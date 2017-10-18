ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (18/09/2017 - 24/09/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 18/09/2017 - 24/09/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:29:58
|23:28:49
|6.6
|21.5
|2
|21.09.2017
|Время
|Четверг
|21:00:08
|21:35:58
|5.9
|16.7
|3
|19.09.2017
|На самом деле
|Вторник
|18:46:52
|19:52:47
|4.3
|15.7
|4
|19.09.2017
|Отчий берег
|Вторник
|21:30:42
|23:45:00
|4.2
|14.3
|5
|21.09.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|19:46:07
|21:00:01
|4.0
|12.6
|6
|22.09.2017
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:28:49
|00:25:07
|4.0
|17.0
|7
|22.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:59
|21:00:00
|3.6
|12.1
|8
|19.09.2017
|Вечерние новости
|Вторник
|18:00:21
|18:46:52
|3.5
|15.3
|9
|24.09.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:29:33
|3.4
|10.1
|10
|24.09.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:29:33
|23:40:49
|3.4
|12.6
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.09.2017
|Местное время
|Вторник
|20:44:28
|20:59:57
|5.5
|16.6
|2
|18.09.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:13
|20:44:38
|5.3
|16.5
|3
|18.09.2017
|60 минут
|Понедельник
|19:00:04
|19:59:07
|5.0
|18.5
|4
|24.09.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:06
|22:15:05
|4.8
|14.0
|5
|24.09.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:51:42
|19:58:43
|4.5
|16.0
|6
|24.09.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:25:47
|10:11:11
|3.9
|25.2
|7
|18.09.2017
|Благие намерения
|Понедельник
|20:59:56
|21:50:06
|3.8
|11.2
|8
|24.09.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:15:05
|01:55:31
|3.7
|18.8
|9
|22.09.2017
|Юморина 2017
|Пятница
|21:00:05
|23:19:54
|3.3
|10.7
|10
|19.09.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|23:23:07
|02:05:29
|3.1
|21.0
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.09.2017
|Пес
|Среда
|21:48:06
|22:53:03
|4.4
|13.9
|2
|24.09.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:11:51
|21:10:15
|3.5
|10.2
|3
|24.09.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:10:15
|23:02:22
|3.4
|10.5
|4
|24.09.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:10
|20:11:51
|3.4
|10.8
|5
|18.09.2017
|Место встречи
|Понедельник
|13:59:31
|16:00:34
|3.1
|22.3
|6
|20.09.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Среда
|16:00:08
|16:31:17
|3.1
|19.1
|7
|24.09.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:13
|18:02:28
|2.8
|12.0
|8
|23.09.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:02:00
|2.8
|10.8
|9
|22.09.2017
|Пес-2
|Пятница
|23:44:22
|00:43:28
|2.6
|12.3
|10
|23.09.2017
|Своя игра
|Суббота
|15:05:07
|15:59:49
|2.5
|14.1
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.09.2017
|Иллюзия обмана 2
|Воскресенье
|21:00:08
|23:31:40
|2.8
|8.9
|2
|24.09.2017
|Иллюзия обмана
|Воскресенье
|18:50:00
|21:00:08
|2.5
|7.7
|3
|22.09.2017
|Защитники
|Пятница
|20:59:44
|22:45:41
|2.3
|7.2
|4
|21.09.2017
|Молодежка-5
|Четверг
|20:00:20
|21:00:19
|1.9
|6.0
|5
|22.09.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:17
|20:59:44
|1.9
|6.6
|6
|18.09.2017
|Невероятный Халк
|Понедельник
|20:59:35
|23:12:01
|1.8
|5.8
|7
|19.09.2017
|Фантастическая четверка 2. Вторжение серебряного серфера
|Вторник
|21:00:04
|22:48:06
|1.8
|5.6
|8
|21.09.2017
|Воронины
|Четверг
|19:29:14
|20:00:20
|1.8
|6.2
|9
|20.09.2017
|Новый Человек-паук
|Среда
|21:00:19
|23:36:34
|1.7
|5.7
|10
|21.09.2017
|Новый Человек-паук: высокое напряжение
|Четверг
|21:00:19
|23:40:20
|1.7
|5.2
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:11:24
|22:23:28
|3.0
|9.5
|2
|23.09.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:23:28
|23:44:20
|2.4
|8.7
|3
|23.09.2017
|События
|Суббота
|23:44:20
|23:55:16
|2.0
|8.8
|4
|21.09.2017
|События. (22:00)
|Четверг
|22:00:06
|22:33:34
|1.8
|5.4
|5
|22.09.2017
|Красный проект
|Пятница
|20:41:30
|21:59:33
|1.7
|5.4
|6
|24.09.2017
|Осколки счастья 2
|Воскресенье
|20:42:56
|21:44:00
|1.7
|4.7
|7
|19.09.2017
|Право голоса
|Вторник
|20:18:02
|21:59:07
|1.5
|4.4
|8
|24.09.2017
|Знак истинного пути
|Воскресенье
|21:44:00
|22:41:49
|1.3
|4.2
|9
|21.09.2017
|10 самых....
