50 10:00:23 EURONEWS 0.2 1.9
3 22.09.2017 Новости EuroNews (09:00) Пятница 09:00:04 09:33:24 EURONEWS 0.2 1.6
4 22.09.2017 Новости EuroNews (22:30) Пятница 22:30:16 23:00:14 EURONEWS 0.2 0.5
5 19.09.2017 Новости EuroNews (08:00) Вторник 08:00:05 08:37:34 EURONEWS 0.2 1.5
6 23.09.2017 Новости EuroNews (07:30) Суббота 07:34:04 08:00:22 EURONEWS 0.1 2.1
7 23.09.2017 Новости EuroNews (12:30) Суббота 12:34:44 13:00:25 EURONEWS 0.1 0.7
8 23.09.2017 Новости EuroNews (11:00) Суббота 11:00:13 11:31:46 EURONEWS 0.1 0.8
9 21.09.2017 Новости EuroNews (10:30) Четверг 10:29:39 11:00:13 EURONEWS 0.1 0.9
10 21.09.2017 Новости EuroNews (10:00) Четверг 10:00:23 10:29:39 EURONEWS 0.1 1.0

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.09.2017 Отдел 44 Понедельник 21:27:48 22:20:49 МИР 0.7 2.1
2 24.09.2017 Марьина роща-2 Воскресенье 00:42:33 01:37:20 МИР 0.3 2.8
3 21.09.2017 Любимые актеры Четверг 12:29:40 12:58:45 МИР 0.3 2.3
4 23.09.2017 Маша и медведь Суббота 08:51:45 08:58:40 МИР 0.3 2.9
5 20.09.2017 Жил-был дед Среда 23:10:20 01:05:36 МИР 0.3 1.7
6 23.09.2017 Ой, мамочки! Суббота 08:58:40 09:27:15 МИР 0.3 2.5
7 24.09.2017 Холостяк Воскресенье 11:10:10 12:04:30 МИР 0.3 1.4
8 23.09.2017 Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы Суббота 00:00:25 03:36:13 МИР 0.3 2.4
9 23.09.2017 Большая любовь Суббота 22:08:42 00:00:25 МИР 0.3 1.0
10 20.09.2017 Новости Среда 18:59:06 19:24:33 МИР 0.2 0.9

360°

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.09.2017 Все просто Среда 03:10:17 04:10:13 360° 0.4 8.1
2 23.09.2017 Новости 360 Суббота 09:00:03 09:30:12 360° 0.3 2.6
3 23.09.2017 Холостяк Суббота 21:23:03 22:12:04 360° 0.3 0.9
4 18.09.2017 Вкусно 360 Понедельник 10:09:48 11:00:12 360° 0.3 2.2
5 18.09.2017 #самоеяркое Понедельник 23:00:09 00:30:09 360° 0.3 1.2
6 24.09.2017 ДоброДел Воскресенье 19:30:04 20:00:03 360° 0.2 0.6
7 18.09.2017 Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант 3 Понедельник 13:00:18 13:58:21 360° 0.2 1.6
8 21.09.2017 Большие новости Четверг 19:00:05 20:00:21 360° 0.2 0.8
9 21.09.2017 Последняя встреча Четверг 18:05:45 19:00:05 360° 0.2 0.9
10 24.09.2017 Будни Воскресенье 11:00:03 12:00:03 360° 0.2 0.9

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 В теме Суббота 10:02:06 10:28:09 0.5 2.7
2 19.09.2017 Секрет Тропиканки Вторник 20:31:00 21:32:59 0.4 1.1
3 24.09.2017 Папа попал Воскресенье 20:07:50 22:00:14 0.3 1.0
4 20.09.2017 Я стесняюсь своего тела Среда 23:40:01 01:11:57 0.3 2.1
5 21.09.2017 Фактор страха Четверг 05:26:02 06:19:59 0.3 5.6
6 24.09.2017 Коко до Шанель Воскресенье 10:59:02 13:04:10 0.3 1.2
7 23.09.2017 Популярная правда. Спасти любовь Суббота 09:35:24 10:02:06 0.2 1.6
8 23.09.2017 Посольство красоты Суббота 10:30:25 11:02:15 0.2 1.3
9 19.09.2017 Свадьба вслепую Вторник 14:16:49 15:33:46 0.2 1.3
10 24.09.2017 Новая фабрика звезд Воскресенье 22:00:14 00:00:27 0.2 0.7

