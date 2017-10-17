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ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (28/08/2017 - 03/09/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (28/08/2017 - 03/09/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/08/2017 - 03/09/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.08.2017 Местное время Понедельник 20:44:34 20:59:37 РОССИЯ1 5.7 17.5
2 28.08.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:06 20:44:34 РОССИЯ1 4.8 15.2
3 28.08.2017 Время Понедельник 21:00:13 21:36:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 14.2
4 02.09.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:06 21:07:46 РОССИЯ1 3.2 11.5
5 31.08.2017 Вечерние новости Четверг 18:00:11 18:48:09 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 13.5
6 28.08.2017 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:07 19:42:51 НТВ 2.5 9.1
7 31.08.2017 Известия (22:00) Четверг 22:00:11 22:31:19 2.4 8.1
8 28.08.2017 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:07 17:38:47 РОССИЯ1 2.4 12.8
9 02.09.2017 Вести. (14:00) Суббота 14:00:06 14:20:23 РОССИЯ1 2.3 13.5
10 29.08.2017 Итоги дня Вторник 23:40:08 00:11:47 НТВ 2.2 12.1

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.09.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:10 22:15:15 РОССИЯ1 5.0 15.8
2 03.09.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:28:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 11.1
3 03.09.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:08 20:10:23 НТВ 2.9 9.6
4 03.09.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:13 00:26:08 1.0 5.5
5 02.09.2017 Известия. Главное Суббота 00:00:04 00:55:30 1.0 6.7
6 02.09.2017 Задело! Суббота 18:10:08 18:20:47 0.8 3.6
7 03.09.2017 Новости недели с Юрием Подкопаевым Воскресенье 09:00:08 09:26:27 0.5 3.9
8 03.09.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:07 18:41:04 0.5 1.8
9 02.09.2017 Вести. Специальный репортаж Суббота 09:17:22 09:31:43 РОССИЯ 24 0.4 3.3
10 03.09.2017 Вести недели Воскресенье 23:00:11 01:13:16 РОССИЯ 24 0.3 1.8

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.09.2017 Провинциальная Мадонна Суббота 21:07:46 01:02:50 РОССИЯ1 3.9 16.8
2 03.09.2017 Заклятые подруги Воскресенье 14:18:56 17:50:02 РОССИЯ1 3.4 15.6
3 02.09.2017 Снег растает в сентябре Суббота 14:20:23 18:11:55 РОССИЯ1 2.7 14.8
4 03.09.2017 Малефисента Воскресенье 20:59:55 22:49:52 СТС 2.5 8.5
5 28.08.2017 Кухня. Последняя битва Понедельник 20:59:24 23:15:32 СТС 2.3 7.8
6 02.09.2017 Принц Персии: пески времени Суббота 21:00:50 23:14:24 СТС 2.2 7.9
7 01.09.2017 Золушка Пятница 20:59:39 23:01:14 СТС 2.1 7.3
8 31.08.2017 Везучий случай! Четверг 20:59:29 22:51:40 СТС 1.9 6.3
9 30.08.2017 СуперБобровы Среда 20:59:31 22:53:54 СТС 1.7 5.8
10 29.08.2017 Гуляй, Вася! Вторник 20:59:32 22:55:09 СТС 1.7 5.4

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.08.2017 Нити судьбы Понедельник 20:59:37 22:01:22 РОССИЯ1 5.3 16.4
2 28.08.2017 Безопасность Понедельник 21:36:59 22:39:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 13.2
3 31.08.2017 Морские дьяволы. Смерч-3 Четверг 20:43:15 21:41:43 НТВ 3.9 11.8
4 31.08.2017 След Четверг 21:12:39 22:00:02 3.0 9.2
5 29.08.2017 СашаТаня Вторник 20:30:34 20:59:14 ТНТ 1.9 5.8
6 03.09.2017 Балабол Воскресенье 21:39:35 22:36:42 1.9 6.5
7 01.09.2017 Морские дьяволы 5 Пятница 23:35:20 00:34:50 НТВ 1.9 11.6
8 31.08.2017 Воронины Четверг 20:28:19 20:59:29 СТС 1.8 5.5
9 28.08.2017 Тайны следствия - 8 Понедельник 15:57:42 16:58:30 РОССИЯ1 1.8 10.3
10 02.09.2017 Домохозяин Суббота 20:02:02 20:59:38 1.7 6.1