|Четверг
|22:33:52
|23:08:15
|1.2
|4.1
|10
|23.09.2017
|Мой лучший враг
|Суббота
|19:00:09
|20:00:08
|1.2
|4.8
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.09.2017
|Правила жизни
|Понедельник
|21:52:44
|22:19:04
|1.2
|3.6
|2
|18.09.2017
|Линия жизни
|Понедельник
|20:59:10
|21:51:24
|1.0
|3.0
|3
|23.09.2017
|Ночной патруль
|Суббота
|19:25:54
|20:59:28
|1.0
|3.4
|4
|24.09.2017
|Человек с бульвара Капуцинов
|Воскресенье
|17:56:07
|19:29:25
|0.9
|3.2
|5
|23.09.2017
|Концерт трех теноров в Риме. Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Дирижер Зубин Мета
|Суббота
|22:03:52
|23:29:41
|0.7
|2.6
|6
|23.09.2017
|Агора
|Суббота
|21:00:07
|22:02:06
|0.7
|2.3
|7
|24.09.2017
|Галина Волчек. Театр как судьба
|Воскресенье
|22:03:13
|23:11:10
|0.7
|2.4
|8
|23.09.2017
|XX век. Знаки времени. Тема. 1992
|Суббота
|18:32:36
|19:19:31
|0.7
|2.9
|9
|24.09.2017
|Новости культуры
|Воскресенье
|19:30:06
|20:10:19
|0.7
|2.0
|10
|20.09.2017
|Екатерина
|Среда
|22:20:47
|23:01:52
|0.7
|2.2
РЕН-ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.09.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Вторник
|17:58:56
|19:00:07
|1.9
|8.2
|2
|23.09.2017
|Тор 2: Царство тьмы
|Суббота
|20:58:00
|23:00:09
|1.9
|6.1
|3
|21.09.2017
|Новости. (23:00)
|Четверг
|23:00:08
|23:25:05
|1.7
|6.0
|4
|24.09.2017
|Первый мститель: Другая война
|Воскресенье
|20:26:30
|22:59:46
|1.6
|4.9
|5
|21.09.2017
|Новости. (19:30)
|Четверг
|19:30:06
|19:59:31
|1.6
|5.7
|6
|22.09.2017
|Предсказания волхвов: что нас ждет?
|Пятница
|20:56:52
|22:56:06
|1.6
|5.1
|7
|23.09.2017
|Засекреченные списки
|Суббота
|19:00:32
|20:58:00
|1.6
|5.7
|8
|24.09.2017
|Бандитский Петербург II
|Воскресенье
|08:23:43
|17:23:33
|1.5
|7.8
|9
|22.09.2017
|День фантастических историй
|Пятница
|10:01:13
|11:01:39
|1.4
|10.9
|10
|20.09.2017
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Среда
|19:00:14
|19:29:59
|1.3
|5.1
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|19:57:37
|21:30:30
|3.7
|12.5
|2
|18.09.2017
|Ольга
|Понедельник
|20:32:26
|21:00:10
|3.3
|9.8
|3
|23.09.2017
|Танцы
|Суббота
|21:30:30
|23:30:56
|3.0
|10.2
|4
|24.09.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:03:12
|23:03:21
|2.6
|8.8
|5
|24.09.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:20
|21:01:50
|2.6
|7.6
|6
|24.09.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:01:50
|22:03:12
|2.5
|7.3
|7
|18.09.2017
|Ольга (повтор)
|Понедельник
|20:01:04
|20:32:26
|2.5
|8.0
|8
|24.09.2017
|Комеди Клаб
|Воскресенье
|19:30:17
|19:59:20
|2.5
|7.8
|9
|22.09.2017
|Love is...
