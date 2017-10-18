ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (18/09/2017 - 24/09/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 18/09/2017 - 24/09/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.09.2017
|Время
|Четверг
|21:00:08
|21:35:58
|5.9
|16.7
|2
|19.09.2017
|Местное время
|Вторник
|20:44:28
|20:59:57
|5.5
|16.6
|3
|18.09.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:13
|20:44:38
|5.3
|16.5
|4
|19.09.2017
|Вечерние новости
|Вторник
|18:00:21
|18:46:52
|3.5
|15.3
|5
|23.09.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:06
|21:05:05
|3.1
|10.7
|6
|19.09.2017
|Известия (22:00)
|Вторник
|22:00:10
|22:29:28
|3.1
|9.8
|7
|20.09.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Среда
|16:00:08
|16:31:17
|3.1
|19.1
|8
|20.09.2017
|Новости. (12:00)
|Среда
|12:00:07
|12:15:18
|2.6
|21.2
|9
|24.09.2017
|Новости. (15:00 сб, вск)
|Воскресенье
|15:00:08
|15:10:28
|2.5
|11.6
|10
|22.09.2017
|Вести. (08:00)
|Пятница
|07:59:58
|08:06:56
|2.5
|22.5
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.09.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:06
|22:15:05
|4.8
|14.0
|2
|24.09.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:29:33
|3.4
|10.1
|3
|24.09.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:10
|20:11:51
|3.4
|10.8
|4
|23.09.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:11:24
|22:23:28
|3.0
|9.5
|5
|22.09.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:30:51
|20:41:30
|1.0
|3.5
|6
|24.09.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:00
|00:21:37
|0.9
|4.3
|7
|23.09.2017
|Вести. Специальный репортаж
|Суббота
|22:21:47
|22:53:17
|0.9
|3.0
|8
|24.09.2017
|Московская неделя
|Воскресенье
|14:30:06
|15:03:48
|0.9
|4.2
|9
|23.09.2017
|Известия. Главное
|Суббота
|00:00:09
|00:54:48
|0.8
|4.6
|10
|24.09.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:05
|18:41:36
|0.8
|3.0
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|Месть как лекарство
|Суббота
|21:05:05
|00:59:59
|3.0
|11.8
|2
|24.09.2017
|Иллюзия обмана 2
|Воскресенье
|21:00:08
|23:31:40
|2.8
|8.9
|3
|24.09.2017
|Иллюзия обмана
|Воскресенье
|18:50:00
|21:00:08
|2.5
|7.7
|4
|22.09.2017
|Защитники
|Пятница
|20:59:44
|22:45:41
|2.3
|7.2
|5
|24.09.2017
|Без права на ошибку
|Воскресенье
|14:19:29
|17:51:42
|2.1
|9.7
|6
|19.09.2017
|8 новых свиданий
|Вторник
|20:59:57
|22:51:47
|2.0
|6.3
|7
|23.09.2017
|Тор 2: Царство тьмы
|Суббота
|20:58:00
|23:00:09
|1.9
|6.1
|8
|18.09.2017
|Невероятный Халк
|Понедельник
|20:59:35
|23:12:01
|1.8
|5.8
|9
|19.09.2017
|Фантастическая четверка 2. Вторжение серебряного серфера
|Вторник
|21:00:04
|22:48:06
|1.8
|5.6
|10
|20.09.2017
|Новый Человек-паук
|Среда
|21:00:19
|23:36:34
|1.7
|5.7
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.09.2017
|Пес
|Среда
|21:48:06
|22:53:03
|4.4
|13.9
|2
|19.09.2017
|Отчий берег
|Вторник
|21:30:42
|23:45:00
|4.2
|14.3
|3
|18.09.2017
|Благие намерения
|Понедельник
|20:59:56
|21:50:06
|3.8
|11.2
|4
|19.09.2017
|След
|Вторник
|21:13:19
|22:00:09
|3.5
|10.6
|5
|18.09.2017
|Ольга
|Понедельник
|20:32:26
|21:00:10
|3.3
|9.8
|6
|22.09.2017
|Пес-2
|Пятница
|23:44:22
|00:43:28
|2.6
|12.3
|7
|18.09.2017
|Ольга (повтор)
|Понедельник
|20:01:04
|20:32:26
|2.5
|8.0
|8
|19.09.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-16
|Вторник
|18:01:45
|18:58:55
|2.5
|11.0
|9
|19.09.2017
|Тайны следствия - 11
|Вторник
|14:54:04
|16:58:46
|2.3
|14.8
|10
|18.09.2017
|Тайны следствия - 10
|Понедельник
|15:57:08
|16:58:43
|2.0
|12.5
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.09.2017
|Юморина 2017
|Пятница
|21:00:05
|23:19:54
|3.3
|10.7
|2
|24.09.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:03:12
|23:03:21
|2.6
|8.8
|3
|24.09.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:01:50
|22:03:12
|2.5
|7.3
|4
|24.09.2017
|Комеди Клаб
|Воскресенье
|19:30:17
|19:59:20
|2.5
|7.8
|5
|22.09.2017
|Love is...
