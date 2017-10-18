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ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (18/09/2017 - 24/09/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (18/09/2017 - 24/09/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 18/09/2017 - 24/09/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.09.2017 Время Четверг 21:00:08 21:35:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 16.7
2 19.09.2017 Местное время Вторник 20:44:28 20:59:57 РОССИЯ1 5.5 16.6
3 18.09.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:13 20:44:38 РОССИЯ1 5.3 16.5
4 19.09.2017 Вечерние новости Вторник 18:00:21 18:46:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 15.3
5 23.09.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:06 21:05:05 РОССИЯ1 3.1 10.7
6 19.09.2017 Известия (22:00) Вторник 22:00:10 22:29:28 3.1 9.8
7 20.09.2017 Сегодня днем. (16:00) Среда 16:00:08 16:31:17 НТВ 3.1 19.1
8 20.09.2017 Новости. (12:00) Среда 12:00:07 12:15:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 21.2
9 24.09.2017 Новости. (15:00 сб, вск) Воскресенье 15:00:08 15:10:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 11.6
10 22.09.2017 Вести. (08:00) Пятница 07:59:58 08:06:56 РОССИЯ1 2.5 22.5

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.09.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:06 22:15:05 РОССИЯ1 4.8 14.0
2 24.09.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:29:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 10.1
3 24.09.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:10 20:11:51 НТВ 3.4 10.8
4 23.09.2017 Постскриптум Суббота 21:11:24 22:23:28 3.0 9.5
5 22.09.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:30:51 20:41:30 1.0 3.5
6 24.09.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:00 00:21:37 0.9 4.3
7 23.09.2017 Вести. Специальный репортаж Суббота 22:21:47 22:53:17 РОССИЯ 24 0.9 3.0
8 24.09.2017 Московская неделя Воскресенье 14:30:06 15:03:48 0.9 4.2
9 23.09.2017 Известия. Главное Суббота 00:00:09 00:54:48 0.8 4.6
10 24.09.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:05 18:41:36 0.8 3.0

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 Месть как лекарство Суббота 21:05:05 00:59:59 РОССИЯ1 3.0 11.8
2 24.09.2017 Иллюзия обмана 2 Воскресенье 21:00:08 23:31:40 СТС 2.8 8.9
3 24.09.2017 Иллюзия обмана Воскресенье 18:50:00 21:00:08 СТС 2.5 7.7
4 22.09.2017 Защитники Пятница 20:59:44 22:45:41 СТС 2.3 7.2
5 24.09.2017 Без права на ошибку Воскресенье 14:19:29 17:51:42 РОССИЯ1 2.1 9.7
6 19.09.2017 8 новых свиданий Вторник 20:59:57 22:51:47 ТНТ 2.0 6.3
7 23.09.2017 Тор 2: Царство тьмы Суббота 20:58:00 23:00:09 1.9 6.1
8 18.09.2017 Невероятный Халк Понедельник 20:59:35 23:12:01 СТС 1.8 5.8
9 19.09.2017 Фантастическая четверка 2. Вторжение серебряного серфера Вторник 21:00:04 22:48:06 СТС 1.8 5.6
10 20.09.2017 Новый Человек-паук Среда 21:00:19 23:36:34 СТС 1.7 5.7

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.09.2017 Пес Среда 21:48:06 22:53:03 НТВ 4.4 13.9
2 19.09.2017 Отчий берег Вторник 21:30:42 23:45:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 14.3
3 18.09.2017 Благие намерения Понедельник 20:59:56 21:50:06 РОССИЯ1 3.8 11.2
4 19.09.2017 След Вторник 21:13:19 22:00:09 3.5 10.6
5 18.09.2017 Ольга Понедельник 20:32:26 21:00:10 ТНТ 3.3 9.8
6 22.09.2017 Пес-2 Пятница 23:44:22 00:43:28 НТВ 2.6 12.3
7 18.09.2017 Ольга (повтор) Понедельник 20:01:04 20:32:26 ТНТ 2.5 8.0
8 19.09.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-16 Вторник 18:01:45 18:58:55 НТВ 2.5 11.0
9 19.09.2017 Тайны следствия - 11 Вторник 14:54:04 16:58:46 РОССИЯ1 2.3 14.8
10 18.09.2017 Тайны следствия - 10 Понедельник 15:57:08 16:58:43 РОССИЯ1 2.0 12.5