|Пятница
|20:30:38
|21:00:43
|2.1
|6.8
|10
|19.09.2017
|8 новых свиданий
|Вторник
|20:59:57
|22:51:47
|2.0
|6.3
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.09.2017
|Слепая
|Понедельник
|18:05:11
|18:34:21
|1.6
|7.6
|2
|18.09.2017
|Менталист
|Понедельник
|22:11:56
|23:00:10
|1.4
|4.7
|3
|22.09.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|18:59:30
|20:01:38
|1.2
|5.0
|4
|23.09.2017
|Скорость - 2
|Суббота
|21:16:05
|23:37:25
|1.1
|3.6
|5
|23.09.2017
|Скорость
|Суббота
|18:59:56
|21:16:05
|1.0
|3.7
|6
|22.09.2017
|Знаки судьбы
|Пятница
|17:02:26
|17:33:44
|1.0
|6.1
|7
|22.09.2017
|Гадалка
|Пятница
|10:29:17
|10:58:29
|1.0
|7.1
|8
|21.09.2017
|Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой
|Четверг
|18:34:26
|19:33:24
|0.9
|3.9
|9
|19.09.2017
|Охотники за привидениями
|Вторник
|13:27:42
|13:57:34
|0.9
|6.2
|10
|22.09.2017
|Пирамида
|Пятница
|21:51:04
|23:32:16
|0.9
|2.9
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.09.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Пятница
|08:34:58
|09:00:04
|0.3
|2.9
|2
|21.09.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Четверг
|09:28:50
|10:00:23
|0.2
|1.9
|3
|22.09.2017
|Новости EuroNews (09:00)
|Пятница
|09:00:04
|09:33:24
|0.2
|1.6
|4
|22.09.2017
|Новости EuroNews (22:30)
|Пятница
|22:30:16
|23:00:14
|0.2
|0.5
|5
|19.09.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Вторник
|08:00:05
|08:37:34
|0.2
|1.5
|6
|23.09.2017
|Новости EuroNews (07:30)
|Суббота
|07:34:04
|08:00:22
|0.1
|2.1
|7
|23.09.2017
|Новости EuroNews (12:30)
|Суббота
|12:34:44
|13:00:25
|0.1
|0.7
|8
|23.09.2017
|Новости EuroNews (11:00)
|Суббота
|11:00:13
|11:31:46
|0.1
|0.8
|9
|21.09.2017
|Новости EuroNews (10:30)
|Четверг
|10:29:39
|11:00:13
|0.1
|0.9
|10
|21.09.2017
|Новости EuroNews (10:00)
|Четверг
|10:00:23
|10:29:39
|0.1
|1.0
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.09.2017
|Отдел 44
|Понедельник
|21:27:48
|22:20:49
|МИР
|0.7
|2.1
|2
|24.09.2017
|Марьина роща-2
|Воскресенье
|00:42:33
|01:37:20
|МИР
|0.3
|2.8
|3
|21.09.2017
|Любимые актеры
|Четверг
|12:29:40
|12:58:45
|МИР
|0.3
|2.3
|4
|23.09.2017
|Маша и медведь
|Суббота
|08:51:45
|08:58:40
|МИР
|0.3
|2.9
|5
|20.09.2017
|Жил-был дед
|Среда
|23:10:20
|01:05:36
|МИР
|0.3
|1.7
|6
|23.09.2017
|Ой, мамочки!
