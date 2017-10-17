ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (28/08/2017 - 03/09/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/08/2017 - 03/09/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.08.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:44:34
|20:59:37
|5.7
|17.5
|2
|28.08.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:06
|20:44:34
|4.8
|15.2
|3
|28.08.2017
|Время
|Понедельник
|21:00:13
|21:36:59
|4.6
|14.2
|4
|02.09.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:06
|21:07:46
|3.2
|11.5
|5
|31.08.2017
|Вечерние новости
|Четверг
|18:00:11
|18:48:09
|2.8
|13.5
|6
|28.08.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:07
|19:42:51
|2.5
|9.1
|7
|31.08.2017
|Известия (22:00)
|Четверг
|22:00:11
|22:31:19
|2.4
|8.1
|8
|28.08.2017
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:07
|17:38:47
|2.4
|12.8
|9
|02.09.2017
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:06
|14:20:23
|2.3
|13.5
|10
|29.08.2017
|Итоги дня
|Вторник
|23:40:08
|00:11:47
|2.2
|12.1
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.09.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:10
|22:15:15
|5.0
|15.8
|2
|03.09.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:28:31
|3.4
|11.1
|3
|03.09.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:08
|20:10:23
|2.9
|9.6
|4
|03.09.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:13
|00:26:08
|1.0
|5.5
|5
|02.09.2017
|Известия. Главное
|Суббота
|00:00:04
|00:55:30
|1.0
|6.7
|6
|02.09.2017
|Задело!
|Суббота
|18:10:08
|18:20:47
|0.8
|3.6
|7
|03.09.2017
|Новости недели с Юрием Подкопаевым
|Воскресенье
|09:00:08
|09:26:27
|0.5
|3.9
|8
|03.09.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:07
|18:41:04
|0.5
|1.8
|9
|02.09.2017
|Вести. Специальный репортаж
|Суббота
|09:17:22
|09:31:43
|0.4
|3.3
|10
|03.09.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|23:00:11
|01:13:16
|0.3
|1.8
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.09.2017
|Провинциальная Мадонна
|Суббота
|21:07:46
|01:02:50
|3.9
|16.8
|2
|03.09.2017
|Заклятые подруги
|Воскресенье
|14:18:56
|17:50:02
|3.4
|15.6
|3
|02.09.2017
|Снег растает в сентябре
|Суббота
|14:20:23
|18:11:55
|2.7
|14.8
|4
|03.09.2017
|Малефисента
|Воскресенье
|20:59:55
|22:49:52
|2.5
|8.5
|5
|28.08.2017
|Кухня. Последняя битва
|Понедельник
|20:59:24
|23:15:32
|2.3
|7.8
|6
|02.09.2017
|Принц Персии: пески времени
|Суббота
|21:00:50
|23:14:24
|2.2
|7.9
|7
|01.09.2017
|Золушка
|Пятница
|20:59:39
|23:01:14
|2.1
|7.3
|8
|31.08.2017
|Везучий случай!
|Четверг
|20:59:29
|22:51:40
|1.9
|6.3
|9
|30.08.2017
|СуперБобровы
|Среда
|20:59:31
|22:53:54
|1.7
|5.8
|10
|29.08.2017
|Гуляй, Вася!