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018 Суббота 19:59:28 21:00:42 МАТЧ ТВ 2.0 6.8
2 21.09.2017 Футбол. Кубок России 2017-2018 Четверг 20:57:56 22:34:59 МАТЧ ТВ 1.8 5.3
3 23.09.2017 #новости Суббота 21:00:42 21:06:11 МАТЧ ТВ 1.6 5.4
4 20.09.2017 #всенаматч Среда 21:01:20 21:35:08 МАТЧ ТВ 1.2 3.6
5 21.09.2017 Профессиональный бокс. Дмитрий Кудряшов. На пути к суперсерии Четверг 22:41:11 23:27:55 МАТЧ ТВ 1.1 3.8
6 18.09.2017 После футбола с Георгием Черданцевым Понедельник 21:58:27 22:55:29 МАТЧ ТВ 1.0 3.4
7 23.09.2017 Волейбол. Чемпионат Европы 2017. Женщины Суббота 21:06:11 23:26:47 МАТЧ ТВ 1.0 3.4
8 20.09.2017 Футбол. Чемпионат Италии Среда 21:36:48 22:40:15 МАТЧ ТВ 0.9 2.8
9 19.09.2017 Футбол. Чемпионат Германии Вторник 21:21:31 22:21:44 МАТЧ ТВ 0.8 2.3
10 23.09.2017 Нефутбольная страна Суббота 18:26:35 18:52:50 МАТЧ ТВ 0.7 3.0

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.09.2017 Спокойной ночи, малыши! Четверг 20:31:22 20:42:11 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.2
2 22.09.2017 Смешарики. Новые приключения Пятница 20:42:29 20:52:49 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.3
3 24.09.2017 Щенячий патруль Воскресенье 21:08:45 21:31:55 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.8
4 20.09.2017 Добрые чудеса в стране Лалалупсия Среда 20:06:26 20:27:42 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.9
5 19.09.2017 Маленькое королевство Бена и Холли Вторник 21:19:18 21:41:22 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.7
6 20.09.2017 Фиксики Среда 19:29:11 19:41:33 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.0
7 21.09.2017 Чуддики Четверг 18:41:08 18:46:30 КАРУСЕЛЬ 0.8 3.6
8 19.09.2017 Дружба - это чудо Вторник 19:42:35 20:04:09 КАРУСЕЛЬ 0.7 2.5
9 24.09.2017 Ералаш Воскресенье 15:18:08 15:27:03 КАРУСЕЛЬ 0.7 3.2
10 23.09.2017 Пожарный Сэм Суббота 10:42:16 10:52:17 КАРУСЕЛЬ 0.6 3.7

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.09.2017 Женский доктор 3 Понедельник 19:01:46 19:59:39 1.5 5.4
2 24.09.2017 Кафе на Садовой Воскресенье 19:01:46 20:01:20 1.4 4.4
3 23.09.2017 Женщины Суббота 08:03:54 10:06:32 1.2 9.6
4 22.09.2017 Опасные связи Пятница 19:01:46 22:56:39 1.1 3.8
5 23.09.2017 Миф об идеальном мужчине Суббота 10:06:32 14:16:06 1.0 5.9
6 23.09.2017 Дом с сюрпризом Суббота 17:02:18 17:58:07 1.0 4.9
7 22.09.2017 Проводница Пятница 22:57:39 23:41:51 0.9 3.3
8 18.09.2017 Подкидыши Понедельник 20:56:25 21:56:31 0.9 2.7
9 18.09.2017 6 кадров Понедельник 00:00:36 00:29:30 0.9 5.1
10 22.09.2017 Нина Пятница 09:51:03 17:41:33 0.9 6.1