|Суббота
|08:58:40
|09:27:15
|МИР
|0.3
|2.5
|7
|24.09.2017
|Холостяк
|Воскресенье
|11:10:10
|12:04:30
|МИР
|0.3
|1.4
|8
|23.09.2017
|Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы
|Суббота
|00:00:25
|03:36:13
|МИР
|0.3
|2.4
|9
|23.09.2017
|Большая любовь
|Суббота
|22:08:42
|00:00:25
|МИР
|0.3
|1.0
|10
|20.09.2017
|Новости
|Среда
|18:59:06
|19:24:33
|МИР
|0.2
|0.9
360°
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.09.2017
|Все просто
|Среда
|03:10:17
|04:10:13
|360°
|0.4
|8.1
|2
|23.09.2017
|Новости 360
|Суббота
|09:00:03
|09:30:12
|360°
|0.3
|2.6
|3
|23.09.2017
|Холостяк
|Суббота
|21:23:03
|22:12:04
|360°
|0.3
|0.9
|4
|18.09.2017
|Вкусно 360
|Понедельник
|10:09:48
|11:00:12
|360°
|0.3
|2.2
|5
|18.09.2017
|#самоеяркое
|Понедельник
|23:00:09
|00:30:09
|360°
|0.3
|1.2
|6
|24.09.2017
|ДоброДел
|Воскресенье
|19:30:04
|20:00:03
|360°
|0.2
|0.6
|7
|18.09.2017
|Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант 3
|Понедельник
|13:00:18
|13:58:21
|360°
|0.2
|1.6
|8
|21.09.2017
|Большие новости
|Четверг
|19:00:05
|20:00:21
|360°
|0.2
|0.8
|9
|21.09.2017
|Последняя встреча
|Четверг
|18:05:45
|19:00:05
|360°
|0.2
|0.9
|10
|24.09.2017
|Будни
|Воскресенье
|11:00:03
|12:00:03
|360°
|0.2
|0.9
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|В теме
|Суббота
|10:02:06
|10:28:09
|0.5
|2.7
|2
|19.09.2017
|Секрет Тропиканки
|Вторник
|20:31:00
|21:32:59
|0.4
|1.1
|3
|24.09.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|20:07:50
|22:00:14
|0.3
|1.0
|4
|20.09.2017
|Я стесняюсь своего тела
|Среда
|23:40:01
|01:11:57
|0.3
|2.1
|5
|21.09.2017
|Фактор страха
|Четверг
|05:26:02
|06:19:59
|0.3
|5.6
|6
|24.09.2017
|Коко до Шанель
|Воскресенье
|10:59:02
|13:04:10
|0.3
|1.2
|7
|23.09.2017
|Популярная правда. Спасти любовь
|Суббота
|09:35:24
|10:02:06
|0.2
|1.6
|8
|23.09.2017
|Посольство красоты
|Суббота
|10:30:25
|11:02:15
|0.2
|1.3
|9
|19.09.2017
|Свадьба вслепую
|Вторник
|14:16:49
|15:33:46
|0.2
|1.3
|10
|24.09.2017
|Новая фабрика звезд
|Воскресенье
|22:00:14
|00:00:27
|0.2
|0.7
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018
|Суббота
|19:59:28
|21:00:42
|МАТЧ ТВ
|2.0
|6.8
|2
|21.09.2017
|Футбол. Кубок России 2017-2018
|Четверг
|20:57:56
|22:34:59
|МАТЧ ТВ
|1.8
|5.3
|3
|23.09.2017
|#новости
|Суббота
|21:00:42
|21:06:11
|МАТЧ ТВ
|1.6
|5.4
|4
|20.09.2017
|#всенаматч
|Среда
|21:01:20
|21:35:08
|МАТЧ ТВ
|1.2
|3.6
|5
|21.09.2017
|Профессиональный бокс. Дмитрий Кудряшов. На пути к суперсерии
|Четверг
|22:41:11
|23:27:55
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.8
|6
|18.09.2017
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Понедельник
|21:58:27
|22:55:29
|МАТЧ ТВ
|1.0
|3.4
|7
|23.09.2017
|Волейбол. Чемпионат Европы 2017. Женщины
|Суббота
|21:06:11
|23:26:47
|МАТЧ ТВ
|1.0
|3.4
|8
|20.09.2017
|Футбол. Чемпионат Италии
|Среда
|21:36:48
|22:40:15
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.8
|9
|19.09.2017
|Футбол. Чемпионат Германии
|Вторник
|21:21:31
|22:21:44
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.3
|10
|23.09.2017
|Нефутбольная страна
|Суббота
|18:26:35
|18:52:50
|МАТЧ ТВ
|0.7
|3.0
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.09.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Четверг