|Вторник
|20:59:32
|22:55:09
|1.7
|5.4
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.08.2017
|Нити судьбы
|Понедельник
|20:59:37
|22:01:22
|5.3
|16.4
|2
|28.08.2017
|Безопасность
|Понедельник
|21:36:59
|22:39:16
|4.0
|13.2
|3
|31.08.2017
|Морские дьяволы. Смерч-3
|Четверг
|20:43:15
|21:41:43
|3.9
|11.8
|4
|31.08.2017
|След
|Четверг
|21:12:39
|22:00:02
|3.0
|9.2
|5
|29.08.2017
|СашаТаня
|Вторник
|20:30:34
|20:59:14
|1.9
|5.8
|6
|03.09.2017
|Балабол
|Воскресенье
|21:39:35
|22:36:42
|1.9
|6.5
|7
|01.09.2017
|Морские дьяволы 5
|Пятница
|23:35:20
|00:34:50
|1.9
|11.6
|8
|31.08.2017
|Воронины
|Четверг
|20:28:19
|20:59:29
|1.8
|5.5
|9
|28.08.2017
|Тайны следствия - 8
|Понедельник
|15:57:42
|16:58:30
|1.8
|10.3
|10
|02.09.2017
|Домохозяин
|Суббота
|20:02:02
|20:59:38
|1.7
|6.1
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.09.2017
|Петросян-шоу
|Пятница
|21:10:54
|23:46:48
|3.1
|11.8
|2
|03.09.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:03:55
|22:03:21
|2.4
|7.4
|3
|02.09.2017
|"Измайловский парк". Юмористический концерт
|Суббота
|11:41:51
|13:59:47
|2.3
|13.7
|4
|03.09.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:20:12
|13:58:54
|2.1
|11.6
|5
|01.09.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:43
|22:00:47
|2.0
|6.9
|6
|31.08.2017
|Импровизация
|Четверг
|22:03:17
|23:02:49
|2.0
|7.0
|7
|01.09.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:30:18
|20:59:39
|2.0
|7.2
|8
|03.09.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:03:21
|23:04:01
|1.8
|6.6
|9
|31.08.2017
|Студия Союз
|Четверг
|21:00:05
|22:03:17
|1.7
|5.4
|10
|01.09.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|22:00:47
|23:03:18
|1.7
|6.0
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.09.2017
|"Субботний вечер". Концерт
|Суббота
|18:11:55
|19:59:55
|2.9
|12.2
|2
|03.09.2017
|"Жара 2017" международный музыкальный фестиваль
|Воскресенье
|16:27:11
|18:58:11
|2.5
|10.3
|3
|02.09.2017
|Играй, гармонь!
|Суббота
|08:57:44
|09:44:10
|0.8
|6.5
|4
|03.09.2017
|"Спасская башня" международный военно-музыкальный фестиваль
|Воскресенье
|19:58:37
|23:11:16
|0.8
|2.8
|5
|03.09.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|07:12:10
|07:50:01
|0.8
|10.8
|6
|03.09.2017
|Романтика романса
|Воскресенье
|20:15:35
|21:08:21
|0.5
|1.6
|7
|02.09.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Суббота
|10:07:43
|10:33:21
|0.4
|2.8
|8
|01.09.2017
|Концерт номер один. Денис Мацуев. Синяя птица и друзья
|Пятница
|19:48:23
|21:54:16
|0.4
|1.4
|9
|02.09.2017
|Новая фабрика звезд
|Суббота
|18:00:05
|20:04:14
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.4
|10
|03.09.2017
|Группировка "Ленинград" концерт
|Воскресенье
|00:26:08
|02:04:24
|0.3
|4.0
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.09.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:19
|11:01:32
|1.8
|11.1
|2
|03.09.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:03:59
|12:00:25
|1.7
|9.3
|3
|03.09.2017
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:18:51
|10:38:08
|1.7
|9.9
|4
|03.09.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:20
|11:03:59
|1.7
|9.5
|5
|28.08.2017
|О самом главном
|Понедельник
|09:56:08
|10:59:31
|1.4
|11.4
|6
|03.09.2017
|Двойные стандарты. Тут вам не там!