|Пятница
|20:30:38
|21:00:43
|2.1
|6.8
|6
|23.09.2017
|Аншлаг и Компания
|Суббота
|11:42:16
|13:58:49
|2.0
|11.2
|7
|22.09.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:17
|20:59:44
|1.9
|6.6
|8
|24.09.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:19:17
|13:59:06
|1.9
|9.4
|9
|22.09.2017
|Love is... (повтор)
|Пятница
|19:59:33
|20:30:38
|1.8
|6.3
|10
|21.09.2017
|Студия Союз
|Четверг
|21:00:34
|22:02:06
|1.8
|5.2
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.09.2017
|"80". Юбилейный вечер Иосифа Кобзона
|Воскресенье
|16:13:38
|20:59:56
|2.7
|9.9
|2
|23.09.2017
|"Субботний вечер". Концерт
|Суббота
|18:11:06
|19:59:51
|2.6
|10.9
|3
|24.09.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:03:33
|08:43:53
|1.6
|16.5
|4
|23.09.2017
|Концерт трех теноров в Риме. Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Дирижер Зубин Мета
|Суббота
|22:03:52
|23:29:41
|0.7
|2.6
|5
|23.09.2017
|ТНТ MUSIC
|Суббота
|04:24:47
|04:55:54
|0.6
|14.6
|6
|24.09.2017
|"Классика на Дворцовой". Гала-концерт мировых звезд оперы и балета
|Воскресенье
|20:10:54
|22:00:23
|0.5
|1.6
|7
|23.09.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Суббота
|09:58:36
|10:24:04
|0.5
|3.2
|8
|23.09.2017
|Квартирник НТВ у Маргулиса
|Суббота
|23:17:53
|01:28:17
|0.4
|2.2
|9
|23.09.2017
|До звезды
|Суббота
|19:15:27
|19:26:34
|0.3
|1.3
|10
|24.09.2017
|Билет в Большой
|Воскресенье
|15:10:14
|16:01:44
|0.3
|1.4
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.09.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:34
|11:58:59
|2.0
|9.6
|2
|23.09.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:03
|11:02:43
|1.9
|11.1
|3
|24.09.2017
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:13:50
|10:32:57
|1.8
|10.2
|4
|24.09.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:39
|11:04:34
|1.6
|8.5
|5
|20.09.2017
|Контрольная закупка
|Среда
|09:19:31
|09:50:52
|1.6
|13.8
|6
|18.09.2017
|О самом главном
|Понедельник
|09:56:01
|10:59:57
|1.5
|11.8
|7
|24.09.2017
|Двойные стандарты. Тут вам не там!