|20:31:22
|20:42:11
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.2
|2
|22.09.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Пятница
|20:42:29
|20:52:49
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.3
|3
|24.09.2017
|Щенячий патруль
|Воскресенье
|21:08:45
|21:31:55
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.8
|4
|20.09.2017
|Добрые чудеса в стране Лалалупсия
|Среда
|20:06:26
|20:27:42
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.9
|5
|19.09.2017
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Вторник
|21:19:18
|21:41:22
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.7
|6
|20.09.2017
|Фиксики
|Среда
|19:29:11
|19:41:33
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.0
|7
|21.09.2017
|Чуддики
|Четверг
|18:41:08
|18:46:30
|КАРУСЕЛЬ
|0.8
|3.6
|8
|19.09.2017
|Дружба - это чудо
|Вторник
|19:42:35
|20:04:09
|КАРУСЕЛЬ
|0.7
|2.5
|9
|24.09.2017
|Ералаш
|Воскресенье
|15:18:08
|15:27:03
|КАРУСЕЛЬ
|0.7
|3.2
|10
|23.09.2017
|Пожарный Сэм
|Суббота
|10:42:16
|10:52:17
|КАРУСЕЛЬ
|0.6
|3.7
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.09.2017
|Женский доктор 3
|Понедельник
|19:01:46
|19:59:39
|1.5
|5.4
|2
|24.09.2017
|Кафе на Садовой
|Воскресенье
|19:01:46
|20:01:20
|1.4
|4.4
|3
|23.09.2017
|Женщины
|Суббота
|08:03:54
|10:06:32
|1.2
|9.6
|4
|22.09.2017
|Опасные связи
|Пятница
|19:01:46
|22:56:39
|1.1
|3.8
|5
|23.09.2017
|Миф об идеальном мужчине
|Суббота
|10:06:32
|14:16:06
|1.0
|5.9
|6
|23.09.2017
|Дом с сюрпризом
|Суббота
|17:02:18
|17:58:07
|1.0
|4.9
|7
|22.09.2017
|Проводница
|Пятница
|22:57:39
|23:41:51
|0.9
|3.3
|8
|18.09.2017
|Подкидыши
|Понедельник
|20:56:25
|21:56:31
|0.9
|2.7
|9
|18.09.2017
|6 кадров
|Понедельник
|00:00:36
|00:29:30
|0.9
|5.1
|10
|22.09.2017
|Нина
|Пятница
|09:51:03
|17:41:33
|0.9
|6.1
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.09.2017
|Специальный репортаж
|Понедельник
|20:20:35
|20:43:39
|1.2
|3.7
|2
|24.09.2017
|Политический детектив
|Воскресенье
|10:48:04
|11:08:11
|1.1
|5.7
|3
|18.09.2017
|Теория заговора
|Понедельник
|19:34:39
|20:20:35
|1.1
|3.7
|4
|24.09.2017
|Открытый космос
|Воскресенье
|15:03:58
|15:37:20
|1.1
|4.9
|5
|24.09.2017
|Незримый бой
|Воскресенье
|20:23:09
|21:09:30
|1.0
|3.0
|6
|19.09.2017
|Автомобили в погонах
|Вторник
|18:43:27
|19:34:29
|1.0
|3.7
|7
|22.09.2017
|Берегите женщин
|Пятница
|18:43:27
|21:21:28
|1.0
|3.5
|8
|24.09.2017
|Военная приемка
|Воскресенье
|09:56:46
|10:48:04
|0.9
|5.2
|9
|24.09.2017
|Код доступа
|Воскресенье
|11:09:26
|12:00:07
|0.9
|4.4
|10
|19.09.2017
|Улика из прошлого
|Вторник
|20:43:43
|21:35:08
|0.9
|2.6
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.09.2017
|След
|Вторник
|21:13:19
|22:00:09
|3.5
|10.6
|2
|19.09.2017
|Известия (22:00)
|Вторник
|22:00:10
|22:29:28
|3.1
|9.8
|3
|24.09.2017
|Последний мент
|Воскресенье
|11:28:03
|17:57:33
|1.6
|7.3
|4
|24.09.2017
|Отставник-2
|Воскресенье
|19:49:57
|21:39:56
|1.5
|4.4
|5
|24.09.2017
|Отставник
|Воскресенье
|17:57:33
|19:49:57
|1.5
|5.2
|6
|24.09.2017
|Отставник-3
|Воскресенье
|21:39:56
|23:35:38
|1.4
|4.9
|7
|20.09.2017
|Белая стрела. Возмездие
|Среда
|15:53:37
|16:44:00
|1.3
|8.2
|8
|18.09.2017
|Детективы
|Понедельник
|17:20:32
|18:01:17
|1.3
|7.0
|9