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.09.2017 Специальный репортаж Понедельник 20:20:35 20:43:39 1.2 3.7
2 24.09.2017 Политический детектив Воскресенье 10:48:04 11:08:11 1.1 5.7
3 18.09.2017 Теория заговора Понедельник 19:34:39 20:20:35 1.1 3.7
4 24.09.2017 Открытый космос Воскресенье 15:03:58 15:37:20 1.1 4.9
5 24.09.2017 Незримый бой Воскресенье 20:23:09 21:09:30 1.0 3.0
6 19.09.2017 Автомобили в погонах Вторник 18:43:27 19:34:29 1.0 3.7
7 22.09.2017 Берегите женщин Пятница 18:43:27 21:21:28 1.0 3.5
8 24.09.2017 Военная приемка Воскресенье 09:56:46 10:48:04 0.9 5.2
9 24.09.2017 Код доступа Воскресенье 11:09:26 12:00:07 0.9 4.4
10 19.09.2017 Улика из прошлого Вторник 20:43:43 21:35:08 0.9 2.6

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.09.2017 След Вторник 21:13:19 22:00:09 3.5 10.6
2 19.09.2017 Известия (22:00) Вторник 22:00:10 22:29:28 3.1 9.8
3 24.09.2017 Последний мент Воскресенье 11:28:03 17:57:33 1.6 7.3
4 24.09.2017 Отставник-2 Воскресенье 19:49:57 21:39:56 1.5 4.4
5 24.09.2017 Отставник Воскресенье 17:57:33 19:49:57 1.5 5.2
6 24.09.2017 Отставник-3 Воскресенье 21:39:56 23:35:38 1.4 4.9
7 20.09.2017 Белая стрела. Возмездие Среда 15:53:37 16:44:00 1.3 8.2
8 18.09.2017 Детективы Понедельник 17:20:32 18:01:17 1.3 7.0
9 19.09.2017 Известия. Итоговый выпуск Вторник 00:03:08 00:35:11 1.2 6.9
10 19.09.2017 Майор Ветров Вторник 11:05:00 11:56:56 1.1 8.1

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.09.2017 Симпсоны Воскресенье 20:34:14 20:54:49 2X2 0.5 1.3
2 19.09.2017 Американский папаша Вторник 20:09:59 20:30:23 2X2 0.4 1.2
3 18.09.2017 Футурама Понедельник 19:16:45 19:37:47 2X2 0.4 1.4
4 19.09.2017 Бешеные кролики: вторжение Вторник 19:33:02 19:40:04 2X2 0.3 1.1
5 24.09.2017 Южный парк Воскресенье 23:43:43 00:05:49 2X2 0.3 1.6
6 18.09.2017 Подозрительная Сова Понедельник 22:50:43 23:05:43 2X2 0.3 0.9
7 21.09.2017 Бессмертное кино Четверг 22:50:10 23:17:15 2X2 0.2 0.9
8 18.09.2017 МульТВ Понедельник 23:06:18 23:13:18 2X2 0.2 0.9
9 20.09.2017 Кит ступид шоу Среда 22:51:23 23:16:34 2X2 0.2 0.8
10 21.09.2017 Реутов ТВ открывает Россию Четверг 01:32:41 01:56:26 2X2 0.2 2.3