|Воскресенье
|14:05:01
|15:06:01
|1.3
|6.3
|8
|20.09.2017
|Жить здорово
|Среда
|09:52:56
|10:55:06
|1.3
|10.8
|9
|23.09.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:07
|19:00:32
|1.2
|5.8
|10
|18.09.2017
|Правила жизни
|Понедельник
|21:52:44
|22:19:04
|1.2
|3.6
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.09.2017
|60 минут
|Понедельник
|19:00:04
|19:59:07
|5.0
|18.5
|2
|24.09.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:15:05
|01:55:31
|3.7
|18.8
|3
|20.09.2017
|Время покажет
|Среда
|16:58:57
|18:00:30
|3.3
|17.8
|4
|19.09.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|23:23:07
|02:05:29
|3.1
|21.0
|5
|18.09.2017
|Место встречи
|Понедельник
|13:59:31
|16:00:34
|3.1
|22.3
|6
|22.09.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:17
|19:51:59
|2.9
|12.3
|7
|24.09.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:13
|18:02:28
|2.8
|12.0
|8
|23.09.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:02:00
|2.8
|10.8
|9
|24.09.2017
|Новые русские сенсации. Главный голос Кремля
|Воскресенье
|18:02:28
|18:59:52
|2.4
|9.3
|10
|23.09.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:23:28
|23:44:20
|2.4
|8.7
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018
|Суббота
|19:59:28
|21:00:42
|МАТЧ ТВ
|2.0
|6.8
|2
|21.09.2017
|Футбол. Кубок России 2017-2018
|Четверг
|20:57:56
|22:34:59
|МАТЧ ТВ
|1.8
|5.3
|3
|23.09.2017
|#новости
|Суббота
|21:00:42
|21:06:11
|МАТЧ ТВ
|1.6
|5.4
|4
|20.09.2017
|#всенаматч
|Среда
|21:01:20
|21:35:08
|МАТЧ ТВ
|1.2
|3.6
|5
|21.09.2017
|Профессиональный бокс. Дмитрий Кудряшов. На пути к суперсерии
|Четверг
|22:41:11
|23:27:55
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.8
|6
|18.09.2017
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Понедельник
|21:58:27
|22:55:29
|МАТЧ ТВ
|1.0
|3.4
|7
|23.09.2017
|Волейбол. Чемпионат Европы 2017. Женщины
|Суббота
|21:06:11
|23:26:47
|МАТЧ ТВ
|1.0
|3.4
|8
|20.09.2017
|Футбол. Чемпионат Италии
|Среда
|21:36:48
|22:40:15
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.8
|9
|19.09.2017
|Футбол. Чемпионат Германии
|Вторник
|21:21:31
|22:21:44
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.3
|10
|18.09.2017
|В этот день
|Понедельник
|22:56:29
|23:05:08
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.3
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:29:58
|23:28:49
|6.6
|21.5
|2
|24.09.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:51:42
|19:58:43
|4.5
|16.0
|3
|19.09.2017
|На самом деле
|Вторник
|18:46:52
|19:52:47
|4.3
|15.7
|4
|21.09.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|19:46:07
|21:00:01
|4.0
|12.6
|5
|22.09.2017
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:28:49
|00:25:07
|4.0
|17.0
|6
|24.09.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:25:47
|10:11:11
|3.9
|25.2
|7
|23.09.2017
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|19:57:37
|21:30:30
|3.7
|12.5
|8
|22.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:59
|21:00:00
|3.6
|12.1
|9
|24.09.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:11:51
|21:10:15
|3.5
|10.2
|10
|24.09.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:10:15
|23:02:22
|3.4
|10.5
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.09.2017
|Шрек - 2
|Воскресенье
|10:49:08
|12:36:38
|1.6
|8.2
|2
|24.09.2017
|Шрек навсегда
|Воскресенье
|14:19:48
|16:00:01
|1.6
|7.6
|3
|23.09.2017
|Шрек
|Суббота
|12:20:54
|14:08:39
|1.6
|9.0
|4
|24.09.2017
|Шрек - 3
|Воскресенье
|12:36:38
|14:19:48
|1.6
|8.0
|5
|23.09.2017
|Призрак Лорда Фаркуада
|Суббота
|12:09:28
|12:20:54
|1.3
|7.6
|6
|23.09.2017
|Веселых праздников. Рождественская феерия ослиной трели
|Суббота
|16:02:23
|16:07:58
|1.3
|6.6
|7
|23.09.2017
|Праздник кунг-фу панды
|Суббота
|16:07:58
|16:27:12
|1.2
|6.6
|8
|23.09.2017
|Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях
|Суббота
|16:30:05
|16:40:12
|1.1
|6.0
|9
|23.09.2017
|Конкурс "Кумир тридевятого королевства"
|Суббота
|12:01:50
|12:08:22
|1.1
|6.9
|10
|22.09.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Пятница
|20:42:29
|20:52:49
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.3
Advertology.Ru
19.10.2017
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