|19.09.2017
|Известия. Итоговый выпуск
|Вторник
|00:03:08
|00:35:11
|1.2
|6.9
|10
|19.09.2017
|Майор Ветров
|Вторник
|11:05:00
|11:56:56
|1.1
|8.1
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.09.2017
|Симпсоны
|Воскресенье
|20:34:14
|20:54:49
|0.5
|1.3
|2
|19.09.2017
|Американский папаша
|Вторник
|20:09:59
|20:30:23
|0.4
|1.2
|3
|18.09.2017
|Футурама
|Понедельник
|19:16:45
|19:37:47
|0.4
|1.4
|4
|19.09.2017
|Бешеные кролики: вторжение
|Вторник
|19:33:02
|19:40:04
|0.3
|1.1
|5
|24.09.2017
|Южный парк
|Воскресенье
|23:43:43
|00:05:49
|0.3
|1.6
|6
|18.09.2017
|Подозрительная Сова
|Понедельник
|22:50:43
|23:05:43
|0.3
|0.9
|7
|21.09.2017
|Бессмертное кино
|Четверг
|22:50:10
|23:17:15
|0.2
|0.9
|8
|18.09.2017
|МульТВ
|Понедельник
|23:06:18
|23:13:18
|0.2
|0.9
|9
|20.09.2017
|Кит ступид шоу
|Среда
|22:51:23
|23:16:34
|0.2
|0.8
|10
|21.09.2017
|Реутов ТВ открывает Россию
|Четверг
|01:32:41
|01:56:26
|0.2
|2.3
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.09.2017
|Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант 2
|Воскресенье
|15:46:39
|16:40:11
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.7
|3.3
|2
|18.09.2017
|Деревенский детектив
|Понедельник
|20:00:55
|21:31:22
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.7
|2.1
|3
|19.09.2017
|Анискин и Фантомас
|Вторник
|20:01:03
|22:20:57
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.9
|4
|21.09.2017
|И снова Анискин
|Четверг
|20:01:07
|21:11:20
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.9
|5
|24.09.2017
|24-25 не возвращается
|Воскресенье
|19:45:07
|21:15:27
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.5
|6
|24.09.2017
|В 12 часов придет босс
|Воскресенье
|21:15:27
|22:36:49
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.5
|7
|23.09.2017
|Фальшивая Изабелла
|Суббота
|21:20:16
|22:45:16
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.4
|8
|24.09.2017
|Шах королеве бриллиантов
|Воскресенье
|18:05:20
|19:45:07
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.5
|9
|24.09.2017
|Призрак замка Моррисвилль
|Воскресенье
|22:36:49
|00:10:18
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.6
|10
|21.09.2017
|Откройте, полиция!
|Четверг
|21:11:20
|23:01:30
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.1
РОССИЯ24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|Вести сейчас
|Суббота
|21:59:53
|22:18:12
|1.1
|3.4
|2
|22.09.2017
|Вести. Погода 24
|Пятница
|12:37:43
|12:42:58
|0.9
|7.6
|3
|23.09.2017
|Вести. Специальный репортаж
|Суббота
|22:21:47
|22:53:17
|0.9
|3.0
|4
|21.09.2017
|Вести. Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН
|Четверг
|21:37:07
|21:55:27
|0.8
|2.4
|5
|18.09.2017
|Вести. Большой информационный вечер
|Понедельник
|22:00:11
|22:30:39
|0.8
|2.7
|6
|22.09.2017
|Вести. Блог Регины Севостьяновой
|Пятница
|12:42:58
|12:51:43
|0.8
|6.4
|7
|23.09.2017
|Вести в субботу
|Суббота
|22:59:56
|00:04:45
|0.8
|3.2
|8
|19.09.2017
|Вести. Немецкий выбор
|Вторник
|22:34:57
|22:45:46
|0.8
|2.6
|9
|22.09.2017
|Международное обозрение
|Пятница
|23:01:50
|23:56:02
|0.7
|2.7
|10
|24.09.2017
|Вести. Мобильный репортер
|Воскресенье
|08:31:24
|08:54:32
|0.7
|6.3
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.09.2017