МОСКВА. ДОВЕРИЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.09.2017 Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант 2 Воскресенье 15:46:39 16:40:11 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.7 3.3
2 18.09.2017 Деревенский детектив Понедельник 20:00:55 21:31:22 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.7 2.1
3 19.09.2017 Анискин и Фантомас Вторник 20:01:03 22:20:57 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.9
4 21.09.2017 И снова Анискин Четверг 20:01:07 21:11:20 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.9
5 24.09.2017 24-25 не возвращается Воскресенье 19:45:07 21:15:27 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.5
6 24.09.2017 В 12 часов придет босс Воскресенье 21:15:27 22:36:49 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.5
7 23.09.2017 Фальшивая Изабелла Суббота 21:20:16 22:45:16 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.4
8 24.09.2017 Шах королеве бриллиантов Воскресенье 18:05:20 19:45:07 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.5
9 24.09.2017 Призрак замка Моррисвилль Воскресенье 22:36:49 00:10:18 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.6
10 21.09.2017 Откройте, полиция! Четверг 21:11:20 23:01:30 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.1

РОССИЯ24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 Вести сейчас Суббота 21:59:53 22:18:12 РОССИЯ 24 1.1 3.4
2 22.09.2017 Вести. Погода 24 Пятница 12:37:43 12:42:58 РОССИЯ 24 0.9 7.6
3 23.09.2017 Вести. Специальный репортаж Суббота 22:21:47 22:53:17 РОССИЯ 24 0.9 3.0
4 21.09.2017 Вести. Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН Четверг 21:37:07 21:55:27 РОССИЯ 24 0.8 2.4
5 18.09.2017 Вести. Большой информационный вечер Понедельник 22:00:11 22:30:39 РОССИЯ 24 0.8 2.7
6 22.09.2017 Вести. Блог Регины Севостьяновой Пятница 12:42:58 12:51:43 РОССИЯ 24 0.8 6.4
7 23.09.2017 Вести в субботу Суббота 22:59:56 00:04:45 РОССИЯ 24 0.8 3.2
8 19.09.2017 Вести. Немецкий выбор Вторник 22:34:57 22:45:46 РОССИЯ 24 0.8 2.6
9 22.09.2017 Международное обозрение Пятница 23:01:50 23:56:02 РОССИЯ 24 0.7 2.7
10 24.09.2017 Вести. Мобильный репортер Воскресенье 08:31:24 08:54:32 РОССИЯ 24 0.7 6.3

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.09.2017 Геркулес Пятница 19:31:33 21:22:14 0.9 3.0
2 24.09.2017 Тачки 2 Воскресенье 19:34:09 21:40:27 0.8 2.4
3 23.09.2017 Тачки Суббота 19:31:27 21:51:32 0.7 2.3
4 19.09.2017 Леди Баг и Супер-Кот Вторник 07:11:30 07:32:42 0.7 6.0
5 23.09.2017 Лило и Стич Суббота 09:32:56 09:54:39 0.6 4.1
6 23.09.2017 Дети шпионов-4. Армагеддон Суббота 21:51:32 23:34:18 0.6 2.1
7 19.09.2017 Закон Мерфи Вторник 19:08:28 19:29:35 0.6 2.2
8 20.09.2017 Гравити Фолз Среда 18:41:22 19:01:12 0.5 2.3
9 23.09.2017 Клуб Микки Мауса Суббота 10:27:58 10:50:59 0.5 3.1
10 23.09.2017 Елена - принцесса Авалора Суббота 08:43:43 09:04:54 0.5 5.0

МОСКВА-24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 Специальный репортаж (Москва 24) Суббота 10:15:21 10:25:33 МОСКВА-24 0.7 4.1
2 18.09.2017 Сеть Понедельник 22:33:14 22:43:26 МОСКВА-24 0.5 1.8
3 21.09.2017 Московский патруль Четверг 23:15:03 23:25:47 МОСКВА-24 0.5 1.9
4 23.09.2017 Без купюр Суббота 08:34:30 08:54:51 МОСКВА-24 0.5 4.9
5 23.09.2017 Мегаполис Суббота 08:00:10 08:18:03 МОСКВА-24 0.4 5.5
6 24.09.2017 Познавательный фильм Воскресенье 18:33:29 18:53:24 МОСКВА-24 0.4 1.5
7 23.09.2017 И о погоде Суббота 09:34:21 09:56:30 МОСКВА-24 0.4 2.4
8 23.09.2017 До звезды Суббота 19:15:27 19:26:34 МОСКВА-24 0.3 1.3
9 21.09.2017 Москва сегодня Четверг 19:02:15 19:11:43 МОСКВА-24 0.3 1.2
10 18.09.2017 Спорная территория Понедельник 22:43:26 22:53:37 МОСКВА-24 0.3 1.0