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.09.2017 Юморина 2017 Пятница 21:00:05 23:19:54 РОССИЯ1 3.3 10.7
2 24.09.2017 Stand up Воскресенье 22:03:12 23:03:21 ТНТ 2.6 8.8
3 24.09.2017 Однажды в России Воскресенье 21:01:50 22:03:12 ТНТ 2.5 7.3
4 24.09.2017 Комеди Клаб Воскресенье 19:30:17 19:59:20 ТНТ 2.5 7.8
5 22.09.2017 Love is... Пятница 20:30:38 21:00:43 ТНТ 2.1 6.8
6 23.09.2017 Аншлаг и Компания Суббота 11:42:16 13:58:49 РОССИЯ1 2.0 11.2
7 22.09.2017 Уральские пельмени Пятница 19:29:17 20:59:44 СТС 1.9 6.6
8 24.09.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:19:17 13:59:06 РОССИЯ1 1.9 9.4
9 22.09.2017 Love is... (повтор) Пятница 19:59:33 20:30:38 ТНТ 1.8 6.3
10 21.09.2017 Студия Союз Четверг 21:00:34 22:02:06 ТНТ 1.8 5.2

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.09.2017 "80". Юбилейный вечер Иосифа Кобзона Воскресенье 16:13:38 20:59:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 9.9
2 23.09.2017 "Субботний вечер". Концерт Суббота 18:11:06 19:59:51 РОССИЯ1 2.6 10.9
3 24.09.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:03:33 08:43:53 РОССИЯ1 1.6 16.5
4 23.09.2017 Концерт трех теноров в Риме. Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Дирижер Зубин Мета Суббота 22:03:52 23:29:41 РОССИЯ К 0.7 2.6
5 23.09.2017 ТНТ MUSIC Суббота 04:24:47 04:55:54 ТНТ 0.6 14.6
6 24.09.2017 "Классика на Дворцовой". Гала-концерт мировых звезд оперы и балета Воскресенье 20:10:54 22:00:23 РОССИЯ К 0.5 1.6
7 23.09.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Суббота 09:58:36 10:24:04 РОССИЯ К 0.5 3.2
8 23.09.2017 Квартирник НТВ у Маргулиса Суббота 23:17:53 01:28:17 НТВ 0.4 2.2
9 23.09.2017 До звезды Суббота 19:15:27 19:26:34 МОСКВА-24 0.3 1.3
10 24.09.2017 Билет в Большой Воскресенье 15:10:14 16:01:44 РОССИЯ К 0.3 1.4

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.09.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:34 11:58:59 НТВ 2.0 9.6
2 23.09.2017 Главная дорога Суббота 10:20:03 11:02:43 НТВ 1.9 11.1
3 24.09.2017 Непутевые заметки Воскресенье 10:13:50 10:32:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.8 10.2
4 24.09.2017 Первая передача Воскресенье 10:20:39 11:04:34 НТВ 1.6 8.5
5 20.09.2017 Контрольная закупка Среда 09:19:31 09:50:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 13.8
6 18.09.2017 О самом главном Понедельник 09:56:01 10:59:57 РОССИЯ1 1.5 11.8
7 24.09.2017 Двойные стандарты. Тут вам не там! Воскресенье 14:05:01 15:06:01 НТВ 1.3 6.3
8 20.09.2017 Жить здорово Среда 09:52:56 10:55:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.3 10.8
9 23.09.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:07 19:00:32 1.2 5.8
10 18.09.2017 Правила жизни Понедельник 21:52:44 22:19:04 РОССИЯ К 1.2 3.6