|Геркулес
|Пятница
|19:31:33
|21:22:14
|0.9
|3.0
|2
|24.09.2017
|Тачки 2
|Воскресенье
|19:34:09
|21:40:27
|0.8
|2.4
|3
|23.09.2017
|Тачки
|Суббота
|19:31:27
|21:51:32
|0.7
|2.3
|4
|19.09.2017
|Леди Баг и Супер-Кот
|Вторник
|07:11:30
|07:32:42
|0.7
|6.0
|5
|23.09.2017
|Лило и Стич
|Суббота
|09:32:56
|09:54:39
|0.6
|4.1
|6
|23.09.2017
|Дети шпионов-4. Армагеддон
|Суббота
|21:51:32
|23:34:18
|0.6
|2.1
|7
|19.09.2017
|Закон Мерфи
|Вторник
|19:08:28
|19:29:35
|0.6
|2.2
|8
|20.09.2017
|Гравити Фолз
|Среда
|18:41:22
|19:01:12
|0.5
|2.3
|9
|23.09.2017
|Клуб Микки Мауса
|Суббота
|10:27:58
|10:50:59
|0.5
|3.1
|10
|23.09.2017
|Елена - принцесса Авалора
|Суббота
|08:43:43
|09:04:54
|0.5
|5.0
МОСКВА-24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|Специальный репортаж (Москва 24)
|Суббота
|10:15:21
|10:25:33
|0.7
|4.1
|2
|18.09.2017
|Сеть
|Понедельник
|22:33:14
|22:43:26
|0.5
|1.8
|3
|21.09.2017
|Московский патруль
|Четверг
|23:15:03
|23:25:47
|0.5
|1.9
|4
|23.09.2017
|Без купюр
|Суббота
|08:34:30
|08:54:51
|0.5
|4.9
|5
|23.09.2017
|Мегаполис
|Суббота
|08:00:10
|08:18:03
|0.4
|5.5
|6
|24.09.2017
|Познавательный фильм
|Воскресенье
|18:33:29
|18:53:24
|0.4
|1.5
|7
|23.09.2017
|И о погоде
|Суббота
|09:34:21
|09:56:30
|0.4
|2.4
|8
|23.09.2017
|До звезды
|Суббота
|19:15:27
|19:26:34
|0.3
|1.3
|9
|21.09.2017
|Москва сегодня
|Четверг
|19:02:15
|19:11:43
|0.3
|1.2
|10
|18.09.2017
|Спорная территория
|Понедельник
|22:43:26
|22:53:37
|0.3
|1.0
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.09.2017
|Орел & решка. Перезагрузка
|Вторник
|19:59:33
|21:01:45
|ПЯТНИЦА
|1.0
|3.0
|2
|21.09.2017
|На ножах
|Четверг
|21:36:24
|22:38:30
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.4
|3
|18.09.2017
|Орел & решка. Рай и ад 2
|Понедельник
|19:00:47
|20:00:25
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.9
|4
|20.09.2017
|Адская кухня
|Среда
|19:00:42
|20:37:00
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.5
|5
|19.09.2017
|Любимцы (повтор)
|Вторник
|21:29:35
|22:02:05
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.1
|6
|19.09.2017
|Любимцы
|Вторник
|21:01:45
|21:29:35
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.0
|7
|22.09.2017
|Явление
|Пятница
|21:59:05
|23:44:30
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.0
|8
|22.09.2017
|Зачарованные
|Пятница
|13:32:33
|14:20:21
|ПЯТНИЦА
|0.5
|3.6
|9
|21.09.2017
|Пацанки 2
|Четверг
|19:00:05
|20:33:46
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.7
|10
|24.09.2017
|Ревизорро
|Воскресенье
|21:06:56
|22:05:19
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.2
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.09.2017
|Не родись красивой
|Среда
|21:25:08
|23:05:10
|СТС LOVE
|0.5
|1.7
|2
|23.09.2017
|Моя прекрасная няня
|Суббота
|20:07:09
|20:32:56
|СТС LOVE
|0.5
|1.8
|3
|24.09.2017
|Папины дочки
|Воскресенье
|11:16:16
|11:45:27
|СТС LOVE
|0.3
|1.5
|4
|19.09.2017
|Смешарики
|Вторник
|06:39:29
|06:52:30
|СТС LOVE
|0.3
|3.9
|5
|23.09.2017
|Фиксики
|Суббота
|05:52:50
|05:58:53
|СТС LOVE
|0.2
|7.3
|6
|23.09.2017
|Боб и Бобек
|Суббота
|08:26:52
|08:33:46
|СТС LOVE
|0.2
|2.5
|7
|21.09.2017
|Смешарики. Мир без насилия
|Четверг
|07:26:57
|07:33:26
|СТС LOVE
|0.2
|2.0
|8