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.09.2017 Орел & решка. Перезагрузка Вторник 19:59:33 21:01:45 ПЯТНИЦА 1.0 3.0
2 21.09.2017 На ножах Четверг 21:36:24 22:38:30 ПЯТНИЦА 0.8 2.4
3 18.09.2017 Орел & решка. Рай и ад 2 Понедельник 19:00:47 20:00:25 ПЯТНИЦА 0.8 2.9
4 20.09.2017 Адская кухня Среда 19:00:42 20:37:00 ПЯТНИЦА 0.7 2.5
5 19.09.2017 Любимцы (повтор) Вторник 21:29:35 22:02:05 ПЯТНИЦА 0.7 2.1
6 19.09.2017 Любимцы Вторник 21:01:45 21:29:35 ПЯТНИЦА 0.7 2.0
7 22.09.2017 Явление Пятница 21:59:05 23:44:30 ПЯТНИЦА 0.6 2.0
8 22.09.2017 Зачарованные Пятница 13:32:33 14:20:21 ПЯТНИЦА 0.5 3.6
9 21.09.2017 Пацанки 2 Четверг 19:00:05 20:33:46 ПЯТНИЦА 0.5 1.7
10 24.09.2017 Ревизорро Воскресенье 21:06:56 22:05:19 ПЯТНИЦА 0.4 1.2

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.09.2017 Не родись красивой Среда 21:25:08 23:05:10 СТС LOVE 0.5 1.7
2 23.09.2017 Моя прекрасная няня Суббота 20:07:09 20:32:56 СТС LOVE 0.5 1.8
3 24.09.2017 Папины дочки Воскресенье 11:16:16 11:45:27 СТС LOVE 0.3 1.5
4 19.09.2017 Смешарики Вторник 06:39:29 06:52:30 СТС LOVE 0.3 3.9
5 23.09.2017 Фиксики Суббота 05:52:50 05:58:53 СТС LOVE 0.2 7.3
6 23.09.2017 Боб и Бобек Суббота 08:26:52 08:33:46 СТС LOVE 0.2 2.5
7 21.09.2017 Смешарики. Мир без насилия Четверг 07:26:57 07:33:26 СТС LOVE 0.2 2.0
8 23.09.2017 Три кота Суббота 07:30:24 07:35:28 СТС LOVE 0.2 3.1
9 22.09.2017 Кремлевские курсанты Пятница 02:48:05 04:44:13 СТС LOVE 0.2 4.2
10 20.09.2017 Смешарики. Азбука доброжелательности Среда 07:26:55 07:33:16 СТС LOVE 0.2 1.5

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.09.2017 Терминатор-2: Судный день Пятница 21:38:39 00:12:23 ЧЕ 0.7 2.5
2 23.09.2017 Живая сталь Суббота 20:33:26 23:01:18 ЧЕ 0.4 1.4
3 22.09.2017 Терминатор Пятница 19:30:02 21:38:39 ЧЕ 0.4 1.2
4 19.09.2017 Мир Дикого Запада Вторник 23:33:08 00:40:44 ЧЕ 0.4 1.9
5 19.09.2017 Поезд-беглец Вторник 21:30:05 23:33:08 ЧЕ 0.3 1.1
6 23.09.2017 Кикбоксер-2. Дорога назад Суббота 08:41:42 10:30:05 ЧЕ 0.3 2.3
7 21.09.2017 Изгой Четверг 20:30:09 23:25:47 ЧЕ 0.3 1.0
8 22.09.2017 Учитель в законе. Возвращение Пятница 13:15:35 14:08:06 ЧЕ 0.3 2.3
9 23.09.2017 Красная жара Суббота 23:01:18 01:00:25 ЧЕ 0.3 1.4
10 23.09.2017 Путь Баженова: напролом Суббота 10:30:05 11:29:12 ЧЕ 0.3 1.7