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.09.2017 60 минут Понедельник 19:00:04 19:59:07 РОССИЯ1 5.0 18.5
2 24.09.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:15:05 01:55:31 РОССИЯ1 3.7 18.8
3 20.09.2017 Время покажет Среда 16:58:57 18:00:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 17.8
4 19.09.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 23:23:07 02:05:29 РОССИЯ1 3.1 21.0
5 18.09.2017 Место встречи Понедельник 13:59:31 16:00:34 НТВ 3.1 22.3
6 22.09.2017 Человек и закон Пятница 18:47:17 19:51:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 12.3
7 24.09.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:13 18:02:28 НТВ 2.8 12.0
8 23.09.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:02:00 НТВ 2.8 10.8
9 24.09.2017 Новые русские сенсации. Главный голос Кремля Воскресенье 18:02:28 18:59:52 НТВ 2.4 9.3
10 23.09.2017 Право знать! Суббота 22:23:28 23:44:20 2.4 8.7

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018 Суббота 19:59:28 21:00:42 МАТЧ ТВ 2.0 6.8
2 21.09.2017 Футбол. Кубок России 2017-2018 Четверг 20:57:56 22:34:59 МАТЧ ТВ 1.8 5.3
3 23.09.2017 #новости Суббота 21:00:42 21:06:11 МАТЧ ТВ 1.6 5.4
4 20.09.2017 #всенаматч Среда 21:01:20 21:35:08 МАТЧ ТВ 1.2 3.6
5 21.09.2017 Профессиональный бокс. Дмитрий Кудряшов. На пути к суперсерии Четверг 22:41:11 23:27:55 МАТЧ ТВ 1.1 3.8
6 18.09.2017 После футбола с Георгием Черданцевым Понедельник 21:58:27 22:55:29 МАТЧ ТВ 1.0 3.4
7 23.09.2017 Волейбол. Чемпионат Европы 2017. Женщины Суббота 21:06:11 23:26:47 МАТЧ ТВ 1.0 3.4
8 20.09.2017 Футбол. Чемпионат Италии Среда 21:36:48 22:40:15 МАТЧ ТВ 0.9 2.8
9 19.09.2017 Футбол. Чемпионат Германии Вторник 21:21:31 22:21:44 МАТЧ ТВ 0.8 2.3
10 18.09.2017 В этот день Понедельник 22:56:29 23:05:08 МАТЧ ТВ 0.7 2.3

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.09.2017 Голос Пятница 21:29:58 23:28:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.6 21.5
2 24.09.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:51:42 19:58:43 РОССИЯ1 4.5 16.0
3 19.09.2017 На самом деле Вторник 18:46:52 19:52:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 15.7
4 21.09.2017 Пусть говорят Четверг 19:46:07 21:00:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 12.6
5 22.09.2017 Вечерний Ургант Пятница 23:28:49 00:25:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 17.0
6 24.09.2017 Сто к одному Воскресенье 09:25:47 10:11:11 РОССИЯ1 3.9 25.2
7 23.09.2017 Битва экстрасенсов Суббота 19:57:37 21:30:30 ТНТ 3.7 12.5
8 22.09.2017 Поле чудес Пятница 19:51:59 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 12.1
9 24.09.2017 Ты не поверишь! Воскресенье 20:11:51 21:10:15 НТВ 3.5 10.2
10 24.09.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:10:15 23:02:22 НТВ 3.4 10.5

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.09.2017 Шрек - 2 Воскресенье 10:49:08 12:36:38 СТС 1.6 8.2
2 24.09.2017 Шрек навсегда Воскресенье 14:19:48 16:00:01 СТС 1.6 7.6
3 23.09.2017 Шрек Суббота 12:20:54 14:08:39 СТС 1.6 9.0
4 24.09.2017 Шрек - 3 Воскресенье 12:36:38 14:19:48 СТС 1.6 8.0
5 23.09.2017 Призрак Лорда Фаркуада Суббота 12:09:28 12:20:54 СТС 1.3 7.6
6 23.09.2017 Веселых праздников. Рождественская феерия ослиной трели Суббота 16:02:23 16:07:58 СТС 1.3 6.6
7 23.09.2017 Праздник кунг-фу панды Суббота 16:07:58 16:27:12 СТС 1.2 6.6
8 23.09.2017 Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях Суббота 16:30:05 16:40:12 СТС 1.1 6.0
9 23.09.2017 Конкурс "Кумир тридевятого королевства" Суббота 12:01:50 12:08:22 СТС 1.1 6.9
10 22.09.2017 Смешарики. Новые приключения Пятница 20:42:29 20:52:49 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.3
TNS Россия
Advertology.Ru

19.10.2017

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