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.09.2017 Петросян-шоу Пятница 21:10:54 23:46:48 РОССИЯ1 3.1 11.8
2 03.09.2017 Однажды в России Воскресенье 21:03:55 22:03:21 ТНТ 2.4 7.4
3 02.09.2017 "Измайловский парк". Юмористический концерт Суббота 11:41:51 13:59:47 РОССИЯ1 2.3 13.7
4 03.09.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:20:12 13:58:54 РОССИЯ1 2.1 11.6
5 01.09.2017 Комеди Клаб Пятница 21:00:43 22:00:47 ТНТ 2.0 6.9
6 31.08.2017 Импровизация Четверг 22:03:17 23:02:49 ТНТ 2.0 7.0
7 01.09.2017 Уральские пельмени Пятница 19:30:18 20:59:39 СТС 2.0 7.2
8 03.09.2017 Stand up Воскресенье 22:03:21 23:04:01 ТНТ 1.8 6.6
9 31.08.2017 Студия Союз Четверг 21:00:05 22:03:17 ТНТ 1.7 5.4
10 01.09.2017 Открытый микрофон Пятница 22:00:47 23:03:18 ТНТ 1.7 6.0

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.09.2017 "Субботний вечер". Концерт Суббота 18:11:55 19:59:55 РОССИЯ1 2.9 12.2
2 03.09.2017 "Жара 2017" международный музыкальный фестиваль Воскресенье 16:27:11 18:58:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 10.3
3 02.09.2017 Играй, гармонь! Суббота 08:57:44 09:44:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.8 6.5
4 03.09.2017 "Спасская башня" международный военно-музыкальный фестиваль Воскресенье 19:58:37 23:11:16 0.8 2.8
5 03.09.2017 Утренняя почта Воскресенье 07:12:10 07:50:01 РОССИЯ1 0.8 10.8
6 03.09.2017 Романтика романса Воскресенье 20:15:35 21:08:21 РОССИЯ К 0.5 1.6
7 02.09.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Суббота 10:07:43 10:33:21 РОССИЯ К 0.4 2.8
8 01.09.2017 Концерт номер один. Денис Мацуев. Синяя птица и друзья Пятница 19:48:23 21:54:16 РОССИЯ К 0.4 1.4
9 02.09.2017 Новая фабрика звезд Суббота 18:00:05 20:04:14 МУЗ ТВ 0.3 1.4
10 03.09.2017 Группировка "Ленинград" концерт Воскресенье 00:26:08 02:04:24 0.3 4.0

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.09.2017 Главная дорога Суббота 10:20:19 11:01:32 НТВ 1.8 11.1
2 03.09.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:03:59 12:00:25 НТВ 1.7 9.3
3 03.09.2017 Непутевые заметки Воскресенье 10:18:51 10:38:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.7 9.9
4 03.09.2017 Первая передача Воскресенье 10:20:20 11:03:59 НТВ 1.7 9.5
5 28.08.2017 О самом главном Понедельник 09:56:08 10:59:31 РОССИЯ1 1.4 11.4
6 03.09.2017 Двойные стандарты. Тут вам не там! Воскресенье 13:07:32 14:09:32 НТВ 1.4 7.6
7 02.09.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:09 19:00:15 1.3 6.0
8 30.08.2017 Контрольная закупка Среда 09:18:39 09:49:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.3 10.6
9 30.08.2017 Жить здорово Среда 09:52:03 10:55:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.2 9.1
10 29.08.2017 Легенды армии Вторник 19:33:49 20:18:54 1.0 3.5

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.08.2017 60 минут Понедельник 19:00:15 19:58:57 РОССИЯ1 4.1 14.8
2 03.09.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:15:15 00:22:56 РОССИЯ1 3.5 16.2
3 01.09.2017 Человек и закон Пятница 18:47:59 19:52:27 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 12.9
4 03.09.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:07 18:01:37 НТВ 2.8 12.2
5 02.09.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:04:14 НТВ 2.6 10.3
6 28.08.2017 Время покажет Понедельник 16:59:00 18:00:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 13.2
7 03.09.2017 Новые русские сенсации. Русская жена украинского маньяка Воскресенье 18:01:37 18:59:50 НТВ 2.3 8.6
8 29.08.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 23:02:52 01:54:27 РОССИЯ1 2.1 14.8
9 31.08.2017 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 23:03:28 01:03:24 РОССИЯ1 1.8 11.7
10 01.09.2017 Место встречи Пятница 16:32:34 17:31:31 НТВ 1.7 10.0