EUROSPORT 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 Бильярд. Снукер. World Open Суббота 14:29:32 18:31:31 EUROSPORT 1 0.3 1.4
2 22.09.2017 Велоспорт. Чемпионат Мира. Шоссе Пятница 17:47:01 19:11:57 EUROSPORT 1 0.2 0.8
3 18.09.2017 Watts zap Понедельник 21:09:53 21:20:02 EUROSPORT 1 0.1 0.3
4 19.09.2017 Тест драйв Вторник 00:19:38 00:28:37 EUROSPORT 1 0.1 0.3
5 20.09.2017 Погоня за историей Среда 06:04:06 06:27:06 EUROSPORT 1 0.1 0.9
6 21.09.2017 Теннис. Турнир "St. Petersburg open" Четверг 18:19:30 22:00:04 EUROSPORT 1 0.0 0.1
7 18.09.2017 Странные моменты Понедельник 10:26:08 10:55:57 EUROSPORT 1 0.0 0.1
8 18.09.2017 Футбол. Высшая лига. Обзор Понедельник 23:35:40 00:01:43 EUROSPORT 1 0.0 0.1
9 22.09.2017 Ралли. ERC. Обзор Пятница 00:00:13 00:25:28 EUROSPORT 1 0.0 0.1
10 23.09.2017 Теннис. Турнир ATP Суббота 18:59:35 20:45:58 EUROSPORT 1 0.0 0.1

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 Комеди Клаб Суббота 22:58:05 23:56:52 ТНТ 4 0.5 2.2
2 23.09.2017 Comedy Woman Суббота 10:58:41 11:55:47 ТНТ 4 0.5 2.7
3 24.09.2017 Наша Russia Воскресенье 21:30:05 21:58:34 ТНТ 4 0.4 1.3
4 21.09.2017 Не спать Четверг 01:00:07 02:00:08 ТНТ 4 0.3 3.7
5 22.09.2017 Счастливы вместе Пятница 10:59:15 11:28:01 ТНТ 4 0.3 2.3
6 18.09.2017 Вжух Понедельник 14:00:33 14:32:23 ТНТ 4 0.3 2.1
7 23.09.2017 Комеди Клаб. Лучшее Суббота 11:55:52 12:01:22 ТНТ 4 0.3 1.7
8 21.09.2017 Comedy Woman. Лучшее Четверг 09:59:48 10:04:56 ТНТ 4 0.2 1.9
9 23.09.2017 Такое кино Суббота 01:00:04 01:33:49 ТНТ 4 0.2 1.7
10 22.09.2017 Универ Пятница 15:00:29 15:31:50 ТНТ 4 0.2 1.2
TNS Россия
Advertology.Ru

19.10.2017

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Цифровая революция изменит структуру мирового рынка и сделает людей более счастливыми. Об этомзаявил хедлайнер второго дня форума «Открытые инновации» – председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма.
Платное ТВ собрало базуПлатное ТВ собрало базу
Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.
Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...
В 2015 и 2016 годах рынок слияний и поглощений составил более 8 триллионов долларов. В то время как дью-дилидженс и планирование во время принятия решений по сделке опираются на финансовые факторы, анализ будущей стратегии брендов часто упускается из виду или оценивается только после слияния или поглощения. Частично это связано с нехваткой соответствующих данных для анализа. Тем не менее, успех сделки и её ценность для компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, являются результатом принятия решения о том, когда, как и имеет ли в принципе проводить ребрендинг приобретенных брендов.
Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество...Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество... (2)
Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Business Ethics, реклама с участием сексуально привлекательных женских моделей вызывает у женщин косвенную агрессию.

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Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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19.10.2017 - 10:50
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