|Воскресенье
|13:07:32
|14:09:32
|1.4
|7.6
|7
|02.09.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:09
|19:00:15
|1.3
|6.0
|8
|30.08.2017
|Контрольная закупка
|Среда
|09:18:39
|09:49:59
|1.3
|10.6
|9
|30.08.2017
|Жить здорово
|Среда
|09:52:03
|10:55:26
|1.2
|9.1
|10
|29.08.2017
|Легенды армии
|Вторник
|19:33:49
|20:18:54
|1.0
|3.5
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.08.2017
|60 минут
|Понедельник
|19:00:15
|19:58:57
|4.1
|14.8
|2
|03.09.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:15:15
|00:22:56
|3.5
|16.2
|3
|01.09.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:59
|19:52:27
|3.2
|12.9
|4
|03.09.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:07
|18:01:37
|2.8
|12.2
|5
|02.09.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:04:14
|2.6
|10.3
|6
|28.08.2017
|Время покажет
|Понедельник
|16:59:00
|18:00:18
|2.5
|13.2
|7
|03.09.2017
|Новые русские сенсации. Русская жена украинского маньяка
|Воскресенье
|18:01:37
|18:59:50
|2.3
|8.6
|8
|29.08.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|23:02:52
|01:54:27
|2.1
|14.8
|9
|31.08.2017
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:03:28
|01:03:24
|1.8
|11.7
|10
|01.09.2017
|Место встречи
|Пятница
|16:32:34
|17:31:31
|1.7
|10.0
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.09.2017
|Футбол. Товарищеский матч
|Воскресенье
|18:28:03
|19:29:25
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.9
|2
|02.09.2017
|Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир
|Суббота
|21:39:13
|22:38:21
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.3
|3
|03.09.2017
|#новости
|Воскресенье
|18:22:49
|18:28:03
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.5
|4
|03.09.2017
|Волейбол. Чемпионат Европы 2017
|Воскресенье
|21:34:51
|00:24:38
|МАТЧ ТВ
|0.8
|3.6
|5
|31.08.2017
|Футбол. Чемпионат Европы 2019. Молодежные сборные. Отборочный турнир
|Четверг
|19:59:20
|20:58:31
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.4
|6
|03.09.2017
|Художественная гимнастика. Чемпионат мира
|Воскресенье
|19:58:45
|20:54:22
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.9
|7
|03.09.2017
|О чем говорят тренеры
|Воскресенье
|20:54:22
|21:24:42
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.8
|8
|02.09.2017
|#всенаматч
|Суббота
|20:57:30
|21:39:13
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.8
|9
|03.09.2017
|Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Италии
|Воскресенье
|14:40:52
|16:47:53
|МАТЧ ТВ
|0.5
|2.2
|10
|02.09.2017
|Баскетбол. Чемпионат Европы 2017
|Суббота
|18:01:22
|19:07:47
|МАТЧ ТВ
|0.4
|2.0
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:36:02
|23:37:05
|6.5
|24.6
|2
|03.09.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:50:02
|20:00:00
|5.7
|20.2
|3
|28.08.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир
|Понедельник
|17:54:01
|19:00:15
|5.0
|21.4
|4
|28.08.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир. Специальный выпуск
|Понедельник
|23:01:12
|23:22:06
|4.5
|18.5
|5
|29.08.2017
|Пусть говорят
|Вторник
|19:54:39
|21:00:01
|4.3
|13.8
|6
|31.08.2017
|На самом деле
|Четверг
|18:48:09
|19:53:30
|4.0
|15.4
|7
|01.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:27
|21:00:04
|3.9
|14.0
|8
|03.09.2017
|Три аккорда
|Воскресенье
|18:58:11
|21:00:05
|3.7
|11.9
|9
|02.09.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:28:05
|23:09:49
|3.7
|13.3
|10
|01.09.2017
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:37:05
|00:35:05
|3.2
|20.1
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.09.2017
|Головоломка
|Воскресенье
|19:11:52
|20:59:55
|2.0
|6.5
|2
|03.09.2017
|Илья Муромец и Соловей разбойник
|Воскресенье
|15:36:54
|17:05:17
|1.6
|7.4
|3
|03.09.2017
|Добрыня Никитич и Змей Горыныч
|Воскресенье
|17:05:17
|18:22:05
|1.6
|6.5
|4
|02.09.2017
|Кунг-фу Панда 2
|Суббота
|19:20:38
|21:00:50
|1.4
|5.3
|5
|31.08.2017
|Ми-ми-мишки
|Четверг
|20:18:30
|20:30:06
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.2
|6
|29.08.2017
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Вторник
|20:42:13
|20:53:15
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.0
|7
|03.09.2017
|Алеша Попович и Тугарин Змей
|Воскресенье
|14:05:06
|15:36:54
|1.3
|6.5
|8
|03.09.2017
|Четверо в кубе
|Воскресенье
|20:21:43
|20:32:42
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.2
|9
|01.09.2017
|Дружба - это чудо
|Пятница
|19:45:45
|20:07:21
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.8
|10
|28.08.2017
|Чуддики
|Понедельник
|19:26:32
|19:34:08
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.7
Advertology.Ru
18.10.2017
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