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.09.2017 Футбол. Товарищеский матч Воскресенье 18:28:03 19:29:25 МАТЧ ТВ 1.1 3.9
2 02.09.2017 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир Суббота 21:39:13 22:38:21 МАТЧ ТВ 0.9 3.3
3 03.09.2017 #новости Воскресенье 18:22:49 18:28:03 МАТЧ ТВ 0.9 3.5
4 03.09.2017 Волейбол. Чемпионат Европы 2017 Воскресенье 21:34:51 00:24:38 МАТЧ ТВ 0.8 3.6
5 31.08.2017 Футбол. Чемпионат Европы 2019. Молодежные сборные. Отборочный турнир Четверг 19:59:20 20:58:31 МАТЧ ТВ 0.8 2.4
6 03.09.2017 Художественная гимнастика. Чемпионат мира Воскресенье 19:58:45 20:54:22 МАТЧ ТВ 0.6 1.9
7 03.09.2017 О чем говорят тренеры Воскресенье 20:54:22 21:24:42 МАТЧ ТВ 0.6 1.8
8 02.09.2017 #всенаматч Суббота 20:57:30 21:39:13 МАТЧ ТВ 0.5 1.8
9 03.09.2017 Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Италии Воскресенье 14:40:52 16:47:53 МАТЧ ТВ 0.5 2.2
10 02.09.2017 Баскетбол. Чемпионат Европы 2017 Суббота 18:01:22 19:07:47 МАТЧ ТВ 0.4 2.0

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.09.2017 Голос Пятница 21:36:02 23:37:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.5 24.6
2 03.09.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:50:02 20:00:00 РОССИЯ1 5.7 20.2
3 28.08.2017 Андрей Малахов. Прямой эфир Понедельник 17:54:01 19:00:15 РОССИЯ1 5.0 21.4
4 28.08.2017 Андрей Малахов. Прямой эфир. Специальный выпуск Понедельник 23:01:12 23:22:06 РОССИЯ1 4.5 18.5
5 29.08.2017 Пусть говорят Вторник 19:54:39 21:00:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 13.8
6 31.08.2017 На самом деле Четверг 18:48:09 19:53:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 15.4
7 01.09.2017 Поле чудес Пятница 19:52:27 21:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 14.0
8 03.09.2017 Три аккорда Воскресенье 18:58:11 21:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 11.9
9 02.09.2017 Сегодня вечером Суббота 21:28:05 23:09:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 13.3
10 01.09.2017 Вечерний Ургант Пятница 23:37:05 00:35:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 20.1

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.09.2017 Головоломка Воскресенье 19:11:52 20:59:55 СТС 2.0 6.5
2 03.09.2017 Илья Муромец и Соловей разбойник Воскресенье 15:36:54 17:05:17 1.6 7.4
3 03.09.2017 Добрыня Никитич и Змей Горыныч Воскресенье 17:05:17 18:22:05 1.6 6.5
4 02.09.2017 Кунг-фу Панда 2 Суббота 19:20:38 21:00:50 СТС 1.4 5.3
5 31.08.2017 Ми-ми-мишки Четверг 20:18:30 20:30:06 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.2
6 29.08.2017 Маленькое королевство Бена и Холли Вторник 20:42:13 20:53:15 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.0
7 03.09.2017 Алеша Попович и Тугарин Змей Воскресенье 14:05:06 15:36:54 1.3 6.5
8 03.09.2017 Четверо в кубе Воскресенье 20:21:43 20:32:42 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.2
9 01.09.2017 Дружба - это чудо Пятница 19:45:45 20:07:21 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.8
10 28.08.2017 Чуддики Понедельник 19:26:32 19:34:08 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.7
TNS Россия
Advertology.Ru

18.10.2017

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