|23.09.2017
|Три кота
|Суббота
|07:30:24
|07:35:28
|СТС LOVE
|0.2
|3.1
|9
|22.09.2017
|Кремлевские курсанты
|Пятница
|02:48:05
|04:44:13
|СТС LOVE
|0.2
|4.2
|10
|20.09.2017
|Смешарики. Азбука доброжелательности
|Среда
|07:26:55
|07:33:16
|СТС LOVE
|0.2
|1.5
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.09.2017
|Терминатор-2: Судный день
|Пятница
|21:38:39
|00:12:23
|ЧЕ
|0.7
|2.5
|2
|23.09.2017
|Живая сталь
|Суббота
|20:33:26
|23:01:18
|ЧЕ
|0.4
|1.4
|3
|22.09.2017
|Терминатор
|Пятница
|19:30:02
|21:38:39
|ЧЕ
|0.4
|1.2
|4
|19.09.2017
|Мир Дикого Запада
|Вторник
|23:33:08
|00:40:44
|ЧЕ
|0.4
|1.9
|5
|19.09.2017
|Поезд-беглец
|Вторник
|21:30:05
|23:33:08
|ЧЕ
|0.3
|1.1
|6
|23.09.2017
|Кикбоксер-2. Дорога назад
|Суббота
|08:41:42
|10:30:05
|ЧЕ
|0.3
|2.3
|7
|21.09.2017
|Изгой
|Четверг
|20:30:09
|23:25:47
|ЧЕ
|0.3
|1.0
|8
|22.09.2017
|Учитель в законе. Возвращение
|Пятница
|13:15:35
|14:08:06
|ЧЕ
|0.3
|2.3
|9
|23.09.2017
|Красная жара
|Суббота
|23:01:18
|01:00:25
|ЧЕ
|0.3
|1.4
|10
|23.09.2017
|Путь Баженова: напролом
|Суббота
|10:30:05
|11:29:12
|ЧЕ
|0.3
|1.7
EUROSPORT 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|Бильярд. Снукер. World Open
|Суббота
|14:29:32
|18:31:31
|EUROSPORT 1
|0.3
|1.4
|2
|22.09.2017
|Велоспорт. Чемпионат Мира. Шоссе
|Пятница
|17:47:01
|19:11:57
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.8
|3
|18.09.2017
|Watts zap
|Понедельник
|21:09:53
|21:20:02
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.3
|4
|19.09.2017
|Тест драйв
|Вторник
|00:19:38
|00:28:37
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.3
|5
|20.09.2017
|Погоня за историей
|Среда
|06:04:06
|06:27:06
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.9
|6
|21.09.2017
|Теннис. Турнир "St. Petersburg open"
|Четверг
|18:19:30
|22:00:04
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.1
|7
|18.09.2017
|Странные моменты
|Понедельник
|10:26:08
|10:55:57
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.1
|8
|18.09.2017
|Футбол. Высшая лига. Обзор
|Понедельник
|23:35:40
|00:01:43
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.1
|9
|22.09.2017
|Ралли. ERC. Обзор
|Пятница
|00:00:13
|00:25:28
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.1
|10
|23.09.2017
|Теннис. Турнир ATP
|Суббота
|18:59:35
|20:45:58
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.1
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|Комеди Клаб
|Суббота
|22:58:05
|23:56:52
|ТНТ 4
|0.5
|2.2
|2
|23.09.2017
|Comedy Woman
|Суббота
|10:58:41
|11:55:47
|ТНТ 4
|0.5
|2.7
|3
|24.09.2017
|Наша Russia
|Воскресенье
|21:30:05
|21:58:34
|ТНТ 4
|0.4
|1.3
|4
|21.09.2017
|Не спать
|Четверг
|01:00:07
|02:00:08
|ТНТ 4
|0.3
|3.7
|5
|22.09.2017
|Счастливы вместе
|Пятница
|10:59:15
|11:28:01
|ТНТ 4
|0.3
|2.3
|6
|18.09.2017
|Вжух
|Понедельник
|14:00:33
|14:32:23
|ТНТ 4
|0.3
|2.1
|7
|23.09.2017
|Комеди Клаб. Лучшее
|Суббота
|11:55:52
|12:01:22
|ТНТ 4
|0.3
|1.7
|8
|21.09.2017
|Comedy Woman. Лучшее
|Четверг
|09:59:48
|10:04:56
|ТНТ 4
|0.2
|1.9
|9
|23.09.2017
|Такое кино
|Суббота
|01:00:04
|01:33:49
|ТНТ 4
|0.2
|1.7
|10
|22.09.2017
|Универ
|Пятница
|15:00:29
|15:31:50
|ТНТ 4
|0.2
|1.2
Advertology.Ru
19.10.2017
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